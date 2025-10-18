Poche emozioni al Via del Mare dove le squadre non sono riuscite a sbloccare il match anche grazie al grande lavoro difensivo da entrambe le parti. Ritmo diverso nel secondo tempo rispetto al primo dove l'unica occasione l'ha avuta Stulic con una conclusione che ha sfiorato il palo. Nella ripresa diverse le chance sprecate dai giocatori neroverdi, meno precisi sugli ultimi metri.
Un punto a testa: terzo pareggio per la squadra di Di Francesco che ha collezionato solo una vittoria in questo avvio di stagione conquistando 6 punti in 7 partite. Quattro punti in più per la squadra di Grosso che con il primo pareggio stagionale aggancia Bologna e Atalanta, entrambe con una partita in meno.
Il Lecce torna in campo sabato prossimo per la sfida in trasferta contro l'Udinese, il Sassuolo invece ospiterà la Roma domenica alle 15.00.
90'+7'
Fine partita! Lecce-Sassuolo 0-0! 16:56
90'+6'
Ammonito Josh Doig.16:55
90'+6'
Scintille sul finale tra Doig e Danilo Veiga. 16:55
90'+4'
Ammonito Wladimiro Falcone per proteste. 16:54
90'+4'
Pierini di potenza calcia verso la porta ma colpisce in pieno la faccia di Tiago Gabriel! Il giocatore cade a terra, interviene lo staff medico. 16:54
90'+3'
Sempre molto attente le difese: Doig non si lascia scappare N'Dri in accelerata verso la porta e gli ruba palla prima della conclusione. 16:52
90'
Inserimento di Thorstvedt che tenta la conclusione con il mancino, poi sul rimpallo ci riprova Cheddira, Falcone blocca sulla linea.16:52
90'
Saranno 4 i minuti di recupero. 16:51
86'
Dentro Konan N’Dri per Tete Morente.16:46
86'
Per il Lecce fuori Medon Berisha per Balthazar Pierret.16:45
85'
Giocata di Berardi con il tacco a servire Matic: l'ex Roma perde il tempo per calciare e nel frattempo viene chiuso in area da 4 avversari. Berardi poi tenta il traversone, troppo lungo per i compagni. 16:45
84'
Ammonito Danilo Filipe de Melo Veiga, fallo su Pierini. 16:43
83'
Ancora un'ottima chiusura del Lecce, questa volta è Gallo molto attento e pulito a rubare palla a Iannoni, involato verso la porta. 16:43
82'
Il primo cartellino del match arriva all'82': Domenico Berardi è in ritardo su Gallo e si prende l'ammonizione. 16:41
81'
Molto attento Tiago Gabriel su Cheddira, si copre bene il Lecce in questo finale.16:40
75'
Occasione Lecce!! Helgason salta Matic e va alla conclusione da fuori area: palla forte e schiacciata, bravo Muric a bloccare. 16:36
74'
Nel Lecce Santiago Pierotti lascia il campo a Lameck .16:33
74'
Cambio anche in attacco per Grosso, fuori Andrea Pinamonti per Walid Cheddira.16:33
74'
Finisce la partita di Filippo Romagna per Fali Candé.16:33
71'
Palla morbida di Tete Morente verso l'area piccola, devia in calcio d'angolo Muric.16:31
69'
Ci prova dalla distanza anche Berisha, palla alta sopra la traversa.16:30
66'
Conclusione dalla distanza di Pinamonti con l'esterno: la palla finisce fuori. 16:25
64'
Fuori anche Lassana Coulibaly per Thórir Helgason.16:24
64'
Cambio in attacco per il Lecce: Nikola Stulic esce per Francesco Camarda.16:23
64'
Che occasione per il Sassuolo! Berardi prima tenta la conclusione sul primo palo dove colpisce in pieno Falcone, poi ci riprova incrociando sul palo lontano ma la palla esce fuori di pochissimo! 16:23
58'
Testa a testa tra Gaspar e Doig: a terra entrambi i giocatori, interviene lo staff medico. 16:20
57'
Esce anche Aster Vranckx per Edoardo Iannoni.16:17
57'
Finisce qui la partita di Armand Laurienté, dentro Nicholas Pierini.16:17
56'
Laurienté spreca un'occasione gigante! Il giocatore tutto solo, in netto anticipo rispetto agli avversari del Lecce, serve troppo velocemente e con i tempi sbagliati Pinamonti. La palla finisce sul fondo.16:17
52'
Murato Tiago Gabriel! Il giocatore del Lecce tenta la conclusione al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sul pallone però arriva Filippo Romagna che respinge con la schiena. 16:12
51'
Scontro di gioco tra Pinamonti e Berisha. Si rialzano entrambi i giocatori che non sembrano aver accusato particolari problemi. 16:10
49'
Squillo del Sassuolo sempre dal lato sinistro: sovrapposizione di Doig, Ramadani crossa rasoterra, Pinamonti non ci arriva per un soffio. 16:09
48'
Posizione interessante di Coulibaly che si trova praticamente da solo fuori dall'area: sbaglia però il passaggio per il compagno, intuito da Filippo Romagna che anticipa e ruba la palla. 16:08
46'
Stulic cerca Tete Morente con l'esterno, attento Berardi anche in fase difensiva che chiude in fallo laterale. 16:05
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Sassuolo!16:04
Un po' di movimento su entrambe le panchine: nel Lecce N'Dri, Banda e Camarda sono pronti a subentrare, nel Sassuolo velocizza il riscaldamento Volpato insieme ai compagni. 16:02
Finisce zero a zero il primo tempo di Lecce-Sassuolo: partita povera di emozioni con le due squadre molto attente in fase difensiva bloccando le iniziative in fase d'attacco. Un tiro per parte in porta, solo un'occasione potenzialmente pericolosa di Stulic che ha sfiorato il palo da una conclusione di piattone. 15:53
45'+1'
Fine primo tempo! Lecce-Sassuolo 0-0. 15:48
45'
Segnalato un minuto di recupero. 15:47
41'
Romagna ferma Stulic! Intervento in scivolata preciso del difensore del Sassuolo che impedisce la conclusione sul primo palo all'attaccante del Lecce! 15:44
39'
Altra occasione per il Lecce! Ripartenza della squadra di casa che tre contro tre si avvicina alla porta avversaria: Stulic si accentra e conclude con il piattone di mancino, palla fuori di pochissimo! 15:41
31'
Gioco momentaneamente fermo, scontro tra Vranckx e Pierotti: anticipo del numero 50 del Lecce e calcio involontario del centrocampista ex Milan. I due finiscono a terra. 15:38
30'
Occasione per il Lecce! Calcio d'angolo battuto forte da Berisha, ci arriva Gabriel di testa ma la palla viene deviata in corner da Pinamonti. 15:37
30'
Partita bloccata alla mezz'ora: solo un tiro in porta da parte di entrambe le squadre nei primi 30 minuti. 15:31
23'
Primo calcio d'angolo del match battuto dal Sassuolo: spizzica Thorstvedt, palla però respinta dalla difesa avversaria. Poco dopo è Romagna che prova la conclusione, anticipata da Gaspar.15:26
18'
Tenta la conclusione dalla distanza Laurienté, palla debole, facile per Falcone. 15:19
16'
Ripartenza di Berardi da metà campo, l'attaccante del Sassuolo si allunga però un po' troppo il pallone e perde il vantaggio sugli avversari. 15:18
12'
Azione personale di Danilo Veiga, che riesce a superare due difensori avversari e arriva alla conclusione sul primo palo, parata da Muric. 15:15
11'
Ancora un traversone del Lecce, questa volta dal lato sinistro del campo: Tete Morente cerca Stulic, esce Muric che blocca il pallone. 15:13
8'
Partita abbastanza rallentata in questo momento: prova a costruire il Sassuolo, difficile superare la metà campo presidiata dal Lecce. 15:12
4'
Arriva al cross dalla destra Pierotti, tiro respinto dalla difesa avversaria. La palla poi finisce dalle parti di Ramadani che al limite dell'area tenta la conclusione che finisce fuori. 15:06
3'
Rientrano entrambi i giocatori. Nessun problema per Vranckx e Pierotti. 15:39
2'
Partenza aggressiva da parte del Lecce tutto in avanti: chiuso nella propria area il Sassuolo. 15:04
1'
Si parte! Comincia Lecce-Sassuolo! Fischia l'arbitro Crezzini!15:02
Nel Sassuolo è indisponibile Muharemovic, al suo posto c'è Filippo Romagna insieme alla solita difesa neroverde. Attacco composto da Berardi, Pinamonti e Laurentié. 14:56
Nel Lecce out Riccardo Sottil a causa di un fastidio muscolare mentre rientrano tra i convocati Maleh e Pierret. Di Francesco opta per la solita difesa formata da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Confermato anche il centrocampo composto da Ramadani con Coulibaly e Berisha, davanti insieme a Stulic e Pierotti c'è Tete Morente. 14:54
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-3-3): Muric - Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig - Vranckx, Matic, Thorstvedt - Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.14:46
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo - Coulibaly, Ramadani, Berisha - Pierotti, Stulic - Morente. All. Di Francesco.14:46
Diverso l'andamento del Sassuolo che ha conquistato 3 vittorie nelle prime 6 partite, contro Verona, Udinese e Lazio. Sono 9 i punti della squadra emiliana che ora si trova al nono posto con gli stessi punti di Como e Cremonese. 14:51
Il Lecce si presenta al Via del Mare con una sola vittoria conquistata in 6 partite: nell'ultimo match infatti la squadra di Di Francesco ha portato a casa il primo successo stagionale nella partita contro il Parma grazie alla rete di Sottil. 14:50
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Sassuolo, match valido per la settima giornata di Serie A!14:10
PREPARTITA
Lecce - Sassuolo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Sassuolo sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente il Lecce si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10; il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Lecce ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Bologna e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Verona vincendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Francesco Camarda con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 2 gol.
Lecce e Sassuolo si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Lecce-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (3V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente: 0-3 al MAPEI Stadium il 21 aprile 2024.
Tre delle quattro partite disputate al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, tra cui l'ultima il 6 ottobre 2023 (1-1 nel massimo campionato), completa un successo neroverde (1-0 il 25 febbraio 2023).
Il Lecce ha vinto il match più recente di campionato (1-0 contro il Parma); nell'intera scorsa stagione di Serie A solo una volta ha ottenuto due successi di fila: lo scorso maggio nelle ultime due giornate contro Torino e Lazio (in entrambi i casi senza subire gol).
Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (4N, 9P), non segnando in ben otto di queste; l'unico successo al Via Del Mare nel periodo risale allo scorso 18 maggio contro il Torino (1-0 con gol di Ylber Ramadani).
Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 27 gare di Serie A (3V, 6N, 18P). I neroverdi potrebbero ottenere almeno tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2023 (quattro in quel caso).
Con il successo contro l'Hellas Verona nella trasferta più recente per 1-0, il Sassuolo ha interrotto una striscia di 15 gare fuori casa senza vittoria in Serie A (3N, 12P) e di 27 gare esterne con sempre almeno un gol subito; i neroverdi non registrano due clean sheet fuori casa di fila nel massimo campionato dal settembre 2022.
Da una parte il Sassuolo è una delle due formazioni con più gol segnati negli ultimi 30 minuti di gioco (sei, al pari dell'Inter) in questo campionato, dall'altra il Lecce è la squadra che ha subito più reti nell'ultima mezz'ora di gioco (sei).
Dopo un assist contro il Cagliari e una rete contro il Parma, Riccardo Sottil potrebbe prendere parte ad un gol in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A. Il classe '99 è stato coinvolto in tre marcature contro il Sassuolo in Serie A (una rete e due assist, tutti nello stesso match, il 28 aprile 2024 con la maglia della Fiorentina), contro nessuna squadra ha partecipato a più gol (tre anche contro la Salernitana).
Il Lecce è l'avversaria contro cui Andrea Pinamonti ha disputato più minuti (555) senza segnare in Serie A. Dopo la rete contro l'Hellas Verona nel match più recente, l'attaccante italiano potrebbe trovare il gol in almeno due presenze consecutive solo per la seconda volta con la maglia del Sassuolo in Serie A, dopo il settembre 2023 (tre gare in quel caso).
Domenico Berardi ha preso parte a una rete in media ogni 75 minuti contro il Lecce in Serie A (quattro gol e due assist in 449 minuti), record tra le squadre attualmente in Serie A. Il classe '94, dopo gli assist contro Udinese ed Inter, potrebbe servire assist in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021.
