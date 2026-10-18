DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Lazio? La gara tra Juventus e Lazio si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Lazio? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Lazio sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Juventus - Lazio? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Lazio? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Lazio? La gara tra Juventus e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Lazio? I marcatori della Lazio sono stati Oliver Provstgaard al 37', Gustav Isaksen al 66' e Fisayo Dele-Bashiru al 89'

PREPARTITA

Juventus - Lazio è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Lazio sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 42 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2 19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2

Attualmente la Juventus si trova 8° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Lazio si trova 2° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8; la Lazio ha segnato 14 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Juventus ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Venezia e il Monza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari pareggiando 1-1 mentre La Lazio ha incontrato il Monza vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol.

Juventus e Lazio si sono affrontate 164 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 87 volte, la Lazio ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 40.

Juventus-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Per la prima volta nella storia della Serie A, la Juventus (11) affronta la Lazio (16) in un match del girone d'andata di un campionato con almeno cinque punti in meno dei biancocelesti (considerati i punti reali, quindi due a vittoria prima del 1994/95).

Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide di Serie A tra Juventus e Lazio - tre vittorie a testa e tre pareggi - dopo che i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti in campionato (1N, 2P).

In generale, la Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A (87V, 40N, 37P) e che ha segnato più gol contro i biancocelesti nella storia del torneo (290, almeno 18 più rispetto a qualsiasi altra squadra).

La Juventus va a bersaglio da 13 match casalinghi di fila contro la Lazio in Serie A (30 gol nel parziale, 2.3 in media a partita) e ha registrato una striscia più lunga di sfide interne con gol contro i biancocelesti solo nei primi 21 confronti in assoluto davanti al pubblico bianconero tra le due formazioni nel torneo.

La Juventus ha conquistato 11 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 2N, 1P) e nelle scorse 10 stagioni solo due volte non ha superato questa soglia dopo le prime sette partite disputate nel torneo: 11 nel 2021/22 e 10 nel 2022/23.

La Lazio è ancora imbattuta in questo campionato, grazie a cinque successi e un pareggio: solo sei volte nella propria storia in Serie A i biancocelesti hanno evitato la sconfitta in ciascuno dei primi sette match del torneo, ma senza mai registrare sei successi (5V, 2N sia nel 1972/73 che nel 1999/2000, annata dell'ultimo scudetto).

La Lazio è una delle due formazioni che hanno conquistato più punti in Serie A (16 in sei giornate, al pari dell'Inter) e l'ultima volta che aveva iniziato un turno di campionato, dopo aver disputato più di cinque gare nel torneo, senza avere punti di distacco dalla vetta era il 2010/11, quando prima dell'inizio dell'11ª giornata si trovava da sola al comando della classifica.

Gennaro Gattuso (5V, 1N) potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a vincere sei delle prime sette partite alla guida della Lazio nel torneo - sono arrivati a cinque su sette Igor Tudor, Tommaso Maestrelli e Vladimir Petkovic.

Randal Kolo Muani - già a segno contro la Lazio in Serie A, il 10 maggio 2025 - è stato coinvolto in due reti nelle ultime tre partite in campionato (1G+1A): tante partecipazioni attive quante ne aveva collezionate nelle precedenti 33 gare giocate nei maggiori cinque tornei europei. Dopo il centro contro il Cagliari nell'ultimo turno, il francese potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in queste competizioni per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025, nelle sue prime tre presenze in bianconero (gol contro il Napoli e doppiette contro Empoli e Como in quel caso).

La prima rete in Serie A di Tijjani Noslin è arrivata proprio contro la Juventus, il 17 febbraio 2024 con l'Hellas Verona (2-2). L'olandese - due reti e due assist nelle ultime tre partite - sta vivendo la propria miglior stagione nei maggiori 10 campionati europei in termini di media minuti/partecipazioni attive, con un gol o assist ogni 65': nel massimo campionato italiano in corso, solo l'avversario di giornata Edon Zhegrova (1G/A ogni 39') e Marcus Thuram (1G/A ogni 58') viaggiano ad un ritmo migliore (min. tre coinvolgimenti a rete).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: