Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Salernitana e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:56

Partita a due volti, quella dell'Atalanta, che chiude il primo tempo sotto di un gol, ma nella ripresa ribalta il match, vincendo 4-1. È la Salernitana a partire meglio: al 10' Pirola prende il tempo a De Roon sul cross di Candreva e di testa supera Carnesecchi. La Dea reagisce con Lookman, ma Costil si oppone in due occasioni. Dopo l'intervallo, i nerazzurri trovano subito il pareggio al 47' con il gran tiro dal limite di Muriel e cinque minuti più tardi passano in vantaggio con Pasalic, che apre l'interno e trova il 2-1. I granata sfiorano il 2-2 colpendo un palo con Dia, ma nel finale subiscono altri due gol, all'83' con De Ketelaere e all'89' con Miranchuk, proprio su assist del belga.22:55

Ottavo successo stagionale in Serie A per i nerazzurri, che scavalcano la Roma e salgono al settimo posto in classifica, dando continuità al 3-2 dello scorso sabato contro il Milan. Resta all'ultimo posto in classifica, invece, la Salernitana, che è ora distante cinque punti dalla salvezza.22:49

90'+5' FISCHIO FINALE: ATALANTA-SALERNITANA 4-1. Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Dea, che si porta a -2 dal quarto posto.22:43

90'+3' PALO DI MIRANCHUK! Costil sbaglia il rinvio, De Ketelaere intercetta e serve di testa il numero 59, che si gira e conclude, colpendo il legno.22:41

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:39

89' GOL! ATALANTA-Salernitana 4-1! Rete di Aleksey Miranchuk! De Ketelaere va via sulla sinistra e serve in area il numero 59, che controlla e, nonostante la deviazione di Mazzocchi, trova la quarta rete nerazzurra.



86' Quinta sostituzione per la Salernitana. Richiamato in panchina Boulaye Dia, minuti per Jovane Cabral.22:35

85' Quinta sostituzione per l'Atalanta. Ademola Lookman lascia spazio ad Aleksey Miranchuk.22:34

85' Quarta sostituzione per l'Atalanta. Finisce la partita di Teun Koopmeiners, al suo posto Michel Adopo.22:33

83' GOL! ATALANTA-Salernitana 3-1! Rete di Charles De Ketelaere! Scalvini ruba palla sulla sua trequarti offensiva e serve in area il belga, che controlla e batte Costil.



82' Pronti altri due cambi per l'Atalanta.22:30

79' Occasione per Lookman, che riesce ad arrivare su un cross di De Ketelaere, ma non a concludere verso la porta di Costil.22:27

77' AMMONITO Matteo Ruggeri per un fallo su Legowski.22:25

76' Terza sostituzione per l'Atalanta. Esce Davide Zappacosta, entra Hans Hateboer.22:24

75' PALO DI DIA! Bella azione della Salernitana, con Kastanos che serve nello spazio il senegalese, il quale controlla e calcia forte sul primo palo, colpendo il legno.22:23

73' CHE PARATA DI CARNESECCHI! Ikwuemesi si ritrova solo davanti al portiere dell'Atalanta e prova a superarlo con l'esterno, ma Carnesecchi si oppone con il corpo.22:22

70' Inzaghi risistema i suoi con un 3-5-2, mentre nell'Atalanta De Roon avanza a centrocampo, con Kolasinac che si piazza nel terzetto difensivo.22:19

67' Quarta sostituzione per la Salernitana. Fuori Giulio Maggiore, dentro Mateusz Łęgowski.22:17

67' Terza sostituzione per la Salernitana. Richiamato in panchina Agustín Martegani, minuti per Chukwubuikem Ikwuemesi.22:16

66' Seconda sostituzione per l'Atalanta. Éderson lascia spazio a Sead Kolašinac.22:16

66' Prima sostituzione per l'Atalanta. Finisce la partita di Luis Muriel, al suo posto Charles De Ketelaere.22:15

64' AMMONITO Giulio Maggiore per un fallo su Muriel.22:13

62' CHE PARATA DI COSTIL! Punizione battuta corta dall'Atalanta, con Muriel che riceve e calcia dal limite dell'area. Martegani devia il pallone e rende più difficile la vita a Costil, che ha un gran riflesso e riesce a bloccare in due tempi.22:11

60' Seconda sostituzione per la Salernitana. Esce Loum Tchaouna, entra Grigoris Kastanos.22:08

60' Prima sostituzione per la Salernitana. Fuori Flavius Daniliuc, dentro Domagoj Bradarić.22:08

58' De Roon serve Lookman in area. Il nigeriano cerca Pasalic in area, ma il suo passaggio viene deviato da Daniliuc e finisce tra le mani di Costil.22:07

55' AMMONITO Gasperini per proteste.22:03

52' GOL! ATALANTA-Salernitana 2-1! Rete di Mario Pašalić! Ripartenza perfetta della Dea, con Muriel che scappa a destra e serve al centro Lookman. Il nigeriano allarga per l'accorrente di Pasalic, che apre l'interno e batte Costil.



50' DOPPIA OCCASIONE PER DIA! Contropiede del numero 10 granata, che parte in solitaria contro Djimsiti, il quale mura la sua prima conclusione. Il pallone torna al senegalese, che ci riprova, ma non trova la porta.21:58

47' GOL! ATALANTA-Salernitana 1-1! Rete di Luis Muriel! Corner di Koopmeiners e pallone allontanato dalla difesa ospite. Al limite dell'area c'è appostato il colombiano, che calcia splendidamente di controbalzo e batte Costil.



46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Salernitana.21:53

Gran primo tempo della squadra di Filippo Inzaghi, che sta tenendo benissimo il campo, soffrendo poco soprattutto sugli esterni, dove l'Atalanta è solita rendersi pericolosa. I nerazzurri, invece, hanno dato l'impressione di potersi rendere pericolosi soltanto grazie alle fiammate di Muriel, che si è però acceso soltanto a sprazzi.21:41

Salernitana sorprendentemente in vantaggio al Gewiss Stadium contro l'Atalanta grazie al gol al 10' di Pirola, che riceve il cross preciso di Candreva, prende il tempo a De Roon e di testa batte Carnesecchi sul secondo palo. La Dea reagisce con Lookman, ma il nigeriano viene fermato due volte da Costil tra il 12' e il 23'.21:39

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-SALERNITANA 0-1. Ospiti avanti grazie al gol di Pirola.21:36

45' Concessi tre minuti di recupero.21:32

43' Colpo subito da Tchaouna, che resta a terra dolorante.21:30

40' AMMONITO Lorenzo Pirola, in ritardo su Muriel.21:27

38' Proteste da parte di Zappacosta per un fischio di Feliciani a favore di Candreva. Si riprende con un calcio di punizione per la Salernitana.21:26

35' Corner di Koopmeiners allontanato con i pugni da Costil. Muriel prova a calciare al volo, ma il pallone finisce sul fondo.21:22

32' Schema su punizione dell'Atalanta, con De Roon che serve Muriel. Il colombiano calcia di prima dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene deviata e finisce tra le braccia di Costil.21:19

29' Gioco interrotto per circa un minuto per un problema tecnico all'auricolare dell'arbitro Feliciani. Si riprende ora.21:16

26' Ederson sbaglia la misura del passaggio per Zappacosta e il pallone finisce in fallo laterale.21:13

23' CI PROVA LOOKMAN! Bella azione dell'Atalanta, con Pasalic che verticalizza per Lookman. Il nigeriano controlla e calcia sul primo palo, ma viene fermato da Costil.21:11

20' Pasalic crossa sul secondo palo per Koopmeiners, che prende il tempo a Pirola e colpisce di testa. Conclusione centrale, bloccata da Costil.21:07

18' Giropalla difensivo della Dea, che non trova spazi nella difesa della Salernitana.21:05

15' Ritmo alto in questo avvio. L'Atalanta prova a rispondere al vantaggio granata.21:02

12' CHE PARATA DI COSTIL! Koopmeiners arriva sul fondo e scarica all'indietro per Lookman, che controlla e calcia sul primo palo prendendo quasi in controtempo Costil, ma il portiere della Salernitana salva con il piede.20:59

10' GOL! Atalanta-SALERNITANA 0-1! Rete di Lorenzo Pirola! Schema su calcio di punizione da parte degli ospiti, con Candreva che riceve e crossa dalla fascia destra. Pirola prende il tempo a de Roon e di testa batte Carnesecchi.



8' KOOPMEINERS! Lookman va via sulla sinistra e crossa per l'olandese, che colpisce di testa. Conclusione centrale, respinta da Costil.20:55

7' Maggiore verticalizza di prima per Candreva, ma sbaglia la misura del lancio, che finisce tra le braccia di Carnesecchi.20:54

4' Partenza forte della Dea, che prova subito a chiudere la Salernitana nella propria metà campo.20:51

CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Salernitana. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:47

Quasi tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo. Tra pochi minuti l'arbitro Ermanno Feliciani darà il via al match.20:43

Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Fazio e di Ochoa, sostituito anche oggi da Costil. Il tridente offensivo è formato da Tchaouna, Candreva e Dia al centro. Solo panchina per Simy e Ikwuemesi.20:42

Cinque indisponibili per Gasperini, che deve rinunciare a El Bilal Touré, Palomino, Kolasinac, Scamacca e Toloi. Carnesecchi viene preferito a Musso in porta, mentre De Roon viene schierato nuovamente nel terzetto difensivo. C'è Muriel e non De Ketelaere al fianco di Lookman in attacco, con Koopmeiners alle loro spalle.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con un 4-3-3: Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Maggiore, Martegani; Tchaouna, Dia, Candreva. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Lovato, Bradaric, Sambia, Bohinen, Legowski, Kastanos, Cabral, Botheim, Simy, Ikwuemesi.20:38

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-1-2: Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. A disposizione: Musso, Rossi, Bonfanti, Holm, Zortea, Hateboer, Bakker, Adopo, Miranchuk, De Ketelaere.20:37

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Salernitana, gara valida per la 16^ giornata di Serie A.20:35