Non riescono a trovare la prima vittoria stagionale Pisa e Verona, che si sono bloccate a vicenda nel match dell'Arena Garibaldi. Meglio il Verona complessivamente, che ha avuto il merito di provarci di più, è mancata un po' di precisione e lucidità per poter trovare il guizzo vincente.

All'Arena Garibaldi si scontrano due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Pisa di Gilardino, complice anche un calendario non proprio abbordabile, ha messo in cascina solamente due punti, frutto dei pareggi con Atalanta e Fiorentina. Nell'ultima gara prima della sosta è arrivata la pesante sconfitta 4-0 a Bologna condizionata dall'inferiorità numerica già dalla prima frazione.10:36

Dirigerà l'incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var ci sono invece Di Paolo e Paterna.10:36

Le scelte di Gilardino: c'è Raul Albiol nella difesa dei toscani, completata da Canestrelli e Caracciolo con Semper tra i pali. Squalificato Toureè, spazio ad Angori sulla sinistra, con Marin e il recuperato Aebischer in mediana e Leris a destra. In avanti Nzola supportato da Moreo e Akinsanmiro14:15

Le scelte di Zanetti: si rivede in difesa Valentini, che affiancherà Nunez e Nelsson nella linea a tre davanti a Montipò. Sugli esterni qualche novità con Fallou Cham e Frese, al centro confermati Serdar e Bernede ai lati di Gagliardini. Davanti nessun dubbio con il tandem Giovane - Orban.14:14

Tanti errori e nessun gol in questo primo tempo all'Arena Garibaldi. Il Verona prova ad accendersi soprattutto con Giovane, ma le occasioni più grandi le ha Fallou Cham che prima calcia malissimo da buona posizione, e poi si fa respingere il tiro da Semper. Il Pisa si fa vedere davanti con Moreo, pericoloso su palla inattiva. Nel finale ha chiesto un rigore il Verona, il check del Var ha dato però esito negativo15:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Verona? La gara tra Pisa e Verona si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Pisa - Verona? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Verona sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Pisa - Verona? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Verona? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quale è stato il risultato finale di Pisa - Verona? La gara tra Pisa e Verona si è conclusa con il risultato di 0-0

Pisa - Verona è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Verona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Verona si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10; il Verona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Pisa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 4-0 mentre Il Verona ha incontrato il Sassuolo perdendo 0-1.

Pisa e Verona si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Verona ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pisa-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in 11 delle 12 sfide contro il Pisa in Serie A (8V, 3N), registrando ben otto clean sheet; l'unico successo dei toscani risale al 18 dicembre 1988 (1-0 con gol di Giuseppe Incocciati all'Arena Garibaldi).

Nelle sei sfide tra Pisa ed Hellas Verona in casa dei toscani in Serie A solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato (nel primo confronto terminato 1-1 del 9 marzo 1969): otto reti segnate in totale (due per i nerazzurri e sei per i gialloblù); il bilancio vede tre successi esterni, due pareggi e una vittoria interna.

Il Pisa ha guadagnato al massimo due punti nelle prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1988/89. In più, solo una volta i toscani non hanno vinto alcuna delle prime sette gare stagionali nella loro storia nel massimo campionato: nel 1983/84 (4N, 3P).

Il Pisa è una delle tre squadre ancora a secco di gol in partite casalinghe in questo campionato, insieme a Genoa e Torino. Più in generale, i nerazzurri hanno segnato una sola rete nelle ultime 10 gare all'Arena Garibaldi in Serie A: gol di David Fiorentini contro il Bari il 12 maggio 1991 (ultimo successo dei toscani nel massimo torneo).

L'Hellas Verona ha ottenuto un solo punto nelle prime tre trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2015/16; l'ultima volta che gli scaligeri hanno ottenuto un solo punto dopo quattro trasferte stagionali nel torneo risale al 1999/2000.

L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A nell'anno solare 2025 (4N, 1P), perdendo proprio quella più recente contro il Sassuolo all'ultima giornata; l'ultimo successo degli scaligeri contro queste formazioni risale allo scorso 15 dicembre contro il Parma (3-2 in trasferta).

L'Hellas Verona (due) è la squadra che ha segnato meno gol nel campionato in corso, segue il Pisa (tre, al pari di Genoa e Parma). Viceversa, soltanto il Torino (13) ha subito più reti del Pisa (10, come il Lecce) in questa Serie A.

Hellas Verona (2.4%) e Pisa (5.2%) sono due delle tre squadre con la percentuale realizzativa più bassa di questo campionato (tra loro il Parma con 4.3%). In aggiunta, toscani (37%) e scaligeri (40%) sono anche le due formazioni con il possesso palla più basso nel torneo in corso.

Sfida tra due dei quattro giocatori con più palloni intercettati in questo campionato: Antonio Caracciolo (2° con 11) e Unai Núñez (3° con 10, al pari di Luka Modric), al 1° posto Marin Pongracic con 12.

Gift Orban è il giocatore che ha tentato il maggior numero di tiri (21) in questa Serie A; più nel dettaglio, il classe 2002 è uno degli unici due calciatori ad aver effettuato almeno 10 conclusioni sia in area di rigore che da fuori area nei maggiori cinque campionati europei 2025/26, insieme a Kylian Mbappé.

