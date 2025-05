Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci alla 38a ed ultima giornata di Serie A!23:00

90'+13' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ENNIO TARDINI! Parma-Napoli 0-022:55

90'+13' Suzuki rinvia direttamente in fallo laterale.22:54

90'+12' Fallo in attacco di Billing su Bernabé. 22:54

90'+11' E' finita la partita a San Siro. Inter-Lazio 2-222:53

90'+10' Si andrà avanti altri 3 minuti.22:52

90'+10' NON E' RIGORE! Doveri torna sui suoi passi e assegna calcio di punizione al Parma.22:52

90'+9' Doveri va al monitor a rivedere il contatto! Un contatto precedente a quello in area di rigore potrebbe non assegnare il rigore al Napoli.22:51

90'+6' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Neres sterza in area di rigore e viene fermato da Lovik che si disinteressa del pallone!22:48

90'+4' Intervento duro di Mazzocchi su Hainaut per fermare una ripartenza del Parma. Ammonito.22:46

90'+3' A terra Rrahmani. Doveri deve fermare nuovamente il gioco.22:45

90'+1' Grande confusione tra le panchine! Doveri si avvicina con il cartellino rosso in mano mentre Conte e Chivu non se le mandano a dire. Espulsi entrambi i tecnici!22:43

90' 7 minuti di recupero.22:42

90' Cambia ancora il parziale a San Siro. Pedro pareggia su rigore. Campionato infinito.22:42

89' Lunghissimo possesso palla del Napoli alla ricerca di spazi che termina con un cross sul secondo palo per Billing che non arriva a deviare di testa.22:41

87' Bonny fermo a terra. Gioco fermo.22:39

87' Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.22:38

86' 5a sostituzione Napoli. Esce Leonardo Spinazzola ed entra Pasquale Mazzocchi.22:38

86' 5a sostituzione Parma. Esce Ange-Yoan Bonny ed entra Jacob Ondrejka.22:38

85' 4a sostituzione Parma. Esce Mateo Pellegrino ed entra Milan Đurić.22:37

85' 3 sostituzione Parma. Esce Emanuele Valeri ed entra Mathias Løvik.22:37

85' Triplo cambio per Chivu.22:37

84' Spinazzola punta Bernabé sulla sinistra ma non risce a mantenere il pallone nel rettangolo di gioco. Rifiatano i padroni di casa.22:36

83' Il Parma ora sta calciando ogni pallone il più lontano possibile. Il Napoli spinge a pieno organico.22:35

82' Fallo in attacco di Pellegrino su Rrahmani. Palla nuovamente al Napoli.22:34

80' 4a sostituzione Napoli. Esce Romelu Lukaku ed entra Giovanni Simeone.22:33

80' 3a sostituzione Napoli. Esce Matteo Politano ed entra Cyril Ngonge.22:32

80' L'Inter passa nuovamente in vantaggio a San Siro. A 10 minuti dal termine il Napoli subisce nuovamente il sorpasso.22:32

79' Fase di gioco molto confusa con entrambe le squadre che cercano di spingere.22:31

78' Punizione dalla trequarti calciata da Bernabé. Lascia scorrere sul fondo Spinazzola.22:29

76' Spinazzola sbaglia la misura del cross dalla sinistra con la palla che termina direttamente sul fondo.22:28

76' 2a sostituzione Parma. Esce Hernani ed entra Adrián Bernabé.22:27

74' La Lazio pareggia a San Siro! Controsorpasso in vetta.22:26

73' Di Lorenzo ammonito per aver fermato con un fallo un contropiede del Parma.22:24

71' ANCORA LA TRAVERSA FERMA IL NAPOLI!! McTominay calcia la punizione direttamente in porta cercando il palo difeso da Suzuki, che vola e manda la palla a sbattere sulla traversa.22:23

70' Napoli ora schierato con il 4-3-3.22:22

70' Delprato ferma con un fallo McTominay al limite dell'area di rigore. Cartellino giallo per lui.22:22

69' 2a sostituzione Napoli. Esce Billy Gilmour ed entra Philip Billing.22:36

69' 1a sostituzione Napoli. Esce Giacomo Raspadori ed entra David Neres.22:21

68' Hernani recupera molto bene su Politano ma poi tiene troppo il pallone complicandosi la vita in zona pericolosa. Alla fine risolve tutto mettendo in fallo laterale.22:20

66' Suzuki va lungo a cercare Pellegrino che fa sponda di testa verso al centro dell'area di rigore. Meret arriva sul pallone prima di Bonny.22:18

65' Gran lavoro di Pellegrino che difende palla nella metà campo del Parma e conquista un buon calcio di punizione per far rifiatare la propria squadra.22:17

63' Entra Hainaut al posto di Leoni, protagonista di una grandissima partita su Lukaku. Del Prato si abbassa sulla linea dei 3 difensori.22:15

63' 1a sostituzione Parma. Esce Giovanni Leoni ed entra Antoine Hainaut.22:15

61' Non sembra farcela il centrale del Parma. Leoni alza il braccio a richiamare la panchina e si accascia nuovamente a terra.22:13

60' Ora spinge fortissimo il Napoli. Spinazzola mette una palla bassa al centro dalla sinistra. Allontana ancora la difesa ducale.22:12

58' Rientra Leoni. Chivu non rinuncia al suo talento 18enne.22:11

58' TRAVERSA DI POLITANO!! Politano largo a destra tenta il tiro-cross che colpisce la palla alta della traversa e finisce sul fondo! Ancora un legno a salvare il Parma.22:10

57' OCCASIONE NAPOLI!! Raspadori riceve la sponda di Lukaku e raggiunge il fondo. Palla potente al centro con Suzuki che respinge pericolosamente sull'area piccola. Spinazzola, preso in controtempo, non riesce ad intervenire.22:09

56' Efficace in copertuta Balogh che non abbocca alle finte di Politano e gli ruba palla sul fondo.22:08

54' Il gioco riprende con il Parma momentaneamente in 10. Chivu sembra intenzionato a recuperare Leoni e non procedere alla sostituzione.22:07

53' Leoni rimane fermo a terra dolorante. Doveri ferma il gioco.22:05

52' L'Empoli ha ribaltato il Monza in avvio di ripresa. In questo momento quindi il Parma non ha la certezza matematica della salvezza.22:04

51' Tocco con la mano sinistra di Politano. Punizione Parma sulla trequarti sinistra.22:02

49' Buono il tiro dalla bandierina dove però nessun attaccante del Parma riesce ad intervenire. Il pallone attraversa tutto il campo e si spegne in fallo laterale per il Napoli.22:01

48' Nuovamente corner per i padroni di casa con Di Lorenzo che sbaglia il tocco e mette fuori il pallone.21:59

46' OCCASIONE PARMA!! Leoni anticipa Lukaku e da palla a Sohm che, da fuori area, prova la botta di sinistro a incrociare. Ancora Meret a mettere in calcio d'angolo!21:59

46' Hernani controlla con il tacco e prova a difendere pallone largo a destra ma non riesce a tenerlo in campo.21:58

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! Rispettata nuovamente la contemporaneità in tutti i campi. Si riparte dallo 0-0 maturato nella prima frazione con il Napoli che muove il primo pallone della ripresa. Nessun cambio effettuato durante l'intervallo.21:57

Le formazioni sono pronte a rientrare in campo. Serve un gol al Napoli per rispondere al vantaggio dell'Inter raggiunto nel finale del primo tempo contro la Lazio.21:54

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita!21:40

Non sono mancate comunque le occasioni da gol. Da una parte ci hanno provato Bonny e Sohm, dall'altra Politano e Zambo Anguissa che, con un autentico numero di magia, ha visto la sua conclusione fermata solo da palo.21:38

Partita più complicata del previsto per il Napoli di Antonio Conte che sta subendo le ripartenze veloci dei padroni di casa. Rete inviolate al Tardini.21:37

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Parma-Napoli 0-021:36

45' 1 minuto di recupero.21:35

45' Palla lunga per Lukaku. Suzuki, con coraggio, abbandona l'area di rigore e allontana di testa in fallo laterale.21:34

43' Lukaku lavora palla sul fondo e mette al centro con McTominay che non riesce a battere Suzuki da 2 passi. Doveri ferma comunque il gioco per un fallo di Lukaku in pressione.21:33

43' Altro cross dalla destra da parte di Politano. Anguissa prova a colpire in tuffo di testa ma viene anticipato di un soffio!21:32

41' Zambo Anguissa prova ad uscire dalla propria area palla al piede con Keita che riesce a fermarlo ed entrare in possesso al limite. Gioco fermo per un tocco di mano di Keita che dal replay sembra non esserci.21:31

39' Palla mandati in avanti dalla difesa del Parma. Rrahmani vince il duello fisico con Bonny e subisce fallo.21:29

36' Altra ammonizione sventolanda verso la panchina, stavolta quella del Parma. Giallo per Alvarez per proteste.21:27

33' PALO NAPOLI!! Capolavoro di Anguissa che stoppa di petto ed entra in area di rigore superando l'avversario con un sombrero e calcia ad incrociare col mancino! Solo il palo salva Suzuki.21:25

31' Scontro tra Meret e McTominay che difendendo su un cross dalla sinistra impattano di testa l'uno con l'altro. 21:22

30' OCCASIONE PARMA!! Altra ripartenza veloce dei ducali che parte da una palla recuperata su Politano. Sohm, servito sulla destra, punta l'area e scarica un destro violento sul primo palo. Meret vola e alza il pallone sopra la traversa!21:21

28' Pellegrino esagera nella pressione e commette fallo a centrocampo su Gilmour.21:18

26' Buon recupero di Balogh e Keita con la palla che viene smistata a sinistra a Bonny che sfida Di Lorenzo. Il terzino del Napoli riesce a fermare l'avversario concedendo uan rimessa laterale in zona offensiva.21:17

23' Recupero palla del Parma nella propria metà campo. Palla sulla sinistra per la progressione di Valeri che scende a grande velocità. Il suo cross però è troppo lungo ed irraggiungibile per Pellegrino.21:13

20' Raspadori riceve da McTominay al limite e protegge palla, che viene girata a destra per Politano che la sposta sul sinistro e cerca Lukaku sul secondo palo. Allontana la difesa.21:11

19' Altra conclusione in porta per i padroni di casa. Bonny riceve da Circati fuori area e calcia di destro di prima intenzione. La conclusione è potente ma troppo centrale.21:09

17' Molto pericoloso il Napoli. Anguissa allarga a destra per Politano che, da ottima posizione non calcia e gira palla al centro. Allontana la difesa ducale.21:07

16' Proteste da parte di Antonio Conte dopo un contatto subito da Lukaku. Doveri si avvicina la tecnico del Napoli ed estrae il cartellino giallo.21:07

15' Il Parma sviluppa sulla destra dopo il cambio di campo di Bonny per Valeri. Palla lunga per Hernani che in scivolata riesce a tenere in campo il pallone e girarlo al centro. Blocca senza problemi Meret.21:05

14' Dopo un avvio decisamente frizzante sembra essere calato leggermente il ritmo della partita.21:03

11' OCCASIONE NAPOLI! Sventagliata sulla destra per Politano che stoppa benissimo e punta Balogh accentrandosi. Giunto al limite scarica il mancino sul primo palo dove Suzuki blocca.21:01

10' Hernani calcia direttamente sulla barriera. Nulla di fatto.20:59

9' Ingenuità di Gilmour che si aggiusta un pallone in uscita con il braccio e concede una buona punizione al Parma.20:59

6' Ancora pericoloso il Parma. Bonny sguscia via sulla sinistra e mette un palla bassa a centro area. Si distende Meret e blocca a terra.20:57

6' Leoni perfetto su Lukaku, che prova a ricevere largo a sinistra. Il difensore dei ducali usa il fisico e lascia scorrere in fallo laterale.20:56

5' Suzuki svetta tra McTominay e Lukaku e afferra il pallone su un cross dalla sinistra.20:54

4' Percussione di Lukaku che entra in area di fisico e viene arginato in calcio d'angolo.20:54

4' Il Napoli si fa trovare sbilanciato e il Parma riesce a portarsi in attacco con Bonny. Si accentra da sinistra la punta francese ma conclude troppo centrale non creando affanni a Meret.20:53

2' Duello fisico tra Pellegrino e Olivera con l'attaccante del Parma che prova ad andarsene 1 vs 1. Doveri ravvisa un fallo di Pellegrino reo di aver sbracciato troppo e ferma l'azione.20:52

2' Valeri prolunga di testa un lancio dalle retrovie. Meret esce e anticipa Pellegrino facendo sua la sfera.20:51

1' Subito Parma in avanti. Olivera non rischia e mette in rimessa laterale.20:50

INIZIA LA PARTITA! Con qualche minuto di ritardo, si comincia! Fischia Doveri e il Parma muove il primo pallone del match.20:49

I giocatori continuano il riscaldamento in attesa che sia tutto pronto anche negli altri campi e venga rispettata la contemporaneità.20:48

Le formazioni sono schierate al centro del campo mentre risuona l'inno della Serie A. E' tutto pronto per questa bellissima sfida! Il Parma per la salvezza, il Napoli per confermarsi in vetta alla classifica.20:45

Le squadre sono nel tunnel e pronte a scendere in campo. Questa sera si giocano 9 partite in contemporanea alle 20.45 con ancora molti verdetti che questo campionato deve ancora esprimere. 20:42

A disposizione Napoli. Contini, Scuffet, Ngonge, Neres, Simeone, Billing, Hasa, Marin, Mazzocchi.20:13

A disposizione Parma. Corvi, Marcone, Bernabé, Lovik, Haj Mohamed, Hainaut, Plicco, Benedyczak, Vogliacco, Ondrejka, Estevez, Djuric, Almqvist, Trabucchi, Camara.20:11

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 4-4-2. Meret; Spinazzola, Olivera, Rrahmani, Di Lorenzo; McTominay, Gilmour, Zambo Anguissa, Politano; Raspadori, Lukaku.20:12

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA. 3-5-2. Suzuki; Circati, Leoni, Balogh; Valeri, Hernani, Keita, Sohm, Del Prato; Pellegrino, Bonny.20:08

Molto più serena la situazione in casa Napoli con Conte che non avrà a disposizione solamente Buongiorno e Juan Jesus. Unico diffidato Olivera.17:13

Osorio, Mihaila, Charpentier, Cancellieri e Kowalski riempiono l'infermeria del Parma. Non a dispozione di Chivu anche lo squalificato Valenti. Balogh, Valenti, Keita, Haj Mohamed e Djuric sono diffidati.17:13

I PRECEDENTI. Sono 39 le sfide intercorse tra le 2 squadre impegnate al Tardini questa sera. In leggero vantaggio si trovano i partenopei che hanno vinto in 18 occasioni contro i 14 successi ottenuti dai ducali; sono 7 invece i pareggi.17:09

Il direttore di gara designato è il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Marchetti IV uomo. Al Var ci sarà Marini assistito da Aureliano.17:04

Battuta d'arresto nell'ultima di campionato per il Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono stati raggiunti sul 2-2 dal Genoa nel finale di gara e hanno visto l'Inter portarsi a -1 dal 1° posto. Il Napoli arriva comunque in un buon momento di forma, lo certifica l'ultima sconfitta in campionato che è arrivata a Como nel corso della 26a giornata. Stasera l'armata di Conte tenterà l'affondo definitivo nella lotta Scudetto sperando in buone notizie da San Siro dove l'Inter ospita la Lazio.17:01

Il Parma si trova al 16° posto in classifica con 32 punti, in vantaggio di 4 rispetto al 18° e 19° posto occupati rispettivamente da Lecce ed Empoli. I ducali avrebbero dunque bisogno di punti per rimanere in Serie A la prossima stagione. La formazione allenata da Chivu, dopo un filotto di 7 risultati utili consecutivi è incappato in 2 sconfitte nelle ultime 2 giornate contro Como ed Empoli.16:56

Siamo allo Stadio Ennio Tardini! Il Parma di Cristian Chivu ospita il Napoli di Antonio Conte.16:48

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Napoli, gara valida per la 37a e penultima giornata di Serie A.16:47

