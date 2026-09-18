Avvio completamente diverso per il Sassuolo targato Alberto Aquilani. I neroverdi hanno incassato 7 punti fin'ora e si trovano al 7° posto in classifica appaitati ad un sorprendente Frosinone e alla Juventus. Proprio contro la vecchia signora è arrivata, nell'ultima giornata di campionato, una vittoria pesantissima e di prestigio grazie alla rete in contropiede, allo scadere, dell'ex Adzic.17:57

I PRECEDENTI IN SERIE A. Quattro le sfide intercorse tra Monza e Sassuolo nella massima divisione italiana con i neroverdi mai capaci di battere i brianzoli. La prima gara, risalente alla stagione 2022/23, è finita in pareggio. I biancorossi hanno poi strappato il successo nelle restanti tre occasioni, concedendo una sola rete agli avversari.18:00

Azione bellissima e pericolosa del Monza. Robinson riceve fuori area e va di prima a servire Cutrone al termine di un'azione ben manovrata. Cutrone non stoppa perfettamente a pochi metri dalla porta e permette a Cinquegrano di spedire in corner.21:27

Termina a reti inviolate il primo tempo di Monza-Sassuolo. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa, in cui hanno confezionato due occasioni da gol in due minuti, è salita la prestazione del Sassuolo che ha iniziato a spingere e a creare molto a suon di ripartenze. 21:36

Buon break di Laurienté che parte da sinistra e si accentra a gran velocità, entra in area e fa partire il destro. Kouadio devia all'ultimo e manda in corner.22:14

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Monza - Sassuolo? La gara tra Monza e Sassuolo si giocherà venerdì 18 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Monza - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Monza - Sassuolo sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Monza - Sassuolo? La partita si gioca a Monza In che stadio si gioca Monza - Sassuolo? Stadio U-Power Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 2 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Monza - Sassuolo? La gara tra Monza e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Sassuolo? I marcatori del Monza sono stati Gustavo Varela al 51', 63' mentre il marcatore del Sassuolo è stato Vasilije Adzic al 88'

PREPARTITA

Monza - Sassuolo è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 20:45 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Sassuolo sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 26 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 13.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Cremonese-Sampdoria 2-0 22-08-2026 Serie A Parma-Cagliari 0-1 29-08-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 1-2 01-09-2026 Coppa Italia Torino-Monza 0-1

Attualmente il Monza si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Monza ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; il Sassuolo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Monza ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Parma e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Bologna e la Juventus ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 3-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Juventus vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.

Monza e Sassuolo si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 3 volte, il Sassuolo non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Monza-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è la squadra che il Monza ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in quattro confronti, tre successi brianzoli e un pareggio (tra cui l'1-0 nel confronto più recente del 28 gennaio 2024, con gol di Andrea Colpani).

Il Sassuolo ha vinto le ultime due partite di Serie A contro formazioni neopromosse (contro Cremonese e Pisa, entrambe a gennaio); l'ultima volta che i neroverdi hanno ottenuto più successi di fila nel massimo campionato contro squadre neopromosse risale al periodo tra febbraio e ottobre 2021 (quattro in quel caso).

Il Monza ha vinto solo una delle ultime 22 partite di Serie A (3N, 18P): 2-1 contro l'Udinese in trasferta l'11 maggio 2025 - subendo 52 reti nel periodo (2.4 di media a incontro).

Il Monza ha perso le ultime cinque gare casalinghe di Serie A e nel massimo campionato non ha mai registrato sei sconfitte di fila all'U-Power Stadium (cinque anche tra novembre 2024 e gennaio 2025).

Il Sassuolo ha guadagnato sette punti in questo campionato e solo due volte ha ottenuto più punti dopo le prime quattro gare stagionali di Serie A: 10 nel 2020/21 (pareggiando poi la quinta) e 8 nel 2015/16 (vincendo la quinta); 7 anche nel 2018/19 (vincendo poi la quinta).

Il Sassuolo non vince in trasferta in Serie A dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l'Udinese) - da allora in otto match fuori casa in campionato ha registrato tre pareggi e cinque sconfitte.

Il Monza è la squadra che ha subito il maggior numero di reti su sviluppo di calcio piazzato in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei: sei (di cui ben tre nel match più recente contro il Lecce).

Il Sassuolo è una delle due squadre ad aver registrato più contropiedi in questo avvio di campionato (otto, come la Fiorentina); due di questi hanno portato al gol, record al pari della stessa viola, Milan e Venezia.

Gustavo Varela ha realizzato due gol in questo campionato con il Monza, l’unico giocatore dei brianzoli ad aver segnato tre reti entro le prime cinque giornate di un campionato di Serie A è stato il compagno di squadra Andrea Colpani (tre nel 2023/24).

Domenico Berardi ha preso parte a 19 gol nelle sue ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (14G+5A), inclusa una rete nel suo confronto più recente contro queste formazioni (contro il Pisa lo scorso 31 gennaio, nel successo del Sassuolo per 3-1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: