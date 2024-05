L'Atalanta batte il Lecce e ipoteca il quinto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League, in virtù del vantaggio negli scontri diretti con la Roma, che non può più superarla. La squadra di Gasperini si porta anche a un solo punto di distacco da Bologna e Juventus, impegnate lunedì sera allo Stadio Dall'Ara. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per il Lecce, che resta a quota 37 punti e rischia di essere raggiunto in classifica dall'Hellas Verona, in campo lunedì a Salerno.

Cinque minuti. Tanti ne sono bastati all'Atalanta per segnare i due gol, arrivati nella ripresa, che sono valsi la vittoria sul Lecce. La Dea parte subito forte nel primo tempo, con le conclusioni di Miranchuk e Pasalic parate da Falcone, ma il Lecce reagisce creando due occasioni con Piccoli, fermato in entrambi i casi da Musso. Al 39' Zappacosta sfiora il palo con un destro potente, mentre al 45' Dorgu sfrutta l'assist di Ramadani e batte Musso in uscita, ma Rapuano annulla per fuorigioco. Nella ripresa, dopo un'occasione sprecata da Krstovic, i nerazzurri trovano i due gol che valgono i tre punti: al 48' Scamacca serve d'esterno De Ketelaere, che vince la sfida in campo aperto con Gallo e supera Falcone con un tocco sotto, mentre al 53' il centravanti romano si mette in proprio anticipando di testa il portiere del Lecce su corner di Miranchuk. Nel finale i salentini provano a riaprire il match con Piccoli, ma il suo calcio di punizione finisce sul palo.