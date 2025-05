90'+4' FINE PARTITA. JUVENTUS-UDINESE 2-0. La Juve fa il suo battendo l'Udinese grazie a Nico Gonzalez e Vlahovic. I bianconeri si giocheranno la Champions a Venezia.22:47

90'+4' Imbucata di Yildiz per Adzic, che non riesce nel controllo complicato in area.22:45

90'+2' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Dentro Adzic, fuori Yildiz.22:45

90'+2' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Dentro Mbangula, fuori Conceicao.22:44

90'+1' Conceicao spreca un'importante occasione in contropiede, lo ferma Giannetti in area. 22:42

90' Saranno quattro i minuti di recupero.22:42

88' GOL! JUVENTUS-Udinese 2-0. Ha segnato Vlahovic! Yildiz lo battezza in area, il serbo controlla e incrocia potente col mancino. Nulla da fare per Okoye.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic22:41

88' È arrivato anche il terzo gol della Roma sul Milan: 3-1.22:39

87' Dopo un buon dribbling in area su Solet, Vlahovic sbaglia la giocata.22:38

85' Chiusura importante di Alberto Costa in anticipo su Davis, in area piccola.22:36

81' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori McKennie molto dolorante per infortunio, dentro Douglas Luiz. 22:33

80' Problemi fisici per McKennie che non riuscirà a continuare.22:33

80' Kelly di testa gira da corner. Centrale, blocca Okoye.22:32

79' McKennie fuori con deviazione: buona l'imbeccata di Yildiz che aveva trovato il fondo e aveva poi messo a rimorchio.22:31

78' Locatelli ci prova dalla trequarti, a metà tra un tiro e un cross. Sul fondo. 22:30

77' AMMONIZIONE PER L'UDINESE. Kristensen in ritardo su McKennie. 22:28

77' Vlahovic cerca l'acrobazia in area col destro, calcia addosso a Solet.22:28

76' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Dentro Giannetti, fuori Kabasele.22:37

76' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Dentro Sanchez, fuori Ekkelenkamp.22:28

73' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Dentro Vlahovic, fuori Kolo Muani.22:25

72' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Dentro Weah, fuori Cambiaso.22:24

71' Ekkelenkamp cerca il destro da fuori, un buon tentativo a scendere. Ma non abbastanza. 22:23

70' La Juve prova ora a consolidare il possesso del pallone. 22:22

67' Cross delicato di Conceicao col mancino, non esce Okoye ed Ekkelenkamp libera.22:19

66' È entrato in partita Yildiz, ora effervescente. 22:18

64' Girata di Davis in area, si immola Locatelli che impatta con il volto. 22:16

63' La Juventus torna momentaneamente quarta in classifica22:16

61' GOL! JUVENTUS-Udinese 1-0. Ha segnato Nico Gonzalez! Sinistro violento dal cuore dell'area, sul tocco di Yildiz, che gonfia la rete. Qualche protesta dell'Udinese per il precedente contatto tra l'argentino e Solet a cui aveva sottratto il pallone. Per Ayroldi è tutto buono e il Var conferma.



Guarda la scheda del giocatore Nicolás González22:20

60' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Lovric, dentro Rui Modesto.22:12

59' Davis sbuccia da dentro l'area col mancino, sprecata una buona chance.22:11

58' Roma di nuovo in vantaggio col Milan e Juve ora quinta. 22:09

55' Conceicao ci prova al volo sugli sviluppi di punizione rimpallata. Ekkelenkamp si oppone in qualche modo.22:07

54' Punizione al limite per la Juve: Kristensen aggancia Kolo Muani che perde anche uno scarpino. 22:06

52' PALO DI CONCEICAO! Secondo legno per la Juve. Dribbling secco al limite e mancino a giro che Okoye tocca con le unghie, quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo esterno. Grande parata.22:06

51' Karlstrom, trovato tra le linee, cerca il destro da fuori. Centrale e facile per Di Gregorio.22:06

49' Chiusura preziosa di Kabasele su Kolo Muani, poi fa altrettanto bene Conceicao in ripiegamento che ferma la ripartenza dell'Udinese.22:02

48' L'Udinese sembra aver approcciato con più intraprendenza questa ripresa.21:59

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia senza sostituzioni. 21:57

Roma attualmente sul risultato di 1-1 con il Milan, Lazio sotto con l'Inter: con questi parziali la Juventus sarebbe sola al quarto posto.21:56

La Juventus fa la partita ma non riesce a sbloccarla. Le occasioni migliori per Kolo Muani che sbaglia davanti a Okoye e per Nico Gonzalez che coglie il palo su un errore del portiere dell'Udinese. Buona gara in non possesso dei friulani. 21:41

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-UDINESE 0-0. La Juventus controlla la partita, ma non sfonda per ora.21:39

45'+2' PALO DI NICO GONZALEZ! Rientra sul sinistro e spara dal limite sul primo palo, Okoye coperto si lascia sfuggire il pallone dalle mani e viene salvato dal montante. Poi si rifugia in corner l'Udinese.21:47

45'+2' Kristensen cerca la deviazione volante da corner, difficile e sul fondo.21:36

45' Ci saranno due minuti di recupero. 21:34

43' COLPO DI TESTA DI NICO GONZALEZ! Cross da sinistra di Cambiaso, l'argentino prende bene il tempo ma gira alto sulla traversa da posizione più che favorevole. 21:33

42' Kabasele anticipa due volte Kolo Muani in area.21:31

41' Alberto Costa chiude Zemura in area dopo un brutto errore di Nico Gonzalez che aveva perso un pallone sanguinoso. 21:30

40' Il Milan ha intanto trovato il pareggio con la Roma, che torna dietro alla Juventus in classifica.21:28

39' Alberto Costa scende a destra e rientra sul sinistro per cercare la conclusione sul primo palo. Deviazione in corner. 21:28

38' Retropassaggio complicato di Conceicao a Di Gregorio che deve andare di testa per evitare guai. 21:27

37' Yildiz prova il destro violento dal limite sugli sviluppi di angolo mosso corto. Potente ma alto. 21:26

36' Estremamente attenta la fase di non possesso dell'Udinese in questo primo tempo. 21:33

35' TIRO DI CAMBIASO! Break dell'esterno della Juve che arriva fino dentro l'area e calcia col mancino sul primo palo. Respinge Okoye e Solet mette poi in angolo evitando il tap-in.21:24

34' Grande giocata di Solet che esce da una gabbia di avversari e poi cerca il cross con l'esterno destro. Respinge la difesa della Juventus.21:23

33' Yildiz tampona da dietro Ehizibue concedendo una punizione interessante all'Udinese sulla trequarti avversaria. 21:22

30' Combinazione pregevole nello stretto tra Kolo Muani e Yildiz che poi azzarda un dribbling di troppo e perde la carambola. È rimessa dal fondo. 21:46

29' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Kamara, dentro Zemura.21:18

29' Problemi fisici per Kamara che ha chiesto il cambio alla panchina dell'Udinese. 21:17

28' Ekkelenkamp ignora Ehizibue largo a destra e va al tiro da fuori. Centrale, blocca Di Gregorio. 21:17

26' Kamara chiude Nico Gonzalez che era ripartito su contropiede veloce lanciato direttamente da Di Gregorio. 21:16

26' Cross interessante messo da destra da Ehizibue, sicuro Di Gregorio in presa alta.21:15

24' Kolo Muani non arriva al tocco vincente sul secondo palo sugli sviluppi di angolo spizzato da McKennie. Era potenzialmente una buona occasione. 21:13

23' Yildiz scarica sul fondo dopo una buona combinazione con McKennie, c'è la deviazione in angolo di Solet.21:12

22' Kabasele bravo a murare Kolo Muani che lo aveva sfidato in uno contro uno.21:12

20' Alberto Costa conquista una punizione sulla linea di fondo dell'Udinese grazie a una giocata su Solet.21:10

18' Momento di forcing della Juve. Cambiaso cerca Nico Gonzalez in area che non arriva alla deviazione aerea. C'era una deviazione di Kamara, non ravvisata da Ayroldi. 21:08

17' Traversone basso di Kelly, ancora da sinistra. Kabasele allontana.21:07

16' Yildiz cerca il destro sul secondo palo dal vertice sinistro dell'area. Fuori misura. 21:05

14' AMMONIZIONE PER L'UDINESE. La seconda in un quarto d'ora. Lovric sgambetta da dietro Conceicao.21:03

13' Iniziativa arrembante di Ehizibue, Cambiaso prima lo chiude e poi regala il corner.21:03

10' KOLO MUANI SBAGLIA A TU PER TU! Grande imbucata di Locatelli per il francese che brucia Kristensen ma sbaglia l'ultimo tocco prima del tiro davanti a Okoye. Bravo il portiere dell'Udinese in uscita.21:00

10' Positivo comunque l'approccio alla partita della Juventus. 20:58

8' LOCATELLI VICINO AL VANTAGGIO! Interno destro dal limite sul rimorchio di Conceicao messo in moto da una rimessa veloce di Nico Gonzalez. Impatto non pulitissimo e pallone largo sul primo palo.20:58

7' Renato Veiga ci prova dalla lunghissima distanza, pretenzioso e sul fondo. 20:56

7' Cross basso e teso di Cambiaso da sinistra, respinge Kristensen.20:56

5' Roma subito in vantaggio col Milan, Juventus momentaneamente quinta. 20:55

4' PUNIZIONE DI CONCEICAO! Dai 22 metri fa girare il sinistro sulla barriera, alto di circa un metro. 20:54

3' AMMONIZIONE PER L'UDINESE. Kamara prima scivola e poi trattiene vistosamente Nico Gonzalez che si stava involando al limite.20:53

3' Anche l'Udinese accenna una pressione offensiva.20:52

2' Kolo Muani subito minaccioso in pressing su Okoye.20:51

1' Juventus in campo con la nuova maglia che sarà indossata stabilmente nella prossima stagione.20:50

1' E' cominciata JUVENTUS-UDINESE! Buona partita a tutti. 20:49

Ayroldi aspetta la perfetta contemporaneità con gli altri campi di Serie A. 20:47

Per la gara tra Juventus e Udinese è stato designato Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Preti-Cipressa e Boncacina come quarto uomo. Al Var Pezzuto e Avar Maresca.20:40

Runjaic deve fare a meno di Atta e Lucca, squalificati. Bijol ha un problema muscolare. C’è Okoye tra i pali e una linea difensiva a tre composta da Kabasele, Kristensen e Solet. Sugli esterni di centrocampo ci saranno Ehizibue e Kamara. Davis l'unica punta, supportato alle spalle da Ekkelenkamp.20:38

Tudor è orfano degli squalificati Savona, Thuram e Kalulu. Per arginare l’emergenza difensiva il tecnico croato sceglie la linea a quattro con Alberto Costa, Veiga, Kelly e Cambiaso (questi ultimi due al rientro). A centrocampo agiranno McKennie e Locatelli. In avanti Kolo Muani sarà affiancato da Yildiz, di rientro dalla squalifica.20:36

FORMAZIONE UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis.20:33

FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Conceiçao; Yildiz, Kolo Muani.20:33

Dall’altra parte Runjaic si è soffermato sull’aspetto tattico: ‘Modulo? Già da inizio stagione volevamo essere duttili, ma siamo partiti a tre per lavorare sui principi di base e allenare i meccanismi. A tre hai più peso a centrocampo, poi sulle fasce abbiamo giocatori che sanno giocare sia a tre che a quattro come Ehizibue, Zemura e Kamara, che hanno fatto una buona stagione. Lavoreremo su queste soluzioni e vedremo quali giocatori possono essere più adatti alla nostra rosa per utilizzare entrambi i sistemi. Sono convinto che con determinati cambiamenti possiamo fare entrambi i moduli, è una nostra ambizione’.20:27

Così Tudor ha presentato la partita all'anti-vigilia: ‘La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene questa settimana. L’Udinese è una squadra fisica che corre tanto e che ha fatto grandi prestazioni, per questo dico che non esistono partite semplici. Domenica tutti devono dare il massimo, chi comincia e chi subentra in corsa. Ai ragazzi dico sempre di andare a giocare senza pensieri, trovare gusto in quello che si deve fare sul rettangolo verde’.20:26

L’Udinese non ha particolari velleità di piazzamento ma è a caccia di un risultato di prestigio e del riscatto dopo il brutto ko interno con il Monza già retrocesso. 20:25

La Juventus si presenta in pole position nella corsa al quarto posto alla vigilia delle ultime due gare e, in caso di vittoria in questa giornata e settimana prossima a Venezia, sarebbe certa di raggiungere l’obiettivo senza curarsi dei risultati degli altri. I bianconeri sono reduci dal pareggio incassato nel recupero a Roma con la Lazio dopo aver giocato oltre mezz’ora in inferiorità numerica.20:22

L’Udinese è la squadra che ha perso più gare (quattro) in questa Serie A dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio. I friulani hanno però vinto l’ultima trasferta stagionale in ben cinque delle ultime sette annate di Serie A (2P) e più in generale ha trovato la rete in ciascuna delle 24 più recenti gare di questo tipo.20:20

La Juventus ha stabilito un nuovo record di pareggi in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 16. Ma ha trovato il successo in ciascuna delle tre gare casalinghe di Serie A con Igor Tudor in panchina; solo due allenatori hanno vinto tutte le prime quattro partite interne nella competizione con i bianconeri negli ultimi 55 anni: Massimiliano Allegri nel 2014 e Maurizio Sarri nel 2019.20:19

La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di Serie A contro l’Udinese (1N, 2P), segnando una media di 2.3 gol a partita nel parziale.20:18

Benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Udinese, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A. 19:10

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp