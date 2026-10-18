Juventus che cade in casa pesantemente contro la Lazio: 0-3 il finale, con gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru.
Aquile che aprono con il colpo di testa del difensore danese, trovando nel primo testa anche una traversa con Nuno Tavares. Nel secondo tempo Isaksen raddoppia con una bella conclusione a giro, chiude Dele-Bashiru in contropiede.
Juventus poco pericolosa, Woltemade ha l'occasione per il pareggio ma la spreca malamente, nel finale nonostante il forcing Mandas non deve fare gli straordinari.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Da Juventus - Lazio é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.22:42
90'+4'
FINISCE JUVENTUS - LAZIO! 0-3 IL RISULTATO FINALE!22:38
90'+3'
Cross di Zhegrova, Kolo Muani ci prova in acrobazia ma non trova la porta.22:36
90'+1'
Quattro i minuti di recupero.22:34
90'
Lazio ora sulle ali dell'entusiasmo, conclusione di Pinamonti che termina alto.22:34
89'
GOL! Juventus - LAZIO 0-3! Rete di Fisayo Dele-Bashiru. Contropiede ospite con il centrocampista che parte da centrocampo, punta e supera in velocitá Bremer prima di battere Vicario sul secondo palo. Assist di Pinamonti.
Celik non riesce a crossare prima dell'uscita della palla sul fondo.22:07
62'
Sul corner di Nuno Tavares, Vicario non trova il pallone, allungandolo ancora in angolo.22:05
61'
Conclusione di Nuno Tavares, palla a lato per una deviazione di Sarr.22:04
60'
Partita che si sta innervosendo, Douglas Luiz protesta per un fischio contro per un intervento su Taylor.22:03
58'
Si rivede la Lazio, cross di Floriani, in spaccata Kalulu allontana.22:01
57'
ANCORA BIANCONERI! Turo cross di Nico Gonzalez, non ci arriva Woltemade sul secondo palo.21:59
56'
OCCASIONE JUVENTUS! Woltemade manda di poco a lato un ottimo cross di Kolo Muani, che si era liberato sulla sinistra.21:58
54'
Rientra in campo Tavares, si ritorna in paritá numerica.21:57
53'
Il terzino esce dal campo, Lazio momentaneamente in dieci.21:56
52'
Nico Gonzalez duro su Nuno Tavares, che rimane a terra.21:55
50'
Partita forte la Juventus, che vuole riprendere il prima possibile la partita.21:53
48'
AMMONITO Mattia Zaccagni. Intervento molto duro su Douglas Luiz. 21:52
47'
Subito una conclusione di Lucumi, palla a lato.21:53
47'
Spalletti opta per la doppia prima punta, con Woltemade in coppia con Kolo Muani.21:49
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:48
46'
Sostituzione JUVENTUS: esce Kerim Alajbegovic, entra Nick Woltemade21:48
Lazio in vantaggio grazie al colpo di testa di Provstgaard sul cross di Zaccagni. Aquile che avevano iniziato bene per poi subire il ritorno della Juventus, che peró non ha creato veri pericoli. Nel finale anche una traversa per Nuno Tavares.21:33
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI JUVENTUS - LAZIO! 0-1 il parziale.21:33
45'
Due i minuti di recupero.21:31
44'
TRAVERSA DI NUNO TAVARES! Conclusione a giro del terzino deviata da Bremer, che trova la parte alta del legno!21:30
43'
Altra gran chiusura di Sutalo su Kolo Muani, che era comunque in posizione di fuorigioco.21:28
41'
AMMONITO Kenneth Taylor. Giallo per proteste.21:27
41'
Provstgaard di fisico su Kolo Muani, che non riesce ad arrivare sul pallone di Nico Gonzalez.21:26
40'
Juventus che prova la reazione, McKennie si getta nello spazio ma ottima chiusura di Sutalo.21:25
38'
Lazio che passa in vantaggio forse nel miglior momento della Juventus: gran colpo di testa di Provstgaard che svetta tra Lucumi e Bremer.21:24
37'
GOL! Juventus - LAZIO 0-1! Rete di Oliver Provstgaard. Cross di Zaccagni che trova il centrale sul secondo palo: colpo di testa imprendibile per Vicario.
ISAKSEN! L'esterno rientra e conclude, palla deviata in angolo.21:23
35'
Grandi proteste di Nico Gonzalez per un intervento al limite dell'area di Taylor, Massa indica che non ci fosse tocco del laziale21:20
33'
Kolo Muani spreca un ottimo recupero di McKennie, con la Lazio che riesce a rientrare.21:18
31'
ISAKSEN! Cross di Zaccagni, colpo di testa sul secondo palo dell'esterno che manda di poco a lato.21:16
30'
Juventus ora a quattro, con Kalulu da terzino destro e Celik a sinistra.21:15
29'
Punizione dalla trequarti per la Juventus: palla di Nico Gonzalez al centro, Kolo Muani non ci arriva per poco.21:14
28'
Juventus che ha preso molto campo, dopo il buon inizio di tempo della Lazio.21:12
26'
Confermato il fuorigioco dal VAR, si rimane 0-0.21:10
25'
ANNULLATO IL GOL DELLA JUVENTUS! Kolo Muani insacca da pochi passi, ma la punta francese era in netto fuorigioco.21:09
23'
McKennie e Nico Gonzalez si scambiano spesso la posizione sulla destra, soprattutto in fase difensiva.21:08
22'
Azione di potenza di Nuno Tavares, che vince il duello con Nico Gonzalez ma non con Bremer.21:07
20'
Palla persa rischiosa di Lucumi, non ne approfitta peró Isaksen.21:05
19'
Cross di Alajbegovic, che sta svariando molto. Allontana Sutalo.21:04
17'
Fuorigioco di Noslin, Lazio che comunque continua a proporre gioco.21:02
15'
Gioco momentaneamente fermo per dei problemi tra tifosi in tribuna.21:00
13'
Pallone dentro di Douglas Luiz, attento Mandas.20:58
12'
Gran stop a seguire di Kolo Muani, la punta poi fermata in angolo.20:57
11'
ANCORA JUVENTUS! Cross di Alajbegovic, Nico Gonzalez a centro area tocca soltanto, non impegnando Mandas.20:57
10'
Altro pallone dentro della Lazio, ci prova Taylor che manda con il suo destro direttamente sul fondo.20:55
8'
Prima percussione di Nuno Tavares, attento McKennie in chiusura.20:53
7'
Angolo per la Juventus: non ci arriva Bremer, bianconeri che ripartono da dietro.20:52
6'
OCCASIONE JUVENTUS! Alajbegovic ci prova dalla distanza, Mandas blocca al petto.20:51
6'
Lancio per Kolo Muani, attento Mandas in uscita dentro la sua area.20:50
5'
Juventus con McKennie a destra, Nico Gonzalez sulla trequarti, Celik a sinistra.20:49
4'
Buon inizio della Lazio, con Isaksen che prova l'uno contro uno con Celik, ha la meglio l'ex Roma.20:49
4'
Ancora Lazio, cross basso di Taylor, blocca Vicario.20:48
3'
Cross di Isaksen, sponda di Zaccagni che trova peró Kalulu.20:48
2'
Possesso palla per la Lazio, Juventus che aspetta.20:46
1'
INIZIA JUVENTUS - LAZIO! Primo pallone per gli ospiti!20:45
Dirige il match l'arbitro Daniele Massa.20:12
Gattuso con Noslin in avanti, Isaksen e Zaccagni ai suoi lati. Frattesi da mezzala, Belahyane in regia con Taylor a legare le linee. In difesa Nuno Tavares a sinistra, Sutalo con Provstgaard al centro della difesa.20:10
Spalletti punta su Kolo Muani inm avanti, con McKennie e Alajbegovic alle sue spalle. Celik e Nico Gonzalez sulle fasce, Bremer a guidare la retroguardia.20:09
La formazioni della LAZIO (4-3-3): Mandas - Floriani, Sutalo, Provstgaard, N. Tavares - Frattesi, Belahyane, Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni.20:08
Sono ufficiali le formazioni del match: JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumí - Celik, Douglas Luiz, Sarr, Nico Gonzalez - McKennie, Alajbegovic - Kolo Muani20:07
Juventus che arriva dalla vittoria in Coppa con il Celta Vigo, Lazio che viene da cinque vittorie nelle prime sei giornate: Gattuso potrebbe essere il primo allenatore di Serie A a vincere sei delle sue prime sette partite alla guida delle Aquile.20:05
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Juventus e Lazio, valevole per la settima giornata di Serie A.20:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori20:02
La gara tra Juventus e Lazio si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Lazio?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Lazio sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Juventus - Lazio?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Lazio?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Lazio?
La gara tra Juventus e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Lazio?
I marcatori della Lazio sono stati Oliver Provstgaard al 37', Gustav Isaksen al 66' e Fisayo Dele-Bashiru al 89'
PREPARTITA
Juventus - Lazio è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Lazio sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
42
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
05-09-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 1-2
19-09-2026
Serie A
Roma-Inter 2-2
Attualmente la Juventus si trova 8° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Lazio si trova 2° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8; la Lazio ha segnato 14 gol e ne ha subiti 4.
In casa la Juventus ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Venezia e il Monza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari pareggiando 1-1 mentre La Lazio ha incontrato il Monza vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol.
Juventus e Lazio si sono affrontate 164 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 87 volte, la Lazio ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 40.
Juventus-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Per la prima volta nella storia della Serie A, la Juventus (11) affronta la Lazio (16) in un match del girone d'andata di un campionato con almeno cinque punti in meno dei biancocelesti (considerati i punti reali, quindi due a vittoria prima del 1994/95).
Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide di Serie A tra Juventus e Lazio - tre vittorie a testa e tre pareggi - dopo che i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti in campionato (1N, 2P).
In generale, la Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A (87V, 40N, 37P) e che ha segnato più gol contro i biancocelesti nella storia del torneo (290, almeno 18 più rispetto a qualsiasi altra squadra).
La Juventus va a bersaglio da 13 match casalinghi di fila contro la Lazio in Serie A (30 gol nel parziale, 2.3 in media a partita) e ha registrato una striscia più lunga di sfide interne con gol contro i biancocelesti solo nei primi 21 confronti in assoluto davanti al pubblico bianconero tra le due formazioni nel torneo.
La Juventus ha conquistato 11 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 2N, 1P) e nelle scorse 10 stagioni solo due volte non ha superato questa soglia dopo le prime sette partite disputate nel torneo: 11 nel 2021/22 e 10 nel 2022/23.
La Lazio è ancora imbattuta in questo campionato, grazie a cinque successi e un pareggio: solo sei volte nella propria storia in Serie A i biancocelesti hanno evitato la sconfitta in ciascuno dei primi sette match del torneo, ma senza mai registrare sei successi (5V, 2N sia nel 1972/73 che nel 1999/2000, annata dell'ultimo scudetto).
La Lazio è una delle due formazioni che hanno conquistato più punti in Serie A (16 in sei giornate, al pari dell'Inter) e l'ultima volta che aveva iniziato un turno di campionato, dopo aver disputato più di cinque gare nel torneo, senza avere punti di distacco dalla vetta era il 2010/11, quando prima dell'inizio dell'11ª giornata si trovava da sola al comando della classifica.
Gennaro Gattuso (5V, 1N) potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a vincere sei delle prime sette partite alla guida della Lazio nel torneo - sono arrivati a cinque su sette Igor Tudor, Tommaso Maestrelli e Vladimir Petkovic.
Randal Kolo Muani - già a segno contro la Lazio in Serie A, il 10 maggio 2025 - è stato coinvolto in due reti nelle ultime tre partite in campionato (1G+1A): tante partecipazioni attive quante ne aveva collezionate nelle precedenti 33 gare giocate nei maggiori cinque tornei europei. Dopo il centro contro il Cagliari nell'ultimo turno, il francese potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in queste competizioni per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025, nelle sue prime tre presenze in bianconero (gol contro il Napoli e doppiette contro Empoli e Como in quel caso).
La prima rete in Serie A di Tijjani Noslin è arrivata proprio contro la Juventus, il 17 febbraio 2024 con l'Hellas Verona (2-2). L'olandese - due reti e due assist nelle ultime tre partite - sta vivendo la propria miglior stagione nei maggiori 10 campionati europei in termini di media minuti/partecipazioni attive, con un gol o assist ogni 65': nel massimo campionato italiano in corso, solo l'avversario di giornata Edon Zhegrova (1G/A ogni 39') e Marcus Thuram (1G/A ogni 58') viaggiano ad un ritmo migliore (min. tre coinvolgimenti a rete).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: