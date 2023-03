Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

Un punto a testa che porta la Salernitana a quota 27 punti, momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione, mentre il Bologna aggancia il Torino a 37 lunghezze.19:58

Partita piena di occasioni e con le due squadre che hanno provato a vincerla fino all'ultimo minuto. Finisce però in pareggio, con la Salernitana che si porta per due volte in vantaggio, con Pirola nel primo tempo e Dia nella ripresa, ma gli emiliani riescono sempre a raggiungerli, grazie alle reti di Ferguson e Lykogiannis.19:58

90'+4' Fine partita: SALERNITANA - BOLOGNA 2-2.19:53

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.19:50

88' Botheim prende il posto di Candreva.19:47

87' Sostituzione nella Salernitana, entra Fazio per Gyomber.19:47

86' Squadra di casa in avanti, il Bologna si chiude in difesa.19:46

81' Sostituzione Giorgos Kiriakopoulos Roberto Soriano19:47

81' Deve uscire Arnautovic per una botta alla caviglia, al suo posto entra Sansone.19:41

80' Entrambe le squadre spingono e danno l'idea di voler vincere la partita.19:40

76' Cartellino giallo per Orsolini per un pestone.19:39

73' GOL! Salernitana - BOLOGNA 2-2! Rete di Lykogiannis. Calcio d'angolo calciato a giro di Kiriakopoulos, Lykogiannis anticipa Piatek e di testa manda la palla in rete.



70' Ferguson riceve palla al limite e prova la conclusione con il destro. Palla alta sopra la traversa.19:30

69' Candreva crossa in area, Piatek colpisce di testa, blocca Skorupski.19:29

69' Sostituzione nella Salernitana, entra Sambia per Mazzocchi.19:28

65' Orsolini per Aebischer.19:26

65' Doppio cambio nel Bologna, Arnautovic per Barrow.19:25

64' GOL! SALERNITANA - Bologna 2-1! Rete di Dia. Nuovo vantaggio della Salernitana con Dia che approfitta di una mischia in area e di piatto destro trova l'angolo grazie anche ad una deviazione di Schouten.



63' DIA! Piatek al limite serve Dia che entra in area e calcia a botta sicuro ma non fa i conti con un grande intervento di Soumaro che devia in angolo.19:23

61' Dia recupera palla e serve Piatek che da fuori area prova a piazzarla ma manda alla sinistra di Skorupski.19:21

60' Un'ora di gioco, partita bloccata. Il Bologna tiene palla ma non riesce ad affondare, la Salernitana prova ad impensierire gli ospiti in velocità.19:20

56' Dentro Vilhena per Bohinen.19:16

56' Doppio cambio nella Salernitana, entra Piatek per Kastanos.19:16

52' Giro palla del Bologna senza però trovare alcun varco.19:12

49' Calcio d'angolo per il Bologna, Barrow crossa in area, Ferguson intercetta di testa ma manda a lato.19:09

46' Inizia il secondo tempo di SALERNITANA - BOLOGNA. Si riparte senza sostituzioni.19:05

Primo tempo equilibrato e che vive di folate. Meglio la Salernitana in avvio che si rende pericolosa e trova il gol con Pirola, il Bologna reagisce subito e trova il pareggio con Ferguson. Partita che rimane combattuta ma entrambe le squadre non riescono a trovare altri guizzi.18:49

45'+2' Fine primo tempo: SALERNITANA - BOLOGNA 1-1.18:48

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:46

42' Check over. Per Pairetto non è rigore.18:43

41' Il Bologna reclama un rigore per un intervento su Ferguson in area. Pairetto attende indicazioni dal VAR.18:42

37' Pallone morbido ma lungo di Lykogiannis in area, Moro prova a coordinarsi ma manda alto sopra la traversa.18:38

35' Calcio d'angolo per la Salernitana, batte Candreva ma Schouten allontana.18:36

34' Partita calata un po' di ritmo rispetto ai primi venti minuti. Le due squadre non riescono a rendersi pericolose.18:35

30' Mezz'ora di gioco, partita equilibrata con la squadra di casa che sta ora ricominciando a macinare gioco in avanti.18:31

25' Aebischer dalla trequarti prova a crossare in area, ma colpisce male la sfera e manda alto sopra la traversa.18:26

22' Intervento determinante di Gyomber che in scivolata salva la conclusione a botta sicura di Moro rimasto solo davanti a Ochoa.18:24

21' Non ce la fa a proseguire Cambiaso, al suo posto entra Lykogiannis.18:22

19' Problema muscolare per Cambiaso rimasto a terra.18:20

15' La Salernitana dopo il gol subito si è ora abbassata, il Bologna guadagna metri.18:20

11' GOL! Salernitana - BOLOGNA 1-1! Rete di Ferguson. Kiriakopoulos dalla sinistra alza la testa e crossa in area, Ferguson prende il tempo a Lucumì e di testa trova l'angolino.



10' Dia inventa per Mazzocchi che entra in area e prova il pallonetto. Blocca Skorupski.18:12

7' GOL! SALERNITANA - Bologna 1-0! Rete di Pirola. Calcio d'angolo per la Salernitana, palla corta per Candreva che crossa benissimo in area dove Pirola anticipa Lucumì e di testa insacca.



5' Molti scontri in mezzo al campo in questi primi minuti di gara.18:05

2' Bradaric a terra per un colpo al volto, partita subito interrotta.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI SALERNITANA - BOLOGNA. Arbitra Pairetto.18:01

Nella Salernitana conferma per Dia in attacco con Kastanos e Candreva a supporto. Parte dalla panchina Piatek. Bradaric e Mazzocchi agiranno da esterni con Bohinen in mezzo al campo. Nel Bologna panchina per Arnautovic e Orsolini. Confermata la retroguardia con Posch, Lucumi, Soumaoro e Cambiaso e la mediana con Schouten, Moro e Ferguson. C'è Barrow in avanti.17:18

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso - Moro, Schouten - Ferguson, Aebischer, Kyriakopoulos - Barrrow. A disposizione: Bonifazi, Sosa, De SIlvestri, Lykogiannis, Medel, Soriano, Pyyhtia, Sansone, Orsolini, Arnautovic, Zirkzee, Ravaglia, Bardi.17:15

Formazione SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola - Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly - Bradaric, Candreva, Kastanos - Dia. A disposizione: Lovato, Fazio, Troost Ekong, Bronn, Vilhena, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Sambia, Iervolino Piatek, Bonazzoli, Valencia, Botheim, Sepe, Fiorillo.17:13

Con una vittoria i campani si porterebbero momentaneamente a +10 dalla zona retrocessione, mentre il Bologna si porterebbe al settimo posto con un punto in più della Juventus.16:43

All'Arechi la Salernitana ospita il Bologna nel tentativo di proseguire il buon momento di forma, due pareggi e una vittoria nelle ultime tre gare. Il Bologna è reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Lazio.16:41