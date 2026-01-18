Cuesta ritorna alla difesa a quattro ripresentando titolari Delprato e Pellegrino, dopo il turnover del ''Maradona''; ai lati dell'argentino agiranno Ondrejka e Oristanio, tra i pali torna Corvi. De Rossi opta per una sola novità: Sabelli al posto di Norton-Cuffy; Vitinha-Colombo coppia d'attacco mentre Marcandalli e Ellertsson vincono i ballottaggi con Otoa a Thorsby.12:29

PREPARTITA

Parma - Genoa è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Genoa sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 157 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 6.4 Falli per cartellino 4.9 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2 23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2 06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1 20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0 06-01-2026 Serie A Pisa-Como 0-3

Attualmente il Parma si trova 13° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

Il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22; il Genoa ha segnato 22 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Genoa - Parma si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Parma ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Milan e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Cagliari vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 5 gol.

Parma e Genoa si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 12 volte, il Genoa ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Parma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro il Parma, tante volte quante nelle precedenti 19, e contro i gialloblù non ha mai collezionato quattro clean sheet di fila nella competizione (tre anche tra 1994 e 2007).

Il Genoa ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Parma, dopo che aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti 14 (4N, 8P); i rossoblù non arrivano a tre successi esterni di fila contro una singola avversaria dal 2021 contro il Crotone.

Nelle ultime 11 partite di campionato il Parma (4V, 3N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli nella più recente; l'ultima volta in cui i gialloblù hanno pareggiato due gare di Serie A di fila è stata a ottobre, con due 0-0, contro il Como e proprio il Genoa avversario di giornata.

Il Parma ha perso tre delle ultime quattro partite interne di Serie A, riuscendo a segnare un solo gol (vittoria 1-0 contro la Fiorentina); si tratta dello stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 12 gare casalinghe di campionato (3V, 6N).

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima partita di campionato, dopo una serie di 12 gare in cui aveva subito gol; il Grifone non arriva a due clean sheet di fila dallo scorso aprile, mentre non ottiene due successi consecutivi senza subire reti da gennaio 2021.

Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie A, si tratta della striscia aperta più lunga nella competizione; l'ultima squadra con una serie maggiore di gare esterne con gol sia all'attivo che al passivo è stata il Sassuolo tra il 2021 e il 2022 (14).

Parma (19) e Genoa (nove) sono due delle quattro squadre con meno attacchi diretti in verticale in questo campionato (Lecce 19, Lazio 17); i gialloblù non hanno ancora trovato il gol in questo tipo di azioni, mentre i rossoblù ne contano uno (contro l'Inter il 14 dicembre).

Filippo Rinaldi ha iniziato la sua carriera in Serie A con quattro parate e un clean sheet, prevenendo un valore di Expected Goals on Target conceded di 1.1; nell'era dei tre punti a vittoria nessun portiere è riuscito a esordire nel massimo campionato con i gialloblù con due partite di 90 minuti con la porta inviolata (tra chi ha disputato almeno due gare, gli unici con un clean sheet sono stati Gianluigi Buffon, Alessandro Nista e Nicola Pavarini - il secondo e il terzo avevano già giocato con altre squadre).

Ruslan Malinovskyi ha servito più di due assist in Serie A (tre) per la prima volta dalla stagione 2021/22 (quattro con l'Atalanta in quel caso). Il giocatore del Genoa ha servito almeno un assist per due presenze consecutive in Serie A, e non arrivava a questo dato da maggio 2022 (con l'Atalanta), inoltre, non registra tre assist di fila da marzo-aprile 2021 (suo record personale nella competizione).

Dopo le reti contro Pisa, Milan e Cagliari, Lorenzo Colombo ha segnato un gol per tre presenze consecutive tra Serie A e Serie B per la prima volta in carriera; l'ultimo calciatore del Genoa ad andare in gol per quattro presenze consecutive nel massimo campionato è stato Mattia Destro tra settembre e ottobre 2021.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: