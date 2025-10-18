Il Napoli cade all'Olimpico Grande Torino e i granata incamerano il secondo scalpo importante di questo campionato dopo la vittoria in trasferta ottenuta sulla Roma. Decide la gara il classico gol dell'ex, realizzato da Simeone alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Baroni si difende coi denti concedendo poco agli avversari fino al 93', momento in cui Politano colpisce il palo col sinistro dal limite e Lang realizza il pareggio sul tap-in, annullato però per fuorigioco del giocatore olandese. Al fischio finale esplode la gioia del pubblico granata per la prima vittoria casalinga in questo campionato. Seconda sconfitta esterna consecutiva invece per i campioni d'Italia in carica.
Il Torino sale quindi a otto punti in classifica, agganciando momentaneamente Cagliari e Udinese, il Napoli rimane invece a 15 punti come la Roma, impegnata tra pochi minuti nel big match con l'Inter.
Nel prossimo turno i granata ospiteranno il Genoa all'Olimpico Grande Torino, per il Napoli, dopo la trasferta di Champions a Eindhoven, ci sarà invece l'Inter al Diego Armando Maradona.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Torino-Napoli 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.20:08
90'+8'
Triplice fischio! Torino-Napoli finisce 1-0, decisiva la rete di Simeone al 32'.19:57
90'+7'
Corner per il Torino che ottiene altri secondi preziosi in questo finale convulso.19:56
90'+6'
GOL ANNULLATO! Fuorigioco di Lang al momento del tiro di Politano finito sul palo. Marcenaro annulla il pareggio partenopeo su segnalazione della sala VAR.19:57
90'+4'
Giallo per Lang per eccessiva esultanza in occasione della rete.19:58
90'+3'
GOL DEL NAPOLI! Rete di Lang. Palo di Politano col sinistro a giro, la palla sbatte sulla schiena di Israel e rimane in area piccola. Ci pensa Lang a depositarla in porta col destro da due passi.19:55
90'+2'
SPINAZZOLA! Destro teso del numero 37 dal limite, Israel la blocca in due tempi.19:52
90'+1'
Respira ancora il Torino grazie al fallo conquistato da Tameze. Passano secondi preziosi per i padroni di casa.19:51
90'
Biraghi mette la palla tesa a uscire in area, Zapata stacca benissimo ma non è efficace nell'impatto con la palla. Torna a macinare gioco il Napoli a caccia del pareggio.19:50
90'
Cinque minuti di recupero.19:50
89'
Giocata di importanza capitale di Gineitis, bravo nel rubare palla a Di Lorenzo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo e a subire fallo dal capitano del Napoli. Sarà calcio di punizione per i padroni di casa sul lato corto dell'area avversaria.19:49
88'
SPRECA ELMAS! Ennesimo spunto di Spinazzola, cross basso a rimorchio per Elmas che spara alle stelle col sinistro da dentro l'area.19:48
87'
Napoli con la coppia Ambrosino-Elmas a chiudere la partita in attacco.19:46
86'
Classico cross di Politano col mancino dalla destra, ci pensa Israel a disinnescare la minaccia uscendo in presa alta a raccogliere la sfera.19:46
84'
Sostituzione Torino: fuori anche uno stanchissimo Ché Adams, al suo posto entra Duván Zapata.19:44
84'
Sostituzione Torino: esce Kristjan Asllani, dentro i centimetri di Ardian Ismajli.19:44
83'
Non esce più il Torino, è apnea totale per la squadra di Baroni in questo finale.19:43
82'
OCCASIONE NAPOLI! Cross di Spinazzola deviato, Coco salva tutto sulla linea di porta!19:42
82'
Sostituzione Napoli: Conte si gioca l'ultimo cambio togliendo Billy Gilmour per inserire Eljif Elmas.19:41
81'
Conte chiede a gran voce più velocità nel giro palla dei suoi che nel frattempo stanno collezionando un corner dietro l'altro.19:41
80'
Stacca Beukema su calcio d'angolo di Lang. L'olandese non trova però la porta di Israel.19:39
79'
Si difende coi denti la squadra di Baroni che ha però abbassato tantissimo il proprio baricentro in questa fase della partita.19:38
78'
Destro di De Bruyne sugli sviluppi del corner, altra respinta da parte del muro granata. L'azione poi termina con un fallo in attacco del Napoli.19:37
77'
Assedio del Napoli all'area del Torino. De Bruyne la scodella in mezzo dalla destra ma ci sono solo maglie granata in area piccola, la palla finisce in corner.19:37
75'
Ancora Spinazzola al cross per Anguissa, il camerunense prova la girata di testa sul secondo palo ma non inquadra lo specchio.19:35
75'
Sostituzione Torino: termina anche la partita di Nikola Vlasic, Baroni manda in campo Gvidas Gineitis.19:34
75'
Sostituzione Torino: fuori Niels Nkounkou, dentro Cristiano Biraghi.19:34
74'
Sostituzione Napoli: fuori anche David Neres, arriva il momento di Matteo Politano.19:34
74'
Sostituzione Napoli: esce Lorenzo Lucca, entra Giuseppe Ambrosino.19:33
74'
Marcenaro fa infatti riprendere il gioco con una rimessa laterale in zona offensiva per il Napoli.19:33
73'
A terra Beukema in area granata dopo un contrasto aereo con Israel. Il portiere del Torino sembra comunque aver preso nettamente il pallone col pugno in anticipo sull'avversario.19:33
72'
Manovra del Torino al limite dell'area azzurra, Adams ci prova col destro ma la sua conclusione sporca non crea problemi a Milinkovic-Savic.19:32
71'
Il giocatore del Torino crolla poi a terra a palla lontana, Marcenare ferma il gioco ma si riparte subito dopo. Nulla di grave per il francese.19:31
70'
Accelerazione di Neres, ingresso in area lungo la linea di fondo e cross teso in area piccola. Ci pensa Tameze a respingerlo col corpo sul primo palo.19:30
68'
OCCASIONE NAPOLI! Lang scarica a rimorchio dalla sinistra per De Bruyne, il belga calcia di prima in girata col sinistro ma non inquadra la porta. Fiammata del Napoli dopo un momento della partita che sembrava più favorevole al Torino.19:28
66'
Neres converge al centro dalla destra e prova il sinistro dal limite. Palla lontana dallo specchio della porta di Israel.19:25
65'
Nkounkou va ancora via a Di Lorenzo e crossa in area, Adams controlla ma scivola al momento della conclusione a rete.19:24
63'
Sostituzione Napoli: fuori anche Juan Jesus, dentro l'ex capitano granata Alessandro Buongiorno.19:23
63'
Sostituzione Napoli: Conte si gioca la carta Noa Lang, dentro al posto di Mathias Olivera.19:23
63'
Nkounkou salta netto Di Lorenzo e crossa in area dalla sinistra, Anguissa mette in fallo laterale la palla respinta da un compagno.19:23
62'
Sostituzione Torino: fuori tra gli applausi di ambo le tifoserie Giovanni Simeone, dentro l'altro ex Cyril Ngonge.19:21
61'
ANGUISSA! Palla morbida di Spinazzola, Anguissa colpisce di testa staccando da fermo e costringe Israel ad alzare la palla sopra la traversa dal centro della propria porta.19:21
60'
Neres ha spazio sulla destra, entra in area dal lato corto dell'area e crossa in mezzo. Coco ci mette il petto e la mette in calcio d'angolo dal limite dell'area piccola.19:19
59'
Simeone vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e prova a soprenderlo da 40 metri. Il suo destro è però completamente sballato e termina la propria corsa nei pressi della bandierina del corner.19:19
58'
Continua ad attaccare il Napoli mentre il Torino cerca di arginare la pressione avversaria.19:18
57'
Fallo in attacco di De Bruyne, step on foot ai danni di Tameze. Scuote la testa il belga, ma Marcenaro è irremovibile.19:17
56'
Break centrale di Anguissa, Tameze lo ferma in tackle ma la palla torna al Napoli per un fallo precedente sul camerunense.19:16
55'
Sempre Spinazzola a trascinare i suoi, la sua discesa sulla sinistra termina con un cross morbido sul secondo palo che viene allontanato da Nkounkou.19:15
53'
Altra incursione di Spinazzola, sempre con la palla portata sul destro dalla sinistra. L'esterno sceglie di calciare forte dal limite spedendo la palla lontanissima dai pali della porta di Israel.19:13
52'
SPINAZZOLA! Rientra sul destro e calcia dal limite. Israel para centralmente senza affanno.19:12
51'
Ripartenza in velocità del Torino, c'è addirittura De Bruyne a fermare Pedersen, con successo, da ultimo uomo.19:10
50'
CASADEI! Il centrocampista anticipa tutti sul primo palo e gira la palla verso la porta, senza però trovare lo specchio.19:09
49'
ADAMS! Palla persa da Gilmour centralmente, Vlasic apre per Adams che calcia col destro da dentro l'area. La palla finisce sull'esterno della rete dopo una deviazione.19:09
47'
Israel perde tempo sulla rimessa dal fondo, Marcenaro lo ammonisce.19:07
47'
Anguissa ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Napoli, conclusione debole e lontana dallo specchio.19:06
46'
Si ricomincia!19:05
Quella di oggi è la settima partita consecutiva, tra campionato e Champions, in cui il Napoli ha subito almeno una rete. Complici gli infortuni e la doppia competizione, la squadra di Conte sembra lontanissima dal rendimento difensivo che nella passata stagione è stato uno dei fattori determinanti per arrivare alla conquista del quarto Scudetto della propria storia. Quinto gol nelle ultime tre partite di A invece per il Toro che ha decisamente invertito la rotta dopo aver realizzato una sola rete nelle prime quattro gare di campionato.18:58
Il classico gol dell'ex decide per il momento Torino-Napoli. Dopo un palo clamoroso di Vlasic e una rasoiata dal limite di De Bruyne fuori di un soffio, ci pensa il Cholito a sbloccare la gara, sfruttando al meglio un rimpallo su Gilmour che lo libera in area partenopea. L'argentino rimane freddo, aggira Milinkovic-Savic e deposita in rete la palla che vale il vantaggio granata. Nel finale la squadra di Conte prova l'assedio ma non crea praticamente nulla di concreto dalle parti di Israel.18:54
45'+2'
Duplice fischio di Marcenaro. Il primo tempo si chiude col Torino avanti 1-0, rete di Simeone al 32'.18:49
45'+2'
Conclusione pessima di Neres che manda la palla in curva col mancino.18:49
45'+1'
Punzione per il Napoli al limite dell'area granata. Fallo di Casadei su Lucca e opportunità da fermo per la squadra di Conte.18:48
45'
Un minuto di recupero.18:48
45'
ISRAEL! Uscita perfetta del portiere granata che strappa il pallone a Spinazzola, perfetto nel controllo precedente ma non preciso col secondo tocco per aggirare l'avversario sul lato corto dell'area.18:47
43'
Neres salta netto Nkounkou e crossa sul secondo palo, Spinazzola sceglie l'assist a rimorchio per Anguissa anziché la conclusione a rete di testa. Asllani capisce tutto e impedisce all'avversario di rendersi pericoloso dal cuore dell'area granata.18:45
41'
Tocco verticale di Gilmour per Lucca, Maripan lo contiene col fisico e l'ex Udinese finisce col toccare la palla a fondo campo in scivolata col destro.18:43
40'
Gran botta da fuori di Beukema col destro, c'è però solo potenza nella conclusione dell'olandese che termina ampiamente fuori.18:43
39'
Fallo di De Bruyne che sgambetta Asllani e rischia poi il giallo dicendo qualcosa di troppo a Marcenaro.18:40
37'
Asllani calcia direttamente in porta dalla bandierina, Milinkovic-Savic respinge coi pugni.18:39
37'
Simeone scatta sul filo del fuorigioco, controlla la palla e serve Adams a rimorchio. Lo scozzese ci prova col destro trovando una deviazione in calcio d'angolo.18:38
35'
OCCASIONE TORINO! Ripartenza rapida dei granata, Simeone alza la testa e vede Pedersen in area, lo serve ma ci pensa Milinkovic-Savic a disturbare la conclusione dell'avversario con un'uscita bassa tanto perfetta quanto disperata. La palla, toccata dall'esterno granata, si alza sopra la traversa.18:37
32'
GOL! TORINO-Napoli 1-0! Rete di Simeone. Rimpallo su Gilmour e palla al Cholito che, tutto solo in area, la addomestica, aggira con pazienza Milinkovic-Savic e deposita la palla in rete col mancino. Torino in vantaggio con l'ex di turno che non esulta!
Terzo corner della gara per il Napoli, respinta difettosa di Israel, Anguissa ci prova in rovesciata ma la sua conclusione viene fermata dal muro di maglie granata a difesa della propria porta.18:31
28'
Salgono i giri del motore napoletano, il Torino sta faticando a tenere lontani gli avversari dalla propria area.18:33
26'
Brivido in area granata col cross basso in area piccola di Di Lorenzo, lisciato da Olivera col tacco e spazzato da Tameze.18:29
25'
Cross di Nkounkou in area, Adams non ci arriva sul secondo palo.18:27
23'
OCCASIONE NAPOLI! Asllani perde palla centralmente, Gilmour apre a sinistra per De Bruyne che cerca il palo lungo col destro a giro ma non trova lo specchio per un soffio. Decisiva la deviazione, quasi impercettibile, di un difensore del Torino.18:25
22'
Ennesimo cross di Spinazzola in questo avvio di gara, l'esito è sempre lo stesso col pallone che viene respinto dalla difesa granata.18:23
21'
Intervento provvidenziale di Tameze che, in diagonale difensiva, evita a Lucca di presentarsi a tu per tu con Israel dopo un tocco geniale di Neres.18:23
20'
Sponda aerea di Casadei, Simeone ci prova in girata col destro ma non inquadra lo specchio.18:22
19'
Giù Casadei in area azzurra, timide proteste di giocatori e tifosi del Toro. Per Marcenaro non c'è nulla.18:21
19'
Proiezione offensiva di Tameze, Spinazzola deve fare gli straordinari per anticiparlo e mettere la palla in rimessa laterale.18:21
18'
Cross basso di Neres dalla destra, Maripan ci mette il piedone per liberare la propria area.18:19
17'
Il belga calcia centralmente, Israel blocca in due tempi.18:19
17'
Punizione per il Napoli dalla parte opposa. Sul pallone De Bruyne a circa 20 metri dalla porta di Israel.18:18
15'
PALO DEL TORINO! Percussione centrale di Vlasic e diagonale rasoterra col sinistro che si infrange sulla base del palo alla sinistra di Milinkovic-Savic. Torino a centimetri dal vantaggio!18:17
14'
Filtrante di Di Lorenzo in area per il taglio di Gilmour, la palla è però troppo lunga e termina sul fondo.18:16
12'
Finta di Neres lungo la linea laterale, Nkounkou arriva con la punta del piede a chiuderlo in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Israel blocca il pallone in presa alta.18:14
11'
Accenno di mischia in area napoletana, spazza tutto Spinazzola ricacciando il Toro nella propria metà campo.18:13
10'
Juan Jesus stende Casadei in ritardo. Marcenaro estrae il giallo per il centrale brasiliano.18:12
9'
Ancora Spinazzola protagonista, stavolta col cross dalla sinistra in zona offensiva. La palla arriva a Neres che non trova però tempo e coordinazione per la battuta a rete sul secondo palo.18:11
8'
Casadei lancia Pedersen in verticale sulla destra, fa buona guardia Spinazzola che argina l'avversario e guadagna una rimessa dal fondo.18:10
7'
Percussione di Nkounkou sulla sinistra, conclusa con un traversone completamente fuori misura che termina direttamente sul fondo.18:09
6'
Lucca prova a liberarsi di forza di Maripan in area granata, arriva però l'aiuto di Coco che ruba palla all'attaccante partenopeo.18:08
4'
Risponde il Torino con Vlasic al cross dalla sinistra, palla respinta da Juan Jesus in anticipo sui due attaccanti granata. Poi arriva un altro fallo di Simeone, stavolta su Di Lorenzo, che riconsegna la sfera agli ospiti.18:06
2'
Fallo di Simeone su Neres nel cerchio di centrocampo, inizio di gara molto energico dell'ex attaccante del Napoli.18:04
Subito un lancio lungo di Milinkovic-Savic che innesca la pressione alta del Napoli, il Torino si rifugia in fallo laterale. La squadra di Conte prova subito a piantare le tende nel campo avversario.18:03
Si comincia!18:02
E' tutto pronto nell'impianto torinese, tra pochissimo ci sarà il fischio iniziale del match.17:57
Emergenza quasi totale per Conte che recupera Buongiorno e Politano, per la panchina, ma perde due pedine fondamentali come McTominay e Hojlund per infortunio. In attacco ci sarà Lucca, supportato da De Bruyne. Spinazzola agirà da esterno sinistro alto, coperto alle spalle da Olivera, a destra ci saranno invece Neres e capitan Di Lorenzo. Assenti anche Lobotka e Rrahmani, al loro posto spazio a Gilmour e Beukema. Anguissa trova ancora posto nei quattro dietro l'unica punta mentre in difesa c'è ancora Juan Jesus davanti a Milinkovic-Savic, altro grande ex di giornata, preferito a Meret.17:58
Baroni sceglie di schierare l'ex Simeone in attacco con Adams, i due saranno supportati dal solito Vlasic. Novità dietro con Tameze nella linea a tre con Maripan e Coco davanti a Israel. Nkounkou vince il ballottaggio con Biraghi e Lazaro a sinistra mentre a destra ci sarà Pedersen. Come a Roma con la Lazio, le chiavi del centrocampo sono invece affidate al duo Casadei-Asllani. Zapata e Ngonge partono dalla panchina.17:52
FORMAZIONI UFFICIALI: 4-1-4-1 per gli azzurri di Conte. Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera - Gilmour - Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola - Lucca. A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Politano, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.17:48
FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-1-2 per la squadra di Baroni. Israel - Tameze, Maripan, Coco - Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou - Vlasic - Simeone, Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembelé, Ngonge, Biraghi, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie.17:46
Dirige il match Marcenaro con Scatragli e Ceccon ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Tremolada mentre in sala VAR ci sono Doveri e Maggioni.17:43
I Campioni d'Italia in carica si presentano all'Olimpico Grande Torino per proseguire la propria corsa in vetta alla classifica del campionato, ad attenderli c'è però la squadra di Baroni che va a caccia della prima vittoria davanti al proprio pubblico. I granata hanno ottenuto finora solamente cinque punti, di cui solo uno in casa, e puntano allo scalpo importante per rilanciarsi in classifica, i partenopei, che hanno invece steccato nell'ultima trasferta di campionato, quella a San Siro col Milan, ma non hanno sbagliato in casa col Genoa, possono issarsi a +3 sulla concorrenza in attesa delle altre gare di giornata. Fischio d'inizio alle ore 18.17:42
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2025/26.17:33
PREPARTITA
Torino - Napoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Napoli sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Torino ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13; il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Torino ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Parma e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Milan e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 3-3 mentre Il Napoli ha incontrato il Genoa vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Kevin De Bruyne con 3 gol.
Torino e Napoli si sono affrontate 142 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 33 volte, il Napoli ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 56.
Torino-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Torino in Serie A (14V, 5N), segnando 40 gol (esattamente due di media); l'unico successo dei granata nel periodo risale al 7 gennaio 2024 (3-0 all'Olimpico Grande Torino).
Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Tuttavia, solo una delle ultime nove partite tra le due formazioni in campionato è terminata in pareggio (1-1 l'8 marzo 2024).
Il Napoli ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro il Torino in Serie A (1N, 1P), segnando 21 reti nel periodo e mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare fuori casa contro i granata in campionato.
Il Torino ha subito almeno 13 gol nelle prime sei partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2020/21 (16) e il 1958/59 (13). In più, i granata hanno vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (3N, 7P), non segnando alcuna rete in ben sette di queste.
Il Torino non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol in cinque gare interne di fila.
Il Napoli potrebbe vincere almeno sei delle prime sette partite stagionali di Serie A per la settima volta nella sua storia, l'ultima nel 2021/22 - in tutti i sei precedenti casi i partenopei hanno chiuso il campionato nelle prime tre posizioni in classifica.
Il Napoli arriva da due sconfitte fuori casa di fila tra tutte le competizioni (contro Manchester City in Champions League e Milan in Serie A); gli azzurri non registrano più sconfitte consecutive fuori casa in match ufficiali dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri alla guida).
Il Torino è la squadra che ha subito più gol nel 1° tempo in questa Serie A (otto, almeno tre in più di qualsiasi altra); considerando i maggiori cinque campionati europei 2025/26, solo Girona e Wolverhampton (entrambi nove) hanno incassato più reti dei granata nella prima frazione di gioco.
Il Napoli è la squadra con cui Giovanni Simeone ha collezionato più presenze in carriera in Serie A (83, segnando però solo sei reti tra l'agosto 2022 e il maggio 2025). Il Cholito ha realizzato quattro reti contro i partenopei in campionato, inclusa la sua prima tripletta in Serie A, il 29 aprile 2018 nel successo per 3-0 con la maglia della Fiorentina.
Rasmus Højlund, autore di quattro gol in sei match con la maglia del Napoli in gare ufficiali, ha segnato nelle ultime due partite con il club partenopeo; solo una volta in precedenza con il Manchester United aveva trovato la rete in almeno tre presenze consecutive tra tutte le competizioni: tra gennaio e febbraio 2024 (sei in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: