Partita splendida tra Milan e Atalanta, con i rossoneri alla fine usciti vittoriosi con un 3-2 rocambolesco. Apre le danze Ramos per i padroni di casa, poi Rabiot e alla fine Gila, a segno poco dopo un rigore sbagliato da Goncalo Ramos. Una partita in discesa che si è poi complicata in seguito alle reti di Gaetano prima e Krstovic poi. Alla fine l'Atalanta ha anche una grande occasione con Zappacosta, ma Maignan si immola e salva il Milan e la partita. I rossoneri vincono.

Il Milan non vince contro l'Atalanta da sei match di fila in Serie A (2N, 4P) e solo una volta nella propria storia i rossoneri hanno mancato il successo per una serie di match consecutivi più lunga contro i bergamaschi nel massimo campionato: sette, tra novembre 2015 e settembre 2018 (5N, 2P).14:44

Prima frazione praticamente perfetta del Milan che chiude in vantaggio di addirittura due reti. Prima Goncalo Ramos e poi Rabiot inchiodano Carnesecchi e l'Atalanta, passiva e di fatto inoffensiva per tutta la durata del primo tempo. Glaciale il portoghese dal dischetto, fantastico il francese con una serpentina vincente.18:51

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Atalanta? La gara tra Milan e Atalanta si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Milan - Atalanta? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Atalanta sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Milan - Atalanta? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Atalanta? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Atalanta? La gara tra Milan e Atalanta si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Atalanta? I marcatori del Milan sono stati Gonçalo Ramos al 24', Adrien Rabiot al 43' e Mario Gila al 57' mentre i marcatori dell'Atalanta sono stati Gianluca Gaetano al 66' e Nikola Krstovic al 81'

PREPARTITA

Milan - Atalanta è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Atalanta sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 46 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Lecce-Roma 0-4 13-09-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-0 20-09-2026 Serie A Frosinone-Como 2-0

Attualmente il Milan si trova 4° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; l'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Milan ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Venezia vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Adrien Rabiot con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 4 gol.

Milan e Atalanta si sono affrontate 130 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 55 volte, l'Atalanta ha vinto 29 volte mentre i pareggi sono stati 46.

Milan-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan non vince contro l'Atalanta da sei match di fila in Serie A (2N, 4P) e solo una volta nella propria storia i rossoneri hanno mancato il successo per una serie di match consecutivi più lunga contro i bergamaschi nel massimo campionato: sette, tra novembre 2015 e settembre 2018 (5N, 2P).

Solo contro la Juventus (47), l'Atalanta ha pareggiato più match che contro il Milan (46), nella propria storia in Serie A - completano il bilancio 55 vittorie rossonere e 29 successi della Dea.

L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Milan in Serie A e solo una volta la Dea ha conquistato tre successi consecutivi nel torneo in casa dei rossoneri: tra marzo 1941 e marzo 1943.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 3N) e l'ultima volta che i rossoneri hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime sette gare stagionali disputate nel torneo risale al 2021/22 (6V, 1N in quel caso).

Dopo il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce, il Milan potrebbe vincere tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. Inoltre, l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi in casa in campionato con annesso clean sheet, risale al periodo tra settembre e ottobre 2024 (anche in quel caso contro Venezia e Lecce, oltre che contro l'Udinese).

L'Atalanta ha perso le due ultime trasferte in Serie A (1-2 contro la Roma, 0-2 contro la Juventus) e potrebbe perdere tre match esterni di fila nel torneo con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2017 con Gian Piero Gasperini (in quel caso, 1-3 contro la Sampdoria, 1-2 contro l'Udinese e 0-2 proprio al Meazza, ma contro l'Inter).

Milan (60%, 3/5 - inclusa la rete di Cas Odenthal nell'ultimo turno contro il Sassuolo) e Atalanta (50%, 4/8) sono le due formazioni che, in percentuale, hanno concesso più reti da sviluppo di palla inattiva nella Serie A 2026/27.

Ruben Amorim (3V, 3N) potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N).

Dopo l'assist con la Lazio e i gol contro Lecce e Sassuolo, Adrien Rabiot potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, l'ultimo centrocampista ad esserci riuscito con la maglia del Milan in Serie A è stato Hakan Çalhanoglu a dicembre 2020 (un assist a partita contro Parma, Genoa e Sassuolo, un gol e due passaggi vincenti contro la Lazio).

Nikola Krstovic ha preso parte a ciascuna delle tre reti con cui l'Atalanta ha battuto il Venezia nell'ultimo turno di campionato, grazie a due gol e un assist: esattamente le stesse partecipazioni attive che aveva collezionato nelle precedenti 11 presenze nel torneo. Solo una volta il classe 2000 (2G+1A contro il Milan in campionato) ha preso parte a più di una marcatura per due match di fila in Serie A: a settembre 2025 contro Lecce (2A) e Torino (2G).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: