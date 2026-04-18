La Lazio torna alla vittoria espugnando il campo del Napoli con un gol per tempo: Cancellieri a inizio match, Basic nella ripresa. In mezzo anche l'errore dal dischetto di Zaccagni, parato da Milinkovic-Savic. Tante altre occasioni per i biancocelesti, gli azzurri praticamente mai pericolosi, Santos a parte che ha colpito l'esterno del montante.
In classifica, Napoli fermo a 66, Lazio che sale a 47. Nel prossimo turno, Napoli-Cremonese e Lazio-Udinese.
Per la diretta di Napoli-Lazio è tutto, buon proseguimento di giornata.
Dribbling insistito di Santos, poi c'è l'assist per Hojlund che però non riesce a deviare a rete, favorendo Motta. 19:14
52'
Lazzari sbaglia, Spinazzola scatta e prova a superarlo in velocità: il terzino biancoceleste vince il rimpallo. 19:12
50'
Ripartenza della Lazio iniziata da Gila, scarico a Zaccagni che pesca Noslin in area, sinistro al volo largo sul fondo. 19:09
49'
Hojlund si smarca per andare al tiro, conclusione mancina stoppata da Romagnoli in calcio d'angolo. 19:08
47'
TAYLOR! Coast to coast fino all'ingresso in area, diagonale destro a lato non di molto. 19:06
46'
SECONDO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Elmas, esce De Bruyne. 19:05
46'
PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Santos, esce Anguissa. 19:05
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI-LAZIO! Si riparte dal risultato di 0-1. 19:04
Squadre negli spogliatoi: Conte deve rinvigorire i propri giocatori per provare la rimonta, Sarri per mantenere il vantaggio. 18:54
Ospiti in vantaggio all'intervallo grazie al gol in apertura di Cancellieri su assist di Taylor. La Lazio ha poi fallito il raddoppio: rigore di Zaccagni parato da Milinkovic-Savic. Napoli sterile e fischiato dai tifosi. 18:53
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! NAPOLI-LAZIO 0-1! Rete di Cancellieri al 6', Zaccagni fallisce un rigore. 18:49
45'+1'
Retropassaggio forte di Buongiorno al proprio portiere che manca il controllo ma riesce in ogni caso a recuperare la posizione. 18:49
45'
Un minuto di recupero. 18:47
43'
SINISTRO DI TAVARES! Ripartenza biancoceleste, Zaccagni per la corsa di Tavares che calcia, respinge l'estremo difensore azzurro. 18:45
42'
Discesa di Lazzari palla al piede, poi decide di calciare: destro parato in due tempi da Milinkovic-Savic. 18:44
40'
Cinque minuti al 45'. 18:43
39'
Tiro dalla bandierina per gli azzurri che fanno densità in attacco. 18:41
38'
Fischi del "Maradona", il Napoli non trova spazi nella difesa della Lazio. 18:40
36'
Botta di McTominay murata da Romagnoli e pallonata in faccia per il nazionale scozzese. 18:39
35'
CANCELLIERI! Sinistro leggermente deviato da Olivera, Milinkovic-Savic respinge su Noslin che manda alto sopra la traversa. 18:37
33'
AMMONITO CATALDI: trattenuto McTominay. 18:35
31'
PILLOLA STATISTICA: 3° rigore parato in stagione per Milinkovic-Savic, primo errore dal dischetto di Zaccagni. 18:35
31'
MILINKOVIC-SAVIC PARA IL PENALTY DI ZACCAGNI! Destro dal dischetto respinto dal portiere serbo! 18:34
29'
AMMONITO LOBOTKA: fallo da rigore. 18:32
29'
CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Errore di Buongiorno, Noslin corre e viene steso da Lobotka in area di rigore. 18:32
28'
Calcio d'angolo per il Napoli: sugli sviluppi, deviazione e poi Anguissa a tentare la sforbiciata in precario equilibrio. 18:30
26'
Gioco fermo: scontro tra Anguissa e Romagnoli, a terra il giocatore ospite che si rialza dopo qualche secondo. 18:28
24'
Assist di De Bruyne per Hojlund, tackle difensivo di Romagnoli in corner. 18:26
23'
Corre Tavares sulla sinistra, traversone sul secondo palo dove arriva Cancellieri: provvidenziale Spinazzola nell'anticipo. 18:25
22'
Sinistro di De Bruyne che termina altissimo. 18:24
21'
Cross di Politano per McTominay, Gila lo marca e non gli consente di colpire di testa a rete. 18:23
20'
Altro anticipo di Gila, questa volta su De Bruyne. 18:22
19'
Diagonale difensiva di Olivera che anticipa Noslin. 18:21
16'
Contropiede della Lazio condotto bene fino a Zaccagni che sbaglia il passaggio a Basic. 18:18
Cross dalla corsia di destra a opera di Politano, smanacciata di Motta in uscita. 18:14
10'
Scatto di Cancellieri, Olivera in ritardo: assist per sinistro di Basic bloccato da Milinkovic-Savic. 18:13
9'
La formazione di Conte è chiamata alla reazione: approccio sbagliato e sotto nel punteggio per la seconda partita consecutiva. 18:12
7'
Incursione centrale di Lazzari che poi decide di calciare dalla distanza, tiro respinto. 18:10
6'
PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il numero 22 biancoceleste. 18:10
6'
GOL! Napoli-LAZIO 0-1! Rete di Cancellieri. Ospiti in vantaggio: filtrante di Zaccagni per Taylor, cross rasoterra per il sinistro vincente di Cancellieri. 18:09
5'
Avanzata dei capitolini fino al limite dell'area, chiude la retroguardia di casa. 18:10
3'
Ribaltamento di fronte, Noslin punta l'area e poi mette al centro, spazza Olivera. 18:05
2'
De Bruyne prova a prolungare per Politano, tocco corto intercettato da Tavares. 18:04
1'
INIZIA NAPOLI-LAZIO! Primo pallone giocato da Noslin. 18:02
Squadre in campo agli ordini di Zufferli: padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in completo blu scuro. 18:01
All'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 4 gennaio, vittoria corsara dei campani firmata dalle reti di Spinazzola e Rrahmani. 13:36
Conte conferma 10/11 con la sola eccesione di Juan Jesus, rimpiazzato da Beukema; attacco sulle spalle di Hojlund con De Bruyne e McTominay a sostegno. Sarri sceglie Noslin al centro del tridente offensivo (Dia in panchina) con Cancellieri e Zaccagni ai lati; Cataldi in mediana, Gila e Tavares preferiti a Provstgaard e Pellegrini. 17:26
Napoli - Lazio è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Lazio sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
330
Fuorigioco
29
Rigori assegnati
7
Ammonizioni
34
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
9.4
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
01-11-2025
Serie A
Napoli-Como 0-0
08-11-2025
Serie A
Juventus-Torino 0-0
24-11-2025
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025
Serie A
Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025
Serie B
Bari-Avellino 1-1
06-01-2026
Serie A
Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026
Serie A
Milan-Lecce 1-0
30-01-2026
Serie A
Lazio-Genoa 3-2
14-02-2026
Serie B
Sampdoria-Calcio Padova 1-0
28-02-2026
Serie B
Spezia-Reggiana 0-1
08-03-2026
Serie A
Fiorentina-Parma 0-0
05-04-2026
Serie A
Pisa-Torino 0-1
Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 66 punti (frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 47 punti (frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte). Il Napoli ha segnato 48 gol e ne ha subiti 33; la Lazio ha segnato 34 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Lazio - Napoli si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.
In casa il Napoli ha fatto 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Milan e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 1-1 mentre La Lazio ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 4 gol.
Napoli e Lazio si sono affrontate 139 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 43.
Napoli-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli ha vinto 55 delle 139 partite di Serie A contro la Lazio (43N, 41P) e solamente contro la Fiorentina (56) ha ottenuto più successi nella competizione. Tuttavia, i partenopei hanno ottenuto un solo successo nelle ultime sei sfide contro i biancocelesti in campionato (2N, 3P) - il più recente nel match d'andata il 4 gennaio scorso.
La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare esterne contro i partenopei (5N, 12P). I biancocelesti hanno una striscia aperta di almeno quattro successi esterni di fila solo contro il Genoa (quattro) e l'Empoli (sei) nel torneo.
Il Napoli ha conquistato 16 punti sui 18 disponibili nelle ultime sei partite di Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato in questo periodo (seguito dalla Juventus con 14 punti).
Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024, proprio contro la Lazio: da allora ha collezionato 19 vittorie e sette pareggi in 26 incontri interni. Tra Serie A, B e C, i partenopei non registrano una striscia d'imbattibilità casalinga più lunga in campionato dal periodo tra novembre 2004 e giugno 2007 (51 gare, esclusi i play-off).
Dopo una serie di tre vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l'ultima partita di campionato; i biancocelesti non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dallo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma in quel caso.
La Lazio non ha realizzato gol in 10 delle 16 trasferte disputate in questo campionato; solo in cinque stagioni di Serie A i biancocelesti hanno mancato l'appuntamento con la rete in più gare fuori casa: 1984/85 (13), 1964/65 (12), 2012/13 (11), 1988/89 (11) e 1959/60 (11).
Napoli e Lazio sono le due squadre con la minor velocità di verticalizzazione (metri percorsi in avanti al secondo in sequenze su azione) in questo campionato di Serie A, con rispettivamente 1.58 e 1.61 metri al secondo.
Il Napoli conta 19 marcatori diversi in questa Serie A; solo tre squadre hanno registrato un numero maggiore di giocatori a segno in una singola stagione nella storia del massimo campionato italiano: Fiorentina (21 nel 2014/15), Juventus (20 nel 2011/12) e Atalanta (20 nel 2021/22).
Scott McTominay ha segnato tre gol nelle sue ultime cinque partite di Serie A, ma tutti in trasferta. Il centrocampista del Napoli non segna in casa in campionato dallo scorso 7 gennaio contro l'Hellas Verona, ed è rimasto a secco di reti per cinque gare interne di fila; solo tra ottobre 2024 e gennaio 2025 (sette partite casalinghe) ha avuto un digiuno più lungo nel torneo.
Due dei tre portieri con la miglior percentuale di parate in questa Serie A, tra quelli con almeno cinque presenze, giocano per la Lazio: Edoardo Motta (81.3%) e Ivan Provedel (76.5%) - tra loro Mile Svilar con il 77.2%.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: