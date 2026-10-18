Il Como espugna Firenze con la perla di Liberali, l'incornata di Paz e il destro di Douvikas. Pongracic firma il gol della bandiera viola e si vede annullata per fuorigioco la zampata del momentaneo pareggio.
Grazie alla terza vittoria di fila al Franchi, il Como sale al quarto posto in classifica con 14 punti mentre la Fiorentina langue al penultimo con quattro. Nonostante il risultato, però, la sfida è stata per lunghi tratti alla pari con ribaltamenti di campo subitanei e tanti duelli in mediana. La differenza l'ha fatta la freddezza dei lariani sotto porta.
Ndour sceglie la conclusione di sinistro. Butez blocca a terra. Sale di giri la Fiorentina.16:22
51'
Ora sta a Kaiki Bruno duellare con Mastantuono, uno dei due migliori dribblomani della Serie A. L'altro? Proprio Nico Paz in campo a Firenze!16:21
50'
Ottimi ritmi in questo avvio di secondo tempo. Fiorentina aggressiva alla ricerca del pari.16:20
48'
Fagioli vede Njie sulla destra, lo svedese brucia tutti sullo scatto ma il suo pallonetto su Butez termina sull'esterno della rete.16:17
47'
Inizia la ripresa!16:16
46'
Sostituzione Álex Valle Kaiki Bruno da Silva16:13
Il Como espugna Firenze con la perla di Liberali, il colpo di testa di Paz e il solito cartellino timbrato da Douvikas. Il gol della bandiera per la Fiorentina porta la firma di Pongracic, autore anche del pareggio nel recupero del primo tempo, poi annullato per fuorigioco.17:05
Partita scoppiettante. Se il Como cercava i gol dopo qualche prestazione sottotono, li ha trovati grazie all'enorme talento a disposizione. Ma la Fiorentina sta rispondendo colpo su colpo in modo gagliardo mentre Mastantuono fa fare incetta di gialli ai suoi diretti avversari. La ripresa si annuncia alquanto interessante.16:01
Il Como si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti dei suoi due talenti mancini purissimi: Liberali e Nico Paz, anche se l'argentino oggi mostra le sue doti di testa. La Fiorentina accorcia con Pongracic in mischia e poi, sempre con il difensore croato, pareggia nel recupero ma il suo spledido destro al volo è vanificato da un fuorigioco.15:59
45'+10'
Il primo tempo si chiude con polemica ma sul risultato di Fiorentina 1-2 Como.15:57
45'+6'
Dopo oltre tre minuti di controllo Var, viene annullata la rete del pareggio di Pongracic.15:56
45'+3'
Cartellino Giallo per Jacobo Ramón che stende un Viery molto intraprendente in fase offensiva.15:50
45'+2'
Scaramucce verbali tra Jimenez e Da Cunha. Di Bello lascia correre.15:49
45'+1'
Tre minuti di recupero.15:47
43'
Fiorentina a un passo dal pareggio clamoroso! Mastantuono ubriaca Valle ma poi di destro la mette pochi centimetri a lato del palo lungo.15:46
42'
GOL FIORENTINA-Como 1-2! Pongracic ribadisce in rete sul corner dopo che Ramon aveva salvato sulla linea un'incornata di Viery.
Prima mezz'ora di gioco molto godibile con tante occasioni da rete da ambo le parti.15:33
31'
Pressione viola. Mastantuono sguscia sulla destra, palla in mezzo per Pellegrino ma Butez è appostato bene e para.15:33
28'
Cartellino Giallo per Álex Valle in difficoltà su Mastantuono.15:30
26'
Douvikas di destro a colpo sicuro ma il suo tiro incoccia la nuca di Ndour. L'azzurro U21 a terra.15:28
25'
Caqueret in mezzo per Paz che di testa chiama De Gea alla deviazione plastica. Angolo per i lariani.15:27
24'
Dopo un numero di Liberali che sguscia fra due avversari, Smolcic la centra per il colpo di testa fuori misura di Milla.15:26
22'
Alex Jimenez usa la velocità da ultimo uomo per ovviare a un controllo approssimativo e sventa la minaccia Douvikas.15:24
21'
Njie non trova il varco per mandare Mastantuono in porta. Angolo viola.15:23
20'
Primo pallone giocabile per Nico Paz. L'argentino galoppa e poi di sinistro trova una deviazione. Angolo per il Como.15:22
18'
Gran triangolo Cher Ndour, Mateo Pellegrino e Gonçalves ma Jean Butez copre lo specchio e sventa la minaccia.15:20
16'
Occasione nitida per i lariani. Cross di Milla, Douvikas di testa a colpo sicuro, De Gea respinge d'istinto e poi Mattia Liberali, di destro, strozza a lato. Como a un passo dal vantaggio.15:18
15'
Primo squillo del Como. Da Cunha approfitta di uno svarione di Gonçalves e di sinistro impegna De Gea in angolo.15:17
14'
Chalobah non ce la fa. Entra un altro ex Real Madrid: Jacobo Ramon.15:16
12'
Problemi per Trevoh Chalobah in fase di impostazione. L'inglese si accascia per un problema muscolare.15:14
11'
Sul corner successivo batti e ribatti nell'area piccola, poi Anastasios Douvikas libera.15:13
10'
Como in bambola. Fagioli entra in area, mette tutti a sedere ma poi la sua conclusione viene deviata in angolo. Che occasione!15:12
9'
Pedro Gonçalves innesca Aliou Njie che brucia Smolcic sullo scatto ma poi cincischia e si fa recuperare dentro l'area. Rimessa dal fondo per il Como.15:14
6'
Si annuncia interessante il duello fra Franco Mastantuono e Alex Valle, due ex del Real Madrid.15:08
4'
Fallo di Marin Pongracic su Maxence Caqueret a centrocampo. La Fiorentina prova a fare densità contro il palleggio per ora lento del Como.15:07
2'
Nel Como come laterale destro parte Ivan Smolcic invece di Yan Couto annunciato titolare nelle formazioni ufficiali.15:05
2'
Prima palla da gestire con i piedi per De Gea e quasi ne approfittano gli ospiti. Nulla di fatto.15:04
Si parte! Prima palla giocata dal Como.15:02
La partita sarà arbitrata da Marco Di Bello, coadiuvato dai segnalinee Bindoni e Monaco. Quarto uomo Marcenaro. Al Var Paterna con Pezzuto come Avar.14:33
Dal canto suo Fabregas conferma solo quattro superstiti della trasferta di Champions contro il Feyenoord. L'immancabile Nico Paz, Alex Valle e Trevoh Chalobah in difesa e Luis Milla in mediana. Occasione per Maxence Caqueret che, fuori dalla lista Champions, prova a dare maggiore equilibrio al centrocampo comasco. Prima partita da titolare per Mattia Liberali in campionato.14:30
Sono ben cinque gli avvicendamenti viola rispetto alla sconfitta in casa del Genoa. In attacco resta solo Franco Mastantuono, mentre in difesa Viery e Pongracic rilevano Luca Ranieri e Valdepenas. A centrocampo occasione per Pedro Gonçalves al posto di Oulai.14:26
Cesc Fabregas risponde con il suo tradizionale 4-2-3-1: Butez - Couto, Kempf, Chalobah, Valle - Milla, Da Cunha - Liberali, Paz, Caqueret - Douvikas.14:23
Per farlo il tecnico gigliato schiera la Fiorentina con il 4-3-3: De Gea - Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery - Ndour, Fagioli, Pedro Gonçalves - Mastantuono, Njie, Pellegrino.14:22
La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in questa stagione (3 partite) e i ragazzi di Paolo Vanoli cercheranno di evitare la settima sfida al Franchi senza i tre punti, conquistati l'ultima volta il 26 aprile contro il Sassuolo.14:21
Storicamente le due squadre sono in completo equilibrio. 11 vittorie a testa e sei pareggi, anche se il segno X non appare da 7 sfide. L'ultimo pari infatti risale al 1987. Tre punti che oggi costituirebbero una boccata d'ossigeno per una Fiorentina in piena lotta salvezza e un rilancio delle ambizioni europee del Como.13:27
Il Como, infatti, ha vinto le ultime due trasferte a Firenze anche se l'ultima sfida contro la Fiorentina, giocata al Sinigaglia a febbraio, fu ad appannaggio dei Viola grazie ai graffi di Nicolò Fagioli e Moise Kean, quest'ultimo ora tra le fila dei lariani.13:11
All'Artemio Franchi di Firenze arriva il Como dei record di Cesc Fabregas. I lariani hanno infatti eguagliato il loro miglior inizio di stagione dopo 6 giornate: 11 punti come nel 1950-51. Allora alla settima arrivò una vittoria.13:08
Benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Como, partita valevole per la settima giornata di Serie A.13:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi Città: Firenze Capienza: 47415 spettatori13:07
La gara tra Fiorentina e Como si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Como?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Como sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Fiorentina - Como?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Como?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Como?
La gara tra Fiorentina e Como si è conclusa con il risultato di 1-3
Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Como?
Il marcatore della Fiorentina è stato Marin Pongracic al 42' mentre i marcatori del Como sono stati Mattia Liberali al 32', Nico Paz al 36' e Tasos Douvikas al 56'
PREPARTITA
Fiorentina - Como è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Como sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Marco Di Bello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
40
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2026
Serie A
Genoa-Napoli 0-2
06-09-2026
Serie A
Bologna-Sassuolo 2-2
19-09-2026
Serie B
Palermo-Calcio Padova 2-1
Attualmente la Fiorentina si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Como si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). La Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 17; il Como ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.
In casa la Fiorentina ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Napoli e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Frosinone e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 2-1 mentre Il Como ha incontrato la Roma pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 3 gol.
Fiorentina e Como si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 11 volte, il Como ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Fiorentina-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetto equilibrio tra Fiorentina e Como in Serie A, con 11 successi per parte e sei pari. Viola e lariani, tuttavia, non pareggiano da sette match di fila (tre successi toscani e quattro lombardi): l'ultima volta risale al 27 settembre 1987 (1-1 proprio al Franchi).
Il Como ha realizzato 28 gol in 28 sfide contro la Fiorentina in Serie A, esattamente uno in media a partita (inclusi match a tavolino) e solo contro altre due squadre i lariani hanno fatto meglio nel massimo campionato: 29 contro il Bologna e 33 contro il Torino - 28 marcature nel torneo anche contro Inter e Milan.
La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Como in Serie A, dopo che aveva registrato solo tre sconfitte in 12 precedenti confronti interni con i lariani nel torneo (7V, 2N). Dall'altra parte, i lariani non hanno mai vinto tre trasferte di fila contro una singola avversaria nel torneo.
La Fiorentina ha conquistato solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e, considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo in due stagioni la Viola non è arrivata ad almeno cinque punti conquistati dopo i primi sette match stagionali nel torneo: tre sia nel 2025/26 che nel 1977/78.
Il Como ha eguagliato il proprio record di punti conquistati nelle prime sei gare stagionali giocate in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre: 11 come nel 1950/51 (3V, 2N, 1P in entrambi i casi), quando ottenne un successo anche alla settima.
Dopo lo 0-0 contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, il Como potrebbe pareggiare due match di Serie A di fila per la prima volta da novembre 2025 - due pari a reti inviolate contro Napoli e Cagliari in quel caso.
La Fiorentina è l'unica squadra di questa Serie A ad aver sia guadagnato almeno tre punti da situazioni di svantaggio (quattro), sia ad averne persi almeno altrettanti (tre). Nel match d'andata dello scorso campionato, il Como aveva battuto la Viola proprio in rimonta per 2-1 al Franchi (reti di Marc-Oliver Kempf e Jayden Addai, in risposta all'iniziale vantaggio di Rolando Mandragora).
Il Como è la squadra che vanta più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questa Serie A: 35, oltre 20 in più rispetto alla Fiorentina (14). Tuttavia, finora lariani e viola hanno entrambe segnato solo un gol in seguito ad azioni di questo tipo nel torneo in corso.
Nell'ultimo confronto tra Fiorentina e Como in Serie A, Nicolò Fagioli ha siglato la rete che ha aperto le marcature al 26' nel successo per 2-1 della Viola del 14 febbraio scorso. Tra i toscani, il centrocampista classe 2001 è il calciatore che ha giocato più palloni (402, oltre 100 in più rispetto a qualunque compagno), completato più passaggi (263) e recuperato più possessi (30) in questo campionato.
Franco Mastantuono (25, al pari di Lautaro Martínez) e Nico Paz (31) sono due dei tre giocatori con più conclusioni tentate in questa Serie A. Tuttavia, tra i calciatori con almeno 30 tiri effettuati nei maggiori 10 tornei europei in corso, solo Antony (0.0%) ha una percentuale realizzativa inferiore a quella dell'argentino del Como (3.2%, un solo gol).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: