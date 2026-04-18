Conte conferma 10/11 con la sola eccesione di Juan Jesus, rimpiazzato da Beukema; attacco sulle spalle di Hojlund con De Bruyne e McTominay a sostegno. Sarri sceglie Noslin al centro del tridente offensivo (Dia in panchina) con Cancellieri e Zaccagni ai lati; Cataldi in mediana, Gila e Tavares preferiti a Provstgaard e Pellegrini. 17:26

PREPARTITA

Napoli - Lazio è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Lazio sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 330 Fuorigioco 29 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 34 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 9.4 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2 14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0 28-02-2026 Serie B Spezia-Reggiana 0-1 08-03-2026 Serie A Fiorentina-Parma 0-0 05-04-2026 Serie A Pisa-Torino 0-1

Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 66 punti (frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 47 punti (frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 48 gol e ne ha subiti 33; la Lazio ha segnato 34 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Lazio - Napoli si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.

In casa il Napoli ha fatto 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Milan e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 1-1 mentre La Lazio ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 4 gol.

Napoli e Lazio si sono affrontate 139 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 43.

Napoli-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto 55 delle 139 partite di Serie A contro la Lazio (43N, 41P) e solamente contro la Fiorentina (56) ha ottenuto più successi nella competizione. Tuttavia, i partenopei hanno ottenuto un solo successo nelle ultime sei sfide contro i biancocelesti in campionato (2N, 3P) - il più recente nel match d'andata il 4 gennaio scorso.

La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare esterne contro i partenopei (5N, 12P). I biancocelesti hanno una striscia aperta di almeno quattro successi esterni di fila solo contro il Genoa (quattro) e l'Empoli (sei) nel torneo.

Il Napoli ha conquistato 16 punti sui 18 disponibili nelle ultime sei partite di Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato in questo periodo (seguito dalla Juventus con 14 punti).

Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024, proprio contro la Lazio: da allora ha collezionato 19 vittorie e sette pareggi in 26 incontri interni. Tra Serie A, B e C, i partenopei non registrano una striscia d'imbattibilità casalinga più lunga in campionato dal periodo tra novembre 2004 e giugno 2007 (51 gare, esclusi i play-off).

Dopo una serie di tre vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l'ultima partita di campionato; i biancocelesti non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dallo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma in quel caso.

La Lazio non ha realizzato gol in 10 delle 16 trasferte disputate in questo campionato; solo in cinque stagioni di Serie A i biancocelesti hanno mancato l'appuntamento con la rete in più gare fuori casa: 1984/85 (13), 1964/65 (12), 2012/13 (11), 1988/89 (11) e 1959/60 (11).

Napoli e Lazio sono le due squadre con la minor velocità di verticalizzazione (metri percorsi in avanti al secondo in sequenze su azione) in questo campionato di Serie A, con rispettivamente 1.58 e 1.61 metri al secondo.

Il Napoli conta 19 marcatori diversi in questa Serie A; solo tre squadre hanno registrato un numero maggiore di giocatori a segno in una singola stagione nella storia del massimo campionato italiano: Fiorentina (21 nel 2014/15), Juventus (20 nel 2011/12) e Atalanta (20 nel 2021/22).

Scott McTominay ha segnato tre gol nelle sue ultime cinque partite di Serie A, ma tutti in trasferta. Il centrocampista del Napoli non segna in casa in campionato dallo scorso 7 gennaio contro l'Hellas Verona, ed è rimasto a secco di reti per cinque gare interne di fila; solo tra ottobre 2024 e gennaio 2025 (sette partite casalinghe) ha avuto un digiuno più lungo nel torneo.

Due dei tre portieri con la miglior percentuale di parate in questa Serie A, tra quelli con almeno cinque presenze, giocano per la Lazio: Edoardo Motta (81.3%) e Ivan Provedel (76.5%) - tra loro Mile Svilar con il 77.2%.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: