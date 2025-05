90'+6' E' FINITA! FIORENTINA-BOLOGNA 3-2! Reti di Parisi, Dallinga, Richardson, Orsolini e Kean. 22:50

90'+5' Ultimo giro di orologio. 22:48

90'+3' Tentativo di dribbling di Dominguez, Colpani fa buona guardia e conquista anche la rimessa dal fondo. 22:46

90'+1' TERZO CAMBIO NELLA FIORENTINA: entra Ndour, esce Fagioli. 22:43

90' Cinque minuti di recupero. 22:43

90' AMMONITO MANDRAGORA: fallo a Miranda. 22:42

88' ESPULSO MIRANDA! Sbracciata ai danni di Mandragora, Bologna in 10! 22:41

87' SECONDO CAMBIO NELLA FIORENTINA: entra Colpani, esce Pongracic. 22:39

86' BOLOGNA PERICOLOSO! Tiro di Dominguez, tacco di Orsolini che non inquadra lo specchio. 22:38

84' PILLOLA STATISTICA: 24° centro stagionale per il nazionale azzurro. 22:38

84' GOL! FIORENTINA-Bologna 3-2! Rete di Kean. Tris dei padroni di casa: Madragora lancia Kean che, dopo la respinta di Skorupski, insacca in rete di destro.



81' CHE OCCASIONE PER KEAN! Mandragora pesce in area Kean, il quale si fa ipnotizzare da Skorupski. 22:35

80' QUINTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Moro, esce Freuler. 22:35

80' QUARTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Holm, esce Calabria. 22:35

79' PILLOLA STATISTICA: 14° centro in campionato per il numero 7 rossoblù. 22:34

79' GOL! Fiorentina-BOLOGNA 2-2! Rete di Orsolini. Pareggio degli ospiti: spunto di Ndoye che scappa a Pongracic e poi serve a Orsolini un assist perfetto per impattare.



77' AMMONITO PARISI: scorrettezze reciproche con Ndoye. 22:30

77' AMMONITO NDOYE: scorrettezze reciproche con Parisi. . 22:30

76' Cross morbido di Dominguez, uscita facile di De Gea. 22:28

75' Sventagliata di Orsolini da destra a sinistra alla ricerca di Ndoye, pallone irraggiungibile. 22:27

74' Tentativo dalla distanza di Miranda, tiro forzato lontano dallo specchio di porta. 22:26

72' Parisi trattiene Orsolini, richiamo verbale di Zufferli che non estrae il cartellino. 22:25

70' Traversone profondo di Orsolini che non trova nessun compagno. 22:24

68' Metà della ripresa, match vibrante e risultato in bilico. 22:23

67' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il classe 2002. 22:22

67' GOL! FIORENTINA-Bologna 2-1! Rete di Richardson. Padroni di casa nuovmente in vantaggio: spunto di Parisi, tiro-cross deviato respinto da Skorupski, Richardson ribadisce in fondo al sacco.



65' AMMONITO GOSENS: fallo su Calabria. 22:17

63' In classifica, la situazione tra le due contendenti ritorna 63 contro 60 a favore dei rossoblù. 22:19

62' Check del VAR per una presunta posizione di fuorigioco di Ndoye, marcatura confermata. 22:16

61' PILLOLA STATISTICA: 7° centro stagionale - 3° in campionato - per l'attaccante ex Tolosa. 22:15

61' GOL! Fiorentina-BOLOGNA 1-1! Rete di Dallinga. Pareggio degli ospiti: cross di Orsolini, deviazione vincente di testa di Dallinga.



60' Scocca l'ora di gioco al ''Franchi'': parziale sempre fermo sull'1-0. 22:13

59' Spinta fallosa di Dallinga in attacco su Gosens. 22:11

58' Casale ferma Kean ma tocca la sfera con la mano, punizione per i viola. 22:10

56' TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Orsolini, esce Cambiaghi. 22:09

56' SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Dominguez, esce Fabbian. 22:08

54' Offside di Miranda. 22:07

53' Baricentro alto del Bologna alla ricerca del pareggio. 22:05

51' Mandragora deve cambiare la casacca, che presenta un taglio. 22:04

50' Traversone di Cambiaghi a centro area per Dallinga, colpo di testa a allontanare di Marì. 22:03

48' Sponda aerea di Gosens per Kean, anticipo di Lucumì. 22:00

46' PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Dallinga, esce Castro. 21:58

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FIORENTINA-BOLOGNA! Si riparte dal punteggio di 1-0. 21:58

Squadre negli spogliatoi con un orecchio attento agli altri risultati: Juventus e Roma ferme sul pareggio, Lazio sotto contro l'Inter. 21:42

All'intervallo i padroni di casa conducono capitalizzando l'azione di Parisi, che ha trafitto Skorupski. Gli ospiti hanno minacciato De Gea con Ndoye, Castro e Fabbian ma senza concretizzare. Infortunio a Comuzzo. 21:41

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! FIORENTINA-BOLOGNA 1-0. Rete di Parisi al 13'. 21:38

45'+2' Ultimo giro di orologio. 21:38

45'+1' E' iniziato il recupero di 3 minuti. 21:35

45' Mandragora calcia trovando la risposta del portiere ospite ma si era liberato di Casale in maniera fallosa. 21:35

44' Conclusione di Castro un po' strozzata che termina larga. 21:34

43' Check del VAR, confermata la decisione di campo di Zufferli. 21:33

42' Fagioli a terra dopo un contatto con Lucumì in area di rigore, proteste della Fiorentina! 21:33

40' TIRO DI FABBIAN! Ripartenza e conclusione dal limite, destro largo non di molto. 21:29

39' PRIMO CAMBIO NELLA FIORENTINA: entra Pongracic, esce Comuzzo. 21:29

38' COMUZZO KO! Non ce la fa a proseguire, sostituzione forzata per Palladino. 21:28

38' Tiro dalla bandierina per la Fiorentina. 21:27

36' Inserimento di Richardson che entra in area ma infine si allunga la sfera, anticipo di Skorupski in uscita bassa. 21:27

36' Nel frattempo, il numero 15 viola rientra in campo e si incarica di battere una rimessa laterale. 21:26

34' Gioco fermo, problema per Comuzzo: sanitari in campo, da valutare le condizioni del difensore di casa. 21:24

33' Kean arretra per giocare la sfera e conquista un calcio di punizione. 21:23

32' Fuorigioco di Gosens. 21:21

30' Mezz'ora di gioco, parziale di 1 a 0. 21:21

29' Manata di Dodo ai danni di Miranda, fischio di Zufferli. 21:19

28' CASTRO! Assist di Freuler per il destro al volo di Castro, muro di Ranieri in corner. 21:18

26' Cross di Cambiaghi a centro area, Ranieri anticipa Castro. 21:16

26' Traversone di Gosens per il taglio di Dodo, uscita alta di Skorupski. 21:15

25' Il Bologna alza il pressing sui portatori di palla avversari. 21:15

23' Raddoppio di Calabria su Mandragora, sfera in fallo laterale. 21:15

22' Sugli sviluppi della punizione, sfera in mischia, Casale non riesce a colpire a rete. 21:12

20' AMMONITO RANIERI: fallo ai danni di Ndoye. 21:10

19' Slalom di Ndoye, tiro alto sopra la traversa. 21:10

18' Lucumì anticipa Kean da ultimo uomo. 21:08

16' La formazione dell'ex Italiano ha reagito allo svantaggio di Parisi. 21:07

15' SINISTRO DI NDOYE! Sinistro dal limite, De Gea devia in calcio d'angolo. 21:05

14' Con questo parziale, la compagine di Palladino aggancia proprio i rossoblù a quota 62 punti. 21:08

13' PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 65 viola. 21:31

13' GOL! FIORENTINA-Bologna 1-0! Rete di Parisi. Padroni di casa in vantaggio: Ranieri passa a Parisi che supera Casale e, dai 16 metri, batte Skorupski grazie anche a una deviazione di Lucumì.



12' Lancio profondo per l'inserimento di Mandragora, che conquista un fallo laterale. 21:02

10' Ripartenza degli ospiti condotta da Ndoye, assist per Castro che non controlla bene e calcia a lato. 21:00

8' Primo tiro dalla bandierina in favore della Fiorentina. 20:58

6' Si è già sbloccata Roma-Milan (1-0): giallorossi a 66 punti, +3 sugli emiliani, viola che agganciano i rossoneri. 20:58

5' Conclusione di Freuler da fuori area, tiro sul fondo. 20:55

4' BOLOGNA PERICOLOSO! Iniziativa di Ndoye che crossa basso in area, Castro murato in maniera provvidenziale da Comuzzo. Ci prova Miranda, deviazione in corner. 20:55

2' Ranieri anticipa Castro e di testa appoggia a favore di De Gea. 20:52

1' INIZIA FIORENTINA-BOLOGNA! Primo pallone giocato da Kean. 20:50

Squadre in campo Zufferli: padroni di casa in maglia viola, ospiti in casacca bianca con banda orizzontale rossoblù. 20:44

L'andata del derby dell'Appennino, giocata lo scorso 15 dicembre, terminò 1 a 0, rete di Odgaard. 20:24

Palladino è senza gli squalificati Beltran, Folorunsho e Zaniolo ma recupera Kean al centro dell'attacco mentre Gudmundsson va solo in panchina. Italiano cambia tre elementi rispetto alla finale di coppa: dentro Calabria, Casale e Cambiaghi per Holm, Beukema e Orsolini; out Odgaard. 20:22

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Calabria, Casale, Lucumì, Miranda - Ferguson, Freuler- Cambiaghi, Fabbian, Ndoye - Castro. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Beukema, Moro, Aebischer, El Azzouzi, Pobega, Dallinga, Dominguez, Orsolini. 20:19

FORMAZIONE FIORENTINA (4-5-1): De Gea - Comuzzo, Marì, Ranieri, Parisi - Dodo, Mandragora, Fagioli, Richardson, Gosens - Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Pongracic, Adli, Colpani, Ndour, Rubino, Caprini, Gudmundsson. 21:13

I toscani sono reduci da due ko consecutivi mentre gli emiliani (due punti nelle ultime tre partite) hanno conquistato la Coppa Italia nella finale di mercoledì contro il Milan. 19:39

Dirige l'incontro il signor Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Baccini. Quarto Ufficiale Di Marco. Al VAR Gariglio, AVAR Sozza. 19:36

A 180 minuti dal termine, il match del ''Franchi'' è pronto a emettere il verdetto per entrambe le compagini: poche chance di qualificarsi alla Conference League per i viola; rossoblù già sicuri del pass per l'Europa League, ancora in corsa per la Champions. 19:33

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Bologna, gara valida per il 37° turno di Serie A. 19:25

