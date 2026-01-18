Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3N); l'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993.19:46

La prima frazione di Milan-Lecce si chiude senza gol, con i padroni di casa nettamente più vivaci e pimpanti, ma non concreti. Sfiorano la rete Saelemakers e Pulisic, senza dubbio i migliori tra le fila dei rossoneri, ma il Lecce riesce comunque a reggere grazie ad un'ottima prova fin qui dei propri centrali difensivi. All'intervallo è 0-0.21:35

PREPARTITA

Milan - Lecce è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Lecce sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 256 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 24 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 10.2 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0

Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte).

Il Milan ha segnato 34 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Lecce - Milan si è giocata il 29 agosto 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Milan ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, Como e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Parma e l'Inter ottenendo 0 punti.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-0 mentre Il Lecce ha incontrato l'Inter perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol.

Milan e Lecce si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 24 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Milan-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3N); l'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993.

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 28 sfide di Serie A contro il Milan (11N, 16P): 1-0 il 1° aprile 2006 al Via del Mare, con una rete di Axel Konan.

Il Milan ha vinto ben 15 delle 19 sfide interne contro il Lecce in Serie A, il 79% (3N, 1P); tra le squadre affrontate in casa almeno lo stesso numero di volte, solo contro il Palermo i rossoneri hanno registrato una percentuale di successo più elevata (83%).

Il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 – 15V, 4N). I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila nello stesso torneo senza perdere dai primi sette mesi del torneo 1992/93 (prime 23 gare di quella stagione senza perdere, l'allenatore era Fabio Capello).

Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite (1V) contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime cinque posizioni in classifica in Serie A, dopo che aveva vinto le sei precedenti gare contro queste avversarie.

Il Lecce ha perso nelle ultime tre partite di Serie A, contro Roma, Parma e Inter: la squadra salentina non arriva a quattro ko di fila in campionato dal periodo febbraio-marzo 2025, striscia di cinque con Marco Giampaolo in panchina.

Prima del Lecce, l'ultima squadra che ha disputato due trasferte di fila contro Inter e Milan a distanza di al massimo quattro giorni in Serie A è stata l'Atalanta tra il 25 e il 28 febbraio 2024 (pareggio 1-1 contro il Milan e sconfitta 4-0 contro l'Inter).

Anche contro il Como, il Milan ha ribaltato la partita dopo essere andato sotto nel punteggio; sono ora 13 i punti guadagnati dai rossoneri da situazione di svantaggio: un record in questa Serie A. Il Lecce finora da situazione di vantaggio ne ha persi 10 (come l'Hellas Verona): meno solo di Fiorentina, Genoa e Pisa.

Adrien Rabiot, autore di una doppietta decisiva contro il Como, non è mai riuscito a segnare per due match di Serie A consecutivi in carriera, mentre nei maggiori cinque campionati europei è andato a referto per più di una presenza di fila a febbraio 2025 con il Marsiglia (serie di tre in quel caso); il francese è uno dei soli tre centrocampisti del torneo in corso con almeno tre gol e tre assist vincenti (insieme a Nico Paz e Scott McTominay).

Wladimiro Falcone è l'unico giocatore a non aver saltato nemmeno un minuto di Serie A dalla stagione 2022/23 ad oggi (cioè da quando veste la maglia del Lecce): per il portiere dei giallorossi 134 presenze su 134 giornate di campionato da allora.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: