90'+4' Finisce qui: Monza 1-2 Empoli.22:46

90'+1' Tre minuti di recupero.22:42

88' Il Monza ci riprova da calcio piazzato: sinistro di Caldirola, Vasquez si distende e dice "no".22:40

87' Cartellino giallo ai danni di Ismajli (Empoli).22:39

86' Attacca il Monza.22:39

83' Sostituzione Empoli: esce Fazzini per Ebuehi.22:35

82' Calcio di punizione sulla trequarti per il Monza, il destro di Sensi non centra lo specchio della porta.22:34

80' Sostituzione Monza: esce Bianco per Sensi.22:31

80' Dieci minuti, più il recupero, alla fine del match.22:31

78' Il Monza riconquista palla e prova a salire, l'Empoli attende.22:30

74' Possesso Empoli.22:26

71' Doppia sostituzione Monza: esce Keita Balde per Petagna e Caprari per Ciurria.22:23

70' Sostituzione Gianluca Caprari Patrick Ciurria22:34

70' Sostituzione Empoli: esce Esposito per Anjorin.22:22

69' Tentativo di Esposito (Empoli), conclusione deviata sul fondo.22:21

66' CHANCE MONZA! Cross in mezzo di Caprari e colpo di testa di Carboni, il pallone termina sul fondo di pochissimo!22:18

65' Attacca il Monza che conquista un corner.22:17

62' Circa mezz'ora alla fine: Empoli avanti 3-1 in rimonta.22:15

59' GOL! Monza 1-3 Empoli! Autorete di Pizzignacco! Gyasi entra in area in velocità e con il destro prende il palo, ma il pallone sbatte alle spalle del portiere di casa e finisce in porta!



58' Destro di Caprari (Monza) dal limite, conclusione deviata sul fondo.22:10

58' Prova ad avanzare il Monza.22:09

55' Doppio cambio Monza: fuori Zeroli e Palacios per Mota Carvalho e Caldirola.22:07

54' Possesso Empoli.22:05

51' GOL! Monza 1-2 Empoli! Rete di Viti che anticipa tutti sullo primo palo e infila in rete di testa su cross dalla bandierina di Cacace!



50' Spinge l'Empoli: i primi cinque minuti sono di fuoco per la squadra di D'Aversa.22:02

49' GOL! Monza 1-1 Empoli! Rete di Colombo che riceva in area da Fazzini e con il mancino spedisce la sfera alla destra di Vasquez!



47' OCCASIONE EMPOLI! Colombo si gira bene sul limite dell'area e libera il sinistro: traversa!21:59

47' Subito un corner a favore dell'Empoli: Cacace crossa dentro, allontana il Monza.21:58

46' Doppio cambio Empoli: escono Henderson e Marianucci per Colombo e Goglichidze.21:54

46' Si ricomincia!21:57

Gara correttissima fino ad ora: nessun cartellino estratto.21:38

Termina con il vantaggio del Monza la prima metà della gara. L'Empoli parte bene e si rende pericoloso con Fazzini, Cacace e Marianucci, ma i lombardi escono fuori alla distanza e al 30' trovano l'1-0 con Birindelli, lanciato da Caprari a tu per tu con Vasquez. Al 37' il Monza va vicino al raddoppio con Balde e Carboni, ottimi gli interventi dell'estremo difensore avversario.21:48

45'+1' Fine primo tempo: Monza 1-0 Empoli.21:36

45' Un minuto di recupero.21:34

44' Giropalla Empoli.21:33

41' Offensiva sterile dei toscani, riparte il Monza che tenta la conclusione con Caprari: il destro termina sul fondo.21:31

40' Imposta l'Empoli.21:30

37' OCCASIONE MONZA! Prima la botta di Balde, poi la respinta di Carboni: para Vasquez!21:29

36' Resta in possesso il Monza.21:25

32' Continua il buon momento del Monza che fa girare il pallone.21:21

30' GOL! Monza 1-0 Empoli! Rete di Birindelli che viene lanciato in porta da Caprari e deposita in rete alle spalle di Vasquez!



28' Destro di Akpa Akpro (Monza), palla fuori.21:18

27' Giropalla del Monza, attende l'Empoli.21:16

24' Il Monza alza il baricentro.21:13

21' OCCASIONE EMPOLI! Primo corner a favore dei toscani: cross di Henderson e conclusione di prima di Marianucci, mura la difesa del Monza!21:12

19' Ancora possesso Empoli.21:08

16' Destro di Henderson (Empoli) dalla distanza, il tiro è impreciso.21:05

15' Controlla bene l'Empoli che torna al giropalla.21:03

13' Il Monza conquista palla e prova a impostare in attacco.21:02

10' L'Empoli mantiene il pallino del gioco.20:59

8' ANCORA EMPOLI! Fazzini verticalizza per Gyasi che da destra crossa al centro per Cacace, quest'ultimo arriva in corsa sul primo palo ma spedisce sul fondo!20:59

6' CHANCE EMPOLI! Destro potente di Fazzini che si gira bene in area, para Pizzignacco!22:18

5' L'Empoli avvia il giropalla e tenta la prima offensiva.20:54

1' Si comincia, il primo pallone lo gestisce il Monza!20:49

La gara sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli. Valerio Colarossi di Roma 2 e Valerio Vecchi di Lamezia Terme saranno gli assistenti, con Giuseppe Collu di Cagliari IV uomo e Michael Fabbri di Ravenna e Maurizio Mariani di Aprilia rispettivamente Var e Avar.20:30

L'Empoli (17 su 29) e il Monza (14 su 27) sono due delle tre squadre (c'è anche la Fiorentina, 31 su 54) che in percentuale hanno segnato più gol nel corso del primo tempo.20:28

FORMAZIONE EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez - Marianucci, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella - Fazzini, Cacace - Esposito.20:26

FORMAZIONE MONZA (3-5-2): Pizzignacco - Carboni, Brorsson, Palacios - Birindelli, Zeroli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos - Caprari, Balde.20:56

Guardando ai precedenti, l'Empoli è rimasto imbattuto in tre dei cinque precedenti di Serie A contro il Monza, grazie a due successi e un pareggio. Nelle due precedenti gare casalinghe in massima serie, però, il Monza ha sempre vinto.20:22

Il fischio d'inizio - in contemporanea con altri otto match - è fissato alle 20:45. Mentre la squadra di Nesta è ormai retrocessa in Serie B, l'Empoli di D'Aversa continua a inseguire l'obiettivo salvezza: fondamentali i tre punti per i toscani.20:17

Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Empoli, gara che vale la penultima giornata del campionato di Serie A.20:14

