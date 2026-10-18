Il Como, infatti, ha vinto le ultime due trasferte a Firenze anche se l'ultima sfida contro la Fiorentina, giocata al Sinigaglia a febbraio, fu ad appannaggio dei Viola grazie ai graffi di Nicolò Fagioli e Moise Kean, quest'ultimo ora tra le fila dei lariani.13:11

Storicamente le due squadre sono in completo equilibrio. 11 vittorie a testa e sei pareggi, anche se il segno X non appare da 7 sfide. L'ultimo pari infatti risale al 1987. Tre punti che oggi costituirebbero una boccata d'ossigeno per una Fiorentina in piena lotta salvezza e un rilancio delle ambizioni europee del Como.13:27

Sono ben cinque gli avvicendamenti viola rispetto alla sconfitta in casa del Genoa. In attacco resta solo Franco Mastantuono, mentre in difesa Viery e Pongracic rilevano Luca Ranieri e Valdepenas. A centrocampo occasione per Pedro Gonçalves al posto di Oulai.14:26

Il Como si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti dei suoi due talenti mancini purissimi: Liberali e Nico Paz, anche se l'argentino oggi mostra le sue doti di testa. La Fiorentina accorcia con Pongracic in mischia e poi, sempre con il difensore croato, pareggia nel recupero ma il suo spledido destro al volo è vanificato da un fuorigioco.15:59

Vanoli getta nella mischia anche Beto. Il piano è chiaro: Gnonto e Njie a crossare per il fisico di Pellegrino, Beto e Brescianini.16:49

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Como? La gara tra Fiorentina e Como si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Como? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Como sarà Daniele Paterna Dove si gioca Fiorentina - Como? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Como? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Como? La gara tra Fiorentina e Como si è conclusa con il risultato di 1-3 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Como? Il marcatore della Fiorentina è stato Marin Pongracic al 42' mentre i marcatori del Como sono stati Mattia Liberali al 32', Nico Paz al 36' e Tasos Douvikas al 56'

PREPARTITA

Fiorentina - Como è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Como sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 40 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Genoa-Napoli 0-2 06-09-2026 Serie A Bologna-Sassuolo 2-2 19-09-2026 Serie B Palermo-Calcio Padova 2-1

Attualmente la Fiorentina si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Como si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 17; il Como ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

In casa la Fiorentina ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Napoli e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Frosinone e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 2-1 mentre Il Como ha incontrato la Roma pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 3 gol.

Fiorentina e Como si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 11 volte, il Como ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Fiorentina-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetto equilibrio tra Fiorentina e Como in Serie A, con 11 successi per parte e sei pari. Viola e lariani, tuttavia, non pareggiano da sette match di fila (tre successi toscani e quattro lombardi): l'ultima volta risale al 27 settembre 1987 (1-1 proprio al Franchi).

Il Como ha realizzato 28 gol in 28 sfide contro la Fiorentina in Serie A, esattamente uno in media a partita (inclusi match a tavolino) e solo contro altre due squadre i lariani hanno fatto meglio nel massimo campionato: 29 contro il Bologna e 33 contro il Torino - 28 marcature nel torneo anche contro Inter e Milan.

La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Como in Serie A, dopo che aveva registrato solo tre sconfitte in 12 precedenti confronti interni con i lariani nel torneo (7V, 2N). Dall'altra parte, i lariani non hanno mai vinto tre trasferte di fila contro una singola avversaria nel torneo.

La Fiorentina ha conquistato solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e, considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo in due stagioni la Viola non è arrivata ad almeno cinque punti conquistati dopo i primi sette match stagionali nel torneo: tre sia nel 2025/26 che nel 1977/78.

Il Como ha eguagliato il proprio record di punti conquistati nelle prime sei gare stagionali giocate in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre: 11 come nel 1950/51 (3V, 2N, 1P in entrambi i casi), quando ottenne un successo anche alla settima.

Dopo lo 0-0 contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, il Como potrebbe pareggiare due match di Serie A di fila per la prima volta da novembre 2025 - due pari a reti inviolate contro Napoli e Cagliari in quel caso.

La Fiorentina è l'unica squadra di questa Serie A ad aver sia guadagnato almeno tre punti da situazioni di svantaggio (quattro), sia ad averne persi almeno altrettanti (tre). Nel match d'andata dello scorso campionato, il Como aveva battuto la Viola proprio in rimonta per 2-1 al Franchi (reti di Marc-Oliver Kempf e Jayden Addai, in risposta all'iniziale vantaggio di Rolando Mandragora).

Il Como è la squadra che vanta più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questa Serie A: 35, oltre 20 in più rispetto alla Fiorentina (14). Tuttavia, finora lariani e viola hanno entrambe segnato solo un gol in seguito ad azioni di questo tipo nel torneo in corso.

Nell'ultimo confronto tra Fiorentina e Como in Serie A, Nicolò Fagioli ha siglato la rete che ha aperto le marcature al 26' nel successo per 2-1 della Viola del 14 febbraio scorso. Tra i toscani, il centrocampista classe 2001 è il calciatore che ha giocato più palloni (402, oltre 100 in più rispetto a qualunque compagno), completato più passaggi (263) e recuperato più possessi (30) in questo campionato.

Franco Mastantuono (25, al pari di Lautaro Martínez) e Nico Paz (31) sono due dei tre giocatori con più conclusioni tentate in questa Serie A. Tuttavia, tra i calciatori con almeno 30 tiri effettuati nei maggiori 10 tornei europei in corso, solo Antony (0.0%) ha una percentuale realizzativa inferiore a quella dell'argentino del Como (3.2%, un solo gol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: