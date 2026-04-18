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Napoli-Lazio: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
18 Aprile 2026 ore 18:00
Napoli
0
Lazio
2
Partita finita
Arbitro: Luca Zufferli
  1. 6' 0-1 Matteo Cancellieri
  2. 57' 0-2 Toma Basic
0'
45'
90'
90'
95'

La Lazio torna alla vittoria espugnando il campo del Napoli con un gol per tempo: Cancellieri a inizio match, Basic nella ripresa. In mezzo anche l'errore dal dischetto di Zaccagni, parato da Milinkovic-Savic. Tante altre occasioni per i biancocelesti, gli azzurri praticamente mai pericolosi, Santos a parte che ha colpito l'esterno del montante.

In classifica, Napoli fermo a 66, Lazio che sale a 47. Nel prossimo turno, Napoli-Cremonese e Lazio-Udinese.

Per la diretta di Napoli-Lazio è tutto, buon proseguimento di giornata.

Le Pagelle

  1. 90'+6'

    E' FINITA! NAPOLI-LAZIO 0-2! Reti di Cancellieri e Basic. 19:55

  2. 90'+4'

    PILLOLA STATISTICA: il Napoli non perdeva al "Maradona" dall'8 dicembre 2024, anche in quell'occasione contro la Lazio. 19:55

  3. 90'+3'

    Svetta Hojlund, colpo di testa che attraversa tutto lo specchio di porta e termina sul fondo. 19:53

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo per i padroni di casa. 19:52

  6. 90'+1'

    AMMONITO DIA: fallo su Buongiorno. 19:50

  7. 90'

    Cinque minuti di recupero. 19:50

  8. 89'

    Cross di Gutierrez che non crea problemi a Motta, in presa alta. 19:48

  9. 87'

    Traversone profondo di Giovane che non trova alcuna deviazione aerea, palla sul fondo. 19:46

  10. 85'

    Cinque minuti al 90'. 19:44

  12. 83'

    HOJLUND! L'attaccante si gira sul destro e tira, conclusione deviata da Taylor sopra la traversa. 19:43

  13. 82'

    QUINTO CAMBIO NELLA LAZIO: entra Hysaj, esce Lazzari. 19:42

  14. 81'

    SI BLOCCA LAZZARI! Sospetto problema muscolare per il terzino che deve lasciare il campo. 19:41

  15. 80'

    Destro al volo di McTominay, deviato in corner da un avversario. 19:40

  16. 79'

    Zufferli richiama Elmas e Patric che erano venuti a contatto. 19:38

  18. 77'

    Un po' di confusione in campo con diversi errori tecnici, poi c'è il fallo di Buongiorno ai danni di Dia. 19:36

  19. 75'

    Napoli momentaneamente in 10, Conte ha esaurito le sostituzioni. 19:34

  20. 74'

    Problema al petto per Giovane che richiede l'intervento dello staff medico. 19:33

  21. 72'

    QUINTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Mazzocchi, esce Politano. 19:32

  22. 71'

    QUARTO CAMBIO NELLA LAZIO: entra Dele-Bashiru, esce Basic. 19:30

  24. 70'

    Sinistro di Politano altissimo che termina in curva. 19:29

  25. 69'

    TAVARES, FUORI! Noslin salta l'avversario e mette al centro per il taglio di Tavares, tiro a lato. 19:29

  26. 68'

    Traversone in area alla ricerca di Hojlund, anticipo aereo di Provstgaard. 19:28

  27. 66'

    Pressing partenopeo, Lazzari sbaglia e concede la rimessa laterale. 19:27

  28. 65'

    Crampi per Noslin, assistito dai sanitari. 19:25

  30. 63'

    QUARTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Giovane, esce Lobotka. 19:23

  31. 63'

    TERZO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Gutierrez, esce Spinazzola. 19:23

  32. 61'

    TERZO CAMBIO NELLA LAZIO: entra Provstgaard, esce Gila. 19:21

  33. 61'

    SECONDO CAMBIO NELLA LAZIO: entra Dia, esce Zaccagni. 19:21

  34. 61'

    PRIMO CAMBIO NELLA LAZIO: entra Patric, esce Cataldi. 19:21

  36. 60'

    AMMONITO TAYLOR: fallo su Lobotka. 19:21

  37. 59'

    PALO ESTERNO DEL NAPOLI! Gran destro di Santos che colpisce la base esterna del montante alla destra di Motta! 19:18

  38. 57'

    PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il centrocampista croato. 19:19

  39. 57'

    GOL! Napoli-LAZIO 0-2! Rete di Basic. Raddoppio ospite: contropiede veloce, cross di Tavares, Cancellieri manca il tap in, la sfera arriva comunque a Basic che batte Milinkovic-Savic.

    Guarda la scheda del giocatore Toma Basic19:18

    Toma Basic
  40. 54'

    Dribbling insistito di Santos, poi c'è l'assist per Hojlund che però non riesce a deviare a rete, favorendo Motta. 19:14

  42. 52'

    Lazzari sbaglia, Spinazzola scatta e prova a superarlo in velocità: il terzino biancoceleste vince il rimpallo. 19:12

  43. 50'

    Ripartenza della Lazio iniziata da Gila, scarico a Zaccagni che pesca Noslin in area, sinistro al volo largo sul fondo. 19:09

  44. 49'

    Hojlund si smarca per andare al tiro, conclusione mancina stoppata da Romagnoli in calcio d'angolo. 19:08

  45. 47'

    TAYLOR! Coast to coast fino all'ingresso in area, diagonale destro a lato non di molto. 19:06

  46. 46'

    SECONDO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Elmas, esce De Bruyne. 19:05

  48. 46'

    PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Santos, esce Anguissa. 19:05

  49. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI-LAZIO! Si riparte dal risultato di 0-1. 19:04

  50. Squadre negli spogliatoi: Conte deve rinvigorire i propri giocatori per provare la rimonta, Sarri per mantenere il vantaggio. 18:54

  51. Ospiti in vantaggio all'intervallo grazie al gol in apertura di Cancellieri su assist di Taylor. La Lazio ha poi fallito il raddoppio: rigore di Zaccagni parato da Milinkovic-Savic. Napoli sterile e fischiato dai tifosi. 18:53

  52. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO! NAPOLI-LAZIO 0-1! Rete di Cancellieri al 6', Zaccagni fallisce un rigore. 18:49

  54. 45'+1'

    Retropassaggio forte di Buongiorno al proprio portiere che manca il controllo ma riesce in ogni caso a recuperare la posizione. 18:49

  55. 45'

    Un minuto di recupero. 18:47

  56. 43'

    SINISTRO DI TAVARES! Ripartenza biancoceleste, Zaccagni per la corsa di Tavares che calcia, respinge l'estremo difensore azzurro. 18:45

  57. 42'

    Discesa di Lazzari palla al piede, poi decide di calciare: destro parato in due tempi da Milinkovic-Savic. 18:44

  58. 40'

    Cinque minuti al 45'. 18:43

  60. 39'

    Tiro dalla bandierina per gli azzurri che fanno densità in attacco. 18:41

  61. 38'

    Fischi del "Maradona", il Napoli non trova spazi nella difesa della Lazio. 18:40

  62. 36'

    Botta di McTominay murata da Romagnoli e pallonata in faccia per il nazionale scozzese. 18:39

  63. 35'

    CANCELLIERI! Sinistro leggermente deviato da Olivera, Milinkovic-Savic respinge su Noslin che manda alto sopra la traversa. 18:37

  64. 33'

    AMMONITO CATALDI: trattenuto McTominay. 18:35

  66. 31'

    PILLOLA STATISTICA: 3° rigore parato in stagione per Milinkovic-Savic, primo errore dal dischetto di Zaccagni. 18:35

  67. 31'

    MILINKOVIC-SAVIC PARA IL PENALTY DI ZACCAGNI! Destro dal dischetto respinto dal portiere serbo! 18:34

  68. 29'

    AMMONITO LOBOTKA: fallo da rigore. 18:32

  69. 29'

    CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Errore di Buongiorno, Noslin corre e viene steso da Lobotka in area di rigore. 18:32

  70. 28'

    Calcio d'angolo per il Napoli: sugli sviluppi, deviazione e poi Anguissa a tentare la sforbiciata in precario equilibrio. 18:30

  72. 26'

    Gioco fermo: scontro tra Anguissa e Romagnoli, a terra il giocatore ospite che si rialza dopo qualche secondo. 18:28

  73. 24'

    Assist di De Bruyne per Hojlund, tackle difensivo di Romagnoli in corner. 18:26

  74. 23'

    Corre Tavares sulla sinistra, traversone sul secondo palo dove arriva Cancellieri: provvidenziale Spinazzola nell'anticipo. 18:25

  75. 22'

    Sinistro di De Bruyne che termina altissimo. 18:24

  76. 21'

    Cross di Politano per McTominay, Gila lo marca e non gli consente di colpire di testa a rete. 18:23

  78. 20'

    Altro anticipo di Gila, questa volta su De Bruyne. 18:22

  79. 19'

    Diagonale difensiva di Olivera che anticipa Noslin. 18:21

  80. 16'

    Contropiede della Lazio condotto bene fino a Zaccagni che sbaglia il passaggio a Basic. 18:18

  81. 14'

    Cross basso insidioso di Politano, sfera bloccata dall'estremo difensore ospite. 18:16

  82. 13'

    Tiro dalla bandierina in favore del Napoli. 18:15

  84. 12'

    Cross dalla corsia di destra a opera di Politano, smanacciata di Motta in uscita. 18:14

  85. 10'

    Scatto di Cancellieri, Olivera in ritardo: assist per sinistro di Basic bloccato da Milinkovic-Savic. 18:13

  86. 9'

    La formazione di Conte è chiamata alla reazione: approccio sbagliato e sotto nel punteggio per la seconda partita consecutiva. 18:12

  87. 7'

    Incursione centrale di Lazzari che poi decide di calciare dalla distanza, tiro respinto. 18:10

  88. 6'

    PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il numero 22 biancoceleste. 18:10

  90. 6'

    GOL! Napoli-LAZIO 0-1! Rete di Cancellieri. Ospiti in vantaggio: filtrante di Zaccagni per Taylor, cross rasoterra per il sinistro vincente di Cancellieri. 18:09

    Matteo Cancellieri
  91. 5'

    Avanzata dei capitolini fino al limite dell'area, chiude la retroguardia di casa. 18:10

  92. 3'

    Ribaltamento di fronte, Noslin punta l'area e poi mette al centro, spazza Olivera. 18:05

  93. 2'

    De Bruyne prova a prolungare per Politano, tocco corto intercettato da Tavares. 18:04

  94. 1'

    INIZIA NAPOLI-LAZIO! Primo pallone giocato da Noslin. 18:02

  96. Squadre in campo agli ordini di Zufferli: padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in completo blu scuro. 18:01

  97. All'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 4 gennaio, vittoria corsara dei campani firmata dalle reti di Spinazzola e Rrahmani. 13:36

  98. Conte conferma 10/11 con la sola eccesione di Juan Jesus, rimpiazzato da Beukema; attacco sulle spalle di Hojlund con De Bruyne e McTominay a sostegno. Sarri sceglie Noslin al centro del tridente offensivo (Dia in panchina) con Cancellieri e Zaccagni ai lati; Cataldi in mediana, Gila e Tavares preferiti a Provstgaard e Pellegrini. 17:26

  99. FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Motta - Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares - Taylor, Cataldi, Basic - Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Provstgaard, Maldini, Przyborek. 17:22

  100. FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Beukema, Buongiorno, Olivera - Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola - De Bruyne, McTominay - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Santos, Mazzocchi. 17:14

  102. I partenopei sono reduci dal pari di Parma mentre i capitolini sono stati sconfitti in trasferta dalla Fiorentina. 13:28

  103. Dirige l'incontro il signor Luca Zufferli di Udine, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Quarto Ufficiale Ermanno Feliciani. Al VAR Di Bello, AVAR Meraviglia. 13:27

  104. Il match del '"Maradona" mette di fronte i padroni di casa, che occupano il secondo posto a quota 66, agli ospiti, che si trovano a metà graduatoria con 44 punti. 13:25

  105. Benvenuti alla diretta di Napoli-Lazio, gara valida per il 33° turno di Serie A. 13:23

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Diego Armando Maradona
    Città: Napoli
    Capienza: 54726 spettatori13:23

    Diego Armando Maradona Fonte: Gettyimages

Formazioni Napoli - Lazio

PREPARTITA

Napoli - Lazio è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Lazio sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Luca Zufferli

Statistiche Stagionali
Partite dirette13
Falli fischiati330
Fuorigioco29
Rigori assegnati7
Ammonizioni34
Espulsioni1
Cartellini per partita2.6
Falli per cartellino9.4

Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 13 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0
13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1
24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2
01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0
08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0
24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1
06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0
30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2
14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0
28-02-2026 Serie B Spezia-Reggiana 0-1
08-03-2026 Serie A Fiorentina-Parma 0-0
05-04-2026 Serie A Pisa-Torino 0-1

Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 66 punti (frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 47 punti (frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 48 gol e ne ha subiti 33; la Lazio ha segnato 34 gol e ne ha subiti 30.
La partita di andata Lazio - Napoli si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.

In casa il Napoli ha fatto 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Milan e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 1-1 mentre La Lazio ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 4 gol.

Napoli e Lazio si sono affrontate 139 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 43.

Napoli-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli ha vinto 55 delle 139 partite di Serie A contro la Lazio (43N, 41P) e solamente contro la Fiorentina (56) ha ottenuto più successi nella competizione. Tuttavia, i partenopei hanno ottenuto un solo successo nelle ultime sei sfide contro i biancocelesti in campionato (2N, 3P) - il più recente nel match d'andata il 4 gennaio scorso.
  • La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare esterne contro i partenopei (5N, 12P). I biancocelesti hanno una striscia aperta di almeno quattro successi esterni di fila solo contro il Genoa (quattro) e l'Empoli (sei) nel torneo.
  • Il Napoli ha conquistato 16 punti sui 18 disponibili nelle ultime sei partite di Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato in questo periodo (seguito dalla Juventus con 14 punti).
  • Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024, proprio contro la Lazio: da allora ha collezionato 19 vittorie e sette pareggi in 26 incontri interni. Tra Serie A, B e C, i partenopei non registrano una striscia d'imbattibilità casalinga più lunga in campionato dal periodo tra novembre 2004 e giugno 2007 (51 gare, esclusi i play-off).
  • Dopo una serie di tre vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l'ultima partita di campionato; i biancocelesti non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dallo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma in quel caso.
  • La Lazio non ha realizzato gol in 10 delle 16 trasferte disputate in questo campionato; solo in cinque stagioni di Serie A i biancocelesti hanno mancato l'appuntamento con la rete in più gare fuori casa: 1984/85 (13), 1964/65 (12), 2012/13 (11), 1988/89 (11) e 1959/60 (11).
  • Napoli e Lazio sono le due squadre con la minor velocità di verticalizzazione (metri percorsi in avanti al secondo in sequenze su azione) in questo campionato di Serie A, con rispettivamente 1.58 e 1.61 metri al secondo.
  • Il Napoli conta 19 marcatori diversi in questa Serie A; solo tre squadre hanno registrato un numero maggiore di giocatori a segno in una singola stagione nella storia del massimo campionato italiano: Fiorentina (21 nel 2014/15), Juventus (20 nel 2011/12) e Atalanta (20 nel 2021/22).
  • Scott McTominay ha segnato tre gol nelle sue ultime cinque partite di Serie A, ma tutti in trasferta. Il centrocampista del Napoli non segna in casa in campionato dallo scorso 7 gennaio contro l'Hellas Verona, ed è rimasto a secco di reti per cinque gare interne di fila; solo tra ottobre 2024 e gennaio 2025 (sette partite casalinghe) ha avuto un digiuno più lungo nel torneo.
  • Due dei tre portieri con la miglior percentuale di parate in questa Serie A, tra quelli con almeno cinque presenze, giocano per la Lazio: Edoardo Motta (81.3%) e Ivan Provedel (76.5%) - tra loro Mile Svilar con il 77.2%.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliLazio
Partite giocate3232
Numero di partite vinte2011
Numero di partite perse610
Numero di partite pareggiate611
Gol totali segnati4832
Gol totali subiti3130
Media gol subiti per partita1.00.9
Percentuale possesso palla58.651.0
Numero totale di passaggi1759215846
Numero totale di passaggi riusciti1523613688
Tiri nello specchio della porta153124
Percentuale di tiri in porta49.847.0
Numero totale di cross563456
Numero medio di cross riusciti127105
Duelli per partita vinti14011415
Duelli per partita persi14001325
Corner subiti92129
Corner guadagnati171125
Numero di punizioni a favore371451
Numero di punizioni concesse376327
Tackle totali406424
Percentuale di successo nei tackle59.161.3
Fuorigiochi totali4128
Numero totale di cartellini gialli4261
Numero totale di cartellini rossi27

Napoli - Lazio Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter78
  2. Napoli66
  3. Milan63
  4. Juventus60
  5. Como58
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Nico Paz12
  3. Tasos Douvikas11
  4. Marcus Thuram11
  5. Keinan Davis10
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