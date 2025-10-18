Non riescono a trovare la prima vittoria stagionale Pisa e Verona, che si sono bloccate a vicenda nel match dell'Arena Garibaldi. Meglio il Verona complessivamente, che ha avuto il merito di provarci di più, è mancata un po' di precisione e lucidità per poter trovare il guizzo vincente.
Cambia poco nella classifica delle due squadre, il Pisa supera momentaneamente il Genoa, impegnato domani con il Parma, mentre l'Hellas stacca di un punto la Fiorentina, attesa nel posticipo di domenica a San Siro con il Milan
90'+6'
FINISCE QUI! 0-0 tra Pisa e Verona!16:55
90'+5'
Ammonito Tramoni16:55
90'+5'
Ammonito Unai Núñez16:55
90'+4'
OCCASIONE VERONA! Squadre lunghissime, Gagliardini al limite serve Frese sulla sinistra e sfiora il palo in diagonale!16:55
90'+2'
Ci prova con le ultime energie il Pisa16:51
90'
Cinque minuti di recupero16:50
89'
Caracciolo ci prova in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione, respinge la difesa del Verona16:49
88'
Ammonito Frese16:47
88'
Unai Nunez ci prova dalla lunga distanza, blocca Semper16:47
87'
Ammonito Canestrelli16:46
86'
Quinto cambio nel Verona: esce Serdar, entra Yellu16:45
84'
Albiol rischia tantissimo sul pressing di Belghali, alla fine lo spagnolo riesce a mettere in corner16:44
82'
Gagliardini ruba palla e cerca l'assist per Sarr, chiude la difesa toscana. Nel capovolgimento di fronte Akinsanmiro si incunea in area ma sbatte sul muro gialloblù16:43
81'
In avanti il Verona, Serdar imbuca per Mosquera che cerca il cross sul primo palo, chiude Albiol16:40
79'
Quarto cambio nel Pisa: esce Moreo, entra Tramoni16:38
77'
Cartellino giallo per Piccinini16:37
75'
Non riesce a rendersi pericoloso davanti il Pisa, meglio il Verona in quest'ultima fase di gara16:35
72'
A terra Frese, colpito da Montipò in uscita16:32
68'
Belghali colpisce al volo sul cross di Valentini, Bonfanti devia in angolo16:28
67'
Quarto cambio nel Verona: esce Giovane, entra Mosquera16:27
67'
Terzo cambio nel Verona: esce Orban, entra Sarr16:27
66'
Secondo cambio nel Pisa: esce Marin, entra Piccinini16:25
65'
Terzo cambio nel Pisa: esce Angori, entra Bonfanti16:27
65'
Primo cambio nel Pisa: esce Léris, entra Cuadrado16:24
65'
Ammonito Akinsanmiro16:24
64'
Ci sta provando di più il Verona in questa fase, il Pisa prova ad alzare la pressione16:24
61'
Secondo cambio nel Verona: esce Fallou Cham, entra Belghali16:21
61'
Primo cambio nel Verona: esce Bernede, entra Akpa Akpro16:21
58'
NZOLA! Azione personale di forza del centravanti del Pisa che punta e vince il duello con Valentini, il suo sinistro non trova la porta!16:18
55'
SI DIVORA IL VANTAGGIO L'HELLAS! Retropassaggio completamente sbagliato di Aebischer che di testa serve di fatto Orban a tu per tu con Semper. Il tiro al volo dell'attaccante gialloblù termina alto!16:15
54'
Giovane trova lo spazio per andare sul mancino, Canestrelli mura la conclusione del brasiliano16:14
52'
Caracciolo verticalizza subito verso Moreo, Montipò ancora una volta attento in anticipo16:12
50'
Lancio lungo a cercare Nzola, Nelsson protegge l'uscita bassa ed efficace di Montipò16:10
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:05
Tanti errori e nessun gol in questo primo tempo all'Arena Garibaldi. Il Verona prova ad accendersi soprattutto con Giovane, ma le occasioni più grandi le ha Fallou Cham che prima calcia malissimo da buona posizione, e poi si fa respingere il tiro da Semper. Il Pisa si fa vedere davanti con Moreo, pericoloso su palla inattiva. Nel finale ha chiesto un rigore il Verona, il check del Var ha dato però esito negativo15:52
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'Arena Garibaldi!15:49
45'+3'
Dopo un lungo check del Var, Guida fa riprendere il gioco15:48
45'+1'
Frese va giù in area dopo un contatto con Leris, Guida fischia fallo di mano dell'esterno gialloblù15:47
45'
Un minuto di recupero15:46
42'
OCCASIONE VERONA! Ancora Cham viene servito sulla destra e stavolta calcia bene, attento Semper a respingere!15:43
41'
Moreo lancia verso Leris, grande intervento di Nunez che si allunga e intercetta la sfera15:41
40'
Cross di Angori respinto, la palla finisce tra i piedi di Akinsanmiro che pressato calcia alto15:40
35'
Insiste il Verona con una bella idea di Bernede verso Giovane, il suo cross viene intercettato15:36
32'
OCCASIONE PISA! Dalla bandierina ancora Moreo va a staccare in assoluta libertà, il pallone sfiora la traversa!15:33
31'
Spalle alla porta Moreo si gira e calcia, tiro deviato che termina in corner15:32
29'
Altra ripartenza provata dal Verona, il suggerimento di Giovane sul secondo palo non viene però raccolto da nessuno15:31
28'
Primo tentativo del Pisa: Leris dalla destra pesca al centro Nzola, il suo colpo di testa termina a lato15:29
25'
Se n'è andata la prima metà del primo tempo, molti errori tecnici fin qui da entrambe le parti15:25
22'
Spreca tutto Cham! Giovane strappa per vie centrali e apparecchia sulla destra per Fallou Cham che calcia malissimo e manda fuori!15:24
21'
Cross dalla sinistra di Frese, Giovane prova a girare col sinistro al volo, si oppone con il corpo Canestrelli15:24
17'
Poche emozioni in questo primo scorcio di gara, adesso è il Pisa che prova a spingere con maggior insistenza15:18
14'
Cross basso sul primo palo di Angori a cercare Moreo, capisce tutto Nunez che spazza15:15
13'
OCCASIONE VERONA! Serdar ruba palla e lancia la ripartenza di Giovane, il brasiliano arriva al limite dell'area e calcia trovando una deviazione che spiazza Semper, la sfera però lambisce il palo!15:13
10'
Un po' lento il giro palla del Verona, che soffre il pressing costante della squadra di Gilardino15:11
7'
Molto aggressivo il Pisa, il Verona prova a innescare Giovane, mentre deve ancora accendersi Orban15:08
4'
Marin apre cerando Leris sulla destra, suggerimento troppo profondo15:05
3'
Rientra con una vistosa fasciatura Moreo, mentre il Verona batte senz esito il primo corner della gara15:03
2'
Gioco subito fermo per soccorrere Moreo, scontratosi nel duello aereo con Valentini15:02
SI PARTE! È iniziata Pisa-Verona!15:01
Le scelte di Zanetti: si rivede in difesa Valentini, che affiancherà Nunez e Nelsson nella linea a tre davanti a Montipò. Sugli esterni qualche novità con Fallou Cham e Frese, al centro confermati Serdar e Bernede ai lati di Gagliardini. Davanti nessun dubbio con il tandem Giovane - Orban.14:14
Le scelte di Gilardino: c'è Raul Albiol nella difesa dei toscani, completata da Canestrelli e Caracciolo con Semper tra i pali. Squalificato Toureè, spazio ad Angori sulla sinistra, con Marin e il recuperato Aebischer in mediana e Leris a destra. In avanti Nzola supportato da Moreo e Akinsanmiro14:15
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con il classico 3-5-2: Montipò - Nunez, Nelsson, Valentini - Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese - Giovane, Orban14:13
FORMAZIONE UFFICIALE PISA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Semper - Caracciolo, Raul Albiol, Canestrelli - Leris, Aebischer, Marin, Angori - Moreo, Akinsanmiro - Nzola14:13
Dirigerà l'incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti e dal quarto ufficiale Allegretta. Al Var ci sono invece Di Paolo e Paterna.10:36
Tanti complimenti per la qualità delle prestazioni ma ancora nessuna vittoria per il Verona di Zanetti, uscito probabilmente con qualche punto in meno rispetto a quanto avrebbe meritato in certe occasioni. Pesante, per il peso specifico, la sconfitta rimediata due settimane fa in casa contro il Sassuolo; oggi i gialloblù non possono permettersi di fallire.10:36
All'Arena Garibaldi si scontrano due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Pisa di Gilardino, complice anche un calendario non proprio abbordabile, ha messo in cascina solamente due punti, frutto dei pareggi con Atalanta e Fiorentina. Nell'ultima gara prima della sosta è arrivata la pesante sconfitta 4-0 a Bologna condizionata dall'inferiorità numerica già dalla prima frazione.10:36
Benvenuti alla diretta di Pisa-Hellas Verona, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A!10:26
PREPARTITA
Pisa - Verona è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Verona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Verona si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Pisa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10; il Verona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Pisa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 4-0 mentre Il Verona ha incontrato il Sassuolo perdendo 0-1.
Pisa e Verona si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Verona ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Pisa-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in 11 delle 12 sfide contro il Pisa in Serie A (8V, 3N), registrando ben otto clean sheet; l'unico successo dei toscani risale al 18 dicembre 1988 (1-0 con gol di Giuseppe Incocciati all'Arena Garibaldi).
Nelle sei sfide tra Pisa ed Hellas Verona in casa dei toscani in Serie A solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato (nel primo confronto terminato 1-1 del 9 marzo 1969): otto reti segnate in totale (due per i nerazzurri e sei per i gialloblù); il bilancio vede tre successi esterni, due pareggi e una vittoria interna.
Il Pisa ha guadagnato al massimo due punti nelle prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1988/89. In più, solo una volta i toscani non hanno vinto alcuna delle prime sette gare stagionali nella loro storia nel massimo campionato: nel 1983/84 (4N, 3P).
Il Pisa è una delle tre squadre ancora a secco di gol in partite casalinghe in questo campionato, insieme a Genoa e Torino. Più in generale, i nerazzurri hanno segnato una sola rete nelle ultime 10 gare all'Arena Garibaldi in Serie A: gol di David Fiorentini contro il Bari il 12 maggio 1991 (ultimo successo dei toscani nel massimo torneo).
L'Hellas Verona ha ottenuto un solo punto nelle prime tre trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2015/16; l'ultima volta che gli scaligeri hanno ottenuto un solo punto dopo quattro trasferte stagionali nel torneo risale al 1999/2000.
L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A nell'anno solare 2025 (4N, 1P), perdendo proprio quella più recente contro il Sassuolo all'ultima giornata; l'ultimo successo degli scaligeri contro queste formazioni risale allo scorso 15 dicembre contro il Parma (3-2 in trasferta).
L'Hellas Verona (due) è la squadra che ha segnato meno gol nel campionato in corso, segue il Pisa (tre, al pari di Genoa e Parma). Viceversa, soltanto il Torino (13) ha subito più reti del Pisa (10, come il Lecce) in questa Serie A.
Hellas Verona (2.4%) e Pisa (5.2%) sono due delle tre squadre con la percentuale realizzativa più bassa di questo campionato (tra loro il Parma con 4.3%). In aggiunta, toscani (37%) e scaligeri (40%) sono anche le due formazioni con il possesso palla più basso nel torneo in corso.
Sfida tra due dei quattro giocatori con più palloni intercettati in questo campionato: Antonio Caracciolo (2° con 11) e Unai Núñez (3° con 10, al pari di Luka Modric), al 1° posto Marin Pongracic con 12.
Gift Orban è il giocatore che ha tentato il maggior numero di tiri (21) in questa Serie A; più nel dettaglio, il classe 2002 è uno degli unici due calciatori ad aver effettuato almeno 10 conclusioni sia in area di rigore che da fuori area nei maggiori cinque campionati europei 2025/26, insieme a Kylian Mbappé.
