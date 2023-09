Grazie per avere seguito con noi la diretta di Salernitana-Torino, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:32

Nella prossima giornata la Salernitana ospiterà il Frosinone, mentre il Torino dovrà affrontare la Roma.20:31

Il Torino supera senza troppe difficoltà la Salernitana. I padroni di casa crollano sotto i colpi di Radonjic e Buongiorno, ancora orfani di Dia, ma protagonisti comunque di una buona prestazione. Tra un palo di Cabral e un paio di ottime parate di Milinkovic, tre reti di un Torino cinico e molto concreto. La squadra di Juric conquista un’altra vittoria importante, quella di Sousa sprofonda invece nei bassi meandri della classifica.20:31

90'+6' Fine partita: SALERNITANA-TORINO 0-3 (15' Buongiorno, 41', 50' Radonjic)20:30

90' L'arbitro Giua concede 6 minuti di recupero.20:25

88' Sostituzione Torino: esce Samuele Ricci, entra Gvidas Gineitis.20:21

88' Sostituzione Torino: esce Duván Zapata, entra Pietro Pellegri.20:21

85' Grande occasione per la Salernitana che sfiora la rete con un colpo di testa ravvicinato di Fazio. Bravo Milinkovic-Savic ad evitare la rete dell'1-3.20:21

81' Cartellino giallo per Federico Fazio.20:15

78' Sostituzione Torino: esce Nemanja Radonjić, entra Yann Karamoh.20:14

78' Sostituzione Torino: esce Demba Seck, entra Karol Linetty.20:14

74' Ammonito Perr Schuurs nel Torino.20:08

71' Cooling break con le due squadre che si fermano su una situazione abbastanza chiara: match che sembrerebbe virtualmente chiuso, con la Salernitana demoralizzata per il risultato e con il Torino che gestisce e controlla l'andamento della partita.20:05

68' Sostituzione Salernitana: esce Mateusz Łęgowski, entra Grigoris Kastanos.20:02

68' Sostituzione Torino: esce Raoul Bellanova, entra Brandon Soppy.20:02

68' Sostituzione Salernitana: esce Domagoj Bradarić, entra Federico Fazio.20:01

64' Ancora Torino in attacco, questa volta con Schuurs che si stacca bene ed entra in area di rigore: il centrale olandese preferisce il passaggio a Zapata piuttosto che la conclusione, ma la difesa della Salernitana riesce ad evitare la quarta rete degli ospiti.20:02

59' Il Torino continua ad attaccare e trova anche la quarta rete, ancora una volta con Radonjic. Il gol viene però annullato dal Var per fuorigioco dello stesso calciatore serbo.20:02

55' La Salernitana appare evidentemente stordita dal terzo gol del Torino. Gli ospiti continuano ad attaccare in maniera insistente, dando vita ad un paio di sortite offensive interessanti che però non vengono concretizzate.19:51

50' GOL! Salernitana-TORINO 0-3! Rete di Nemanja Radonjic! Doppietta personale del fantasista granata, ben impeccato dal cross di Bellanova, protagonista dell'ennesima buona discesa offensiva.



Guarda la scheda del giocatore Nemanja Radonjic19:45

47' Cartellino giallo per Raoul Bellanova.19:40

46' Inizia il secondo tempo di SALERNITANA-TORINO!19:41

45' Sostituzione Salernitana: esce Norbert Gyömbér, entra Chukwubuikem Ikwuemesi.19:40

45' Sostituzione Salernitana: esce Erik Botheim, entra Loum Tchaouna.19:40

45' Sostituzione Salernitana: esce Emil Bohinen, entra Augustin Martegani.19:40

20' Nella seconda frazione ci si aspetta ovviamente maggiore gestione da parte del Torino che proverà a mantenere il controllo del possesso e a rischiare il meno possibile. Dall'altro canto potrebbe esserci qualche cambio offensivo per la Salernitana: occhio in particolare a Martegani e Ikwuemesi, pronti a dare man forte alla manovra d'attacco della squadra di Sousa.19:51

Prima frazione divertente all'Arechi, con il Torino che esce dal terreno di gioco in vantaggio per due reti a zero. Decisivi, fino a questo momento, i gol di Radonjic e Buongiorno. Sfortunata la Salernitana che a più riprese ha sfiorato la rete, specialmente con Cabral, Mazzocchi e Candreva, senza però riuscire a concretizzare.19:23

45'+3' Fine primo tempo: SALERNITANA-TORINO 0-2! In gol Buongiorno e Radonjic.19:21

45'+2' Incredibile azione della Salernitana. Assist di Candreva per Cabral, che lascia partire un missile da posizione ravvicinata che si stampa però sul palo. Risultato che resta dunque invariato.19:21

43' Cartellino giallo per Norbert Gyömbér.19:15

41' GOL! Salernitana-TORINO 0-2! Rete di Nemanja Radonjic! Buona azione di Bellanova sulla fascia destra, bravo ad imbeccare Seck: quest'ultimo si rende protagonista di un ottimo suggerimento per Radonjic, bravo a mettersi in proprio e a battere Ochoa con una conclusione insidiosa di destro a giro.



Guarda la scheda del giocatore Nemanja Radonjic19:44

38' Da una parte Mazzocchi, dall'altra Radonjic: sono loro due i protagonisti degli ultimi minuti. Entrambi provano a creare superiorità numerica, cercando l'occasione giusta per fare male. Non arrivano però chance concrete per nessuno dei due.19:11

33' Ancora Mazzocchi pericoloso nella Salernitana. L'esterno dei granata si accentra e lascia andare una buona conclusione rasoterra che esce di poco fuori a lato della porta difesa da Milinkovic-Savic.19:05

30' La Salernitana alza il proprio baricentro e inizia a spingere in maniera insistente. Bravo Mazzocchi ad insediarsi tra la difesa del Torino creando un paio di buone occasioni, senza però riuscire ad arrivare alla conclusione.19:03

27' Animi tesi tra Candreva e Tameze, il direttore di gara Giua è costretto a fermare il gioco per ristabilire la calma.19:01

23' Altro ottimo spunto di Cabral, tra i più pimpanti in casa Salernitana. Riesce però a cavarsela egregiamente Bellanova, bravo a guadagnare un fallo e a far respirare la propria squadra.18:57

20' Dopo 5 minuti dal vantaggio degli ospiti, reazione molto timida espressa da parte della Salernitana che non riesce ad impensierire particolarmente il Torino.18:52

15' GOL! Salernitana-TORINO 0-1! Rete di Alessandro Buongiorno! Calcio d'angolo a favore dei granata, mischia e rimpallo che favorisce Buongiorno: il centrale dei granata devia in rete da pochi metri.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Buongiorno18:49

12' Buona azione di Zapata che serve Radonjic in area. Il fantasista granata non riesce però a ribattere in rete, grazie anche ad una deviazione miracolosa di un difensore della Salernitana.18:48

8' Prima grande occasione della partita, in casa Salernitana, targata ovviamente Candreva. L'esterno granata stoppa bene la palla, si mette in proprio e lascia partire una pericolosa conclusione a giro ben neutralizzata da Vanja Milinkovic-Savic.18:42

4' Primo squillo della Salernitana dopo pochi secondi con Jovane Cabral, autore di un tiro che impensierisce però Vanja. Il Toro risponde con un paio di discese oddensice condotte bene da Bellanova, ma culminate con un nulla di fatto.18:36

1' Inizia il primo tempo di SALERNITANA-TORINO: dirige l'arbitro Giua.18:32

Il Torino ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di Serie A contro avversarie campane (5N, 3P), proprio contro la Salernitana (1-0, 2 aprile 2022), con una rete su rigore di Andrea Belotti.18:00

La Salernitana è imbattuta da otto incontri casalinghi in Serie A (4V, 4N), dopo tre sconfitte di fila all’Arechi senza mai segnare – questo è già il suo record di incontri consecutivi senza ko in casa nella competizione.18:00

Le scelte di Juric: neanche in panchina Vlasic, gioca Seck al suo posto al fianco di Radonjic. A centrocampo Tameze e Lazaro sostituiscono gli indisponibili Ilic e Vojvoda. Confermato Zapata come centravanti.18:00

Le scelte di Sousa: ancora assente Dia e dunque spazio a Botheim al centro dell'attacco, supportato da Cabral e Candreva. Confermato Legowski in mediana al fianco di Bohinen.17:58

Panchina TORINO: Gemello, Brezzo, Antolini, Gineitis, Karamoh, Linetty, N'Guessan, Pellegri, Sanabria, Sazonov, Soppy.17:57

Panchina SALERNITANA: Costil, Fiorillo, Bronn, Fazio, Ikwuemesi, Kastanos, Maggiore, Martegani, Sambia, Sfait, Tchaouna.17:56

Formazione TORINO (3421): Milinkovic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro - Seck, Radonjic - Zapata.17:50

Formazione SALERNITANA (3421): Ochoa - Lovato, Gyomber, Pirola - Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric, - Candreva, Cabral - Botheim.17:43

Nell'ultimo turno di campionato il Torino ha sconfitto il Genoa all'ultimo secondo con una perla di Radonjic, mette la Salernitana è caduta a Lecce sotto i colpi di Krstovic e Strefezza.17:41

Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie A, si affrontano Salernitana e Torino.17:40