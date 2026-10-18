Il Lecce per grandi tratti domina la gara e porta a casa la sua terza vittoria in campionato. Nel primo tempo vanno in rete Gaspar e N'Dri, nella ripresa i pugliesi sfiorano la terza rete in diverse occasioni e nel finale la trovano con Siebert.

L'Udinese dopo un promettente avvio si è fermata ed è reduce da quattro sconfitte consecutive, a farle visita arriva un Lecce a sua volta in difficoltà e che viene da due ko.10:38

L'Udinese ha vinto solo una delle ultime otto gare casalinghe di campionato, e solamente una volta con Runjaic in panchina i friulani hanno registrato cinque sconfitte di fila in Serie A. 10:42

Nell'Udinese spazio a Davis in avanti, dietro a lui agiranno Ekkelenkamp e Chakvetadze. Esordio dal primo minuto per Alaba in difesa, con lui a guidare la difesa davanti ad Okoye ci saranno Solet e Ebosse. Nel Lecce tridente offensivo formato da N’Dri, Geubbels e Fatah, mentre in mezzo al campo con Maleh, giocano Coulibaly e Ngom.12:09

Avvio di gara equilibrato ma col passare dei minuti sono gli ospiti a prendere il controllo della partita e a passare in vantaggio con Gaspar. L'Udinese non reagisce e i pugliesi trovano il raddoppio con N'Dri, sfiorando in più occasioni anche la rete dello 0-3.13:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Lecce? La gara tra Udinese e Lecce si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Udinese - Lecce? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Lecce sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Udinese - Lecce? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Lecce? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Lecce? La gara tra Udinese e Lecce si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Lecce? I marcatori del Lecce sono stati Kialonda Gaspar al 11', Konan N’Dri al 33' e Jamil Siebert al 86'

PREPARTITA

Udinese - Lecce è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Lecce sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 45 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4 19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1

Attualmente l'Udinese si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Lecce si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 9 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Cagliari e il Torino ottenendo 0 punti.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Milan e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Bologna perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.

Udinese e Lecce si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 21 volte, il Lecce ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Udinese-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto l'ultima sfida contro l'Udinese in campionato e solo una volta i salentini hanno centrato due successi di fila contro i friulani in Serie A: tra marzo e dicembre 2001 con Alberto Cavasin allenatore.

L'Udinese ha segnato in 17 delle 18 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A: 36 reti dei friulani (esattamente due di media a match) - l'unica gara interna in cui sono rimasti a secco di gol risale al 23 dicembre 2001 (0-1 in quel caso).

Dopo aver guadagnato quattro punti nelle prime due giornate di questo campionato, l'Udinese ha perso tutte le successive quattro partite; con Kosta Runjaic allenatore solo una volta i friulani hanno registrato cinque sconfitte di fila in Serie A: tra marzo e aprile 2025.

L'Udinese ha vinto solo una delle ultime otto gare casalinghe di campionato (2N, 5P): 2-0 contro il Torino lo scorso 2 maggio; nel periodo i friulani non hanno segnato alcun gol in ben cinque di queste otto partite interne.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più turni il pareggio: 10 (5V, 5P) - l'ultimo segno "X" dei salentini in campionato risale allo scorso 25 aprile contro l'Hellas Verona (0-0).

Nonostante abbia perso le ultime due gare, il Lecce ha guadagnato sei punti in questo campionato e nelle precedenti sei stagioni disputate in Serie A solo una volta aveva fatto meglio dopo i primi sei match: 11 nel 2023/24 (a quota sei anche nel 2019/20).

L'Udinese ha subito 13 gol nel campionato in corso e solo due volte i friulani avevano concesso più reti dopo le prime sei partite stagionali di Serie A: 16 sia nel 1961/62 che nel 1960/61 - a quota 13 anche nel 2017/18, 1997/98 e 1953/54. Il record di gol subiti dai bianconeri dopo sette gare nel torneo è di 19 nel 1960/61.

Lecce e Udinese sono due delle tre formazioni, insieme all'Inter, ad aver segnato più gol su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato: tutte a quota tre reti.

Nell'anno solare 2026 Jurgen Ekkelenkamp (11 - 7G+4A) è il giocatore dell'Udinese che ha preso parte a più gol in campionato; nello stesso periodo, tra i centrocampisti della Serie A solo Adrien Rabiot (12) è stato coinvolto in più reti del classe 2000 dell'Udinese (a quota 11 anche Martin Baturina).

Solo Giorgi Kvernadze (18) e Assane Diao (16) vantano più dribbling riusciti di Amar Fatah (13) nel campionato in corso; ben sette di questi dribbling dello svedese sono arrivati nel corso dell'ultimo match contro il Bologna.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: