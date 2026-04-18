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Udinese-Parma: 0-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
18 Aprile 2026 ore 15:00
Udinese
0
Parma
1
Partita finita
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 51' 0-1 Nesta Elphege
0'
45'
90'
90'
99'
  1. 90'+9'

    Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!16:59

  2. 90'+8'

    Il Parma compie un ulteriore passo verso la salvezza imponendosi 1-0 in casa dell'Udinese. Il player of the match è Nesta Elphege, che subentra nel secondo tempo e al 51' firma il gol vittoria ipnotizzando Okoye su assist di Strefezza. I padroni di casa ci provano più volte, ma nonostante la spinta il pari non arriva. Da segnalare la traversa di Gueye al 76' e il diagonale sul finale di Zaniolo su cui Suzuki è perfetto.16:59

  4. 90'+7'

    Finisce qui: Udinese 0-1 Parma!16:57

  5. 90'+6'

    CHANCE UDINESE! Zaniolo si gioca la sua ultima carta con un diagonale dal limite, para Suzuki!16:57

  6. 90'+5'

    Il Parma è a un passo dalla sesta vittoria fuori casa, rilancio di Suzuki.16:55

  7. 90'+4'

    Tiene la difesa del Parma.16:54

  8. 90'+3'

    L'Udinese torna in possesso e si riversa di nuovo tutto in avanti.16:53

  10. 90'+1'

    Il Parma si difende bene e palleggia.16:52

  11. 90'

    Sei minuti di recupero.16:51

  12. 87'

    Destro di Karlstrom su appoggio di Zaniolo, diagonale impreciso. Il Parma può respirare.16:47

  13. 84'

    Ammonito Karlstrom.16:45

  14. 81'

    Sostituzione Udinese: non ce la fa Kristensen, che lascia il posto a Mlacic.16:41

  16. 81'

    Ultimi dieci minuti, più il recupero, del match. Il Parma resta in avanti, ma l'Udinese continua a crederci.16:40

  17. 80'

    Riprende la gara.16:39

  18. 78'

    Gioco fermo, problemi per Kristensen.16:39

  19. 76'

    OCCASIONE GIGANTESCA PER L'UDINESE! Solet entra in area in dribbling e riesce a crossare per Gueye che di testa becca la traversa piena, poi Zaniolo ribatte sempre di testa ma non riesce a infilare in porta!16:37

  20. 75'

    Sostituzione Parma: esce Ndiaye per Britschgi.16:35

  22. 74'

    Udinese in avanti.16:35

  23. 73'

    Gioco spezzettato, ancora cambi: l'Udinese sostituisce Ehizibue con Zarraga e Ekkelenkamp con Buksa.16:33

  24. 72'

    Sostituzione Parma: esce Nicolussi Caviglia per Estévez.16:32

  25. 70'

    Giallo a Zaniolo.16:31

  26. 70'

    Settanta minuti sul cronometro, Parma sempre avanti 1-0.16:29

  28. 66'

    Cambia anche il Parma: fuori Bernabé e Strefezza per Ordonez e Ondrejka.16:26

  29. 64'

    Doppio cambio per l'Udinese: esce Piotrowski per Gueye e Kamara per Arizala.16:25

  30. 63'

    L'Udinese spinge. 16:23

  31. 60'

    OCCASIONE PARMA! Okoye sbaglia sul cross di Del Prato, poi Nesta Elphege calcia di prima intenzione da distanza ravvicinatissima ma spara fuori divorandosi il 2-0!16:20

  32. 57'

    Atta si mette in proprio e calcia in porta, tiro facile per Suzuki.16:17

  34. 56'

    Mancino di Strefezza, para Okoye!16:16

  35. 55'

    Possesso Parma, che conquista punizione a centrocampo con Bernabé e respira.16:27

  36. 51'

    GOL! Il Parma la sblocca e fa 1-0 sull'Udinese! Rete di Nesta Elphege che sulla verticalizzazione di Strefezza si muove bene in area e con il mancino infila alle spalle di Okoye!16:12

    Nesta Elphege
  37. 49'

    L'Udinese spinge con Atta che va al cross in mezzo, Ndiaye ci mette il piede.16:09

  38. 46'

    Sostituzione Parma: esce Pellegrino per Nesta Elphege.16:12

  40. 46'

    Si ricomincia!16:06

  41. Nessun cartellino estratto fino ad ora.15:51

  42. Termina in parità, a reti inviolate, la prima metà della gara tra Udinese e Parma. Le due formazioni si affrontano a viso aperto ma peccano di concretezza. Di fatto, a parte qualche lampo, nessuna grossa occasione da gol.15:50

  43. 45'+4'

    Fine primo tempo: 0-0.15:49

  44. 45'+1'

    Partono adesso i tre minuti di recupero.15:46

  46. 44'

    Si ricomincia.15:45

  47. 43'

    Il gioco si ferma ancora, a terra Pellegrino.15:45

  48. 42'

    Le due formazioni provano a pungersi, ma entrambe le difese si mostrano molto attente e arginano i pericoli offensivi.15:44

  49. 38'

    L'Udinese si rende pericolosa con Atta che tenta il tap-in vincente in area, ma il direttore di gara chiama l'offside.15:40

  50. 36'

    Circa dieci minuti alla fine della prima frazione di gioco: risultato inchiodato sullo 0-0.15:37

  52. 34'

    L'Udinese torna subito ad attaccare, Kamara tenta il sinistro al volo ma il tiro è impreciso.15:35

  53. 33'

    Cross al centro di Valeri, colpo di testa di Pellegrino che non crea problemi a Okoye.15:34

  54. 32'

    Prende fiducia ora il Parma, ancora un corner.15:33

  55. 30'

    Riprende il match.15:31

  56. 28'

    Gioco fermo, Pellegrino e Ndiaye si scontrano. Cure mediche per i due giocatori del Parma.15:30

  58. 27'

    Il Parma argina l'offensiva di casa, ma l'Udinese resta in pressing alto.15:28

  59. 23'

    Ancora possesso Udinese.15:25

  60. 20'

    I padroni di casa non ottengono nulla di buono da corner, ma mantengono il possesso palla e continuano a spingere.15:22

  61. 19'

    L'Udinese risponde subito con l'incursione in area di Ekkelenkamp, la difesa del Parma si rifugia in calcio d'angolo.15:20

  62. 18'

    Strefezza ci riprova, il suo mancino non centra lo specchio della porta.15:19

  64. 15'

    Il Parma sale e conquista un altro corner, Strefezza opta per il cross teso al centro ma la difesa friulana è attenta.15:16

  65. 12'

    L'Udinese attacca con Zaniolo che tenta il suggerimento rasoterra in area, la difesa ospite allontana.15:14

  66. 10'

    Kamara affonda sulla corsia di sinistra, Del Prato usa il fisico e lascia che il pallone sfili sul fondo.15:11

  67. 7'

    Azione lavorata dell'Udinese: Zaniolo poi si accentra da sinistra e calcia in porta da dentro l'area, il tiro non è irresistibile e si spegne oltre la linea di fondo.15:08

  68. 3'

    Circati attacca il secondo palo e colpisce di testa su cross da corner, pallone alto sopra la traversa.15:04

  70. 1'

    Si comincia!15:01

  71. Dirige la gara l'arbitro Di Marco.14:37

  72. FORMAZIONE PARMA (3-5-2): Suzuki - Circati, Troilo, Ndiaye - Del Prato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri - Strefezza, Pellegrino.16:32

  73. FORMAZIONE UDINESE (3-4-2-1): Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara - Ekkelenkamp, Atta - Zaniolo.14:35

  74. I due anticipi, giocati ieri, hanno visto il Sassuolo imporsi 2-1 sul Como e l'Inter rifilare tre reti al Cagliari. I nerazzurri corrono spediti verso il 21° Scudetto.14:32

  76. Entrambe le formazioni sono reduci da un risultato positivo. L'Udinese arriva dal netto successo sul Milan (3-0), il Parma dal pari con il Napoli (1-1).14:31

  77. Benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Parma, gara che vale la 33ª giornata del campionato di Serie A.14:28

  79. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori14:28

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Parma

PREPARTITA

Udinese - Parma è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Parma sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Davide Di Marco

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati1
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino8.0

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 12 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1
13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1
24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2
13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1
27-12-2025 Serie B Venezia-Virtus Entella 1-0
17-01-2026 Serie B Bari-Juve Stabia 0-1
31-01-2026 Serie B Avellino-Cesena 3-1
10-02-2026 Serie B Sampdoria-Palermo 3-3
21-02-2026 Serie B Cesena-Spezia 2-3
04-03-2026 Serie B Frosinone-Pescara 2-2
21-03-2026 Serie B Juve Stabia-Spezia 3-1

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 13° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 38 gol e ne ha subiti 43; il Parma ha segnato 24 gol e ne ha subiti 40.
La partita di andata Parma - Udinese si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa l'Udinese ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, Como e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Napoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 0-3 mentre Il Parma ha incontrato il Napoli pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol.

Udinese e Parma si sono affrontate 51 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 19 volte, il Parma ha vinto 21 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Udinese-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Udinese ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro il Parma e non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro gli emiliani nella competizione (tre anche tra il 2005 e il 2006).
  • L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima partita casalinga di Serie A contro il Parma (1-0 il 1° marzo 2025) e solo una volta ha collezionato due clean sheet interni di fila contro i ducali nella competizione: tra il 2004 e il 2006.
  • L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato, lo stesso numero di clean sheet rispetto alle precedenti 16; i bianconeri non registrano quattro porte inviolate di fila in Serie A dall'aprile-maggio 2012.
  • L'Udinese non è riuscita a segnare nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; l'ultima volta che i friulani hanno registrato tre gare interne di fila senza reti all'attivo in campionato è stata tra marzo e aprile 2025.
  • Il Parma ha pareggiato le ultime due partite in Serie A e non registra tre pareggi di fila nella competizione da marzo-aprile 2025 (cinque in quel caso).
  • Il Parma non ha vinto alcuna delle ultime sei partite di campionato (4N, 2P) e in questa stagione di Serie A non ha mai registrato più gare consecutive senza successi (sei anche tra ottobre e novembre) - l'ultima volta che è arrivato a sette risale al periodo tra gennaio e febbraio 2025.
  • In questa stagione di Serie A, il Parma ha segnato solo 10 gol nel primo tempo (al pari del Pisa), soltanto la Cremonese (nove) ne ha realizzati meno prima dell'intervallo.
  • Jurgen Ekkelenkamp ha partecipato a tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A (due gol e un assist), lo stesso numero di partecipazioni attive che aveva registrato nelle precedenti 14 partite nel torneo (due gol e un assist). Il classe 2000 potrebbe segnare in due match di fila solo per la seconda volta in Serie A, dopo il febbraio 2025.
  • Nicolò Zaniolo ha fornito quattro assist nelle sue ultime sei presenze in Serie A e con complessivamente sei passaggi vincenti nel campionato in corso ha eguagliato quelli registrati nelle sue precedenti quattro stagioni sommate insieme nel torneo (sei tra il 2019/20 e il 2024/25).
  • Mateo Pellegrino ha realizzato cinque gol di testa nella Serie A 2025/26 e nei cinque maggiori campionati europei in corso solo Casemiro (sette) e Vedat Muriqi (sei) hanno fatto meglio con questo fondamentale. Inoltre, nessun giocatore del Parma ha segnato più reti di testa in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): cinque anche Bernardo Corradi nel 2005/06.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseParma
Partite giocate3232
Numero di partite vinte128
Numero di partite perse1312
Numero di partite pareggiate712
Gol totali segnati3823
Gol totali subiti4240
Media gol subiti per partita1.31.2
Percentuale possesso palla44.944.3
Numero totale di passaggi1146411646
Numero totale di passaggi riusciti91909350
Tiri nello specchio della porta11790
Percentuale di tiri in porta45.739.0
Numero totale di cross459558
Numero medio di cross riusciti100120
Duelli per partita vinti15881494
Duelli per partita persi16321499
Corner subiti157145
Corner guadagnati139126
Numero di punizioni a favore346415
Numero di punizioni concesse444350
Tackle totali498434
Percentuale di successo nei tackle63.958.5
Fuorigiochi totali4037
Numero totale di cartellini gialli6254
Numero totale di cartellini rossi14

Udinese - Parma Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter78
  2. Napoli66
  3. Milan63
  4. Juventus60
  5. Como58
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Nico Paz12
  3. Tasos Douvikas11
  4. Marcus Thuram11
  5. Keinan Davis10
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