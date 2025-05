OCCASIONE VERONA! Mosquera va via dentro l'area e da posizione defilata colpisce sul primo palo, respinge Butez! Lazovic colpisce quasi d'istinto sul tap in trovando un difensore!22:45

Liscio di Moreno, Tchatchoua mette un cross teso per Mosquera con Butez che esce in anticipo22:28

Doppia brutta notizia per il Verona: ha pareggiato l'Empoli col Monza, è passato in vantaggio il Lecce contro il Torino22:01

Non molte emozioni al Bentegodi nei primi 45 minuti, il Verona crea poco dalle parti di Butez mentre è il Como a tenere il pallino del gioco. La squadra di Fabregas passa in vantaggio con Caqueret, ben servito da Douvikas, e chiude avanti di un gol la prima frazione di gioco21:42

Anche l'Empoli è in svantaggio a Monza, in questo momento il Verona sarebbe salvo21:29

Cartellino giallo dalla panchina per Alessandro Berardi. Proteste per l'esultanza ritenuta eccessiva di Caqueret21:23

GOL! Verona-COMO 0-1! Rete di Caqueret! Azione confusa in area gialloblù, Douvikas appoggia per Caqueret che infila la sfera all'angolino basso! Guarda la scheda del giocatore Maxence Caqueret 21:21

Le scelte di Fabregas: formazione tipo per il tecnico spagnolo, che ritrova Butez tra i pali e conferma la difesa titolare con Van der Brempt, Kempf, Goldaniga e Moreno. A centrocampo c'è Da Cunha con Perrone e Caqueret, mentre davanti Douvikas vince il ballottaggio con Cutrone per guidare l'attacco insieme a Paz e Strefezza20:01

Le scelte di Zanetti: il tecnico gialloblù deve rinunciare agli squalificati Duda e Suslov, non al meglio nemmeno Valentini che però stringe i denti. In mezzo tocca a Serdar e al recuperato Dawidowicz, mentre c'è Bernede alle spalle di Sarr e Tengstedt20:00

Il Como, nonostante una salvezza conquistata con largo anticipo, sta vivendo un ottimo momento di forma. I biancoazzurri non hanno perdonato nessuna delle squadre in lotta per non retrocedere nell'ultimo periodo, e sicuramente non faranno eccezioni questa sera al Bentegodi dove la compagine di Cesc Fabregas cercherà di conquistare la settima vittoria consecutiva16:44