Torino-Roma: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino
18 Gennaio 2026 ore 18:00
Torino
0
Roma
2
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 26' 0-1 Donyell Malen
  2. 72' 0-2 Paulo Dybala
0'
45'
90'
90'
94'

Terza vittoria consecutiva per la Roma: sei gol fatti, zero subiti. Funziona la nuova coppia offensiva Dybala-Malen. Quarto posto in solitaria in classifica. Ennesima sconfitta per il Torino di Baroni, che solo nel secondo tempo dimostra una buona energia e determinazione.

Prossima giornata: Como-Torino e Roma-Milan.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 20:03

  2. 90'+4'

    FINE PARTITA: TORINO-ROMA 0-2. Decidono Malen e Dybala. 20:00

  3. 90'+3'

    Ci prova Tsimikas ad andare con il destro, palla fuori. 19:58

  4. 90'+1'

    CARTELLINO GIALLO PER IL TORINO. Ammonito Vlasic. 19:56

  5. 90'

    Quattro minuti di recupero. 19:56

  7. 90'

    Destro secco ma centrale di Vaz, respinge Paleari. 19:56

  8. 88'

    Il Torino non si arrende e ci prova con le ultime energie.19:55

  9. 84'

    Destro sul fondo di Coco. 19:50

  10. 80'

    OCCASIONE TORINO! Vlasic in verticale per Adams, diagonale incrociato con il destro a fil di palo. 19:45

  11. 76'

    SOSTITUZIONE PER IL TORINO. Fuori Ngonge, dentro Njie. 19:46

  13. 76'

    SOSTITUZIONE PER IL TORINO. Fuori Ilkhan, dentro Anjorin. 19:43

  14. 76'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Rensch, dentro Tsimikas.19:43

  15. 76'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Dybala, dentro Pisilli.19:43

  16. 76'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Malen, dentro Vaz. 19:42

  17. 75'

    OCCASIONE ROMA! Wesley lascia sul posto due avversari e serve Malen, che con il sinistro gonfia l'esterno della rete. 19:41

  19. 72'

    GOL! Torino-ROMA 0-2. Rete di Dybala. Conclusione di Dybala con miracolo di Paleari, poi assist di Rensch per il tap-in vincente di Dybala.

    Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala19:40

    Paulo Dybala
  20. 70'

    Gran controllo e movimento in area di Dybala, fermato però prima di calciare. 19:36

  21. 66'

    Mancini ferma Casadei, ma ora il Torino spinge alla ricerca del pareggio. 19:31

  22. 63'

    Adams raccoglie in area e ci prova balisticamente: tutto facile per Svilar. 19:28

  23. 59'

    Conclusione fuori misura di Ghilardi, Gasperini è arrabbiatissimo con i suoi in questa fase. 19:24

  25. 55'

    CARTELLINO GIALLO PER LA ROMA. Ammonito Mancini per un fallo su Ngonge. 19:20

  26. 52'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Pellegrini, dentro Soulé. 19:19

  27. 50'

    Intervento strepitoso di N'Dicka su Ngonge lanciato verso la porta della Roma. 19:16

  28. 50'

    Bene il Torino in questo avvio, cross di Pedersen per la testa debole di Casadei. 19:15

  29. 48'

    OCCASIONE TORINO! Vlasic dentro per Lazaro, destro basso parato da Svilar. 19:15

  31. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI TORINO-ROMA. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 19:11

  32. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL TORINO. Fuori Gineitis, dentro Casadei. 19:11

  33. Impatto strepitoso di Malen sul nostro campionato: un gol annullato per fuorigioco, un altro (il primo in Serie A) regolare e nel complesso quarantacinque minuti di movimento e di intesa con un ispirato Dybala. Per il Torino un paio di conclusioni di Ngonge e poco altro da segnalare.18:55

  34. 45'+4'

    FINE PRIMO TEMPO: TORINO-ROMA 0-1. Decide Malen. 18:53

  35. 45'+2'

    Destro di Cristante dal limite, palla alta sopra la traversa.18:51

  37. 45'

    Tre minuti di recupero. 18:50

  38. 43'

    Gineitis, finora, è il giocatore in campo che ha corso di più. 18:48

  39. 40'

    Altro mancino potente ma centrale di Ngonge: blocca Svilar. 18:45

  40. 37'

    Cross di Adams da destra, N'Dicka si rifugia in angolo. 18:41

  41. 33'

    Botta per Vlasic, gioco ancora sospeso: molte interruzioni in questi primi trenta minuti. 18:38

  43. 33'

    SOSTITUZIONE PER IL TORINO. Fuori l'infortunato Aboukhlal, dentro Pedersen. 18:39

  44. 32'

    Staff medico in campo per Aboukhlal. 18:37

  45. 27'

    Primo gol in Serie A per Malen. 18:36

  46. 26'

    GOL! Torino-ROMA 0-1. Rete di Malen. Palla spettacolare di Dybala per Malen, che stoppa in area e infila Paleari con un destro rasoterra.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen18:33

    Donyell Malen
  47. 26'

    Sinistro di Ngonge centrale. 18:32

  49. 23'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Hermoso, dentro Ghilardi.18:29

  50. 22'

    La connessione tra Malen e Dybala funziona: il primo difende palla, il secondo sfiora il palo. 18:26

  51. 20'

    Altro tentativo di Malen, c'è la deviazione di Ismajli in angolo. 18:25

  52. 20'

    Bene Dybala per Malen, che in diagonale impegna Paleari. 18:24

  53. 15'

    La Roma sta progressivamente conquistando spazio in avanti. 18:25

  55. 11'

    Bella azione della Roma: Dybala per Rensch, che va in verticale per Mancini e cross basso per Pellegrini che non si coordina bene da dentro l'area. 18:18

  56. 9'

    CARTELLINO GIALLO PER IL TORINO. Ammonito Ismajli per un fallo su Malen. 18:13

  57. 6'

    Primo tentativo per Malen, che si gira in un lampo e calcia: palla deviata, facile intervento di Paleari. 18:10

  58. 4'

    Staff medico in campo per Ismajli. 18:08

  59. INIZIA TORINO-ROMA. Prima palla per i padroni di casa.18:05

  61. Nel Torino premiato Ilkhan dopo il gol in Coppa Italia, confermata l'assenza di Zapata per motivi familiari. Il neo acquisto Malen parte dal primo minuto per la Roma. 17:56

  62. La formazione della Roma: Svilar - Mancini, N'Dicka, Hermoso - Rensch, Cristante, Koné, Wesley - Dybala, Pellegrini - Malen. 18:03

  63. 3-5-2 per il Torino: Paleari - Tameze, Ismajli, Coco - Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal - Ngonge, Adams. 17:50

  64. Quanto alla Roma, si punta a rompere il tabù Torino, dopo le sconfitte rimediate all'andata e pochi giorni fa in Coppa Italia. 17:49

  65. L'obiettivo dichiarato di Baroni è invertire la rotta, che in dieci incontri in carriera contro Gasperini ha perso solo tre volte: una di queste risale al lontano 2009. 17:46

  67. Il Torino, in casa, registra una sola vittoria negli ultimi due mesi. 17:43

  68. Tre vittorie nelle ultime quattro in campionato per la Roma, che ha l'occasione di approfittare del passo falso della Juventus. 17:43

  69. Benvenuti alla diretta del match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. 17:40

  71. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Olimpico Grande Torino
    Città: Torino
    Capienza: 27958 spettatori17:40

    Olimpico Grande Torino Fonte: Gettyimages

Formazioni Torino - Roma

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Torino - Roma?
La gara tra Torino e Roma si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Torino - Roma?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Roma sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Torino - Roma?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Roma?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Roma?
La gara tra Torino e Roma si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Roma?
I marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 26' e Paulo Dybala al 72'
PREPARTITA

Torino - Roma è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Roma sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati166
Fuorigioco20
Rigori assegnati2
Ammonizioni17
Espulsioni1
Cartellini per partita2.5
Falli per cartellino9.2

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1
19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1
25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0
01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3
03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 42 punti (frutto di 14 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).
Il Torino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 34; la Roma ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12.
La partita di andata Roma - Torino si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol.

Torino e Roma si sono affrontate 161 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 48 volte, la Roma ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Torino-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata.
  • Il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89.
  • La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e l'Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025).
  • Il Torino ha perso quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1V), tra cui i due più recenti contro Cagliari e Udinese; i granata non registrano almeno tre sconfitte di fila all'Olimpico Grande Torino in Serie A dal periodo tra luglio e novembre 2020 (quattro in quel caso).
  • Dall'ultima pausa delle Nazionali a novembre, il Torino è una delle tre formazioni ad aver perso più partite in Serie A (sei sconfitte su nove match, al pari di Lecce e Verona) - nel periodo i granata sono anche uno dei tre club a non aver registrato alcun pareggio, insieme a Roma e Atalanta.
  • La Roma (13V, 7P nel 2025/26) è solo la seconda squadra nella storia della Serie A a non pareggiare alcuna delle prime 20 partite stagionali di Serie A, dopo la Juventus nel 2016/17 (che arrivò addirittura a non pareggiare nessuno dei primi 26 match in quel campionato).
  • La Roma arriva da due successi senza subire gol in campionato e in questa stagione di Serie A solo una volta ha vinto tre partite consecutive (tra settembre e ottobre); i giallorossi potrebbero, invece, registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nel campionato in corso.
  • Duván Zapata ha realizzato sei gol contro la Roma in campionato, segnando in ciascuna delle sue ultime due sfide contro i giallorossi in Serie A (entrambe con i granata) - solo un calciatore del Torino ha trovato la rete in tre partite di fila contro la Roma in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Maxi López tra il 2015 e il 2017.
  • Paulo Dybala, autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti contro il Torino in Serie A: solo contro l'Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in sei sfide).
  • Tra i giocatori con almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei 2025/26, solamente Lennart Karl (4 - febbraio 2008) e Lamine Yamal (7 - luglio 2007) sono più giovani di Robinio Vaz (4 - febbraio 2007); tra questi giocatori a segno almeno quattro volte finora, il francese è quello con meno minuti giocati (373) e con la più alta % realizzativa (50%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorinoRoma
Partite giocate2020
Numero di partite vinte613
Numero di partite perse97
Numero di partite pareggiate50
Gol totali segnati2124
Gol totali subiti3212
Media gol subiti per partita1.60.6
Percentuale possesso palla44.957.6
Numero totale di passaggi74869803
Numero totale di passaggi riusciti59468180
Tiri nello specchio della porta9097
Percentuale di tiri in porta50.648.0
Numero totale di cross371363
Numero medio di cross riusciti9176
Duelli per partita vinti10001027
Duelli per partita persi10361105
Corner subiti8566
Corner guadagnati86103
Numero di punizioni a favore213283
Numero di punizioni concesse285296
Tackle totali330327
Percentuale di successo nei tackle57.957.2
Fuorigiochi totali3228
Numero totale di cartellini gialli3639
Numero totale di cartellini rossi01

Torino - Roma Live

