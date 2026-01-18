Parma e Genoa si dividono la posta in palio con un pareggio a reti bianche nel lunch match del 21° turno di A. Primo tempo di marca rossoblù, meglio i gialloblù nella ripresa: Corvi vince il duello con Colombo.
In classifica, le due compagini muovono a 23 e 20 punti. Nel prossimo turno, Genoa-Bologna e Atalanta-Parma.
Per la diretta di Parma-Genoa è tutto. Buon proseguimento di domenica.
90'+4'
E' FINITA! PARMA-GENOA 0-0. 14:25
90'+3'
Ultimo giro di orologio. 14:24
90'+2'
Ancora un traversone di Ellertsson, uscita in presa di Corvi. 14:23
90'
Quattro minuti di recupero. 14:21
89'
QUARTO CAMBIO NEL GENOA: entra Nuredini, esce Colombo. 14:20
88'
COLOMBO TIRA, CORVI PARA! L'attaccante genoano scappa al proprio marcatore, entra in area e calcia: sinistro respinto dall'estremo difensore di casa. 14:20
87'
Traversone di Ellertsson che termina direttamente sul fondo. 14:18
85'
Spizzata aerea di Djuric in area di rigore, Sorensen in mischia: tiro sul muro ospite. 14:16
84'
Marcandalli spazza in fallo laterale il cross di Valeri. 14:15
82'
QUARTO CAMBIO NEL PARMA: entra Cremaschi, esce Oristanio. 14:13
80'
Traversone di Valeri, stacco aereo di Djuric sul fondo. 14:11
79'
Marcandalli anticipa Djuric ma deve concedere il tiro dalla bandierina. 14:10
77'
TERZO CAMBIO NEL GENOA: entra Masini, esce Sabelli. 14:08
76'
TERZO CAMBIO NEL PARMA: entra Sorensen, esce Bernabé. 14:08
76'
SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Djuric, esce Pellegrino. 14:07
75'
Colombo fa sponda per Frendrup, sinistro murato. 14:06
73'
SECONDO CAMBIO NEL GENOA: entra Ekhator, esce Vitinha. 14:04
73'
PRIMO CAMBIO NEL GENOA: entra Messias, esce Malinovskyi. 14:04
72'
Tiro di Keita dalla media distanza, la sfera non gira abbastanza e termina fuori. 14:03
71'
Circati anticipa Colombo e rilancia l'iniziativa gialloblù. 14:03
69'
Ci prova Bernabé ma la conclusione è lontana dai pali della porta rossoblù. 14:00
68'
SINISTRO DI ORISTANIO! Discesa di Valenti che allunga la traccia per Oristanio, mancino rasoterra parato da Leali. 13:59
67'
Oristanio prova a mettere in area di rigore ma l'idea pecca di misura. 13:58
65'
Dall'altro lato del campo, Martin al cross direttamente sul fondo. 13:56
64'
Offside di Bernabé. 13:55
63'
Stesso copione, Keita per Valeri, traversone in area, Marcandalli sempre piazzato allontana di testa. 13:55
61'
Keita allarga per Valeri che serve Oristanio, il quale però non riesce a concludere. 13:52
60'
Scocca l'ora di gioco, punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 13:51
58'
Il Parma alza pressing e ritmo. 13:49
57'
Sugli sviluppi della punizione, la sfera arriva al limite dell'area a Britschgi: destro alto. 13:48
56'
AMMONITO VITINHA: entrata fallosa ai danni di Valeri. 13:47
53'
Calcio d'angolo conquistato da Britschgi. 13:44
52'
Il Genoa prova a penetrare tra le linee difensive emiliane ma i Ducali alzano il muro. 13:44
50'
Lotta corpo a corpo Circati-Vitinha, sfera sul fondo e rimessa in favore di Corvi. 13:41
48'
Valenti anticipa Colombo sull'assist di Malinovskyi: tiro dalla bandierina. 13:39
46'
Vitinha ci prova in rovesciata, buon gesto acrobatico ma manca la precisione. 13:38
46'
PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Britschgi, esce Ondrejka. 13:37
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PARMA-GENOA! Si riparte dal risultato di 0-0. 13:37
Squadre negli spogliatoi: Cuesta e De Rossi studiano le mosse per conquistare l'intera posta in palio. 13:21
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al ''Tardini'' tra Parma e Genoa. Più pericolosi gli ospiti, in particolare con Colombo, fermato da Corvi. Per i padroni di casa il tiro di Bernabé deviato da Leali. Quattro cartellini gialli: tre gialloblù, uno rossoblù. 13:38
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! PARMA-GENOA 0-0. 13:19
45'+1'
VITINHA! Trasformazione sopra la barriera, volo di Corvi in calcio d'angolo. 13:18
45'
Un minuto di recupero. 13:17
45'
Vasquez arriva sul pallone prima di Bernabé, punizione per il Genoa al limite dell'area. 13:18
43'
Oristanio trattiene per la maglia Martin, fischio di Pairetto. 13:15
41'
ANCORA SABELLI! Cross di Marcandalli e nuovo tentativo in gioco aereo, questa volta più vicino alla porta di Corvi. 13:13
40'
Colpo di testa in avvitamento di Sabelli, non semplice: pallone in curva. 13:12
39'
Fallo di Delprato ai danni di Martin. 13:11
37'
Lancio in profondità per Oristanio che tuttavia non aggancia la sfera, preda di Leali. 13:09
36'
CARTELLINO GIALLO ANCHE A OSTIGARD: entrata fallosa ai danni di Pellegrino. 13:08
35'
AMMONITO CIRCATI: colpito Vasquez in rovesciata. 13:07
34'
L'azione prosegue col tiro di Estevez e termina in calcio d'angolo. 13:07
34'
Traversone di Valeri, imbeccato da Valenti, allontana Ostigard. 13:06
31'
Cross di Sabelli, tocco di Vitinha per Colombo, tiro al vol di prima intenzione stoppato da Valenti. 13:04
29'
SQUILLO DI BERNABE'! Scambio con Keita, inserimento in area e diagonale sinistro sul quale Leali si allunga col guantone per deviare in corner. 13:01
28'
AMMONITO VALENTI: reazione dopo un fischio di Pairetto. 12:59
26'
Azione Oristanio-Valeri, la triangolazione non porta però alla conclusione. 12:58
25'
Colombo si allarga sulla corsia mancina per andare al cross, spazza la difesa di Cuesta. 12:57
23'
Metà della prima frazione al ''Tardini'', parziale ancora fermo sullo 0 a 0. 12:55
21'
Botta al ginocchio per il numero 20 rossoblù, il quale riprende la propria posizione dopo l'intervento dei sanitari. 12:53
20'
AMMONITO ONDREJKA: intervento falloso ai danni di Sabelli, che resta a terra. 12:52
19'
Malinovskyi vede il taglio di Martin, suggerimento un po' troppo profondo. 12:51
18'
Traversone di Vitinha da posizione defilata, preda dell'estremo difensore gialloblù. 12:50
16'
GENOA VICINO AL GOL! Gran filtrante di Ellertsson per Colombo, uscita provvidenziale di Corvi che para il tiro di Colombo e salva la propria porta. 12:48
14'
Sugli sviluppi, svetta proprio l'attaccante argentino, Sabelli intercetta in corner. 12:46
13'
Ostigard non si fida circa la presenza di Pellegrino a centro area e chiude in calcio d'angolo. 12:46
12'
Buon avvio del Grifone, i Ducali devono trovare il modo di innescare i propri fantasisti. 12:45
10'
Rimessa laterale in favore della formazione di De Rossi, se ne incarica Sabelli. 12:42
8'
Bernabé prova a andare alla conclusione ma c'è l'opposizione di Frendrup. 12:40
6'
GENOA AL TIRO! Ancora Colombo, questa volta dal limite dell'area, chiama Corvi alla deviazione in corner. 12:39
5'
Tentativo di rovesciata di Vitinha, muro di Valenti con la schiena. 12:37
5'
Pressing alto rossoblù, il portiere di casa è costretto a spazzare in fallo laterale. 12:37
4'
COLOMBO! L'attaccante vince il duello fisico con Valenti e tira: sinistro alto. 12:36
3'
Rinvio affrettato per Corvi sul retropassaggio di Circati. 12:35
2'
Cross di Valenti in area, Pellegrino non arriva alla conclusione aerea, libera la difesa ospite. 12:34
1'
INIZIA PARMA-GENOA! Primo pallone giocato da Bernabé. 12:32
Minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. 12:27
Squadre in campo agli ordini di Pairetto: padroni di casa in maglia crociata, ospiti in casacca rossoblù. 12:26
All'andata, disputata lo scorso 19 ottobre, è terminata 0 a 0. 18:52
Cuesta ritorna alla difesa a quattro ripresentando titolari Delprato e Pellegrino, dopo il turnover del ''Maradona''; ai lati dell'argentino agiranno Ondrejka e Oristanio, tra i pali torna Corvi. De Rossi opta per una sola novità: Sabelli al posto di Norton-Cuffy; Vitinha-Colombo coppia d'attacco mentre Marcandalli e Ellertsson vincono i ballottaggi con Otoa a Thorsby.12:29
I Ducali sono reduci dal pareggio di Napoli mentre il Grifone ha battuto il Cagliari tra le mura amiche. 18:50
Dirige l'incontro il signor Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Trinchieri. Quarto Ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR Paterna di Teramo, AVAR Di Paolo di Avezzano. 18:46
Il match del ''Tardini'' mette di fronte due compagini distanziate da tre lunghezze: emiliani 22 punti, liguri a 19 punti. 18:44
Benvenuti alla diretta di Parma-Genoa, gara valida per il 21° turno del campionato di Serie A. 18:42
La gara tra Parma e Genoa si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 12:30
PREPARTITA
Parma - Genoa è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Genoa sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
157
Fuorigioco
20
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
31
Espulsioni
1
Cartellini per partita
6.4
Falli per cartellino
4.9
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025
Serie B
Mantova-Modena 1-3
05-10-2025
Serie B
Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025
Serie B
Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025
Serie A
Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025
Serie B
Pescara-Monza 0-2
23-11-2025
Serie A
Verona-Parma 1-2
06-12-2025
Serie A
Sassuolo-Fiorentina 3-1
20-12-2025
Serie A
Lazio-Cremonese 0-0
06-01-2026
Serie A
Pisa-Como 0-3
Attualmente il Parma si trova 13° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte). Il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22; il Genoa ha segnato 22 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Genoa - Parma si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Parma ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Milan e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Cagliari vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 5 gol.
Parma e Genoa si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 12 volte, il Genoa ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Parma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro il Parma, tante volte quante nelle precedenti 19, e contro i gialloblù non ha mai collezionato quattro clean sheet di fila nella competizione (tre anche tra 1994 e 2007).
Il Genoa ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Parma, dopo che aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti 14 (4N, 8P); i rossoblù non arrivano a tre successi esterni di fila contro una singola avversaria dal 2021 contro il Crotone.
Nelle ultime 11 partite di campionato il Parma (4V, 3N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli nella più recente; l'ultima volta in cui i gialloblù hanno pareggiato due gare di Serie A di fila è stata a ottobre, con due 0-0, contro il Como e proprio il Genoa avversario di giornata.
Il Parma ha perso tre delle ultime quattro partite interne di Serie A, riuscendo a segnare un solo gol (vittoria 1-0 contro la Fiorentina); si tratta dello stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 12 gare casalinghe di campionato (3V, 6N).
Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima partita di campionato, dopo una serie di 12 gare in cui aveva subito gol; il Grifone non arriva a due clean sheet di fila dallo scorso aprile, mentre non ottiene due successi consecutivi senza subire reti da gennaio 2021.
Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie A, si tratta della striscia aperta più lunga nella competizione; l'ultima squadra con una serie maggiore di gare esterne con gol sia all'attivo che al passivo è stata il Sassuolo tra il 2021 e il 2022 (14).
Parma (19) e Genoa (nove) sono due delle quattro squadre con meno attacchi diretti in verticale in questo campionato (Lecce 19, Lazio 17); i gialloblù non hanno ancora trovato il gol in questo tipo di azioni, mentre i rossoblù ne contano uno (contro l'Inter il 14 dicembre).
Filippo Rinaldi ha iniziato la sua carriera in Serie A con quattro parate e un clean sheet, prevenendo un valore di Expected Goals on Target conceded di 1.1; nell'era dei tre punti a vittoria nessun portiere è riuscito a esordire nel massimo campionato con i gialloblù con due partite di 90 minuti con la porta inviolata (tra chi ha disputato almeno due gare, gli unici con un clean sheet sono stati Gianluigi Buffon, Alessandro Nista e Nicola Pavarini - il secondo e il terzo avevano già giocato con altre squadre).
Ruslan Malinovskyi ha servito più di due assist in Serie A (tre) per la prima volta dalla stagione 2021/22 (quattro con l'Atalanta in quel caso). Il giocatore del Genoa ha servito almeno un assist per due presenze consecutive in Serie A, e non arrivava a questo dato da maggio 2022 (con l'Atalanta), inoltre, non registra tre assist di fila da marzo-aprile 2021 (suo record personale nella competizione).
Dopo le reti contro Pisa, Milan e Cagliari, Lorenzo Colombo ha segnato un gol per tre presenze consecutive tra Serie A e Serie B per la prima volta in carriera; l'ultimo calciatore del Genoa ad andare in gol per quattro presenze consecutive nel massimo campionato è stato Mattia Destro tra settembre e ottobre 2021.
