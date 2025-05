Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cagliari-Venezia 3-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.23:01

90'+5' Finisce la partita! CAGLIARI-VENEZIA 3-0 (11’ Mina, 41’ Piccoli, 71’ Deiola)!22:46

90'+4' Piccoli entra in area e prova il tiro: palla deviata in fallo laterale.22:46

90' Quattro minuti di recupero.22:42

87' Doppia sostituzione Cagliari: fuori Zortea e Adopo per Nicola Pintus e Nicolas Viola.22:40

87' Altro cross di Zerbin, libera Yerri Mina.22:38

84' Venezia alla disperata ricerca del gol della bandiera.22:37

84' Parte Gaetano, respinge la barriera.22:35

83' Piccoli guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area.22:34

82' OCCASIONE CAGLIARI: Palla morbida di Gaetano, Mina non ci arriva ma la palla arriva verso la porta e Radu è costretto alla deviazione in corner!22:34

81' MARIN! Ruba palla a Doumbia e calcia da fuori: Radu la mette in angolo!22:33

78' OCCASIONE VENEZIA! Cross di Zerbin, Gytkjær anticipa il proprio marcatore ma la palla esce di poco a lato!22:30

75' Sostituzione Venezia: fuori Kike Pérez e dentro Issa Doumbia.22:29

74' Doppia sostituzione Cagliari: fuori Makoumbou e Deiola per Prati e Marin.22:28

74' Crampi per Deiola.22:25

71' GOL! CAGLIARI-Venezia 3-0! DEIOLA! Grande azione corale dei cagliaritani, con Makoumbou che di tacco libera Deiola per un tiro a giro che non lascia scampo a Radu!



70' Triplo cambio per il Venezia: fuori Yeboah, Shingtienne ed Ellertsson per Marić, Zampano ed Haps.22:22

69' Ellertsson si lancia alla conquista del pallone e sbatte sui tabelloni pubblicitari: brutta botta per l'esterno del Venezia.22:21

68' Pronti altri cambi per Di Francesco, che si gioca il tutto per tutto.22:19

67' Zortea si accentra e scarica il mancino: palla fuori.22:18

65' Protesta Zerbin per un presunto tocco con il braccio di Mina.22:17

63' PICCOLI VICINO AL GOL! Gaetano mette in mezzo dalla sinistra, sul primo palo si avventa Piccoli ma la palla esce a lato!22:15

61' Intanto brutte notizie per il Venezia dagli altri campi: Lecce ed Empoli stanno vincendo, in questo momento i lagunari sprofondano al penultimo posto in classifica.22:14

59' Colpo di testa di Busio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla alta.22:11

57' Sostituzione Cagliari: fuori Zito Luvumbo, dentro Gianluca Gaetano.22:08

56' Luvumbo resta a terra: pronto Gaetano.22:08

55' Il Venezia fatica a reagire e ad impensierire il Cagliari.22:07

54' Pressing di Piccoli che costringe Idzes all'errore e guadagna un angolo.22:05

50' Cagliari che lascia giocare il Venezia, puntando sulle ripartenze.22:05

49' Destro da fuori di Nicolussi Caviglia: palla alle stelle.22:01

48' OCCASIONE CAGLIARI! Ripartenza dei padroni di casa con Luvumbo che mette in mezzo per Piccoli: salvataggio miracoloso di Candé!22:00

47' Attacca il Venezia con Zerbin e guadagna un calcio d'angolo.21:59

45' Inizia il secondo tempo! CAGLIARI-VENEZIA 2-0 (11’ Mina, 41’ Piccoli)!21:57

Con i risultati degli altri campi, il Venezia sarebbe terzultimo con il Lecce, mentre il Cagliari sarebbe matematicamente salvo.21:46

Prima frazione che si chiude con il doppio vantaggio dei padroni di casa. All’undicesimo minuto il gol di Mina, lasciato colpevolmente solo sulla punizione di Augello e libero di incornare in rete. Il Venezia prova a reagire ma il Cagliari gestisce con esperienza. Al 32’ Di Francesco perde Oristanio per infortunio (al suo posto Gytkjær). Sul finale di tempo arriva il 2-0 firmato da Piccoli, che di testa insacca su angolo di Zortea. Decimo gol in campionato per il bomber rossoblu.21:45

45'+5' Finisce la prima frazione di gioco. CAGLIARI-VENEZIA 2-0 (11’ Mina, 41’ Piccoli)!21:39

45'+4' OCCASIONE VENEZIA! Yeboha gioca bene sullo stretto e riesce a servire Zerbin: il tiro è parato da Caprile!21:38

45'+2' Busio prova a scambiare in area con Yeboha: guadagna un corner.21:36

45' Quattro minuti di recupero.21:35

42' GOL CONFERMATO! CAGLIARI-Venezia 2-0! Rete di Roberto Piccoli che sigla il decimo gol in campionato!



42' Check del Var in corso.21:34

41' GOL ANNULLATO! Angolo di Zortea, Piccoli di testa incorna in rete! Ma l'assistente ha alzato la bandierina!21:34

41' PARATA DI RADU! Cross delizioso di Adopo, incornata a colpo sicuro di Piccoli ma Radu con la mano di richiamo riesce a deviare in angolo!21:30

38' Angolo di Zortea, allontana Zerbin.21:27

38' Busio prova la deviazione di testa, palla fuori.21:26

36' Luvumbo prova ad entrare in area del Venezia: stoppato da un difensore.21:25

35' Resta ancora a terra Mina dopo un duello con Gytkjær: nervi tesi tra i due.21:24

34' Espulso un componente della panchina del Venezia.21:23

33' Mina resta a terra dolorante alla caviglia sinistra.21:22

32' Sostituzione Venezia: fuori Gaetano Pio Oristanio, dentro Christian Lund Gytkjær.21:21

31' Problemi fisici per Oristanio, costretto al cambio ed in lacrime.21:20

31' Quindici minuti al termine della prima frazione di gioco.21:19

28' Buona apertura di Nicolussi Caviglia per Zerbin, che prova l'uno contro uno su Augello ma il difensore non lo lascia passare.21:17

25' Risponde il Venezia: Ellertsson la mette bassa in mezzo, allontana la difesa rossoblu.21:15

24' OCCASIONE CAGLIARI! Zito Luvumbo scatta sulla sinistra e mette in mezzo, palla che attraversa l'area piccola con Candé che riesce ad anticipare Piccoli!21:14

22' Ripartenza del Cagliari con Piccoli, buon recupero di Idzes.21:11

20' In questo momento il Cagliari sarebbe salvo, mentre il Venezia tornerebbe risucchiato in zona retrocessione.21:10

16' Angolo di Nicolussi Caviglia, velo di Zerbin che libera Busio: il tiro dello statunitense finisce alto!21:05

15' Prova a reagire il Venezia: cross di Zerbin, palla in calcio d'angolo.21:04

14' Ammonito Alessandro Deiola che ha allargato il gomito su Kike Perez.21:03

11' GOL! CAGLIARI-Venezia 1-0! YERRI MINA! Punizione dalla trequarti di Augello per il difensore colombiano che, lasciato colpevolmente solo, vola e incrocia di testa per il vantaggio rossoblu!



11' Il Cagliari guadagna una punizione dalla trequarti.21:00

10' Uscita avventurosa di Caprile, che riesce a mettere la palla in fallo laterale.20:59

9' Contropiede del Cagliari con Luvumbo, che cerca di saltare Idzes ma il difensore tiene bene la posizione e guadagna una rimessa dal fondo.20:58

7' Scontro fortuito tra Oristanio e Kike Perez: i due giocatori del Venezia restano a terra.20:56

4' Cartellino giallo per Jay Noah Idzes, che abbraccia Luvumbo e lo atterra. Il capitano dei lagunari era diffidato e salterà l'ultima di campionato contro la Juventus.20:55

3' Dal corner scaturisce una serie di rimpalli in area, poi la palla arriva a Deiola che da posizione un po' defilata calcia alto.20:52

2' Errore di Schingtienne in disimpegno, Luvumbo arriva in area e prova il tiro:sinistro deviato in corner.20:51

Allo stadio Unipol Domus di Cagliari è tutto pronto. Comincia la sfida CAGLIARI-VENEZIA!20:49

Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Cecconi e dal quarto uomo Feliciani. Meraviglia e Colombo rispettivamente al Var e Avar.20:33

Il Venezia deve fare a meno degli infortunati Svoboda, Duncan e Condé. Di Francesco conferma gli undici che hanno battuto la Fiorentina.20:06

Il Cagliari deve rinunciare allo squalificato Pavoletti. Rientrano Mina e Luperto in difesa, spazio a Deiola in mediana.19:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-2: Radu – Schingtienne, Idzes, Candé – Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson – Yeboah, Oristanio. A disposizione: Joronen, Haps, Zampano, Gytkjaer, Marcandalli, Fila, Bjarkason, Sagrado, Grandi, Sverko, Stankovic, Carboni, Doumbia, Maric. All. Di Francesco.19:55

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari scende in campo con il 3-5-2: Caprile – Zappa, Mina, Luperto – Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello – Luvumbo, Piccoli. A disposizione: Ciocci, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Obert, Pintus, Gaetano, Sherri, Mutandwa, Felici. All. Nicola.19:55

Il Venezia è invece quartultimo con 29 punti, a più uno dalla zona retrocessione. Otto punti nelle ultime cinque per la squadra di Di Francesco, tra cui l’importantissima vittoria contro la Fiorentina dello scorso turno (2-1), che ha portato i veneti a credere in una salvezza inimmaginabile fino a qualche settimana fa.19:40

Il Cagliari si trova al 14esimo posto con 33 punti, a più cinque dalla terzultima. Ai sardi basta un punto per raggiungere la salvezza aritmetica. Per i rossoblu solo tre punti nelle ultime cinque gare: nell’ultimo turno sconfitta per 3-1 a Como.19:37

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari e Venezia, gara valida per la 37esima e penultima giornata del campionato di serie A.19:35

