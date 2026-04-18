Azione lavorata dell'Udinese: Zaniolo poi si accentra da sinistra e calcia in porta da dentro l'area, il tiro non è irresistibile e si spegne oltre la linea di fondo.15:08

Il Parma compie un ulteriore passo verso la salvezza imponendosi 1-0 in casa dell'Udinese. Il player of the match è Nesta Elphege, che subentra nel secondo tempo e al 51' firma il gol vittoria ipnotizzando Okoye su assist di Strefezza. I padroni di casa ci provano più volte, ma nonostante la spinta il pari non arriva. Da segnalare la traversa di Gueye al 76' e il diagonale sul finale di Zaniolo su cui Suzuki è perfetto.16:59

PREPARTITA

Udinese - Parma è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Parma sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1 24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2 13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1 27-12-2025 Serie B Venezia-Virtus Entella 1-0 17-01-2026 Serie B Bari-Juve Stabia 0-1 31-01-2026 Serie B Avellino-Cesena 3-1 10-02-2026 Serie B Sampdoria-Palermo 3-3 21-02-2026 Serie B Cesena-Spezia 2-3 04-03-2026 Serie B Frosinone-Pescara 2-2 21-03-2026 Serie B Juve Stabia-Spezia 3-1

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 13° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 38 gol e ne ha subiti 43; il Parma ha segnato 24 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Parma - Udinese si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa l'Udinese ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, Como e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Napoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 0-3 mentre Il Parma ha incontrato il Napoli pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol.

Udinese e Parma si sono affrontate 51 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 19 volte, il Parma ha vinto 21 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Udinese-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro il Parma e non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro gli emiliani nella competizione (tre anche tra il 2005 e il 2006).

L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima partita casalinga di Serie A contro il Parma (1-0 il 1° marzo 2025) e solo una volta ha collezionato due clean sheet interni di fila contro i ducali nella competizione: tra il 2004 e il 2006.

L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato, lo stesso numero di clean sheet rispetto alle precedenti 16; i bianconeri non registrano quattro porte inviolate di fila in Serie A dall'aprile-maggio 2012.

L'Udinese non è riuscita a segnare nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; l'ultima volta che i friulani hanno registrato tre gare interne di fila senza reti all'attivo in campionato è stata tra marzo e aprile 2025.

Il Parma ha pareggiato le ultime due partite in Serie A e non registra tre pareggi di fila nella competizione da marzo-aprile 2025 (cinque in quel caso).

Il Parma non ha vinto alcuna delle ultime sei partite di campionato (4N, 2P) e in questa stagione di Serie A non ha mai registrato più gare consecutive senza successi (sei anche tra ottobre e novembre) - l'ultima volta che è arrivato a sette risale al periodo tra gennaio e febbraio 2025.

In questa stagione di Serie A, il Parma ha segnato solo 10 gol nel primo tempo (al pari del Pisa), soltanto la Cremonese (nove) ne ha realizzati meno prima dell'intervallo.

Jurgen Ekkelenkamp ha partecipato a tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A (due gol e un assist), lo stesso numero di partecipazioni attive che aveva registrato nelle precedenti 14 partite nel torneo (due gol e un assist). Il classe 2000 potrebbe segnare in due match di fila solo per la seconda volta in Serie A, dopo il febbraio 2025.

Nicolò Zaniolo ha fornito quattro assist nelle sue ultime sei presenze in Serie A e con complessivamente sei passaggi vincenti nel campionato in corso ha eguagliato quelli registrati nelle sue precedenti quattro stagioni sommate insieme nel torneo (sei tra il 2019/20 e il 2024/25).

Mateo Pellegrino ha realizzato cinque gol di testa nella Serie A 2025/26 e nei cinque maggiori campionati europei in corso solo Casemiro (sette) e Vedat Muriqi (sei) hanno fatto meglio con questo fondamentale. Inoltre, nessun giocatore del Parma ha segnato più reti di testa in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): cinque anche Bernardo Corradi nel 2005/06.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: