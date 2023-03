Per la diretta di Monza-Cremonese è tutto, buon proseguimento di giornata. 17:02

In classifica, il Monza consolida il 13° posto con 34 punti mentre la Cremonese muove a 13, rimanendo a -11 dalla salvezza. Dopo la sosta, Cremonese-Atalanta e Monza-Lazio. 17:01

Monza e Cremonese si dividono la posta in palio: grandi occasioni per i biancorossi nel primo tempo ma senza concretizzare; ripresa di marca grigiorossa fino al gol di Ciofani, poi reazione e pareggio di Carlos Augusto. Gli uomini di Palladino ci provano anche nel finale ma è 1 a 1. 17:00

90'+6' E' FINITA! MONZA-CREMONESE 1-1! Reti di Ciofani e Carlos Augusto. 16:57

90'+5' AMMONITO ANTOV: trattenuto Dessers. 16:55

90'+4' Sinistro di Ciurria smorzato, il portiere ospite si distende e blocca. 16:53

90'+3' Ranocchia calcia dalla media distanza, nessun problema per Carnesecchi. 16:53

90'+2' Meité recupera un altro pallone e lancia Dessers, anticipato da Di Gregorio in uscita. 16:52

90' Cinque minuti di recupero. 16:50

90' COLPANI FALLISCE IL 2 A 1! Grande spunto di Mota, che supera Ferrari e serve a centro area Colpani, che di testa non inquadra lo specchio di porta. 16:50

88' Corner per il Monza. 16:47

87' Ranocchia sbaglia il filtrante per mandare in porta i propri compagni, Vasquez tiene bene la posizione. 16:47

85' QUINTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Ferrari, esce Pickel. 16:45

83' Ciofani per Dessers, il quale va morbido sulla sfera, che sfila fuori dall'area di rigore. 16:43

82' Sventagliata di Colpani verso Carlos Augusto, fermato in offside. 16:42

80' RANOCCHIA, DOPPIO TENTATIVO! Destro potente centrale, Carnesecchi respinge; ci prova ancora il centrocampista, alto sopra la traversa. 16:41

78' Anticipo di Aiwu su Mota, poi Meité subisce azione fallosa. 16:38

77' QUINTO CAMBIO NEL MONZA: entra Gytkjaer, esce Petagna. 16:37

77' QUARTO CAMBIO NEL MONZA: entra Colpani, esce Sensi. 16:37

75' Un quarto d'ora al 90'. 16:35

73' AMMONITO CASTAGNETTI: trattenuto Ciurria. 16:34

73' Pickel recupera la sfera e prova subito a lanciare Ciofani, deviazione in corner. 16:33

73' Cross di Mota smorzato, blocca il portiere ospite. 16:32

71' AMMONITO PICKEL: fallo tattico. 16:36

71' AMMONITO BIANCHETTI: proteste. 16:36

70' PILLOLA STATISTICA: rete stagionale numero 5 per l'esterno brasiliano. 16:29

69' GOL! MONZA-Cremonese 1-1! Rete di Carlos Augusto. Pareggio dei padroni di casa: cross rasoterra di Ciurria, Pickel intercetta appena e Carlos Augusto batte Carnesecchi con un diagonale sinistro.



68' AMMONITO DESSERS: fallo su Ranocchia. 16:27

66' Palladino ridisegna la formazione, alla ricerca del pareggio. 16:28

65' TERZO CAMBIO NEL MONZA: entra Antov, esce Machin. 16:26

65' SECONDO CAMBIO NEL MONZA: entra Ranocchia, esce Izzo. 16:26

65' PRIMO CAMBIO NEL MONZA: entra Mota, esce Caprari. 16:25

65' QUARTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Dessers, esce Okereke. 16:25

64' OKEREKE KO! Il numero 77 grigiorosso si ferma per un problema muscolare. 16:24

63' TERZO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Galdames, esce Benassi. 16:23

62' PILLOLA STATISTICA: rete stagionale numero 5 per l'attaccante. 16:22

61' GOL! Monza-CREMONESE 0-1! Rete di Ciofani. Ospiti in vantaggio: Castagnetti recupera palla e serve Ciofani, che batte Di Gregorio con un morbido pallonetto.



61' Ripartenza ospite con Vasquez che lancia Okereke, il quale però controlla male e spreca l'occasione. 16:21

60' Affondo di Carlos Augusto che va al traversone, muro di Aiwu in calcio d'angolo. 16:20

58' Ciofani stacca più in alto di tutti, pallone a campanile fuori. 16:18

57' Calcio d'angolo per la Cremonese. 16:17

56' Destro di Ciofani! Conclusione potente da fuori area, alta sopra la traversa. 16:16

56' Sugli sviluppi, Okereke può colpire smarcato ma il colpo di testa termina a lato. 16:15

55' Errore di Izzo che rinvia male, Castagnetti tira di prima intenzione, Marì mette in corner. 16:15

54' Gioco fermo: colpo subito alla gola da Bianchetti, colpito da Petagna. Il capitano grigiorosso è in grado di proseguire. 16:14

53' Caprari dribbla, entra in area ma trova il muro di Meité. 16:13

51' OKEREKE! Iniziativa di Meité che imbecca Okereke, il cui destro viene bloccato da Di Gregorio. 16:11

49' Ciurria anticipa Valeri di testa sul traversone di Galdames. 16:09

48' Inserimento in area di Meité, il quale scivola al momento della conclusione, sfera sul fondo. 16:08

47' Monza subito all'attacco, pallone basso di Sensi respinto da Aiwu in fallo laterale. 16:07

46' SECONDO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Castagnetti, esce Sernicola. 16:06

46' PRIMO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Tsadjout, esce Ciofani. 16:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MONZA-CREMONESE! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:05

Squadre negli spogliatoi: Palladino e Ballardini studiano le mosse in vista della ripresa. 15:50

Termina in parità la prima frazione di gioco all'U-Power Stadium ma non sono mancate le occasioni da reti, soprattutto a favore del Monza che non ha concretizzato un netto predominio, anche per merito di Carnesecchi. 15:50

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! MONZA-CREMONESE 0-0! 15:48

45'+1' AMMONITO IZZO: manata a Tsadjout. Era diffidato. 15:48

45' Un minuto di recupero. 15:47

44' GRANDE OCCASIONE PER IL MONZA! Ciurria, dopo uno scambio veloce, impegna Carnesecchi! Poi Aiwu devia il sinistro di Petagna in corner. 15:46

43' AMMONITO SERNICOLA: gomito largo su Caprari. 15:45

42' CAPRARI! Okereke perde palla, Pessina lancia Caprari, il cui destro a giro termina a lato. 15:44

41' Punizione di Caprari, colpo di testa di Caldirola deviata in corner da Tsadjout. 15:44

40' Cinque minuti all'intervallo. 15:41

39' Forcing dei padroni di casa, la Cremonese fa densità davanti a Carnesecchi. 15:40

37' Punizione per il Monza, Izzo di testa fa sponda a centro area, si salva la retroguardia ospite. 15:38

35' Anticipo di Vasquez su Petagna, servito da Caprari. 15:36

33' Discesa di Valeri fino al fondo, assist a centro area dove però Tsadjout non attacca la profondità. 15:34

31' Azione prolungata del Monza, Caprari murato in fallo laterale. 15:32

29' Vasquez respinge il cross di Izzo ma si alza comunque la bandierina del fuorigioco. 15:31

28' Petagna difende la sfera solo contro tutta la difesa di Ballardini, poi scarica a Carlos Augusto. 15:30

26' OCCASIONE PER LA CREMONESE! Cross di Sernicola, Galdames di testa manda alto sopra la traversa. 15:28

25' AMMONITO PESSINA: fallo tattico su Tsadjout. Era difficato, salta il match contro la Lazio. 15:26

23' OCCASIONE MONZA! Carlos Augusto serve Petagna, sinistro a colpo sicuro che trova la deviazione provvidenziale di Vasquez: pallone fuori di pochissimo. 15:25

22' Sensi prova a servire Caprari sull'inserimento ma la misura del suggerimento è troppo profonda. 15:24

20' COLPO DI TESTA DI CARLOS AUGUSTO! Cross di Izzo, taglio al centro del brasiliano che impegna Carnesecchi in corner. 15:22

18' Scontro aereo tra Sernicola e Caldirola, quest'ultimo ha la peggio: botta al costato. Il numero 5 di casa sembra in grado di proseguire. 15:20

16' Traversone di Valeri verso l'area, ha la meglio la difesa biancorossa. 15:17

14' MONZA VICINISSIMO AL GOL! Petagna manda in porta Izzo, il quale tira ma trova la respinta provvidenziale di Carnesecchi. 15:16

13' Trattenuta fallosa di Vasquez ai danni di Sensi nella zona mediana del campo. 15:14

11' Pessina lancia per Petagna, la cui sponda aerea è preda dei difensori grigiorossi. 15:13

9' Azione della Cremonese, Vasquez si sovrappone e mette un pallone insidioso a centro area, dove Marì anticipa Tsadjout. 15:11

8' Caldirola all'indietro per Di Gregorio, riparte l'azione degli uomini di Palladino. 15:09

6' Calcio d'angolo per il Monza, Bianchetti anticipa Ciurria. 15:07

5' COLPO DI TESTA DI PETAGNA! Stacco in torsione dell'attaccante, sfera alta sopra l'incrocio dei pali. 15:06

5' Galdames si fa soffiare la sfera da Machin, il quale lancia Caprari in area di rigore, cross in mezzo su cui Aiwu concede il tiro dalla bandierina. 15:07

3' Sugli sviluppi, Valeri tenta la conclusione, sinistro stoppato da Petagna in ripiegamento difensivo. 15:05

3' Corner in favore degli ospiti, Marì chiude Okereke. 15:04

2' Apertura errata di Sernicola, rimessa laterale in favore dei brianzoli. 15:03

1' INIZIA MONZA-CREMONESE! Primo pallone giocato da Pickel. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Giua: padroni in casa in completo rosso, ospiti in casacca bianca con inserti rosa. 14:58

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:56

Palladino recupera Mota per la panchina e sceglie Sensi alle spalle del tandem d'attacco Petagna-Caprari; Ciurria e Carlos Augusto sulle corsie laterali. Ballardini opta per le due punte, Tsadjout e Okereke con Dessers inizialmente escluso; out Chiriches in difesa, gioca Bianchetti, regia affidata a Galdames. 14:57

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi - Aiwu, Bianchetti, Vasquez - Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri - Tsadjout, Okereke. A disposizione: Saro, Sarr, Acella, Ferrari, Castagnetti, Benassi, Quagliata, Lochoshvili, Buonaiuto, Afena-Gyan, Dessers, Ciofani. 14:35

FORMAZIONE MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio - Izzo, Marì, Caldirola - Ciurria, Machin, Pessina, Carlos Augusto - Sensi - Petagna, Caprari. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Birindelli, Carboni, Valoti, Gytkjaer, Ranocchia, Antov, Colpani, Mota, D'Alessandro, Vignato. 14:57

Nell'ultimo turno, i biancorossi hanno pareggiato a Verona mentre i grigiorossi sono stati sconfitti in casa dalla Fiorentina. 13:18

Dirige l'incontro il signor Antonio Giua di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Margani e Bottegoni, Quarto ufficiale Camplone. Al VAR ci sarà Antonio Di Martino di Teramo, Avar Mazzoleni. 13:16

Il match dell'U-Power Stadium mette di fronte i padroni di casa, a quota 33 in una posizione di assolutà tranquillità, agli ospiti, i quali vedono la salvezza assai lontana con appena 12 punti all'attivo. All'andata, successo dei brianzoli allo ''Zini''. 13:12

Benvenuti alla diretta di Monza-Cremonese, gara valida per il 27° turno di Serie A. 13:07