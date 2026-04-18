Termina in pareggio la sfida tra Roma e Atalanta. Accade tutto nel primo tempo con la rete di Krstovic in apertura di prima frazione e con il gol di Hermoso invece a chiudere. Nel secondo tempo diversi ribaltamenti di fronte, molteplici occasioni, ma nessuna squadra concreta fino in fondo. Un punto per parte e discorso europeo ancora totalmente aperto.
Nel prossimo turno di Serie A la Roma sfiderà il Bologna, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Cagliari.
Sostituzione Atalanta: esce Giorgio Scalvini, entra Odilon Kossounou.21:48
46'
Sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Nicola Zalewski.21:48
In casa Roma occhio ovviamente a Pisilli e Vaz per il secondo tempo, nell'Atalanta invece scalpita Zalewski.21:34
Termina in pareggio la prima frazione di Roma-Atalanta con un gol per parte. Apre Krstovic, violento e preciso nella conclusione, chiude Hermoso, bello e rapace nella girata che fulmina Carnesecchi. Quest'ultimo protagonista insieme a Svilar di diverse parate importanti, che non hanno però permesso a nessuna delle due squadre di chiudere la prima frazione con la porta inviolata.21:33
45'+1'
Finisce il primo tempo di ROMA-ATALANTA!21:32
45'
GOL! ROMA-Atalanta 1-1! Rete di Mario HERMOSO! Sponda puntuale di Rensch e splendida conclusione al volo di Hermoso che fulmina un incolpevole Carnesecchi.
Possesso palla prolungato della Roma che non riesce però a trovare varchi.20:57
6'
Traversone preciso di Celik per El Shaarawy che non riesce a concludere nel migliore dei modi.20:51
4'
Grande spunto di Soulè che prova a crossare, chiude bene Kolasinac.20:50
1'
Inizia il primo tempo di ROMA-ATALANTA!20:46
L’Atalanta arriva dalla sconfitta contro la Juve (0-1) in Serie A, ma con Raffaele Palladino in panchina non ha mai perso due partite di fila in campionato. L’ultima volta che è successo risale a novembre, quando infilò tre ko consecutivi tra la fine della gestione Ivan Juric e l’inizio di quella di Palladino.20:11
La Roma ha perso sei delle ultime sette partite di Serie A contro l’Atalanta (con un solo pareggio), comprese le ultime quattro. I giallorossi non infilavano almeno cinque sconfitte consecutive contro la stessa avversaria in campionato dal periodo tra il 1988 e il 1990, quando accadde contro il Milan.20:10
Le scelte di Palladino: torna Raspadori titolare, confermato Krstovic. In difesa gioca Kolasinac, spazio a Bellanova sulla destra.20:10
Le scelte di Gasperini: gioca El Shaarawy con Soulè a supporto di Malen, in mediana c'è El Aynaoui. Spazio a Hermoso dietro.20:09
Roma - Atalanta è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Atalanta sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
301
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
46
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.9
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025
Serie A
Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025
Serie B
Bari-Pescara 1-1
27-12-2025
Serie B
Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026
Serie A
Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026
Serie A
Inter-Pisa 6-2
09-02-2026
Serie A
Roma-Cagliari 2-0
23-02-2026
Serie A
Bologna-Udinese 1-0
07-03-2026
Serie B
Modena-Cesena 0-0
14-03-2026
Serie B
Empoli-Mantova 2-2
04-04-2026
Serie A
Lazio-Parma 1-1
18-04-2026
Serie A
Roma-Atalanta 1-1
Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 58 punti (frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte). La Roma ha segnato 46 gol e ne ha subiti 29; l'Atalanta ha segnato 45 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Atalanta - Roma si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.
In casa la Roma ha fatto 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Juventus perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.
Roma e Atalanta si sono affrontate 127 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 54 volte, l'Atalanta ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 39.
Roma-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l'Atalanta (1N), incluse le quattro più recenti; i giallorossi non perdono almeno cinque gare consecutive contro una singola avversaria nella competizione dal periodo tra il 1988 e il 1990, contro il Milan in quel caso.
Dopo una striscia di otto vittorie consecutive in casa contro l'Atalanta in Serie A, la Roma ha registrato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bergamaschi in campionato, perdendo la più recente. La Dea solo una volta ha vinto due trasferte di fila contro i giallorossi in Serie A: tra il 1995 e il 1996 con Emiliano Mondonico allenatore.
La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto (3N 3P); i giallorossi non registrano almeno due successi consecutivi nel massimo campionato da quelli contro Lecce, Sassuolo e Torino a gennaio.
La Roma ha ottenuto 11 successi in 16 gare casalinghe nella Serie A 2025/2026. Nelle prime 17 partite interne di campionato, i giallorossi non raggiungono almeno 12 vittorie dalla stagione 2016/2017 (14).
L'Atalanta ha perso l'ultima partita contro la Juventus in Serie A (0-1) e con Raffaele Palladino alla guida non ha mai ha subito due sconfitte consecutive in campionato; l'ultima volta risale infatti allo scorso novembre (tre in quel caso - ultime due partite della gestione Ivan Juric e la prima sotto la guida di Palladino).
L'Atalanta ha vinto solo cinque delle 15 trasferte in questo campionato (6N 4P); nelle precedenti nove stagioni in Serie A (dal 2016/17), soltanto una volta i bergamaschi hanno registrato al massimo cinque successi dopo 16 gare esterne: nel 2023/24 (cinque).
L'Atalanta è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (65) in questa stagione di Serie A; la Roma ne conta 34, solo quattro squadre ne hanno registrati meno. Sia la Dea che i giallorossi, però, hanno realizzato una sola rete da questa situazione di gioco.
L'Atalanta ha ben 17 marcatori diversi nella Serie A 2025/26; solo in due stagioni i bergamaschi hanno avuto più giocatori a segno nella competizione: 20 nel 2021/22 e 18 nel 2022/23.
Nikola Krstovic (5.4) e Donyell Malen (4.5) sono rispettivamente al primo e al secondo posto tra i giocatori con più tiri effettuati in media per 90 minuti in questo campionato (min.10 presenze).
Da quando la FIFA ha ufficialmente introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solamente due giocatori approdati in Serie A nella sessione di mercato invernale hanno segnato più reti di Donyell Malen nel 2025/26: 10 gol finora per l’attaccante della Roma (come Zlatan Ibrahimović nel 2019/20 con il Milan), meno solo di Maxi López col Catania nel 2009/10 (11) e Mario Balotelli con il Milan nel 2012/13 (12).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: