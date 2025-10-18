I Campioni d'Italia in carica si presentano all'Olimpico Grande Torino per proseguire la propria corsa in vetta alla classifica del campionato, ad attenderli c'è però la squadra di Baroni che va a caccia della prima vittoria davanti al proprio pubblico. I granata hanno ottenuto finora solamente cinque punti, di cui solo uno in casa, e puntano allo scalpo importante per rilanciarsi in classifica, i partenopei, che hanno invece steccato nell'ultima trasferta di campionato, quella a San Siro col Milan, ma non hanno sbagliato in casa col Genoa, possono issarsi a +3 sulla concorrenza in attesa delle altre gare di giornata. Fischio d'inizio alle ore 18.17:42

Dirige il match Marcenaro con Scatragli e Ceccon ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Tremolada mentre in sala VAR ci sono Doveri e Maggioni.17:43

Baroni sceglie di schierare l'ex Simeone in attacco con Adams, i due saranno supportati dal solito Vlasic. Novità dietro con Tameze nella linea a tre con Maripan e Coco davanti a Israel. Nkounkou vince il ballottaggio con Biraghi e Lazaro a sinistra mentre a destra ci sarà Pedersen. Come a Roma con la Lazio, le chiavi del centrocampo sono invece affidate al duo Casadei-Asllani. Zapata e Ngonge partono dalla panchina.17:52

Emergenza quasi totale per Conte che recupera Buongiorno e Politano, per la panchina, ma perde due pedine fondamentali come McTominay e Hojlund per infortunio. In attacco ci sarà Lucca, supportato da De Bruyne. Spinazzola agirà da esterno sinistro alto, coperto alle spalle da Olivera, a destra ci saranno invece Neres e capitan Di Lorenzo. Assenti anche Lobotka e Rrahmani, al loro posto spazio a Gilmour e Beukema. Anguissa trova ancora posto nei quattro dietro l'unica punta mentre in difesa c'è ancora Juan Jesus davanti a Milinkovic-Savic, altro grande ex di giornata, preferito a Meret.17:58

Quella di oggi è la settima partita consecutiva, tra campionato e Champions, in cui il Napoli ha subito almeno una rete. Complici gli infortuni e la doppia competizione, la squadra di Conte sembra lontanissima dal rendimento difensivo che nella passata stagione è stato uno dei fattori determinanti per arrivare alla conquista del quarto Scudetto della propria storia. Quinto gol nelle ultime tre partite di A invece per il Toro che ha decisamente invertito la rotta dopo aver realizzato una sola rete nelle prime quattro gare di campionato.18:58

Simeone vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e prova a soprenderlo da 40 metri. Il suo destro è però completamente sballato e termina la propria corsa nei pressi della bandierina del corner.19:19

Neres ha spazio sulla destra, entra in area dal lato corto dell'area e crossa in mezzo. Coco ci mette il petto e la mette in calcio d'angolo dal limite dell'area piccola.19:19

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Napoli? La gara tra Torino e Napoli si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Torino - Napoli? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Napoli sarà Daniele Doveri Dove si gioca Torino - Napoli? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Napoli? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Napoli? La gara tra Torino e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Napoli? Il marcatore del Torino è stato Giovanni Simeone al 32'

PREPARTITA

Torino - Napoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Napoli sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Torino ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13; il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Torino ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Parma e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Milan e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 3-3 mentre Il Napoli ha incontrato il Genoa vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Kevin De Bruyne con 3 gol.

Torino e Napoli si sono affrontate 142 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 33 volte, il Napoli ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 56.

Torino-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Torino in Serie A (14V, 5N), segnando 40 gol (esattamente due di media); l'unico successo dei granata nel periodo risale al 7 gennaio 2024 (3-0 all'Olimpico Grande Torino).

Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Tuttavia, solo una delle ultime nove partite tra le due formazioni in campionato è terminata in pareggio (1-1 l'8 marzo 2024).

Il Napoli ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro il Torino in Serie A (1N, 1P), segnando 21 reti nel periodo e mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare fuori casa contro i granata in campionato.

Il Torino ha subito almeno 13 gol nelle prime sei partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2020/21 (16) e il 1958/59 (13). In più, i granata hanno vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (3N, 7P), non segnando alcuna rete in ben sette di queste.

Il Torino non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol in cinque gare interne di fila.

Il Napoli potrebbe vincere almeno sei delle prime sette partite stagionali di Serie A per la settima volta nella sua storia, l'ultima nel 2021/22 - in tutti i sei precedenti casi i partenopei hanno chiuso il campionato nelle prime tre posizioni in classifica.

Il Napoli arriva da due sconfitte fuori casa di fila tra tutte le competizioni (contro Manchester City in Champions League e Milan in Serie A); gli azzurri non registrano più sconfitte consecutive fuori casa in match ufficiali dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri alla guida).

Il Torino è la squadra che ha subito più gol nel 1° tempo in questa Serie A (otto, almeno tre in più di qualsiasi altra); considerando i maggiori cinque campionati europei 2025/26, solo Girona e Wolverhampton (entrambi nove) hanno incassato più reti dei granata nella prima frazione di gioco.

Il Napoli è la squadra con cui Giovanni Simeone ha collezionato più presenze in carriera in Serie A (83, segnando però solo sei reti tra l'agosto 2022 e il maggio 2025). Il Cholito ha realizzato quattro reti contro i partenopei in campionato, inclusa la sua prima tripletta in Serie A, il 29 aprile 2018 nel successo per 3-0 con la maglia della Fiorentina.

Rasmus Højlund, autore di quattro gol in sei match con la maglia del Napoli in gare ufficiali, ha segnato nelle ultime due partite con il club partenopeo; solo una volta in precedenza con il Manchester United aveva trovato la rete in almeno tre presenze consecutive tra tutte le competizioni: tra gennaio e febbraio 2024 (sei in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: