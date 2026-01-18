Il Bologna mantiene invariata la propria posizione di classifica ma la squadra di Italiano è apparsa sottotono rispetto agli avversari. Buono l’ingresso in campo di Rowe, che nel finale ha colpito un palo e servito l’assist a Fabbian. Il Bologna sarà impegnato giovedì 22 gennaio nel match di Europa League contro il Celtic mentre nel prossimo turno di campionato affronterà il Genoa in trasferta.

La Fiorentina sbanca Bologna e conquista una vittoria fondamentale per la corsa salvezza. Vittoria che i viola dedicano al presidente Rocco Commisso, scomparso due giorni fa. Dopo il vantaggio chiuso sullo 0-2 grazie alle reti di Mandragora e Piccoli, nel secondo tempo la Fiorentina controlla la gara, complice un Bologna che non riesce mai ad impensierire la squadra viola. Nel finale il Bologna trova un palo con Rowe e a due minuti dalla fine Fabbian accorcia le distanze con un colpo di testa perentorio su cross di Rowe. Confusione nel recupero in area viola ma la partita si chiude sul risultato di 1-2-

Il Bologna è ottavo in classifica con 30 punti, a quattro lunghezze da un posto nelle coppe europee. I rossoblu sono tornati alla vittoria dopo un periodo opaco: nell’ultima gara la squadra di Italiano ha sconfitto il Verona in trasferta per 2-3.14:01

La Fiorentina, che ha deciso di giocare nonostante il lutto, è reduce dal pari contro il Milan (1-1). Ma la squadra di Vanoli, che ha conquistato otto punti nelle ultime cinque gare, è in netta risalita: terzultima in classifica con quattordici punti, a tre lunghezze dalla salvezza.14:02

Arbitra la sfida Daniele Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato e dal quarto uomo Colombo. Gariglio e Maresca rispettivamente al Var e Avar.14:46

Bologna in maglia rossoblu e pantaloncini bianchi, Fiorentina in maglia bianca e pantaloncini viola e lutto al braccio.15:03

GOL ANNULLATO! Dodo scatta sulla fascia e mette in mezzo, Piccoli tocca e poi con una carambola si ritrova la palla tra i piedi e segna, ma la posizione iniziale era di fuorigioco!15:48

La Fiorentina chiude in vantaggio un primo tempo nettamente dominato dalla squadra viola, che passa in vantaggio al 17’ con Ndour ma la rete viene annullata per fuorigioco di Parisi. Tempo due minuti e la Fiorentina segna ancora, e questa volta è buono: apertura di Fagioli a sinistra per Gudmundsson che mette in mezzo un cross a mezza altezza sul quale irrompe Mandragora che insacca. I viola pressano alto e recuperano molti palloni, mettendo in difficoltà il Bologna che chiude il primo tempo senza mai tirare in porta. Al 45’ il raddoppio viola che avviene in maniera quasi rocambolesca: Dodo crossa in mezzo, Piccoli tocca il pallone che colpisce Freuler e torna tra i piedi di Piccoli che beffa Ravaglia con la punta del piede.15:59

PREPARTITA

Bologna - Fiorentina è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Fiorentina sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 248 Fuorigioco 21 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 40 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 30 gol e ne ha subiti 24; la Fiorentina ha segnato 23 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Fiorentina - Bologna si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Bologna ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, Como e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Milan ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 2-3 mentre La Fiorentina ha incontrato il Milan pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 6 gol.

Bologna e Fiorentina si sono affrontate 147 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 42 volte, la Fiorentina ha vinto 58 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Bologna-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è l'avversario contro cui la Fiorentina ha registrato più vittorie nella sua storia in Serie A: 58 successi viola in 147 sfide nel torneo, completano 47 pareggi e 42 vittorie degli emiliani.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette gare di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti (6N, 10P).

Fiorentina e Bologna hanno pareggiato l'ultima sfida di campionato (2-2 lo scorso 26 ottobre), dopo che non avevano registrato alcun pareggio nelle precedenti otto gare in Serie A (quattro vittorie per parte); l'ultima volta in cui queste due squadre hanno terminato in parità entrambe le sfide stagionali nella competizione risale al 2020/21.

Il Bologna ha trovato il successo in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A; gli emiliani potrebbero vincere quattro incontri interni consecutivi contro i viola soltanto per la seconda volta nella competizione, dopo quella tra il 1963 e il 1965.

Il Bologna ha vinto nell'ultimo match di campionato a Verona (recupero della sedicesima giornata), dopo una serie di sette gare di Serie A senza successi: gli emiliani, infatti, non collezionano due vittorie di fila nella competizione da novembre (serie di tre in quel caso, contro Parma, Napoli e Udinese).

Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1N): tante sconfitte quante quelle subite dai rossoblù nelle precedenti 42 gare al Dall'Ara in Serie A (26V, 13N).

La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26; l'ultima volta in cui i viola ci erano riusciti nello stesso campionato risaliva al marzo-aprile scorso (sei in quel caso). Inoltre, dopo i pareggi contro Lazio e Milan, i toscani potrebbero registrarne tre di fila nel massimo torneo per la prima volta dall'agosto-settembre 2024.

Da una parte, solo il Milan ha segnato più gol del Bologna nei primi 15 minuti del 2° tempo (nove i rossoneri, otto i rossoblù) in questo campionato, dall'altra parte nessuna formazione ha subito più reti della Fiorentina in questo periodo di gioco (sei, al pari dell'Udinese).

Riccardo Orsolini ha preso parte a sette reti contro la Fiorentina in Serie A (4G+3A): contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari di Cagliari, Lecce e Udinese); più nel dettaglio, il classe '97 ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro i viola in campionato (3G+2A).

Moise Kean ha realizzato tre gol contro il Bologna in campionato, tra cui la sua prima marcatura in Serie A, il 27 maggio 2017 al Dall'Ara con la maglia della Juventus. Tutte le cinque reti del classe 2000 nel torneo in corso sono arrivate in partite casalinghe; l'ultimo suo gol in trasferta nella competizione risale infatti allo scorso 25 maggio contro l'Udinese.

