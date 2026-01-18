La Fiorentina sbanca Bologna e conquista una vittoria fondamentale per la corsa salvezza. Vittoria che i viola dedicano al presidente Rocco Commisso, scomparso due giorni fa. Dopo il vantaggio chiuso sullo 0-2 grazie alle reti di Mandragora e Piccoli, nel secondo tempo la Fiorentina controlla la gara, complice un Bologna che non riesce mai ad impensierire la squadra viola. Nel finale il Bologna trova un palo con Rowe e a due minuti dalla fine Fabbian accorcia le distanze con un colpo di testa perentorio su cross di Rowe. Confusione nel recupero in area viola ma la partita si chiude sul risultato di 1-2-
Il Bologna mantiene invariata la propria posizione di classifica ma la squadra di Italiano è apparsa sottotono rispetto agli avversari. Buono l’ingresso in campo di Rowe, che nel finale ha colpito un palo e servito l’assist a Fabbian. Il Bologna sarà impegnato giovedì 22 gennaio nel match di Europa League contro il Celtic mentre nel prossimo turno di campionato affronterà il Genoa in trasferta.
La Fiorentina conquista la prima vittoria esterna del campionato e raggiunge il Lecce a quota 17 punti: i viola sono quartultimi per differenza reti ma i salentini devono ancora disputare la propria gara. Nel prossimo turno la squadra di Vanoli affronterà il Cagliari al Franchi.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna-Fiorentina 1-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:13
PALO BOLOGNA! Spunto di Rowe a destra che si accentra e calcia con il sinistro: tiro a giro morbido sul secondo palo che centra in pieno il legno!16:51
84'
Ancora Miranda a sinistra, cross in mezzo e colpo di testa debole di Rowe.16:49
83'
FABBIAN! Cross di Casale, si inserisce il centrocampista del Bologna che impatta di testa: para De Gea!16:48
82'
Zortea crossa per Fabbian, anticipato da un difensore al momento dell'impatto con il pallone.16:47
81'
Bologna che fatica molto a rendersi pericoloso. 16:46
80'
SOSTITUZIONE FIORENTINA Esce Fabiano Parisi ed entra Niccolò Fortini.16:45
78'
Parisi zoppica vistosamente e chiede il cambio.16:43
77'
AMMONITO Juan Miranda che "abbraccia" e stende Solomon.16:42
72'
SOSTITUZIONE BOLOGNA Fuori Tommaso Pobega e dentro Lewis Ferguson.16:39
72'
TRIPLO CAMBIO FIORENTINA Escono Mandragora, Gudmundsson e Ndou per Brescianini, Solomon e Sohm.16:38
70'
Venti minuti più recupero al termine della partita.16:35
69'
Buono spunto di Miranda a sinistra, ma il cross finisce dritto tra le braccia di De Gea.16:34
66'
Serpentina di Rowe sulla destra: l'inglese si allunga troppo la palla e non riesce a servire un compagno.16:32
63'
Miranda d'esterno per Pobega che calcia con il sinistro: attento sul primo palo De Gea.16:28
62'
Cross tagliato di Mandragora, palla che finisce tra le braccia di Ravaglia.16:27
58'
Tentativo di Moro che calcia al volo da fuori area: sinistro che finisce a lato.16:24
55'
Cambiaghi addomestica un buon pallone sulla sinistra e punta Dodo: corner per il Bologna.16:20
52'
PONGRACIC! Contropiede della Fiorentina con il difensore che a tu per tu con Ravaglia tira addosso al portiere!16:18
52'
Fiorentina che attende nella propria metà campo: Bologna che fatica molto a trovare spazi per far male ai viola.16:17
48'
Dalle immagini sembra che Castro si faccia male colpendo inavvertitamente il piede di Pongracic.16:14
48'
Castro finisce a terra in area: Doveri lascia giocare tra le proteste del Dall'Ara.16:13
46'
Bologna che è rientrato in campo molto aggressivo.16:11
45'
QUATTRO CAMBI PER Il BOLOGNA Italiano rivoluziona la squadra: dentro Rowe, Moro, Fabbian e Zortea per Orsolini, Freuler, Odgaard e Holm.16:37
45'
Inizia il secondo tempo! BOLOGNA-FIORENTINA 0-2 (19’ Mandragora, 45’ Piccoli)!16:10
Movimenti sulla panchina del Bologna, con Italiano che opererà dei cambi per rimettere la partita in carreggiata.16:07
La Fiorentina chiude in vantaggio un primo tempo nettamente dominato dalla squadra viola, che passa in vantaggio al 17’ con Ndour ma la rete viene annullata per fuorigioco di Parisi. Tempo due minuti e la Fiorentina segna ancora, e questa volta è buono: apertura di Fagioli a sinistra per Gudmundsson che mette in mezzo un cross a mezza altezza sul quale irrompe Mandragora che insacca. I viola pressano alto e recuperano molti palloni, mettendo in difficoltà il Bologna che chiude il primo tempo senza mai tirare in porta. Al 45’ il raddoppio viola che avviene in maniera quasi rocambolesca: Dodo crossa in mezzo, Piccoli tocca il pallone che colpisce Freuler e torna tra i piedi di Piccoli che beffa Ravaglia con la punta del piede.15:59
45'+6'
Finisce la prima frazione di gioco. BOLOGNA-FIORENTINA 0-2 (19’ Mandragora, 45’ Piccoli)!15:52
45'+5'
Altro spunto di Gudmundsson, libera Freuler.15:52
45'
GOL! Bologna FIORENTINA 0-2! PICCOLI! Diversamente da quanto segnalato in diretta dal direttore di gara, la posizione di Piccoli è regolare e la rete viene assegnata!
GOL ANNULLATO! Dodo scatta sulla fascia e mette in mezzo, Piccoli tocca e poi con una carambola si ritrova la palla tra i piedi e segna, ma la posizione iniziale era di fuorigioco!15:48
44'
Tiene alto il pressing la Fiorentina, che non vuole concedere spazi al Bologna.15:46
40'
Cinque minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:42
38'
CARTELLINO GIALLO per Emil Holm, primo ammonito della gara.15:40
37'
FAGIOLI! La Fiorentina si crea un'altra ottima occasione con Fagioli che da centro area prova a piazzarla ma calcia troppo centralmente!15:39
35'
MANDRAGORA! Sinistro potente da fuori area che esce a pochi centimentri dal palo!15:37
32'
Gran lancio di Mandragora per Gudmundsson, ma lo stop è complicato e l'occasione sfuma.15:34
32'
Sta alzando la pressione ora il Bologna.15:33
30'
Sul rovesciamento di fronte Holm crossa in mezzo, palla in corner.15:32
30'
Bel fitrante di Fagioli per Gosens: esce Ravaglia.15:31
28'
Miranda crossa in mezzo, palla deviata prima da Fagioli e poi da Holm e che finisce sul fondo.15:30
27'
Castro va via a Comuzzo che lo stende: punizione per il Bologna.15:29
23'
Mandragora ruba palla ad Heggem e serve Parisi, che si accentra e calcia sul primo palo: palla fuori.15:25
22'
Orsolini prova lo spunto sulla destra ma è ben contrastato da Gudmundsson.15:24
21'
Continua ad attaccare la squadra viola, con il Bologna che sta subendo molto gli avversari.15:23
19'
GOL! Bologna-FIORENTINA 0-1! MANDRAGORA! La Viola non ci sta e confeziona subito un'altra rete, questa volta regolare: Fagioli apre a sinistra per Gudmundsson che fa partire un cross a mezza altezza sul quale si avventa Mandragora per il vantaggio della Fiorentina!
GOL ANNULLATO! Altro scambio sulla destra tra Dodo e Parisi, con il primo che mette in area una palla bassa verso il dischetto, arriva Ndour che batte Ravaglia! Ma dopo la revisione al Var l'arbitro annulla per fuorigioco di Parisi! 15:21
15'
Lancio illuminante di Ndour per Dodo, che la mette bassa in mezzo ma Miranda allontana.15:17
12'
Il Bologna pressa sempre molto alto, come d'abitudine.15:14
10'
Esce a farsi curare Ndour dopo uno scontro di gioco fortuito.15:13
6'
Ancora Fiorentina che spadroneggia sulla destra: triangolo tra Dodo e Parisi e palla in mezzo per Piccoli che viene anticipato in calcio d'angolo.15:09
5'
Ribaltone della Fiorentina con Gudmundsson che serve Parisi, che si accentra e calcia con il sinistro: tiro respinto da un difensore.15:07
4'
Traversone impreciso di Fagioli che si spegne sul fondo.15:06
3'
Possesso palla prolungato del Bologna in questi primi minuti di gioco.15:05
Bologna in maglia rossoblu e pantaloncini bianchi, Fiorentina in maglia bianca e pantaloncini viola e lutto al braccio.15:03
Allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna è tutto pronto. Comincia la sfida BOLOGNA-FIORENTINA!15:02
Le due squadre formano un cerchio attorno al campo ed osservano un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso.15:00
C'è una novità di formazione rispetto a quelle annunciate: nel Bologna giocherà Casale al posto di Vitik.14:57
Arbitra la sfida Daniele Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato e dal quarto uomo Colombo. Gariglio e Maresca rispettivamente al Var e Avar.14:46
La Fiorentina deve rinunciare a mister Vanoli, squalificato (al suo posto il vice Cavalletto) e agli indisponibili Dzeko e Kean: occasione per Roberto Piccoli al centro dell’attacco viola.14:39
Il Bologna deve fare a meno degli infortunati Bernardeschie e Lucumi. Italiano cambia solo un giocatore rispetto alla gara di Verona: rientra Cambiaghi a sinistra dopo la squalifica al posto di Dominguez.14:35
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con il 4-3-3: De Gea – Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens – Fagioli, Mandragora, Ndour – Parisi, Piccoli, Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Ranieri, Fortini, Brescianini, Solomon, Sohm, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Kouamè, Braschi, Balbo. All. Cavalletto (Vanoli squalificato).14:32
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1: Ravaglia – Holm, Casale, Heggem, Miranda – Freuler, Pobega – Orsolini, Odgaard, Cambiaghi – Castro. A disposizione: Pessina, Skorupski, Zortea, Vitik, De Silvestri, Lykogiannis, Ferguson, Fabbian, Dominguez, Moro, Sulemana, Dallinga, Immobile, Rowe. All. Italiano.14:58
La Fiorentina, che ha deciso di giocare nonostante il lutto, è reduce dal pari contro il Milan (1-1). Ma la squadra di Vanoli, che ha conquistato otto punti nelle ultime cinque gare, è in netta risalita: terzultima in classifica con quattordici punti, a tre lunghezze dalla salvezza.14:02
Il Bologna è ottavo in classifica con 30 punti, a quattro lunghezze da un posto nelle coppe europee. I rossoblu sono tornati alla vittoria dopo un periodo opaco: nell’ultima gara la squadra di Italiano ha sconfitto il Verona in trasferta per 2-3.14:01
La partita si giocherà nel ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia.13:49
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Fiorentina, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di serie A.13:49
La gara tra Bologna e Fiorentina si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Fiorentina sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Bologna - Fiorentina?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Fiorentina?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Fiorentina?
La gara tra Bologna e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Fiorentina?
Il marcatore del Bologna è stato Giovanni Fabbian al 88' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Rolando Mandragora al 19' e Roberto Piccoli al 45'
Bologna - Fiorentina è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Fiorentina sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
248
Fuorigioco
21
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
40
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
14-12-2025
Serie A
Genoa-Inter 1-2
27-12-2025
Serie A
Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026
Serie A
Inter-Napoli 2-2
Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte). Il Bologna ha segnato 30 gol e ne ha subiti 24; la Fiorentina ha segnato 23 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Fiorentina - Bologna si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Bologna ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, Como e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Milan ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 2-3 mentre La Fiorentina ha incontrato il Milan pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 6 gol.
Bologna e Fiorentina si sono affrontate 147 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 42 volte, la Fiorentina ha vinto 58 volte mentre i pareggi sono stati 47.
Bologna-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è l'avversario contro cui la Fiorentina ha registrato più vittorie nella sua storia in Serie A: 58 successi viola in 147 sfide nel torneo, completano 47 pareggi e 42 vittorie degli emiliani.
Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette gare di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti (6N, 10P).
Fiorentina e Bologna hanno pareggiato l'ultima sfida di campionato (2-2 lo scorso 26 ottobre), dopo che non avevano registrato alcun pareggio nelle precedenti otto gare in Serie A (quattro vittorie per parte); l'ultima volta in cui queste due squadre hanno terminato in parità entrambe le sfide stagionali nella competizione risale al 2020/21.
Il Bologna ha trovato il successo in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A; gli emiliani potrebbero vincere quattro incontri interni consecutivi contro i viola soltanto per la seconda volta nella competizione, dopo quella tra il 1963 e il 1965.
Il Bologna ha vinto nell'ultimo match di campionato a Verona (recupero della sedicesima giornata), dopo una serie di sette gare di Serie A senza successi: gli emiliani, infatti, non collezionano due vittorie di fila nella competizione da novembre (serie di tre in quel caso, contro Parma, Napoli e Udinese).
Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1N): tante sconfitte quante quelle subite dai rossoblù nelle precedenti 42 gare al Dall'Ara in Serie A (26V, 13N).
La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26; l'ultima volta in cui i viola ci erano riusciti nello stesso campionato risaliva al marzo-aprile scorso (sei in quel caso). Inoltre, dopo i pareggi contro Lazio e Milan, i toscani potrebbero registrarne tre di fila nel massimo torneo per la prima volta dall'agosto-settembre 2024.
Da una parte, solo il Milan ha segnato più gol del Bologna nei primi 15 minuti del 2° tempo (nove i rossoneri, otto i rossoblù) in questo campionato, dall'altra parte nessuna formazione ha subito più reti della Fiorentina in questo periodo di gioco (sei, al pari dell'Udinese).
Riccardo Orsolini ha preso parte a sette reti contro la Fiorentina in Serie A (4G+3A): contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari di Cagliari, Lecce e Udinese); più nel dettaglio, il classe '97 ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro i viola in campionato (3G+2A).
Moise Kean ha realizzato tre gol contro il Bologna in campionato, tra cui la sua prima marcatura in Serie A, il 27 maggio 2017 al Dall'Ara con la maglia della Juventus. Tutte le cinque reti del classe 2000 nel torneo in corso sono arrivate in partite casalinghe; l'ultimo suo gol in trasferta nella competizione risale infatti allo scorso 25 maggio contro l'Udinese.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: