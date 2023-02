Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Bologna, gara valida per il 23° turno di Serie A. 13:27

Nell'ultimo turno, i blucerchiati hanno fermato l'Inter sullo 0 a 0 tra le mura amiche mentre i rossoblù hanno perso in casa contro il Monza. 13:34

Stankovic ritrova Leris dopo la squalifica, in attacco spazio al tandem Lammers-Gabbiadini con Djuricic alle spalle. Thiago Motta recupera Lucumì dalla squalifica ma perde Arnautovic, appiedato dal Giudice Sportivo; Barrow terminale offensivo sostenuto da Orsolini, Ferguson e Soriano. 14:42

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:43

Squadre in campo agli ordini di Irrati: padroni di casa in casacca blucerchiata, ospiti in completo giallo. 15:00