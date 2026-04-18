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Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!16:59
Il Parma compie un ulteriore passo verso la salvezza imponendosi 1-0 in casa dell'Udinese. Il player of the match è Nesta Elphege, che subentra nel secondo tempo e al 51' firma il gol vittoria ipnotizzando Okoye su assist di Strefezza. I padroni di casa ci provano più volte, ma nonostante la spinta il pari non arriva. Da segnalare la traversa di Gueye al 76' e il diagonale sul finale di Zaniolo su cui Suzuki è perfetto.16:59
Finisce qui: Udinese 0-1 Parma!16:57
CHANCE UDINESE! Zaniolo si gioca la sua ultima carta con un diagonale dal limite, para Suzuki!16:57
Il Parma è a un passo dalla sesta vittoria fuori casa, rilancio di Suzuki.16:55
Tiene la difesa del Parma.16:54
L'Udinese torna in possesso e si riversa di nuovo tutto in avanti.16:53
Il Parma si difende bene e palleggia.16:52
Sei minuti di recupero.16:51
Destro di Karlstrom su appoggio di Zaniolo, diagonale impreciso. Il Parma può respirare.16:47
Ammonito Karlstrom.16:45
Sostituzione Udinese: non ce la fa Kristensen, che lascia il posto a Mlacic.16:41
Ultimi dieci minuti, più il recupero, del match. Il Parma resta in avanti, ma l'Udinese continua a crederci.16:40
Riprende la gara.16:39
Gioco fermo, problemi per Kristensen.16:39
OCCASIONE GIGANTESCA PER L'UDINESE! Solet entra in area in dribbling e riesce a crossare per Gueye che di testa becca la traversa piena, poi Zaniolo ribatte sempre di testa ma non riesce a infilare in porta!16:37
Sostituzione Parma: esce Ndiaye per Britschgi.16:35
Udinese in avanti.16:35
Gioco spezzettato, ancora cambi: l'Udinese sostituisce Ehizibue con Zarraga e Ekkelenkamp con Buksa.16:33
Sostituzione Parma: esce Nicolussi Caviglia per Estévez.16:32
Giallo a Zaniolo.16:31
Settanta minuti sul cronometro, Parma sempre avanti 1-0.16:29
Cambia anche il Parma: fuori Bernabé e Strefezza per Ordonez e Ondrejka.16:26
Doppio cambio per l'Udinese: esce Piotrowski per Gueye e Kamara per Arizala.16:25
L'Udinese spinge. 16:23
OCCASIONE PARMA! Okoye sbaglia sul cross di Del Prato, poi Nesta Elphege calcia di prima intenzione da distanza ravvicinatissima ma spara fuori divorandosi il 2-0!16:20
Atta si mette in proprio e calcia in porta, tiro facile per Suzuki.16:17
Mancino di Strefezza, para Okoye!16:16
Possesso Parma, che conquista punizione a centrocampo con Bernabé e respira.16:27
GOL! Il Parma la sblocca e fa 1-0 sull'Udinese! Rete di Nesta Elphege che sulla verticalizzazione di Strefezza si muove bene in area e con il mancino infila alle spalle di Okoye!16:12
L'Udinese spinge con Atta che va al cross in mezzo, Ndiaye ci mette il piede.16:09
Sostituzione Parma: esce Pellegrino per Nesta Elphege.16:12
Si ricomincia!16:06
Nessun cartellino estratto fino ad ora.15:51
Termina in parità, a reti inviolate, la prima metà della gara tra Udinese e Parma. Le due formazioni si affrontano a viso aperto ma peccano di concretezza. Di fatto, a parte qualche lampo, nessuna grossa occasione da gol.15:50
Fine primo tempo: 0-0.15:49
Partono adesso i tre minuti di recupero.15:46
Si ricomincia.15:45
Il gioco si ferma ancora, a terra Pellegrino.15:45
Le due formazioni provano a pungersi, ma entrambe le difese si mostrano molto attente e arginano i pericoli offensivi.15:44
L'Udinese si rende pericolosa con Atta che tenta il tap-in vincente in area, ma il direttore di gara chiama l'offside.15:40
Circa dieci minuti alla fine della prima frazione di gioco: risultato inchiodato sullo 0-0.15:37
L'Udinese torna subito ad attaccare, Kamara tenta il sinistro al volo ma il tiro è impreciso.15:35
Cross al centro di Valeri, colpo di testa di Pellegrino che non crea problemi a Okoye.15:34
Prende fiducia ora il Parma, ancora un corner.15:33
Riprende il match.15:31
Gioco fermo, Pellegrino e Ndiaye si scontrano. Cure mediche per i due giocatori del Parma.15:30
Il Parma argina l'offensiva di casa, ma l'Udinese resta in pressing alto.15:28
Ancora possesso Udinese.15:25
I padroni di casa non ottengono nulla di buono da corner, ma mantengono il possesso palla e continuano a spingere.15:22
L'Udinese risponde subito con l'incursione in area di Ekkelenkamp, la difesa del Parma si rifugia in calcio d'angolo.15:20
Strefezza ci riprova, il suo mancino non centra lo specchio della porta.15:19
Il Parma sale e conquista un altro corner, Strefezza opta per il cross teso al centro ma la difesa friulana è attenta.15:16
L'Udinese attacca con Zaniolo che tenta il suggerimento rasoterra in area, la difesa ospite allontana.15:14
Kamara affonda sulla corsia di sinistra, Del Prato usa il fisico e lascia che il pallone sfili sul fondo.15:11
Azione lavorata dell'Udinese: Zaniolo poi si accentra da sinistra e calcia in porta da dentro l'area, il tiro non è irresistibile e si spegne oltre la linea di fondo.15:08
Circati attacca il secondo palo e colpisce di testa su cross da corner, pallone alto sopra la traversa.15:04
Si comincia!15:01
Dirige la gara l'arbitro Di Marco.14:37
FORMAZIONE PARMA (3-5-2): Suzuki - Circati, Troilo, Ndiaye - Del Prato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri - Strefezza, Pellegrino.16:32
FORMAZIONE UDINESE (3-4-2-1): Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara - Ekkelenkamp, Atta - Zaniolo.14:35
I due anticipi, giocati ieri, hanno visto il Sassuolo imporsi 2-1 sul Como e l'Inter rifilare tre reti al Cagliari. I nerazzurri corrono spediti verso il 21° Scudetto.14:32
Entrambe le formazioni sono reduci da un risultato positivo. L'Udinese arriva dal netto successo sul Milan (3-0), il Parma dal pari con il Napoli (1-1).14:31
Benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Parma, gara che vale la 33ª giornata del campionato di Serie A.14:28
Dove si gioca la partita:
Stadio: Bluenergy Stadium
Città: Udine
Capienza: 25144 spettatori14:28
Udinese - Parma è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Parma sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Davide Di Marco
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|48
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|8.0
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2025
|Coppa Italia
|Cesena-Pisa 0-0
|24-08-2025
|Serie B
|Venezia-Bari 2-1
|13-09-2025
|Serie B
|Calcio Padova-Frosinone 0-1
|28-09-2025
|Serie B
|Empoli-Carrarese 2-2
|18-10-2025
|Serie B
|Mantova-Südtirol 1-1
|28-10-2025
|Serie B
|Cesena-Carrarese 2-1
|24-11-2025
|Serie A
|Sassuolo-Pisa 2-2
|13-12-2025
|Serie A
|Atalanta-Cagliari 2-1
|27-12-2025
|Serie B
|Venezia-Virtus Entella 1-0
|17-01-2026
|Serie B
|Bari-Juve Stabia 0-1
|31-01-2026
|Serie B
|Avellino-Cesena 3-1
|10-02-2026
|Serie B
|Sampdoria-Palermo 3-3
|21-02-2026
|Serie B
|Cesena-Spezia 2-3
|04-03-2026
|Serie B
|Frosinone-Pescara 2-2
|21-03-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Spezia 3-1
Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 13° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 38 gol e ne ha subiti 43; il Parma ha segnato 24 gol e ne ha subiti 40.
La partita di andata Parma - Udinese si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa l'Udinese ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, Como e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Napoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 0-3 mentre Il Parma ha incontrato il Napoli pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol.
Udinese e Parma si sono affrontate 51 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 19 volte, il Parma ha vinto 21 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Udinese-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Udinese
|Parma
|Partite giocate
|32
|32
|Numero di partite vinte
|12
|8
|Numero di partite perse
|13
|12
|Numero di partite pareggiate
|7
|12
|Gol totali segnati
|38
|23
|Gol totali subiti
|42
|40
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.2
|Percentuale possesso palla
|44.9
|44.3
|Numero totale di passaggi
|11464
|11646
|Numero totale di passaggi riusciti
|9190
|9350
|Tiri nello specchio della porta
|117
|90
|Percentuale di tiri in porta
|45.7
|39.0
|Numero totale di cross
|459
|558
|Numero medio di cross riusciti
|100
|120
|Duelli per partita vinti
|1588
|1494
|Duelli per partita persi
|1632
|1499
|Corner subiti
|157
|145
|Corner guadagnati
|139
|126
|Numero di punizioni a favore
|346
|415
|Numero di punizioni concesse
|444
|350
|Tackle totali
|498
|434
|Percentuale di successo nei tackle
|63.9
|58.5
|Fuorigiochi totali
|40
|37
|Numero totale di cartellini gialli
|62
|54
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|4
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
SPORT TREND