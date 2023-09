Grazie per aver seguito la diretta scritta di questo match, arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Tim.17:09

Con l'odierno pareggio, il Lecce mantiene la propria imbattibilità portandosi a 8 punti, Monza che si proietta invece a 4 punti guadagnando un tassello in classifica. Uomini di Palladino e D'Aversa che saranno impegnati nella 5^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Lazio di Sarri, e tra le mura domestiche contro il Genoa.17:09

Cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! Livio Marinelli manda i titoli di coda di un match dai ritmi altalenanti, conclusosi con un equo pareggio. Match che si sblocca dopo appena 3' di gioco, con Krstovic che sigla lo 0-1 dagli 11 metri sfruttando la chance del penalty creata dal compagno di reparto Almqvist; dopo la rete dello svantaggio, il Monza da il via al proprio dominio che perdurerà per tutto il primo tempo, e proprio al minuto 24' Andrea Colpani pareggia i conti con un efficace scambio con Colombo. Se il primo tempo aveva lasciato però presagire ad una ripresa sfavillante, le aspettative nel secondo tempo sembrano non concretizzarsi: i secondi 45' allo Stadio Brianteo hanno visto una gara dura dal punto di vista fisico ed agonistico, e ciò è testimoniato dalle due espulsioni, l'una di Baschirotto l'altra ai danni di Caldirola, e dalle ulteriori 7 ammonizioni. Protagonisti della sfida risultano essere Colpani e Falcone: il fantasista brianzolo crea numerose occasioni da gol, neutralizzate però dagli interventi decisivi dell'estremo difensore leccese. Gara che termina dopo un ampio extra-time di ben 9'.17:07

90'+9' TRIPLICE FISCHIO DI MARINELLI! Monza-Lecce termina 1-1.17:01

90'+7' Colpani prolunga per Maric, Pongracic legge le intenzioni del subentrato e lo accompagna in out.17:00

90'+5' OCCASIONE MONZA! Colpani crea l'ennesima palla gol della sua partita, servendo un preciso cross per Gagliardini che stacca alle spalle di tutti ma spedisce oltre la porta.16:58

90'+3' Pereira cambia fronte d'attacco e lancia verso Colpani, che stoppa la sfera e fa sponda per Mota. Conclusione forte che termina oltre la traversa.16:57

90' Sono 9' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Baroni. Si gioca fino al 99'.16:53

89' Sostituzione Monza: esce dal campo Patrick Ciurria, dentro al suo posto Giorgos Kyriakopoulos.16:52

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al recupero.16:51

87' AMMONITO Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira: il subentrato interrompe irregolarmente la ripartenza di Dorgu.16:49

85' ESPULSO/DOPPIO GIALLO Luca Caldirola: il centrale spende il proprio secondo fallo tattico e rimedia la doppia sanzione, anche il Monza resta in 10.16:48

84' La chance dalla bandierina non porta alcun frutto ai brianzoli, uscita sicura di Falcone che scongiura lo stacco di Pedro Pereira.16:47

83' Mota sfida Dorgu all'uno contro uno, il difensore leccese chiude in corner. Batte Colpani.16:46

82' DETERMINANTE FALCONE! Risposta decisiva dell'estremo difensore giallorosso sul tiro ravvicinato del solito Dani Mota, risultato che resta invariato.16:45

81' ECCO GAGLIARDINI! Il mediano biancorosso prova un difficile controbalzo mancino dal limite dell'area, che termina di poco al lato della porta di Falcone.16:43

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'extra-time.16:42

78' Sostituzione Lecce: fuori Pontus Skule Erik Almqvist, dentro Ahmed Touba.16:42

78' Sostituzione Lecce: esce dal campo Nikola Krstović, dentro Roberto Piccoli.16:41

76' AMMONITO Patrick Ciurria: Almqvist era proiettato verso la porta di Sorrentino, Ciurria lo abbatte rimediando la sanzione.16:39

74' Sostituzione Lecce: fuori anche Lameck Banda, dentro al suo posto Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato.16:37

74' Sostituzione Lecce: fuori Antonino Gallo, dentro Patrick Chinazaekpere Dorgu.16:36

72' Ramadani riesce nell'intento di soffiare il pallone a Gagliardini, poi prova ad evitare la rimessa laterale ma non accade. Maric alla battuta.16:36

69' CHECK OVER: Andrea Carboni sigla la rete del 2-1 ma dalla sala VAR giunge la segnalazione di fuorigioco di rientro. Marinelli è d'accordo e revoca la rete al Monza, si continua sull'1-1.16:34

67' Sostituzione Monza: fuori anche Samuele Birindelli, lo sostituisce Mirko Marić.16:31

67' Sostituzione Monza: fuori Lorenzo Colombo, dentro al suo posto Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira.16:30

66' CI PROVA DANI MOTA! Birindelli scorre lungo l'out di destra, alza lo sguardo e con un preciso cross pesca Mota carvalho tutto solo in area di rigore, poi il portoghese controlla con il petto e scaglia un potente destro che viene respinto da un'ottima risposta di Falcone.16:30

64' Accenno di scintille tra Banda ed Izzo, Marinelli riporta l'ordine con dei semplici ma efficaci richiami verbali.16:27

61' AMMONITO Samuele Birindelli: contrasto falloso ai danni di Banda.16:24

58' Riprende il gioco, con l'espulsione di Baschirotto la fascia di capitano va a Pongracic.16:21

55' ESPULSO Federico Baschirotto: intervento su Colombo giudicato eccessivamente veemente da Marinelli, che estrae la sanzione più dura.16:18

54' Sostituzione Lecce: esce dal campo Hamza Rafia, dentro Alexis Blin.16:31

54' Izzo, da ultimo uomo, compie un rischioso disimpegno su Krstovic ottenendo un prezioso calcio di punizione.16:17

51' OCCASIONE MONZA! Lancio profondissimo ma preciso da parte di Caldirola per Birindelli, che di prima fa sponda per Colpani: controllo con il mancino e conclusione del numero 28 che esce di un soffio al lato.16:14

48' Disattenzione di Birindelli che in area di rigore lascia la sfera a Banda, poi il difensore di Palladino è reattivo e rimedia all'errore schermando la conclusione dell'attaccante leccese.16:11

46' Braccio largo di Pongracic, punizione Monza dal limite. Batte Colpani.16:08

46' Sostituzione Monza: fuori l'ammonito Pablo Marí Villar, dentro Andrea Carboni.16:08

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.15:57

Si chiude dopo un discreto recupero di 4' la prima frazione di gioco allo Stadio Brianteo di Monza, squadre che tornano negli spogliatoi con il parziale fisso sull'1-1. Apre le danze Krstovic, che sfrutta l'occasione dal dischetto nata da un'ingenuità di Caldirola sull'allungo di Almqvist. Il vantaggio leccese ha però breve durata, complice una reazione immediata dello schieramento biancorosso che dopo la rete subita prende in mano il pallino del gioco. Dopo due occasioni insidiose, create da Caprari e Mota Carvalho, Andrea Colpani inventa una rapida triangolazione con Colombo, che ricambia l'assist al fantasista brianzolo permettendo al numero 28 di battere Falcone da distanza ravvicinata. Segue un'egemonia casalinga, spezzata a tratti dalle ripartenze di Banda che più volte si dimostra insidioso dal limite dell'area. Per ora, sul taccuino di Marinelli compaiono gli ammoniti Caldirola, Marì e Rafia.15:57

45'+4' FISCHIO DI MARINELLI: termina il primo tempo.15:50

45'+2' AMMONITO Hamza Rafia: Marinelli sanziona il numero 8 per un fallo tattico commesso ai danni di Gagliardini.15:48

45' Sono 4' i minuti addizionali. Si giocherà fino al 49'.15:46

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione dell'extra-time.15:45

43' Contropiede fulminante degli ospiti, che coinvolge tutte le pedine offensive: Krstovic protegge bene su Marì, si affida alla ripartenza di Almqvist, palla che arriva dalle parti di Banda che dal limite vuole il palo lontano ma trova la presa facile di Sorrentino.15:45

41' Seconda chance da calcio d'angolo per il Lecce, batte Banda.15:42

40' Colombo da il via alla ripartenza, conduce fino alla trequarti avversaria e chiama Baschirotto all'uno contro uno. Il centrale di D'Aversa mantiene la posizione e recupera un prezioso pallone.15:42

37' Quarto giro dalla bandierina a favore della formazione di Palladino, batte il solito Colpani.15:38

35' Banda resta a terra dopo un contrasto di gioco con Izzo, staff medico in campo per garantire le cure allo zambiano.15:38

33' Banda suona la carica per i suoi, affacciandosi dal limite dell'area casalinga e calciando verso lo specchio, conclusione potente però centrale che viene facilmente raffreddata dai guantoni di Sorrentino.15:34

30' OCCASIONISSIMA MONZA! La squadra di Palladino sta mantenendo il pieno controllo della gara; altra azione insidiosa dei biancorossi, con Dani Mota che finta la conclusione ed appoggia per Colombo: il numero 9 prova ad anticipare calciando con la punta, sfera che scorre di poco al lato della porta difesa da Falcone. 15:32

28' MONZA VICINO AL VANTAGGIO! Azione tutta personale di Gaetano Ciurria, che dal limite dell'area chiama il suggerimento a Gagliardini e scaglia un forte diagonale che per pochi centimetri si infrange sul fondo. Brivido in casa Lecce.15:29

27' Terzo corner a favore del Monza, batte Colpani.15:28

26' Sostituzione Monza: non riesce a proseguire la gara Gianluca Caprari, lo sostituisce Dany Mota Carvalho.15:28

24' GOL! GOL COLPANI! MONZA-Lecce: 1-1. Ecco al minuto 24' la rete che fa tornare in equilibrio il match! Dopo una serie di iniziative offensive, i brianzoli trovano la via del pari con un'efficace triangolazione tra Colombo e Colpani, con il numero 9 che premia l'inserimento del proprio trequartista che resta lucido ed a tu-per-tu con Falcone trova l'angolo vincente. Monza che pareggia i conti, assist servito da Colombo.



20' Caprari riceve da Pessina e conduce fino all'area di rigore avversaria, poi dai 16 metri tenta l'imbucata per Colombo ma il suggerimento risulta troppo fuori misura. Rinvio dal fondo con Falcone.15:22

19' AMMONITO Pablo Marí Villar: Krstovic mantiene bene la posizione e costringe il centrale spagnolo a spendere il cartellino.15:20

17' OCCASIONE LECCE! Banda protegge la sfera sull'attacco di Caldirola, vede il taglio di Almqvist e lo premia con un preciso colpo di tacco. Traversone del numero 7 che termina però tra i piedi di un attento Izzo, che sventa il pericolo.15:18

14' Fase di possesso molto prolungata da parte dei padroni di casa, in attesa dell'imbucata giusta. Nei primi 15' di gara molti sono i palloni gestiti da Colpani.15:16

12' Banda segue il movimento di Caprari ed allontana la minaccia del corner biancorosso, si riparte da Birindelli con una rimessa laterale.15:13

11' Arriva il primo giro dalla bandierina del match, è a favore del Monza. Batte Colpani.15:12

7' Rafia danza sul pallone lungo la banda laterale di sinistra, poi alza lo sguardo e fa partire un cross morbido sul quale interviene, in sicurezza, Sorrentino. Possesso per il Monza.15:08

4' Subito una reazione del Monza, con Birindelli che si affaccia dall'area di rigore pugliese e scaglia un potente destro che non trova però lo specchio.15:06

3' GOL! GOL KRSTOVIC! Monza-LECCE: 0-1. Si sblocca subito il match all'U-Power Stadium! Almqvist sfugge alla marcatura di Caldirola, che per arrestare l'avanzata del numero 7 è costretto a concedere il penalty ai giallorossi. Dal dischetto parte Krstovic, che rimane freddo e trova l'angolo alto per battere Sorrentino, Lecce in vantaggio.



2' CALCIO DI RIGORE LECCE: Atterrato Almqvist in area di rigore avversaria, sanzione per Caldirola e penalty.15:03

2' AMMONITO Luca Caldirola: fallo in area di rigore.15:02

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Lecce.15:02

1' PARTITI! Via a Monza-Lecce.15:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:47

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:46

Al tecnico brianzolo, Roberto D'Aversa risponde con un solido 4-3-3, scegliendo Falcone tra i pali, coppia centrale composta da Baschirotto e Pongracic a supporto degli esterni difensivi Gendrey e Gallo, in cabina di regia siede Ramadani ausiliato dalle mezzale Rafia e Kaba, in avanti spazio al tridente composto dall'unico centravanti Krstovic e dalle ali Almqvist e Banda.14:46

Le scelte di Mister Palladino delineano un ampio 3-4-2-1, con Sorrentino scelto a difesa dello specchio, linea difensiva a 3 con i centrali Izzo-Marì-Caldirola, densità a centrocampo con l'asse di mediana Gagliardini-Pessina ausiliati dalla rapidità di Birindelli e Ciurria lungo le bande laterali, trequarti affidata alla coppoia Colpani-Caprari, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Colombo.14:44

FORMAZIONI UFFICIALI: LECCE (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Falcone; Gendrey-Pongracic-Baschirotto-Gallo; Kaba-Ramadani-Rafia; Almqvist-Krstovic-Banda. Allenatore: Roberto D'Aversa. A disposizione: Touba, Venuti, Dorgu, Faticanti, Berisha, Oudin, Blin, Gonzalez, Listkowski, Burnete, Piccoli, Strefezza, Sansone, Corfitzen, Brancolini.14:41

FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-2-1). Scendono in campo: Sorrentino; Izzo-Marì-Caldirola; Birindelli-Gagliardini-Pessina-Ciurria; Colpani-Caprari; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Pereira, Kyriakopoulos, Carboni, Cittadini, Bettella, Carboni F., Machìn, Bondo, Akpa-Akpro, Vignato, Maric, Mota, Lamanna, Gori.14:38

A coadiuvare il fischietto laziale sono chiamati gli assistenti di linea Mondin di Treviso-Di Giacinto di Teramo; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Baroni di Firenze; postazione VAR con il Sig. Serra di Torino, ausiliato dall'A.VAR Irrati di Firenze.14:35

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.14:33

Ultimi istanti d'attesa all'U-Power Stadium di Monza, poi sarà Monza-Lecce! Scontro tra biancorossi e giallorossi pugliesi che si rinnova dopo quattro mesi dall'ultima volta, in cui proprio nella cornice dello Stadio Brianteo i leccesi hanno strappato tre importanti punti alla formazione di Palladino. In vista dell'odierno incrocio, gli schieramenti si presentano all'U-Power con alle spalle risultati totalmente differenti: Lecce che approda in terra lombarda vantando un'imbattibilità che perdura dalla prima di Campionato, dato grazie al quale la formazione di D'Aversa è riuscita a totalizzare ben 7 punti; di 3 punti è invece costituito il momentaneo bottino del Monza, che nelle prime tre gare ha trovato l'unico trionfo proprio tra le mura domestiche contro l'Empoli.14:33

Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Lecce, gara valida per il 4^ turno del Campionato di Serie A Tim.14:28