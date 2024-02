Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lazio-Bologna, arrivederci al prossimo turno di Serie A.14:32

Il prossimo incontro della Lazio in Serie A sarà contro il Torino, mentre il Bologna dovrà vedersela con il Verona.14:32

Partita divertente e rocambolesca all'Olimpico. Dopo una prima frazione equilibrata, terminata sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Isaksen ed El Azzouzi, nel segno della sfrontatezza, il secondo tempo regala una partita molto più tattica. Una vera e propria sfida a scacchi, che alla fine viene però vinta da Thiago Motta, in particolare con Zirkzee al 79'. Nel finale di gara infatti la Lazio non riesce ad impensierire particolarmente un Bologna in piena zona Champions.14:31

90'+4' Fine partita: LAZIO-BOLOGNA 1-2 (18' Isaksen, 39' El Azzouzi, 79' Zirkzee)14:28

90'+3' Cartellino giallo per Michel Aebischer.14:27

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero.14:24

89' Altra conclusione del Bologna, ancora una volta con Zirkze: in questa occasione però l'attaccante olandese non inquadra lo specchio della porta.14:22

85' Sostituzione Bologna: esce Riccardo Orsolini, entra Charalampos Lykogiannis.14:18

85' Sostituzione Bologna: esce Victor Kristiansen, entra Riccardo Calafiori.14:18

80' Cartellino giallo per Adam Marušić.14:13

79' GOL! Lazio-BOLOGNA 1-2! Rete di Joshua ZIRKZEE! Splendida azione dell'attaccante olandese che pesca con un gran passaggio filtrante Kristiansen, altrettanto bravo a servire nuovamente il centravanti del Bologna che di prima intenzione fulmina Provedel.



78' Sostituzione Lazio: esce Luis Alberto, entra Daichi Kamada.21:08

78' Sostituzione Lazio: esce Manuel Lazzari, entra Luca Pellegrini.14:10

76' Occasione importantissima per la Lazio con Castellanos pescato in profondità: ancora una volta eccezionale Skorupski in uscita. Il polacco evita il nuovo vantaggio della Lazio.14:09

73' Sostituzione Bologna: esce Giovanni Fabbian, entra Kacper Urbański.14:06

73' Sostituzione Bologna: esce Oussama El Azzouzi, entra Michel Aebischer.14:06

73' Sostituzione Bologna: esce Alexis Saelemaekers, entra Dan Ndoye.14:06

68' Tenta di colpire in contropiede il Bologna con un passaggio filtrante molto interessante per Zirkzee: il centravanti olandese viene però contenuto senza problemi dalla difesa della Lazio.14:05

65' Sostituzione Lazio: esce Ciro Immobile, entra Valentín Castellanos.13:58

65' Sostituzione Lazio: esce Gustav Isaksen, entra Pedro.13:58

60' Dopo un'ora di gioco la statistica del possesso palla vede il Bologna nettamente in vantaggio con il 58%.13:59

57' Altra opportunità per il Bologna, questa volta sugli sviluppi da calcio d'angolo con Posch che, da posizione ravvicinata, non riesce ad inquadrare la porta.13:52

52' Buona occasione per Ferguson che arriva alla conclusione dal limite dell'area: tiro potente ma deviato da Casale in calcio d'angolo.13:46

47' Cartellino giallo per Oussama El Azzouzi.13:40

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO-BOLOGNA!13:39

Primo tempo combattuto, ma nella ripresa occhio a chi, entrando dalla panchina, potrebbe mischiare le carte: Pedro e Castellanos in casa Lazio, Ndoye e Odgaard invece per il Bologna.13:25

Prima frazione molto divertente all'Olimpico tra Lazio e Bologna. Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi e creando molteplici occasioni pericolose. Ad andare in vantaggio è la Lazio, con uno splendido uno-due tra Immobile e Isaksen che favorisce quest'ultimo per la conclusione vincente del momentaneo 1-0. Il Bologna reagisce in manieta timida, i padroni di casa sfiorano il raddoppio, ma alla fine arriva il pareggio. Errore sciagurato in costruzione di Provedel e rete del pareggio segnata da El Azzouzi, bravo a sfruttare il momento. Termina così il primo tempo.13:24

45'+3' Finisce il primo tempo di LAZIO-BOLOGNA: in rete Isaksen ed El Azzouzi.13:22

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.13:19

44' La partita è divertentissima e movimentata con la Lazio che reagisce con grande forza e carattere e in particolar modo con una gandissima occasione per Guendouzi. Il francese tira in maniera violenta sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma sulla sua strada trova un intervento provvidenziale di Lucumì.13:18

39' GOL! Lazio-BOLOGNA 1-01! Rete di Oussama EL AZZOUZI! Incredibile errore in costruzione di Provedel che favorisce Fabbian, bravo a servire di prima intenzione El Azzouzi, che conclude in maniera fredda e repentina.



36' Cartellino giallo per Danilo Cataldi.13:08

33' Dopo più di mezz'ora, la statistica dei tiri in porta vede la Lazio in vantaggio per 4 a 0.13:08

30' Ancora pericoloso Isaksen: splendida conclusione a giro di sinistro dell'esterno laziale, ma sulla propria strada trova un grande intervento di Skorupski, bravo a deviare in calcio d'angolo.13:04

25' Cartellino giallo per Giovanni Fabbian.12:57

22' Alta grandissima occasione per la Lazio, sempre con Immobile: ben imbeccato da Cataldi, il numero 17 dei biancocelesti si trova a tu per tu con Skorupski, bravo però a respingere.12:57

18' GOL! LAZIO-Bologna 1-0! Rete di Gustav ISAKSEN! La Lazio recupera in maniera repentina la palla e si fionda in attacco con il duo Isaksen-Immobile che scambiano velocemente: bravo il centravanti italiano a servire il suo compagno che dinanzi a Skorupski non sbaglia e fa 1-0.



14' Splendido passaggio di Felipe Anderson per Immobile che da solo dinanzi a Skorupski non sbaglia. La rete viene però annullata per posizione di fuorigioco del centravanti biancoceleste.12:47

12' Sostituzione Lazio: esce Patric, entra Nicolò Casale.12:44

11' Problema fisico per Patric: costretto all'ingresso in campo lo staff medico della Lazio per le cure specifiche del caso.12:44

8' Grandissima occasione per la Lazio. Erroraccio di Lucumì che favorisce il cross di Isaksen per Immobile che, però, non conclude in maniera precisa. Bravo Skorupski a respingere e ad evitare ulteriori pericoli.12:41

3' Subito primo squillo del Bologna con Ferguson: lo scozzese conclude dal limite dell'area, ma la palla termina fuori di parecchio alta sopra la traversa.12:37

1' Inizia il primo tempo di LAZIO-BOLOGNA!12:33

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare contro la Lazio in Serie A, tante volte quante nelle 31 precedenti; tuttavia, l’ultimo clean sheet fuori casa dei rossoblù contro i biancocelesti nella competizione risale al 2 novembre 2009 (0-0).12:02

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 21 partite contro il Bologna in Serie A (10V, 8N), anche se le tre sconfitte nel parziale sono arrivate nelle sei sfide più recenti, tra cui uno 0-1 all’andata in questo campionato; gli emiliani potrebbero vincere entrambe le sfide ai biancocelesti in un singolo massimo torneo per la prima volta dal 1996/97, con Renzo Ulivieri in panchina.12:02

Le scelte di Motta: c'è ancora Fabbian sulla trequarti, mentre in mediana giocherà El Azzouzi al posto dello squalificato Freuler. In difesa panchina per Calafiori, spazio a Lucumì.12:02

Le scelte di Sarri: confermato Immobile dal 1', mentre in mediana ci sarà Cataldi, ancora out Rovella e Vecino. In difesa panchina per Romagnoli, giocano Patric e Gila.12:01

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Ndoye, Corazza, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Urbanski.12:00

Panchina Lazio: Sepe, Mandas, Pellegrini, Kamada, Pedro, Casale, Castellanos, Hysaj, Andrè Anderson, Napolitano, Saná Fernandes.12:00

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen - El Azzouzi, Ferguson - Orsolini, Fabbian, Saelemaekers - Zirkzee.11:59

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Patric, Gila, Marusic - Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto - Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.11:58

La Lazio arriva dalla vittoria esterna dell'ultimo turno sul campo del Cagliari per 1-3, mentre il Bologna è reduce dal trionfo casalingo sulla Fiorentina per 2-0.11:57

Benvenuti alla diretta della partita della 25^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Bologna.11:57