Grazie per avere seguito con noi la diretta di Inter-Lazio, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:59

90'+11' Fine partita! INTER-LAZIO 2-2 (47' p.t Bisseck, 72' e 90' rig. Pedro, 79' Dumfries).22:53

90'+10' Tentativo in area di Acerbi, tiro fuori misura. 22:51

90'+8' Arnautovic in gol, ma è in evidente posizione di fuorigioco. 22:50

90'+7' Sostituzione LAZIO: entra Gigot esce Gila.22:49

90'+6' Tiro centrale di Castellanos, comoda la presa di Sommer. 22:47

90'+4' OCCASIONE INTER! Sponda di Acerbi, Arnautovic da pochi passi dalla porta non impatta bene la sfera. 22:45

90'+1' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Mkhitaryan.22:43

90'+1' Sostituzione INTER: entra Zalewski esce Bastoni.22:43

90'+1' Sostituzione INTER: entra Zielinski esce Calhanoglu.22:43

90' GOL! Inter-LAZIO 2-2! Rete di Pedro. Calcio di rigore trasformato da Pedro: tiro angolato, nulla da fare per Sommer.22:42

90' Tensione durante il controllo Var, espulsi Inzaghi e Baroni.22:42

89' RIGORE PER LA LAZIO! L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini, assegna il rigore per un tocco di braccio di Bisseck.22:40

86' Proteste della Lazio per un tocco di braccio in area di Bisseck, controllo Var in corso. 22:38

85' Pedro cerca di servire Castellanos nello spazio, chiude Acerbi. 22:36

82' Ci prova di nuovo Dumfries, tiro deviato sull'esterno della rete. 22:34

79' GOL! INTER-Lazio 2-1! Rete di Dumfries. Calcio piazzato battuto da Calhanoglu, colpo di testa vincente di Dumfries.



Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries22:32

78' Ammonito ROMAGNOLI per gioco scorretto su Thuram.22:30

77' La Lazio resta in attacco: Vecino prolunga per Dia, passaggio troppo lungo. 22:29

74' Il gol del pareggio di Pedro in un primo momento annullato per una posizione di fuorigioco di Vecino, decisione modificata dal Var. 22:27

72' GOL! Inter-LAZIO 1-1! Rete di Pedro. Sponda di Vecino, Pedro insacca da pochi passi dalla porta con un tiro sotto la traversa.22:26

69' OCCASIONE LAZIO! Assist di Castellanos, Dia arriva per primo sulla palla ma in area non inquadra il bersaglio. 22:21

68' Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Dimarco.22:19

65' Sostituzione LAZIO: entra Hysaj esce Nuno Tavares.22:17

64' Problema per Nuno Tavares dopo un contrasto con Barella, crampi per il terzino. 22:15

61' Ammonito GILA per gioco scorretto su Dimarco.22:12

59' Correa di tacco per Thuram, c'è un fallo a metà campo di Romagnoli. 22:10

56' Sostituzione INTER: entra Correa esce Taremi.22:07

53' Sostituzione LAZIO: entra Pedro esce Isaksen.22:04

51' Lunga serie di passaggi dell'Inter, Pedro pronto a entrare in campo. 22:03

48' Due conclusioni della Lazio murate dalla difesa nerazzurra: prima Dia, poi Nuno Taveres.22:00

46' Inizio secondo tempo di INTER-LAZIO! Si riparte senza cambi. 21:56

L'Inter conduce 1-0 a fine primo tempo. Occasione Lazio al 42', Sommer salva su Isaksen. Bisseck, sugli sviluppi di un corner, sblocca il risultato al 47'. 21:41

45'+3' Fine primo tempo: INTER-LAZIO 1-0! In gol Bisseck. 21:37

45'+2' GOL! INTER-Lazio 1-0! Rete di Bisseck. Corner di Calhanoglu, tiro di Dimarco murato, Bisseck trafigge Mandas con una conclusione di sinistro sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Yann Bisseck21:37

45' Ammonito CASTELLANOS per proteste.21:35

45' L'arbitro Chiffi concede un minuto di recupero. 21:34

42' OCCASIONE LAZIO! Isaksen trova un pertugio a destra dopo un passaggio di Dia, Sommer con una tempestiva uscita bassa gli chiude lo specchio della porta. 21:55

41' Lazio in avanti: tiro-cross di Isaksen, pallone largo.21:30

38' Ammonito CALHANOGLU per proteste.21:27

36' Pressione alta di Barella, Nuno Tavares trascina il pallone in fallo laterale. 21:25

33' Cross di Calhanoglu, sfiora Taremi, Isaksen concede un corner. 21:23

30' OCCASIONE INTER! Dimarco impegna Mandas con un tiro di sinistro potente ma non angolato. 21:19

28' Thuram in area ci prova in rovesciata, ma trova l'opposizione di Nuno Taveres. 21:17

26' Thuram e Romagnoli doloranti dopo un contrasto, gioco fermo. 21:15

25' Tiro di Barella smorzato, cross morbido di Dumfries troppo sul portiere. 21:14

23' Bisseck si sgancia in avanti, cade in area ma l'arbitro fa cenno di proseguire. 21:12

22' Mandas rischia grosso in disimpegno sul pressing di Taremi, ma non paga dazio. 21:11

20' Malinteso tra Barella e Thuram, spazza senza fronzoli Nuno Tavares. 21:09

18' Contropiede Lazio: imbucata di Isaksen, intercetta in scivolata Acerbi. 21:07

16' Rimpallo sfavorevole per Thuram, sfuma l'azione dell'Inter. 21:05

13' Cross di Dumfries deviato, Mandas in uscita alta anticipa Taremi. 21:02

11' Lungo lancio di Bastoni per Barella, Mandas raccoglie la sfera. 21:00

9' Fraseggio prolungato della Lazio interrotto da un intervento a metà campo di Calhanoglu. 20:58

6' Duello in velocità tra Thuram e Gila, l'arbitro fischia un fallo al francese. 20:55

3' Problema per Gila, gioco fermo dopo un avvio a buon ritmo. 20:52

1' Inizio primo tempo di INTER-LAZIO! Dirige la sfida l'arbitro Chiffi.20:49

Le scelte di Baroni: in avanti Castellanos e Dia, Vecino trequartista, Isaksen a destra. Guendouzi e Rovella in mediana. Recupera Nuno Tavares, Zaccagni squalificato.19:53

Le scelte di Inzaghi: in attacco Thuram e Taremi, out Lautaro Martinez. Dumfries e Dimarco sulle fasce, rientra Mkhitaryan a metà campo. Acerbi al centro della difesa.19:51

Panchina LAZIO: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Belahyane, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic.19:51

Panchina INTER: Martinez, Di Gennaro, Darmian, Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Zalewski, Zielinski, Asllani, Topalovic, Arnautovic, Correa.19:50

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Vecino, Dia - Castellanos.19:50

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Taremi.19:49

Manca poco all'inizio di Inter-Lazio. Entrambe le squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi, scudetto e qualificazione in Champions.19:49

Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Lazio.19:48

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp