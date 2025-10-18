Poche emozioni al Via del Mare dove le squadre non sono riuscite a sbloccare il match anche grazie al grande lavoro difensivo da entrambe le parti. Ritmo diverso nel secondo tempo rispetto al primo dove l'unica occasione l'ha avuta Stulic con una conclusione che ha sfiorato il palo. Nella ripresa diverse le chance sprecate dai giocatori neroverdi, meno precisi sugli ultimi metri.

Diverso l'andamento del Sassuolo che ha conquistato 3 vittorie nelle prime 6 partite, contro Verona, Udinese e Lazio. Sono 9 i punti della squadra emiliana che ora si trova al nono posto con gli stessi punti di Como e Cremonese. 14:51

Nel Lecce out Riccardo Sottil a causa di un fastidio muscolare mentre rientrano tra i convocati Maleh e Pierret. Di Francesco opta per la solita difesa formata da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Confermato anche il centrocampo composto da Ramadani con Coulibaly e Berisha, davanti insieme a Stulic e Pierotti c'è Tete Morente. 14:54

PREPARTITA

Lecce - Sassuolo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Sassuolo sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Lecce si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10; il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Lecce ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Bologna e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Verona vincendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Francesco Camarda con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 2 gol.

Lecce e Sassuolo si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Lecce-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (3V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente: 0-3 al MAPEI Stadium il 21 aprile 2024.

Tre delle quattro partite disputate al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, tra cui l'ultima il 6 ottobre 2023 (1-1 nel massimo campionato), completa un successo neroverde (1-0 il 25 febbraio 2023).

Il Lecce ha vinto il match più recente di campionato (1-0 contro il Parma); nell'intera scorsa stagione di Serie A solo una volta ha ottenuto due successi di fila: lo scorso maggio nelle ultime due giornate contro Torino e Lazio (in entrambi i casi senza subire gol).

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (4N, 9P), non segnando in ben otto di queste; l'unico successo al Via Del Mare nel periodo risale allo scorso 18 maggio contro il Torino (1-0 con gol di Ylber Ramadani).

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 27 gare di Serie A (3V, 6N, 18P). I neroverdi potrebbero ottenere almeno tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2023 (quattro in quel caso).

Con il successo contro l'Hellas Verona nella trasferta più recente per 1-0, il Sassuolo ha interrotto una striscia di 15 gare fuori casa senza vittoria in Serie A (3N, 12P) e di 27 gare esterne con sempre almeno un gol subito; i neroverdi non registrano due clean sheet fuori casa di fila nel massimo campionato dal settembre 2022.

Da una parte il Sassuolo è una delle due formazioni con più gol segnati negli ultimi 30 minuti di gioco (sei, al pari dell'Inter) in questo campionato, dall'altra il Lecce è la squadra che ha subito più reti nell'ultima mezz'ora di gioco (sei).

Dopo un assist contro il Cagliari e una rete contro il Parma, Riccardo Sottil potrebbe prendere parte ad un gol in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A. Il classe '99 è stato coinvolto in tre marcature contro il Sassuolo in Serie A (una rete e due assist, tutti nello stesso match, il 28 aprile 2024 con la maglia della Fiorentina), contro nessuna squadra ha partecipato a più gol (tre anche contro la Salernitana).

Il Lecce è l'avversaria contro cui Andrea Pinamonti ha disputato più minuti (555) senza segnare in Serie A. Dopo la rete contro l'Hellas Verona nel match più recente, l'attaccante italiano potrebbe trovare il gol in almeno due presenze consecutive solo per la seconda volta con la maglia del Sassuolo in Serie A, dopo il settembre 2023 (tre gare in quel caso).

Domenico Berardi ha preso parte a una rete in media ogni 75 minuti contro il Lecce in Serie A (quattro gol e due assist in 449 minuti), record tra le squadre attualmente in Serie A. Il classe '94, dopo gli assist contro Udinese ed Inter, potrebbe servire assist in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021.

