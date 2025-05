Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

90'+3' Fine partita: ROMA - MILAN 3-1.22:45

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.22:43

90' Cartellino giallo per Tomori fallo su El Shaarawy.22:42

90' Sostituzione Christian Mate Pulišić Filippo Terracciano22:42

87' GOL! ROMA - Milan 2-1! Rete di Cristante. Discesa di Angelino, grande intervento di Maignan, che salva una volta ma non può nulla sulla conclusione angolata di Cristante dal limite.



87' Assist Stephan Kareem El Shaarawy22:43

84' Sostituzione Matteo Gabbia Riccardo Sottil22:39

84' Dentro anche El Shaarawy per Saelemaekers.22:36

84' Nella Roma entra Baldanzi per Shomurodov.22:36

81' Cross morbido di Leao in area, Pavlovic sbuca da dietro ma non riesce a intervenire. la palla finsice a Musah che manda sull'esterno della rete.22:35

79' LEAO! Imbucata di Jovic per Leao che solo davanti Svilar prova a beffarlo ma viene fermato dal portiere giallorosso.22:31

78' Gourna Douath prende il posto di Paredes.22:29

78' Cambi nella Roma, entra Rensch per Soule.22:29

74' Il Milan stanco è costretto ad abbassarsi, la Roma fa girare bene palla.22:26

70' Roma in controllo, il Milan fatica a reagire.22:21

66' Leao prende il posto di Joao Felix.22:17

65' Dentro anche Fofana per Jimenez.22:18

65' Nel Milan entra Jovic per Loftus Cheek.22:17

62' Cartellino giallo per Jimenez.22:15

61' Cartellino giallo per Celik.22:15

58' GOL! ROMA - Milan 2-1! Rete di Paredes. Passa in vantaggio la Roma con un calcio di punizione di Paredes che calcia dai 25 metri e trova l'angolo alla destra di Maignan.



53' ROMA PERICOLOSA! Uno due tra Kone e Saelemaekers con quest'ultimo che dal limite prova il tiro a giro. Palla di poco sopra la traversa.22:05

51' Musah per Reijnders che ci prova di prima da posizione defilata. Conclusione a lato.22:03

50' Avvio di ripresa ad alto ritmo con continui cambi di fronte.22:01

46' Inizia il secondo tempo di ROMA - MILAN. Si riparte senza sostituzioni.21:57

La Roma sblocca subito la partita grazie al colpo di testa di Mancini, il Milan fa fatica a reagire e si ritrova in dieci dopo venti minuti per una gomitata di Gimenez a Mancini. Nel finale da un'invenzione di Pulisic scaturisce il pareggio di Joao Felix.21:38

45'+3' Fine primo tempo: ROMA - MILAN 1-1.21:37

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:34

45' Cartellino giallo per Cristante peer una strattonata a Lofrtus Cheek a metà campo.21:34

41' Saelemaekers riceve in area e cerca spazio in mezzo a tre per poi provare la conclusione. Palla alta sopra la traversa.21:31

39' GOL! Roma - MILAN 1-1! Rete di Joao Felix. Gran palla di Pulisic per Jimenez che solo davanti a Svilar prova a beffarlo, il portiere interviene ma non può nulla sul tap in di Joao Felix.



38' Ritmo un po' calato negli ultimi minuti, il Milan prova ad impostare ma non trova molti varchi in avanti.21:27

33' Gran palla in area di Paredes per Shomurodov che attacca bene la profondità, ma Tomori è provvidenziale nel recupero.21:22

31' Superata la mezz'ora di gioco, Roma avanti nel punteggio e negli uomini in campo.21:19

29' Calcio d'angolo per la Roma, batte Paredes ancora per Mancini, ma questa volta la difesa del Milan non si fa sorprendere.21:18

25' Cartellino giallo per Mancini, fallo su Joao Felix.21:14

24' Punizione dalla trequarti per la Roma, Paredes prova il cross in area, spazza la difesa del Milan.21:13

21' MILAN IN 10! Rosso a Gimenez per la gomitata a Mancini.21:11

20' Check al VAR per una gomitata in area di Gimenez e Mancini.21:10

16' JIMENEZ! Servito da Joao Felix dopo una doppia finta prova il tiro ad incrociare, palla di poco a lato.21:05

12' Tiro a giro di Soule da fuori area, palla che esce di poco alla destra di Maignan.21:01

10' Giro palla della Roma, il Milan prova a riorganizzarsi.20:59

8' Il Milan scosso dal gol preso a freddo fa fatica a reagire.20:57

3' GOL! ROMA - Milan 1-0! Rete di Mancini. Calcio d'angolo calciato da Soule, Mancini prende il tempo a Tomori e insacca di testa.



2' Scatto di Soule sulla destra, l'argentino brucia Jimenez e mette al centro, palla deviata in angolo.20:52

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - MILAN. Arbitra Piccinini.20:46

Nella Roma coppia d'attacco formata da Shomurodov e Soule, in mezzo al campo viene rilanciato Paredes, con lui Kone e Cristante. Sulle fasce chance per Saelemaekers, sull'altro lato confermato Angelino. Nel Milan parte in panchina Leao, gioca Joao Felix. In attacco c'è Gimenez dal primo minuto, difesa confermata con il terzetto formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan.20:00

Formazione MILAN (3-4-2-1): Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Musah, Loftus Cheek, Reijnders, Jimenez - Pulisic, Joao Felix - Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Jovic, Leao, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil.19:51

Formazione ROMA (3-5-2): Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Cristante, Paredes, Kone, Angelino - Soule, Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare Traore, El Shaarawy.19:51

La Roma reduce dalla sconfitta con annesse polemiche con l'Atalanta, è alla ricerca del riscatto, in quella che potrebbe essere l'ultima partita di Ranieri all'Olimpico. Il Milan dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, per dare un senso alla stagione deve centrare due vittorie in questo finale di campionato e sperare in alcuni risultati positivi da altri campi per centrare un piazzamento in Europa League.18:02

A 180 minuti dal termine del campionato, Roma e Milan si incrociano in una gara che può ancora dire molto per le speranze europee delle due squadre.17:58

