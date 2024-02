Grazie per aver seguito la diretta di Udinese-Cagliari 1-1 valida per la 25esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:00

L'Udinese guadagna un punto sulle inseguitrici per la lotta salvezza; il Cagliari, invece, si porta a -1 da Hellas Verona e Sassuolo.17:00

I gol del match arrivano entrambi nel primo tempo: al 14esimo la sblocca l'Udinese con Zemura che raccoglie un assist di Ehizibue, rientra sul destro al limite dell'area e calcia, mettendo la palla all'incrocio dei pali più lontano. Al 44esimo arriva la rete del pareggio, con Augello che crossa dalla sinistra e con Gaetano che in zona dischetto del rigore colpisce di testa, mettendo la palla all'angolino basso di destra. Ad inizio ripresa grossa chanche per il Cagliari, con Lapadula che colpisce al volo con il destro, centrando in pieno la traversa.17:01

Termina in pareggio la sfida salvezza tra Udinese e Cagliari, con le squadre che si dividono dunque la posta in gioco, conquistando un punto ciascuna.16:56

90'+5' Finisce qui! Udinese-Cagliari 1-1.16:55

90'+5' Corner di Samardzic dalla destra con Perez che colpisce sul primo palo, mancando però ampiamente lo specchio della porta.16:54

90'+3' Rischia tantissimo il Cagliari, con Ebosele che riconquista palla in fase avanzata, entra in area e sfida uno contro uno Mina, ma il difensore rossoblù ha la meglio, guadagnando anche un rinvio dal fondo.16:53

90'+2' Di Pardo da fuori! Il corner del Cagliari viene respinto fuori dall'area dove arriva Di Pardo che calcia verso la porta, mandando di poco alto sopra la traversa.16:52

90'+1' Makoumbou entra in area, deve solo servire Pavoletti solo al centro ma colpisce male e l'Udinese respinge in calcio d'angolo.16:51

90' Segnalati 5 minuti di recupero.16:50

87' Azione in verticale e in velocità per l'Udinese con Payero che viene servito in area, riesce a superare Dossena prima che la palla esca, ma crossa male sul fondo.16:47

83' 5a sostituzione Udinese: esce Sandi Lovrić, entra Martín Payero.16:43

82' Sta crescendo il Cagliari in questo finale, con i cambi che sembrano aver dato la giusta freschezza alla squadra di Ranieri.16:41

79' 4a sostituzione Udinese: esce Lorenzo Lucca, entra Isaac Success.16:39

79' 3a sostituzione Udinese: esce Florian Thauvin, entra Brenner.16:39

78' 3a sostituzione Cagliari: esce Gabriele Zappa, entra Alessandro Di Pardo.16:39

78' 2a sostituzione Cagliari: esce Jakub Jankto, entra Nahitan Nández.16:38

78' 1a sostituzione Cagliari: esce Gianluca Lapadula, entra Leonardo Pavoletti.16:38

78' L'esterno dell'Udinese è costretto ad un fallo tattico nei confronti di Lapadula, con il Cagliari che stava partendo in contropiede.16:37

77' 3o ammonito Udinese: cartellino giallo per João Ferreira.16:37

76' Calcio d'angolo dell'Udinese dalla sinistra, con Lovric che la mette al centro dove si crea un po' di confusione: la palla viene allontanata al limite dove Thauvin prova a concludere di prima intenzione ma la palla viene rimpallata e termina sui piedi di Lucca in fuorigioco.16:36

74' Samardzic con il destro! Il centrocampista dell'Udinese si trova il pallone sul destro al limite dell'area e non ci pensa due volte, cercando l'incrocio di destra: palla alta.16:35

72' Fase di stallo del match, con l'Udinese che in questi minuti ha perso un po' di qualità nel palleggio.16:31

67' Resta a terra Mina all'interno dell'area avversaria per un presunto contatto con Lucca. L'arbitro Mariani invita il difensore del Cagliari a rialzarsi.16:27

65' 2a sostituzione Udinese: esce Jordan Zemura, entra Festy Ebosele.16:25

65' 1a sostituzione Udinese: esce Kingsley Ehizibue, entra João Ferreira.16:25

64' Pronte le prime sostituzioni in casa Udinese.16:24

60' Prova Thauvin! Cross dalla sinistra di Zemura, stacco di testa di Mina; il difensore del Cagliari la alza però verso Thauvin che, tutto solo all'interno dell'area, colpisce al volo con il sinistro, mandando la sfera fuori rispetto al palo di destra.16:21

58' Lucca al volo! Contropiede velocissimo dell'Udinese con Thauvin che, arrivato in zona trequarti, alza una palombella verso la parte sinistra dell'area dove Lucca colpisce al volo con il destro: palla fuori di poco rispetto al palo di sinistra.16:19

58' Cattiva gestione della palla da parte dell'Udinese che in fase di costruzione la mette fuori concedendo una rimessa al Cagliari in fase avanzata.16:18

55' Spallata di Giannetti sul volto di Luvumbo con la palla dalla parte opposta del campo: Mariani interrompe il gioco e, su consiglio dell'assistente, ammonisce il difensore dell'Udinese.16:15

54' 2o ammonito Udinese: cartellino giallo per Lautaro Giannetti.16:14

53' Zemura prova ad entrare in area di rigore saltando Mina, ma il difensore ex Fiorentina si mette davanti con il corpo e viene travolto dall'esterno dell'Udinese.16:13

48' Traversa di Lapadula! Luvumbo avanza sulla sinistra poi crossa al centro dove Gaetano svirgola; la palla diventa perfetta per Lapadula che dal dischetto del rigore colpisce al volo con il destro, colpendo in pieno la traversa.16:09

46' Tentativo di giocata con tunnel da parte di Gaetano vicino alla linea di fondo di sinistra, ma il trequartista viene contrastato e la palla gli carambola addosso: ci sarà un rinvio dal fondo per Okoye.16:06

46' Si riparte. Possesso per l'Udinese.16:05

L'Udinese, che per lunghi tratti del primo tempo ha gestito meglio il pallone e creato più occasioni da rete, viene ripresa sul finale di primo tempo da un lampo del Cagliari. Questo gol potrebbe stravolgere l'andamento della partita che, fin qui, sembrava totalmente a favore dei padroni di casa.15:54

Primo tempo con le squadre a riposo sul risultato di 1-1: il match si sblocca al 14esimo minuto, con un cross da "quinto a quinto"; Ehizibue avanza sulla destra, crossa al centro facendo arrivare la palla a Zemura. L'esterno mancino dell'Udinese rientra sul destro e conclude verso la porta, mettendo la palla sotto il sette di destra. Al 31esimo Lucca ha una ghiotta occasione per raddoppiare, ma di testa sbaglia le misure e la mette di un soffio a lato. Al 44esimo arriva a sopresa il pareggio del Cagliari, con Gaetano che inizia l'azione servendo sulla fascia sinistra Augello, il quale la crossa verso il centro dove il trequartista rossoblù stacca di testa e la mette in rete verso l'angolino basso di destra.15:53

45'+2' Finisce il primo tempo. Udinese-Cagliari 1-1.15:49

45'+2' Si rialza Jankto e il gioco riprende.15:49

45'+1' Resta a terra Jankto per un colpo subito alla testa. L'arbitro Mariani ferma il gioco.15:48

45' Segnalato 1 minuto di recupero.15:48

44' GOL! Udinese-CAGLIARI 1-1! Rete di Gaetano! L'ex Napoli inizia l'azione allargando dalla zona di trequarti verso Augello, il quale la crossa verso il centro dell'area dove il numero 70 del Cagliari si era inserito dopo aver ceduto il pallone: gran stacco di testa e palla in rete verso l'incrocio basso di destra, con Okoye immobile.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Gaetano15:48

43' Sinistro velenoso di Lapadula! Calcio di punizione per il Cagliari dalla trequarti di destra, con Lapadula che la colpisce di forza spedendola verso l'angolino basso di destra; Okoye si allunga e la blocca a terra.15:45

40' Samardzic all'improvviso! Il numero 24 dell'Udinese stoppa una palla in zona trequarti, poi colpisce a sorpresa di potenza verso la porta: la palla viaggia spedita ma termina sopra la traversa. C'era stata una leggera deviazione, non segnalata però dell'arbitro.15:42

39' Il terzino sinistro del Cagliari si allunga la palla e interviene in ritardo ai danni di Ehizibue, nel tentativo di riconquistarla: secondo ammonito nella retroguardia rossoblù.15:41

38' 2o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Tommaso Augello.15:40

38' Cross dalla destra di Makoumbou con Okoye che esce in anticipo su Lapadula e la fa sua.15:40

37' Tiro-cross dalla destra da parte di Ehizibue, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore, non trovando Lucca e Lovric che si erano inseriti.15:39

35' Samardzic si occupa della battuta della punizione cercando di piazzarla verso il palo difeso da Scuffet, ma colpisce in pieno Lapadula, posizionato in barriera.15:37

33' Buon fraseggio dell'Udinese sulla destra con Ehizibue che si inserisce palla al piede e, al limite dell'area, viene fermato irregolarmente da Dossena, che viene ammonito da Mariani.15:39

33' 1o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Alberto Dossena.15:35

31' Lucca ad un soffio dal raddoppio! Grande giocata di Thauvin sulla destra, con il francese che crossa con il piede debole verso il centro dove Lucca, che si era smarcato di Mina, colpisce di testa tutto solo, spedendo la palla fuori rispetto al palo di destra.15:33

29' Lungo cambio di gioco di Thauvin in direzione Zemura, il quale appoggia centralmente per Samardzic: il numero 24 dell'Udinese non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione con il mancino, ma la conclusione viene respinta da Mina.15:32

26' Lunga azione offensiva da parte dei friulani all'interno dell'area avversaria, con svariate conclusioni sempre contro il corpo dei difensori rossoblù. Fatica ad uscire la squadra di Ranieri.15:28

25' Superata la metà del primo tempo, con l'Udinese che continua a schiacciare il Cagliari all'interno della propria metà campo.15:27

21' L'attaccante dell'Udinese reclama un fallo non fischiato da Mariani e protesta vistosamente nei confronti dell'arbitro, ricevendo la prima ammonizione del match.15:24

20' 1o ammonito Udinese: cartellino giallo per Lorenzo Lucca.15:22

17' Tacco di Makoumbou che libera Jankto sulla sinistra, il quale crossa teso al centro alla ricerca di Lapadula che si era mosso bene: sulla traiettoria arriva prima Okoye, che la fa sua.15:20

17' Doccia fredda per la squadra di Ranieri, che ora dovrà aumentare intensità e qualità di gioco per recuperare un match che si è messo in salita.15:19

14' GOL! UDINESE-Cagliari 1-0! Rete di Zemura! Grandissimo gol dell'esterno mancino dell'Udinese: avanzata sulla destra di Ehizibue, che crossa al centro dove Lucca lascia passare; sulla palla arriva dunque Zemura che stoppa con il sinistro, rientra sul destro e mette la palla sotto l'incrocio più lontano, con Scuffet che non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Jordan Zemura15:18

13' Ehizibue prova a mettere in apprensione la retroguardia rossoblù inserendosi in area dalla destra ma, dopo aver saltato due uomini, viene chiuso in rimessa laterale.15:15

10' Continua a gestire la palla l'Udinese, con il Cagliari che aspetta chiuso nella propria metà campo.15:12

7' Primo tiro in porta della partita con Ehizibue che parte da destra, si accentra verso il limite dell'area e conclude con il mancino: blocca Scuffet centralmente.15:09

6' Punizione laterale dell'Udinese, con Lovric che la mette in mezzo e la difesa del Cagliari che spazza fuori: sulla seconda palla arriva Samardzic che alza per Thauvin, ma l'attaccante bianconero è in offside. Si riparte con una punizione per il Cagliari.15:08

4' Da queste prime fasi di gioco, si può vedere come la squadra di Ranieri difenda con un 4-4-2, con Luvumbo che si allarga sulla destra e con Gaetano che avanza di fianco a Lapadula.15:07

2' Walace prova a rompere le linee di pressing del Cagliari alzando il pallone verso Thauvin, ma l'attaccante francese non arriva sul pallone e la squadra di Ranieri torna in possesso del pallone.15:04

Inizia la sfida. Primo possesso per il Cagliari.15:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno Zingarelli e Fontemurato. In sala VAR ci sarà Doveri, affiancato da Sozza nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Ghersini.14:20

Ranieri prova una soluzione più offensiva rispetto alle ultime uscite, schierando dal primo minuto Gaetano alle spalle di Luvumbo e Lapadula. A centrocampo ci sarà una linea a tre, composta da Makoumbou, Deiola e Jankto. Davanti a Scuffet ci saranno, invece, Zappa, Mina, Dossena e Augello.14:20

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si dispone con un 4-3-1-2: Scuffet – Zappa, Mina, Dossena, Augello – Makoumbou, Deiola, Jankto – Gaetano – Luvumbo, Lapadula.14:20

Cioffi ripropone gli stessi 11 scesi in campo contro la Juventus: tra i pali Okoye, con Perez, Giannetti e Kristensen a formare il terzetto di difesa. In mediana ci sarà Walace, con Samardzic e Lovric nei ruoli di mezz’ala. Sulle fasce tocca nuovamente a Ehizibue e Zemura, mentre davanti Lucca sarà supportato da Thauvin.14:20

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese scende in campo con un 3-5-2: Okoye – Perez, Giannetti Kristensen – Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura – Thauvin, Lucca.14:19

Nel match di andata, giocato lo scorso settembre, le due squadre si sono divise la posta in gioco con uno 0-0. Oggi, probabilmente, entrambe le squadre dovranno rischiare qualcosa in più, creando azioni offensive, ma concedendo anche qualcosa agli avversari.14:19

Il Cagliari vive un periodo davvero complicato: le ultime quattro partite sono terminate con una sconfitta per i sardi. In settimana mister Ranieri ha riunito la squadra comunicando la sua intenzione di dimettersi dal ruolo, ma i giocatori del Cagliari, a gran voce, hanno convinto l’allenatore romano a restare. Sarà dunque fondamentale oggi dare segnali importanti, per riprendere la rotta verso la salvezza finale.14:19

L’Udinese si presenta al match di oggi dopo l’impresa dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, con una vittoria (1-0 gol di Giannetti) che può dare una svolta alla stagione dei friulani. Attualmente, la squadra di Cioffi si trova a sole due lunghezze dalla zona retrocessione, con il Verona che ieri ha conquistato un punto importante; con una vittoria odierna, però, i bianconeri manderebbero un segnale importante alle inseguitrici.14:19

Al “Bluenergy Stadium” di Udine, si apprestano ad affrontarsi l’Udinese di Cioffi e il Cagliari di Ranieri, in una sfida molto importante per la zona salvezza.14:19

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese-Cagliari, gara valida per la 25esima giornata di Serie A.14:18