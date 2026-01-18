Impatto strepitoso di Malen sul nostro campionato: un gol annullato per fuorigioco, un altro (il primo in Serie A) regolare e nel complesso quarantacinque minuti di movimento e di intesa con un ispirato Dybala. Per il Torino un paio di conclusioni di Ngonge e poco altro da segnalare.18:55

PREPARTITA

Torino - Roma è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Roma sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 42 punti (frutto di 14 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).

Il Torino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 34; la Roma ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12.

La partita di andata Roma - Torino si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol.

Torino e Roma si sono affrontate 161 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 48 volte, la Roma ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Torino-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata.

Il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato il successo in entrambe le gare stagionali contro i giallorossi nella competizione risale al 1988/89.

La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e l'Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025).

Il Torino ha perso quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1V), tra cui i due più recenti contro Cagliari e Udinese; i granata non registrano almeno tre sconfitte di fila all'Olimpico Grande Torino in Serie A dal periodo tra luglio e novembre 2020 (quattro in quel caso).

Dall'ultima pausa delle Nazionali a novembre, il Torino è una delle tre formazioni ad aver perso più partite in Serie A (sei sconfitte su nove match, al pari di Lecce e Verona) - nel periodo i granata sono anche uno dei tre club a non aver registrato alcun pareggio, insieme a Roma e Atalanta.

La Roma (13V, 7P nel 2025/26) è solo la seconda squadra nella storia della Serie A a non pareggiare alcuna delle prime 20 partite stagionali di Serie A, dopo la Juventus nel 2016/17 (che arrivò addirittura a non pareggiare nessuno dei primi 26 match in quel campionato).

La Roma arriva da due successi senza subire gol in campionato e in questa stagione di Serie A solo una volta ha vinto tre partite consecutive (tra settembre e ottobre); i giallorossi potrebbero, invece, registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nel campionato in corso.

Duván Zapata ha realizzato sei gol contro la Roma in campionato, segnando in ciascuna delle sue ultime due sfide contro i giallorossi in Serie A (entrambe con i granata) - solo un calciatore del Torino ha trovato la rete in tre partite di fila contro la Roma in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Maxi López tra il 2015 e il 2017.

Paulo Dybala, autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti contro il Torino in Serie A: solo contro l'Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in sei sfide).

Tra i giocatori con almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei 2025/26, solamente Lennart Karl (4 - febbraio 2008) e Lamine Yamal (7 - luglio 2007) sono più giovani di Robinio Vaz (4 - febbraio 2007); tra questi giocatori a segno almeno quattro volte finora, il francese è quello con meno minuti giocati (373) e con la più alta % realizzativa (50%).

