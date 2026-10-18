Il Lecce per grandi tratti domina la gara e porta a casa la sua terza vittoria in campionato. Nel primo tempo vanno in rete Gaspar e N'Dri, nella ripresa i pugliesi sfiorano la terza rete in diverse occasioni e nel finale la trovano con Siebert.
Un Udinese spenta e alla quinta sconfitta consecutiva rimane ferma a 4 punti. Il Lecce si porta a 9 lunghezze.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:25
90'+3'
Fine partita: UDINESE - LECCE 0-3.14:24
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero.14:21
90'
Ekkelenkamp serve in area Gomez, colpo di testa che finisce alto sopra la traversa.14:21
86'
GOL! Udinese - LECCE 0-3! Rete di Siebert. All'ennesima ripartenza il Lecce trova la terza rete, Siebert entra in area dalla destra e con l'esterno destro batte Okoye mettendo la palla sotto l'incrocio dei pali.
PALO DI ESTEBAN! Altro contorpiede del Lecce, Esteban riceve palla in profondità da Monteiro, controlla e prova ad angolarla ma colpisce il legno alla destra di Okoye.14:16
82'
Siebert prende il posto di Maleh.14:13
82'
Cambi nell'Udinese, entra Monteiro per N’Dri.14:13
79'
L'Udinese cerca di portarsi in avanti, ma sembra avere le idee molto confuse.14:11
74'
Ci prova Palma con una conclusione da fuori area ma non trova la porta.14:05
70'
Dentro anche Esteban per Geubbels.14:01
69'
Nel Lecce entra Pierotti per Fatah.14:00
68'
Geubbels serve in profondità Kaba che prova la conclusione di potenza da posizione defilata, Okoye respinge.14:00
65'
ALTRO ERRORE DI GEUBBELS! Pallone perso dall'Udinese, Geubbels si trova ancora una volta tutto solo davanti a Okoye ma gli calcia addosso.13:56
64'
Dentro anche Zanoli per Ebosse.13:55
64'
Sostituzione nell'Udinese, finisce la partita di Chakvetadze, al suo posto entra Gomez.13:55
62'
RETE ANNULLATA ALL'UDINESE! Zampata sotto porta di Piotrowski che approfitta di uno spunto di Arizala che serve al centro il compagno che deve solo depositarla in rete. Dopo un lungo check al VAR, Guida cancella il gol dell'Udinese. 13:54
57'
Altro break del Lecce, N'Dri si mette in proprio e ci prova da posizione defilata ma non trova la porta.13:48
55'
Contropiede del Lecce, sprint di N'Dri che serve Geubbels, l'attaccante controlla ma conclude troppo debolmente.13:46
52'
Calcio d'angolo per l'Udinese, cross di Vojvoda in area, Davis ci prova di testa senza centrare lo specchio della porta.13:43
46'
Ci prova subito N'Dri, blocca Okoye.13:37
46'
Inizia il secondo tempo di UDINESE - LECCE.13:36
46'
Dentro anche Piotrowski per Zarraga.13:36
46'
Arizala prende il posto di Kamara.13:36
46'
Triplo cambio nell'Udinese, entra Palma per Alaba.13:36
Avvio di gara equilibrato ma col passare dei minuti sono gli ospiti a prendere il controllo della partita e a passare in vantaggio con Gaspar. L'Udinese non reagisce e i pugliesi trovano il raddoppio con N'Dri, sfiorando in più occasioni anche la rete dello 0-3.13:20
45'+2'
Fine primo tempo: UDINESE - LECCE 0-2.13:19
45'+2'
GEUBBELS! Fatah serve Geubbels in profondità, l'attaccante solo contro Okoye non trova la porta e calcia a lato.13:19
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.13:18
44'
GEUBBELS! Conclusione di N'Dri, Okoye è reattivo, sul tap in Geubbels calcia di prima, ma il portiere dell'Udinese d'istinto salva la sua porta.13:17
43'
Entrata fuori tempo di Kamara su N'Dri, giallo per lui.13:15
41'
Sostituzione nel Lecce, problemi per Coulibaly, al suo posto entra Kaba.13:13
38'
Conclusione di Davis da posizione defilata, la palla colpisce l'esterno della rete.13:11
36'
TRAVERSA DEL LECCE! Ripartenza veloce dei pugliesi, N'Dri serve Fatah che controlla e cerca la conclusione dal limite, la palla scheggia la traversa.13:09
33'
GOL! Udinese - LECCE 0-2! Rete di N'Dri. Calcio d'angolo calciato ancora da Gallo, sponda di Gaspar, Tiago Gabriel la tocca di testa ma sotto porta c'è Ndri che devia con il petto e batte Okoye.
Buona palla di Vojvoda per l'inserimento di Ekkelenkamp che controlla ma non riesce poi a concludere a rete.12:42
7'
Destro secco dalla distanza di Chakvetadze, Falcone blocca con sicurezza.12:39
5'
Ritmi alti sin dalle prime battute, le due squadre provano a fare la partita.12:37
1'
FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - LECCE. Arbitra Guida.12:32
Nell'Udinese spazio a Davis in avanti, dietro a lui agiranno Ekkelenkamp e Chakvetadze. Esordio dal primo minuto per Alaba in difesa, con lui a guidare la difesa davanti ad Okoye ci saranno Solet e Ebosse. Nel Lecce tridente offensivo formato da N’Dri, Geubbels e Fatah, mentre in mezzo al campo con Maleh, giocano Coulibaly e Ngom.12:09
La gara tra Udinese e Lecce si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Lecce?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Lecce sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Udinese - Lecce?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Lecce?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Lecce?
La gara tra Udinese e Lecce si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Lecce?
I marcatori del Lecce sono stati Kialonda Gaspar al 11', Konan N’Dri al 33' e Jamil Siebert al 86'
PREPARTITA
Udinese - Lecce è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 18 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Lecce sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
45
Fuorigioco
10
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
7.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
04-09-2026
Serie A
Genoa-Como 1-4
19-09-2026
Serie A
Bologna-Torino 1-1
Attualmente l'Udinese si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Lecce si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). L'Udinese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 9 gol e ne ha subiti 12.
In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Cagliari e il Torino ottenendo 0 punti. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Milan e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Bologna perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.
Udinese e Lecce si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 21 volte, il Lecce ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Udinese-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce ha vinto l'ultima sfida contro l'Udinese in campionato e solo una volta i salentini hanno centrato due successi di fila contro i friulani in Serie A: tra marzo e dicembre 2001 con Alberto Cavasin allenatore.
L'Udinese ha segnato in 17 delle 18 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A: 36 reti dei friulani (esattamente due di media a match) - l'unica gara interna in cui sono rimasti a secco di gol risale al 23 dicembre 2001 (0-1 in quel caso).
Dopo aver guadagnato quattro punti nelle prime due giornate di questo campionato, l'Udinese ha perso tutte le successive quattro partite; con Kosta Runjaic allenatore solo una volta i friulani hanno registrato cinque sconfitte di fila in Serie A: tra marzo e aprile 2025.
L'Udinese ha vinto solo una delle ultime otto gare casalinghe di campionato (2N, 5P): 2-0 contro il Torino lo scorso 2 maggio; nel periodo i friulani non hanno segnato alcun gol in ben cinque di queste otto partite interne.
Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più turni il pareggio: 10 (5V, 5P) - l'ultimo segno "X" dei salentini in campionato risale allo scorso 25 aprile contro l'Hellas Verona (0-0).
Nonostante abbia perso le ultime due gare, il Lecce ha guadagnato sei punti in questo campionato e nelle precedenti sei stagioni disputate in Serie A solo una volta aveva fatto meglio dopo i primi sei match: 11 nel 2023/24 (a quota sei anche nel 2019/20).
L'Udinese ha subito 13 gol nel campionato in corso e solo due volte i friulani avevano concesso più reti dopo le prime sei partite stagionali di Serie A: 16 sia nel 1961/62 che nel 1960/61 - a quota 13 anche nel 2017/18, 1997/98 e 1953/54. Il record di gol subiti dai bianconeri dopo sette gare nel torneo è di 19 nel 1960/61.
Lecce e Udinese sono due delle tre formazioni, insieme all'Inter, ad aver segnato più gol su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato: tutte a quota tre reti.
Nell'anno solare 2026 Jurgen Ekkelenkamp (11 - 7G+4A) è il giocatore dell'Udinese che ha preso parte a più gol in campionato; nello stesso periodo, tra i centrocampisti della Serie A solo Adrien Rabiot (12) è stato coinvolto in più reti del classe 2000 dell'Udinese (a quota 11 anche Martin Baturina).
Solo Giorgi Kvernadze (18) e Assane Diao (16) vantano più dribbling riusciti di Amar Fatah (13) nel campionato in corso; ben sette di questi dribbling dello svedese sono arrivati nel corso dell'ultimo match contro il Bologna.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: