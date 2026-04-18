Termina in pareggio la sfida tra Roma e Atalanta. Accade tutto nel primo tempo con la rete di Krstovic in apertura di prima frazione e con il gol di Hermoso invece a chiudere. Nel secondo tempo diversi ribaltamenti di fronte, molteplici occasioni, ma nessuna squadra concreta fino in fondo. Un punto per parte e discorso europeo ancora totalmente aperto.

La Roma ha perso sei delle ultime sette partite di Serie A contro l’Atalanta (con un solo pareggio), comprese le ultime quattro. I giallorossi non infilavano almeno cinque sconfitte consecutive contro la stessa avversaria in campionato dal periodo tra il 1988 e il 1990, quando accadde contro il Milan.20:10

L’Atalanta arriva dalla sconfitta contro la Juve (0-1) in Serie A, ma con Raffaele Palladino in panchina non ha mai perso due partite di fila in campionato. L’ultima volta che è successo risale a novembre, quando infilò tre ko consecutivi tra la fine della gestione Ivan Juric e l’inizio di quella di Palladino.20:11

Termina in pareggio la prima frazione di Roma-Atalanta con un gol per parte. Apre Krstovic, violento e preciso nella conclusione, chiude Hermoso, bello e rapace nella girata che fulmina Carnesecchi. Quest'ultimo protagonista insieme a Svilar di diverse parate importanti, che non hanno però permesso a nessuna delle due squadre di chiudere la prima frazione con la porta inviolata.21:33

PREPARTITA

Roma - Atalanta è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Atalanta sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 301 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 46 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2 09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0 23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0 07-03-2026 Serie B Modena-Cesena 0-0 14-03-2026 Serie B Empoli-Mantova 2-2 04-04-2026 Serie A Lazio-Parma 1-1 18-04-2026 Serie A Roma-Atalanta 1-1

Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 58 punti (frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte).

La Roma ha segnato 46 gol e ne ha subiti 29; l'Atalanta ha segnato 45 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Atalanta - Roma si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa la Roma ha fatto 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Juventus perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.

Roma e Atalanta si sono affrontate 127 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 54 volte, l'Atalanta ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 39.

Roma-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l'Atalanta (1N), incluse le quattro più recenti; i giallorossi non perdono almeno cinque gare consecutive contro una singola avversaria nella competizione dal periodo tra il 1988 e il 1990, contro il Milan in quel caso.

Dopo una striscia di otto vittorie consecutive in casa contro l'Atalanta in Serie A, la Roma ha registrato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bergamaschi in campionato, perdendo la più recente. La Dea solo una volta ha vinto due trasferte di fila contro i giallorossi in Serie A: tra il 1995 e il 1996 con Emiliano Mondonico allenatore.

La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto (3N 3P); i giallorossi non registrano almeno due successi consecutivi nel massimo campionato da quelli contro Lecce, Sassuolo e Torino a gennaio.

La Roma ha ottenuto 11 successi in 16 gare casalinghe nella Serie A 2025/2026. Nelle prime 17 partite interne di campionato, i giallorossi non raggiungono almeno 12 vittorie dalla stagione 2016/2017 (14).

L'Atalanta ha perso l'ultima partita contro la Juventus in Serie A (0-1) e con Raffaele Palladino alla guida non ha mai ha subito due sconfitte consecutive in campionato; l'ultima volta risale infatti allo scorso novembre (tre in quel caso - ultime due partite della gestione Ivan Juric e la prima sotto la guida di Palladino).

L'Atalanta ha vinto solo cinque delle 15 trasferte in questo campionato (6N 4P); nelle precedenti nove stagioni in Serie A (dal 2016/17), soltanto una volta i bergamaschi hanno registrato al massimo cinque successi dopo 16 gare esterne: nel 2023/24 (cinque).

L'Atalanta è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (65) in questa stagione di Serie A; la Roma ne conta 34, solo quattro squadre ne hanno registrati meno. Sia la Dea che i giallorossi, però, hanno realizzato una sola rete da questa situazione di gioco.

L'Atalanta ha ben 17 marcatori diversi nella Serie A 2025/26; solo in due stagioni i bergamaschi hanno avuto più giocatori a segno nella competizione: 20 nel 2021/22 e 18 nel 2022/23.

Nikola Krstovic (5.4) e Donyell Malen (4.5) sono rispettivamente al primo e al secondo posto tra i giocatori con più tiri effettuati in media per 90 minuti in questo campionato (min.10 presenze).

Da quando la FIFA ha ufficialmente introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solamente due giocatori approdati in Serie A nella sessione di mercato invernale hanno segnato più reti di Donyell Malen nel 2025/26: 10 gol finora per l’attaccante della Roma (come Zlatan Ibrahimović nel 2019/20 con il Milan), meno solo di Maxi López col Catania nel 2009/10 (11) e Mario Balotelli con il Milan nel 2012/13 (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: