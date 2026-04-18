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Roma-Atalanta: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
18 Aprile 2026 ore 20:45
Roma
1
Atalanta
1
Partita finita
Arbitro: Matteo Marcenaro
  1. 12' 0-1 Nikola Krstovic
  2. 45' 1-1 Mario Hermoso
0'
45'
90'
90'
94'

Termina in pareggio la sfida tra Roma e Atalanta. Accade tutto nel primo tempo con la rete di Krstovic in apertura di prima frazione e con il gol di Hermoso invece a chiudere. Nel secondo tempo diversi ribaltamenti di fronte, molteplici occasioni, ma nessuna squadra concreta fino in fondo. Un punto per parte e discorso europeo ancora totalmente aperto.

Nel prossimo turno di Serie A la Roma sfiderà il Bologna, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Cagliari.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta del match tra Roma e Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:39

  2. 90'+4'

    Fine partita: ROMA-ATALANTA 1-1 (12' Krstovic, 45' Hermoso).22:37

  3. 90'+2'

    Cartellino giallo per Berat Djimsiti.22:34

  4. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!22:34

  5. 86'

    Ci prova Hermoso con il mancino, decisivo l'intervento di Djimsiti.22:29

  7. 83'

    Ennesimo spunto di Raspadori, bene N'Dicka in chiusura.22:29

  8. 80'

    Sostituzione Atalanta: esce Éderson, entra Mario Pasalic.22:22

  9. 78'

    Sostituzione Roma: esce Devyne Rensch, entra Kostas Tsimikas.22:21

  10. 76'

    Cartellino giallo per Niccolò Pisilli.22:19

  11. 75'

    Colpo di testa di Hermoso, ancora una volta bravo Carnesecchi che respinge sulla traversa.22:18

  13. 72'

    Sostituzione Roma: esce Matías Soulé, entra Robinio Vaz.22:15

  14. 70'

    Ennesimo cross insidioso di Soulè, gira di testa Venturino che conclude però alto sopra la traversa.22:13

  15. 66'

    Cartellino giallo per Éderson.22:08

  16. 64'

    Ancora iniziativa personale di Malen che tenta il tiro con il destro, sempre attento Carnesecchi sulla respinta.22:07

  17. 60'

    Sostituzione Roma: esce Gianluca Mancini, entra Daniele Ghilardi.22:04

  19. 60'

    Sostituzione Roma: esce Neil El Aynaoui, entra Niccolò Pisilli.22:03

  20. 60'

    Sostituzione Roma: esce Stephan El Shaarawy, entra Lorenzo Venturino.22:03

  21. 57'

    Prova El Shaarawy a concludere con il mancino, respinge Carnesecchi in angolo.22:01

  22. 54'

    Sostituzione Atalanta: esce Raoul Bellanova, entra Lorenzo Bernasconi.21:57

  23. 51'

    Prova a mettersi in proprio Malen che conclude con il mancino, chiude Djimsiti.21:55

  25. 47'

    Inizia il secondo tempo di ROMA-ATALANTA!21:49

  26. 46'

    Sostituzione Atalanta: esce Sead Kolasinac, entra Honest Ahanor.21:49

  27. 46'

    Sostituzione Atalanta: esce Giorgio Scalvini, entra Odilon Kossounou.21:48

  28. 46'

    Sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Nicola Zalewski.21:48

  29. In casa Roma occhio ovviamente a Pisilli e Vaz per il secondo tempo, nell'Atalanta invece scalpita Zalewski.21:34

  31. Termina in pareggio la prima frazione di Roma-Atalanta con un gol per parte. Apre Krstovic, violento e preciso nella conclusione, chiude Hermoso, bello e rapace nella girata che fulmina Carnesecchi. Quest'ultimo protagonista insieme a Svilar di diverse parate importanti, che non hanno però permesso a nessuna delle due squadre di chiudere la prima frazione con la porta inviolata.21:33

  32. 45'+1'

    Finisce il primo tempo di ROMA-ATALANTA!21:32

  33. 45'

    GOL! ROMA-Atalanta 1-1! Rete di Mario HERMOSO! Sponda puntuale di Rensch e splendida conclusione al volo di Hermoso che fulmina un incolpevole Carnesecchi.

    Guarda la scheda del giocatore Mario Hermoso21:31

    Mario Hermoso
  34. 41'

    Splendida imbucata di Soulè per Celik che tenta la conclusione con il destro, blocca Carnesecchi.21:29

  35. 37'

    Insiste l'Atalanta soprattutto sulla corsia di sinistra, si difende bene però la Roma.21:22

  37. 33'

    Grandissima occasione per l'Atalanta con Ederson, perfetto però Svilar in uscita.21:19

  38. 29'

    La Roma guadagna campo e alza il baricentro, l'Atalanta in contropiede però risulta sempre pericolosa.21:14

  39. 25'

    Occasione enorme per la Roma con Malen che a tu per tu con Carnesecchi non riesce a segnare, fenomenale l'uscita del portiere dell'Atalanta.21:09

  40. 22'

    Ritmi alti, continui ribaltamenti di fronte e due squadre che giocano a viso aperto.21:08

  41. 18'

    Ancora Soulè si rende pericoloso, sempre con il mancino, questa volta bravo Carnesecchi a respingere.21:04

  43. 15'

    Soulè si mette in proprio e conclude con il mancino, Djimsiti devia oltre la traversa.21:01

  44. 12'

    GOL! Roma-ATALANTA 0-1! Rete di Nikola KRSTOVIC! Puntuale intervento di De Roon, bravo a servire Krstovic che di prima intenzione incrocia con il destro e batte Svilar.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic20:58

    Nikola Krstovic
  45. 10'

    Possesso palla prolungato della Roma che non riesce però a trovare varchi.20:57

  46. 6'

    Traversone preciso di Celik per El Shaarawy che non riesce a concludere nel migliore dei modi.20:51

  47. 4'

    Grande spunto di Soulè che prova a crossare, chiude bene Kolasinac.20:50

  49. 1'

    Inizia il primo tempo di ROMA-ATALANTA!20:46

  50. L’Atalanta arriva dalla sconfitta contro la Juve (0-1) in Serie A, ma con Raffaele Palladino in panchina non ha mai perso due partite di fila in campionato. L’ultima volta che è successo risale a novembre, quando infilò tre ko consecutivi tra la fine della gestione Ivan Juric e l’inizio di quella di Palladino.20:11

  51. La Roma ha perso sei delle ultime sette partite di Serie A contro l’Atalanta (con un solo pareggio), comprese le ultime quattro. I giallorossi non infilavano almeno cinque sconfitte consecutive contro la stessa avversaria in campionato dal periodo tra il 1988 e il 1990, quando accadde contro il Milan.20:10

  52. Le scelte di Palladino: torna Raspadori titolare, confermato Krstovic. In difesa gioca Kolasinac, spazio a Bellanova sulla destra.20:10

  53. Le scelte di Gasperini: gioca El Shaarawy con Soulè a supporto di Malen, in mediana c'è El Aynaoui. Spazio a Hermoso dietro.20:09

  55. Panchina Atalanta: Sportiello, Kossounou, Ahanor, Bakker, Bernasconi, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Zalewski, Scamacca.20:09

  56. Panchina Roma: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Seck, Mirra, Angelino, Tsimikas, Venturino, Zaragoza, Pisilli, Vaz.20:08

  57. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.20:07

  58. Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. 20:07

  59. La Roma è reduce dalla vittoria per 3-0 con il Pisa, mentre l'Atalanta arriva dalla sconfitta per 0-1 con la Juventus.20:06

  61. Benvenuti alla diretta del match tra Roma e Atalanta, valido per la 33a giornata di Serie A!20:05

  63. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori20:05

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Roma - Atalanta

PREPARTITA

Roma - Atalanta è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Roma - Atalanta sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Matteo Marcenaro

Statistiche Stagionali
Partite dirette12
Falli fischiati301
Fuorigioco30
Rigori assegnati2
Ammonizioni46
Espulsioni1
Cartellini per partita3.9
Falli per cartellino6.4

Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 12 partite
  • Serie B: 6 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0
14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0
27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0
29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1
07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1
27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2
09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0
23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0
07-03-2026 Serie B Modena-Cesena 0-0
14-03-2026 Serie B Empoli-Mantova 2-2
04-04-2026 Serie A Lazio-Parma 1-1
18-04-2026 Serie A Roma-Atalanta 1-1

Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 58 punti (frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte).
La Roma ha segnato 46 gol e ne ha subiti 29; l'Atalanta ha segnato 45 gol e ne ha subiti 29.
La partita di andata Atalanta - Roma si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa la Roma ha fatto 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Juventus perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.

Roma e Atalanta si sono affrontate 127 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 54 volte, l'Atalanta ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 39.

Roma-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l'Atalanta (1N), incluse le quattro più recenti; i giallorossi non perdono almeno cinque gare consecutive contro una singola avversaria nella competizione dal periodo tra il 1988 e il 1990, contro il Milan in quel caso.
  • Dopo una striscia di otto vittorie consecutive in casa contro l'Atalanta in Serie A, la Roma ha registrato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bergamaschi in campionato, perdendo la più recente. La Dea solo una volta ha vinto due trasferte di fila contro i giallorossi in Serie A: tra il 1995 e il 1996 con Emiliano Mondonico allenatore.
  • La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto (3N 3P); i giallorossi non registrano almeno due successi consecutivi nel massimo campionato da quelli contro Lecce, Sassuolo e Torino a gennaio.
  • La Roma ha ottenuto 11 successi in 16 gare casalinghe nella Serie A 2025/2026. Nelle prime 17 partite interne di campionato, i giallorossi non raggiungono almeno 12 vittorie dalla stagione 2016/2017 (14).
  • L'Atalanta ha perso l'ultima partita contro la Juventus in Serie A (0-1) e con Raffaele Palladino alla guida non ha mai ha subito due sconfitte consecutive in campionato; l'ultima volta risale infatti allo scorso novembre (tre in quel caso - ultime due partite della gestione Ivan Juric e la prima sotto la guida di Palladino).
  • L'Atalanta ha vinto solo cinque delle 15 trasferte in questo campionato (6N 4P); nelle precedenti nove stagioni in Serie A (dal 2016/17), soltanto una volta i bergamaschi hanno registrato al massimo cinque successi dopo 16 gare esterne: nel 2023/24 (cinque).
  • L'Atalanta è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (65) in questa stagione di Serie A; la Roma ne conta 34, solo quattro squadre ne hanno registrati meno. Sia la Dea che i giallorossi, però, hanno realizzato una sola rete da questa situazione di gioco.
  • L'Atalanta ha ben 17 marcatori diversi nella Serie A 2025/26; solo in due stagioni i bergamaschi hanno avuto più giocatori a segno nella competizione: 20 nel 2021/22 e 18 nel 2022/23.
  • Nikola Krstovic (5.4) e Donyell Malen (4.5) sono rispettivamente al primo e al secondo posto tra i giocatori con più tiri effettuati in media per 90 minuti in questo campionato (min.10 presenze).
  • Da quando la FIFA ha ufficialmente introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solamente due giocatori approdati in Serie A nella sessione di mercato invernale hanno segnato più reti di Donyell Malen nel 2025/26: 10 gol finora per l’attaccante della Roma (come Zlatan Ibrahimović nel 2019/20 con il Milan), meno solo di Maxi López col Catania nel 2009/10 (11) e Mario Balotelli con il Milan nel 2012/13 (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RomaAtalanta
Partite giocate3232
Numero di partite vinte1814
Numero di partite perse117
Numero di partite pareggiate311
Gol totali segnati4544
Gol totali subiti2828
Media gol subiti per partita0.90.9
Percentuale possesso palla56.355.2
Numero totale di passaggi1549915650
Numero totale di passaggi riusciti1292113293
Tiri nello specchio della porta139148
Percentuale di tiri in porta46.643.7
Numero totale di cross598635
Numero medio di cross riusciti135158
Duelli per partita vinti16341507
Duelli per partita persi17491538
Corner subiti102137
Corner guadagnati159191
Numero di punizioni a favore433318
Numero di punizioni concesse458363
Tackle totali492496
Percentuale di successo nei tackle56.960.7
Fuorigiochi totali5361
Numero totale di cartellini gialli5748
Numero totale di cartellini rossi22

Roma - Atalanta Live

Novakid

Classifica SERIE A

  1. Inter78
  2. Napoli66
  3. Milan63
  4. Juventus60
  5. Como58
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Nico Paz12
  3. Tasos Douvikas11
  4. Marcus Thuram11
  5. Keinan Davis10
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