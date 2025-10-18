L'Inter supera di misura la Roma all'Olimpico. Ai nerazzurri basta la rete di Bonny arrivata dopo appena 6 minuti di gioco. Nel secondo tempo la Roma ci ha provato con voglia e con concretezza, aggrappandosi soprattutto ad un ispirato Dybala. L'occasione più grande arriva sulla testa di Dovbyk che a porta vuota spara alto. L'Inter si difende e prova a colpire in contropiede. Alla fine però il risultato resta invariato, vince l'Inter per 0-1.
Nel prossimo turno di campionato la Roma sfiderà il Sassuolo, mentre l'Inter dovrà vedersela con il Napoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Roma-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:42
90'+5'
Fine partita: ROMA-INTER 0-1 (6' Bonny).22:40
90'+4'
Cartellino giallo per Tommaso Baldanzi.22:38
90'
Sempre Cristante, sempre di testa, sempre sul primo palo. Anche stavolta però la palla termina di poco alta sopra la traversa.22:34
88'
Ci prova Dovbyk con il mancino, blocca in presa bassa senza troppi problemi Sommer.22:33
86'
Esposito difende e serve Akanji che con il destro conclude abbondantemente fuori a lato.22:30
85'
Splendido spunto di Frattesi che serve Mkhitaryan: l'armeno, di prima intenzione con il destro, colpisce il palo.22:29
82'
Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:26
82'
Sostituzione Inter: esce Nicolò Barella, entra Piotr Zielinski.22:25
Sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Francesco Pio Esposito.22:06
60'
Angolo perfetto battuto da Dybala, sponda precisa di Soulé e colpo di testa di Dovbyk che a porta vuola spara alto sopra la traversa.22:04
59'
Ennesimo spunto interessante di Dybala, decisivo però l'intervento di Acerbi sulla conclusione di Celik.22:03
56'
Sostituzione Roma: esce Evan Ndicka, entra Jan Ziólkowski.22:01
56'
Sostituzione Roma: esce Lorenzo Pellegrini, entra Artem Dovbyk.21:59
55'
Ancora Dybala pericoloso, questa volta direttamente da punizione. Sempre attento Sommer.21:59
52'
Ottimo movimento di Dybala, bravo a concludere poi con il mancino. Respinge bene Sommer.21:56
50'
Grandissimo contropiede condotto da Dumfries che arriva al tiro con il destro, bravo stavolta Svilar a respingere.21:55
47'
Inizia il secondo tempo di ROMA-INTER!21:51
In casa Roma scalpitano ovviamente Ferguson e Dovbyk, tra le fila dell'Inter occhio invece a Pio Esposito.21:34
Prima frazione giocata su ritmi particolarmente alti. Il match si sblocca dopo appena 7 minuti grazie ad una splendida intuizione di Barella: l'ex Cagliari srutta un errore della linea difensiva giallorossa e innesca Bonny, bravo a battere un non perfetto Svilar. La Roma prova timidamente a reagire, ma l'Inter è ben compatta e spesso anche pericolosa in avanti. All'intervallo è 0-1.21:33
45'+1'
Finisce il primo tempo di ROMA-INTER!21:32
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero.21:31
42'
Spinge l'Inter, la Roma si difende con le unghie e con i denti.21:28
40'
Cartellino giallo per Evan Ndicka.21:26
37'
Ennesimo strappo di Mkhitaryan che questa volta non riesce però a servire Dumfries, decisivo l'intervento di Pellegrini in ripiego.21:25
34'
Momento di stallo del match, ritmi leggermente più bassi.21:20
30'
Ottimo squillo di Wesley che crossa bene in area, non arriva all'impatto sul pallone per pochisismo Celik.21:17
27'
Ennesima conclusione dalla lunga distanza in casa Inter, questa volta da parte di Calhanoglu. Palla abbondantemente fuori.21:14
23'
Ottima percussione di Dimarco che prova a servire Lautaro in area, decisivo l'intervento in scivolata di Mancini.21:09
19'
Momento frenetico del match. Tanti duelli, partita senza dubbio molto fisica.21:05
15'
N'Dicka in grandissima difficoltà, errore clamoroso in costruzione e grande occasione per Mkhitaryan che da buona posizione spara però alto sopra la traversa.21:01
14'
Come al solito pericolosissimo Cristante di testa, la palla termina di pochissimo alta sopra la traversa.20:59
12'
Squillo della Roma con Pellegrini che dopo una bella percussione prova la conclusione con il destro. Palla deviata e calcio d'angolo.20:59
10'
Inter senza dubbio più pimpante. Ci prova Barella dalla distanza, blocca facilmente Svilar.20:57
7'
GOL! Roma-INTER 0-1! Rete di Ange-Yoan BONNY! Splendida imbucata di Barella che pesca Bonny, bravo a battere un tutt'altro che impeccabile Svilar.
Subito un break nerazzurro con Lautaro e Barella, purtroppo per l'Inter però non arriva nessuno in area per chiudere l'azione.20:49
1'
Inizia il primo tempo di ROMA-INTER!20:45
Il bilancio di Gasperini contro l'Inter è altrettanto negativo, se si considera che il tecnico di Grugliasco ha perso le ultime otto sfide contro i nerazzurri, contro i quali ha rimediato oltretutto la più pesante sconfitta in carriera: 1-7, a San Siro, quando era alla guida dell'Atalanta.20:11
La Roma proverà ad infrangere un tabù: contro l'Inter, all'Olimpico, l'ultima vittoria giallorossa risale a nove anni fa: Roma-Inter 2-1. Da lì in poi, cinque successi dei nerazzurri e tre pareggi, tutti per 2-2.20:11
Le scelte di Chivu: gioca Bonny al fianco di Lautaro, solo in panchina Esposito. Preferito Mkhitaryan a Sucic, confermati Dimarco e Acerbi.20:08
Le scelte di Gasperini: gioca Dybala dal 1', out sia Ferguson che Dovbyk. A sinistra manca Angelino, ma gioca Wesley con Celik a destra, dietro torna Hermoso titolare.20:08
Panchina Inter: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Palacios, Esposito.20:07
Panchina Roma: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy.20:06
Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.20:05
Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.20:05
La Roma arriva dalla vittoria maturata per 2-1 sulla Fiorentina, mentre l'Inter è reduce dal 4-1 sulla Cremonese.20:03
Benvenuti alla diretta del match tra Roma e Inter, sfida valevole per la 7a giornata della Serie A.20:03
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori20:03
La gara tra Roma e Inter si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Inter?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Inter sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Roma - Inter?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Inter?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Roma - Inter?
La gara tra Roma e Inter si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Inter?
Il marcatore dell'Inter è stato Ange-Yoan Bonny al 6'
PREPARTITA
Roma - Inter è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Inter sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Roma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; l'Inter ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8.
In casa la Roma ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Fiorentina e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Cremones ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-1 mentre L'Inter ha incontrato la Cremonese vincendo 4-1.
Roma e Inter si sono affrontate 184 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 51 volte, l'Inter ha vinto 79 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Roma-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, l'Inter diventerà la prima squadra a tagliare il traguardo delle 300 reti contro una singola avversaria nel massimo campionato.
La Roma ha vinto il match più recente contro l'Inter in campionato lo scorso 27 aprile al Meazza, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 15 sfide contro i nerazzurri in Serie A (6N, 8P); i giallorossi potrebbero vincere due match consecutivi contro il club meneghino nel torneo per la prima volta dal 2016/17.
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Roma in campionato (5V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti e non ha mai registrato nove gare fuori casa di fila senza sconfitta contro i giallorossi in Serie A (otto anche tra il 1933 e il 1940). L'ultimo successo dei capitolini all'Olimpico contro i nerazzurri nel torneo risale al 2 ottobre 2016 (2-1 con Luciano Spalletti alla guida dei giallorossi e Frank de Boer allenatore dei nerazzurri).
La Roma ha vinto cinque delle sei partite di questo campionato (1P); i giallorossi potrebbero ottenere almeno sei successi nelle prime sette gare stagionali solo per la quinta volta nella loro storia in Serie A, dopo il 2014/15, il 2013/14, il 2000/01 e il 1983/84 - in questi quattro precedenti i giallorossi hanno sempre chiuso nelle prime due posizioni in classifica il torneo.
Gian Piero Gasperini ha stabilito il suo record sia di punti (15) che di gol subiti (solo due) nelle prime sei partite in una singola stagione da allenatore in Serie A. In più, prima di questa stagione, era successo solo nel 1989/90 che Napoli e Roma si trovassero da sole insieme in testa alla classifica dopo almeno sei gare giocate nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30).
L'Inter arriva da cinque successi di fila tra tutte le competizioni e nella scorsa stagione non ha mai ottenuto sei vittorie consecutive, l'ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e marzo 2024 (ben 13 in quel caso).
Negli ultimi 60 anni solo due volte l'Inter ha segnato almeno 22 gol nelle prime otto partite stagionali tra tutte le competizioni: nel 2025/26 con Cristian Chivu (escluso Mondiale per Club) e nel 1997/98 con Luigi Simoni allenatore (22 reti in entrambe).
Sfida tra il miglior attacco (Inter, 17 reti) e la miglior difesa (Roma, due gol subiti) di questo campionato; solo altre tre volte i giallorossi avevano concesso al massimo due gol nelle prime sei partite stagionali di Serie A: nel 2013/14 (uno), nel 1991/92 (due) e nel 1935/36 (due).
Matías Soulé - in gol nell'ultima sfida giocata contro l'Inter il 27 aprile 2025 - ha preso parte ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime tre gare di campionato (due marcature e due assist); il classe 2003 potrebbe essere coinvolto in un gol in quattro presenze di fila per la prima volta in Serie A.
Lautaro Martínez - a bersaglio nell'ultima gara giocata all'Olimpico contro la Roma il 20 ottobre 2024 - ha segnato nelle ultime tre presenze con l'Inter tra tutte le competizioni (quattro reti); El Toro solo tre volte ha trovato la rete in almeno quattro match consecutivi in gare ufficiali con i nerazzurri: nel gennaio 2025 (cinque), nel gennaio 2023 (quattro) e nell'ottobre 2019.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: