Succede tutto nel secondo tempo. Non basta il calcio di punizione sublime di Adzic al minuto 88 a replicare alla doppietta di Gustavo Varela. L'attaccante del Monza ha portato in vantaggio i suoi con un colpo di testa al 51° e non sbagliando dal dischetto al minuto 63.
Il Monza sale a 4 punti e Juric vede la sua panchina smettere di traballare. Il Sassuolo invece non si muove da quota sette punti e rimane, in attesa degli altri match, al 9° posto in classifica.
Il campionato ripartirà il 10 Ottobre a seguito della pausa per le nazionali. Il Monza andrà in scena allo Stadio Olimpico contro la Lazio mentre il Sassuolo ospiterà il Milan.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive!22:48
Il Monza ottiene la prima vittoria in questo campionato e si conferma bestia nera per il Sassuolo trovando la quarta vittoria in cinque partite in Serie A contro i neroverdi.22:42
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO U-POWER STADIUM! Monza-Sassuolo 2-122:41
90'+5'
Ripartenza personale di Lucchesi che porta il pallone sulla bandierina. 22:40
90'+5'
Assalto totale del Sassuolo. Caleta-Car fa però partire un cross troppo timido su cui Tornqvist mette i guantoni.22:40
90'+3'
SASSUOLO VICINO AL 2-2! Cross perfetto di Adzic dalla trequarti destra. Bowie stacca e gira di testa scheggiando l'incrocio dei pali!22:39
90'+3'
Cambi esauriti su entrambe le panchine.22:38
90'+3'
5° sostituzione Monza. Esce Samuele Birindelli ed entra Yvan Maye.22:38
90'+2'
Ammonito anche Varela che si aggrappa a Dominguez per fermare l'offensiva emiliana.22:37
90'+1'
Il Monza prova a gestire il pallone tenendolo sulla bandierina ma il Sassuolo torna immediatamente in controllo del pallone.22:36
90'
Cinque minuti di recupero.22:36
90'
Mout avanza nella metà campo avversaria e calcia trovando una deviazione in corner. Respira il Monza.22:36
90'
Skjellerup riceve al limite e prova a far scorrere il pallone. E' una grande idea ma la palla scivola via diventando preda di Tornqvist.22:35
88'
Ancora un gol dalla panchina per Adzic. Partita riaperta al Brianteo!22:34
88'
GOOL!! Monza-SASSUOLO 2-1!! Rete di Vasilije Adzic! Calcio di punizione perfetto sul palo del portiere di Adzic. Potente e preciso!
Fallo di Mout al limite dell'area brianzola. Occasione per il Sassuolo.22:32
86'
Punizione Sassuolo in posizione avanzata calciata da Laurienté a centro area. Allontana di testa Varela.22:31
85'
Luca Lipani ammonito per proteste nei confronti di Perenzoni.22:31
85'
Bruttissimo intervento di Birindelli ai danni di Dominguez, completamente in ritardo. Ammonito.22:30
82'
5° sostituzione Sassuolo. Esce Darryl Bakola ed entra Laurs Skjellerup.22:27
82'
4° sostituzione Monza. Esce Jay Robinson ed entra Mathis Mout.22:27
80'
CI PROVA IL SASSUOLO! Dominguez si accentra da destra e batte con il mancino trovando poco angolo e la respinta di Tornqvist.22:26
79'
OCCASIONE MONZA! Birindelli riceve a sinistra e avanza entrando in area di rigore. Mancino velenoso ad incrociare, per l'autore dell'assist dell'1-0, con la palla che sfila accanto al palo.22:25
79'
Fraseggio prolungato del Sassuolo con la difesa lombarda ben piazzata in campo.22:24
77'
CHE AZIONE DEL SASSUOLO! Fraseggio stretto degli emiliani tra le maglie biancorosse. Doig riceve a sinistra e mette palla verso il primo palo dove si avventa Adzic che non riesce a trovare lo specchio con una conclusione complicata.22:23
75'
Adzic batte il piazzato verso il secondo palo. Leysen riesce a colpire di testa ma manda largo.22:21
74'
Contatto tra Bakola e Folorunsho al limite dell'area brianzola. Giallo per il giocatore del Monza.22:20
73'
Attacco completamente stravolto con i cambi da Aquilani.22:18
72'
4° sostituzione Sassuolo. Esce Sebastiano Esposito ed entra Vasilije Adzic.22:18
72'
3° sostituzione Sassuolo. Esce Domenico Berardi ed entra Benja Domínguez.22:17
71'
Foe Onda dalla distanza. Conclusione violenta ma fuori dal bersaglio.22:17
71'
Ripartenza Monza. Bakoune raggiunge il fondo a destra e crossa verso il secondo palo. Palla irraggiungibile per Robinson.22:17
71'
Ci prova ancora Cinquegrano, questa volta con il destro da fuori. Palla lontana dallo specchio della porta.22:16
69'
Laurienté tocca corto per Bakola che fa partire il cross da sinistra. Cinquegrano colpisce di testa dal secondo palo ma non riesce ad impensierire Tornqvist.22:15
68'
Buon break di Laurienté che parte da sinistra e si accentra a gran velocità, entra in area e fa partire il destro. Kouadio devia all'ultimo e manda in corner.22:14
67'
Aggressivo il Monza in pressione con Folorunsho che mette in difficoltà Bakola, bravo a resistere fisicamente e a completare il disimpegno.22:12
65'
Aquilani schiera le due punte per provare a recuperare la partita.22:11
64'
2° sostituzione Sassuolo. Esce Nemanja Matic ed entra Luca Lipani.22:11
64'
1° sostituzione Sassuolo. Esce Kristian Thorstvedt ed entra Kieron Bowie.22:10
63'
GOOL!! MONZA-Sassuolo 2-0!! Doppietta di Gustavo Varela! Rigore perfetto di Varela che calcia alla sua sinistra spiazzando Muric. Quarto gol in campionato!22:09
62'
CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Altro angolo battuto benissimo da Birindelli su cui Muric non esce. La palla arriva a centro area dove Mota è il primo ad arrivare e subisce il fallo da Sebastiano Esposito. Nessun dubbio per Perenzoni.22:07
61'
Ancora Dany Mota a far rifiatare i brianzoli. Altra discesa a destra e cross messo al centro dove Caleta-Car devia di testa in corner.22:06
60'
Momento di pressione del Sassuolo che prova a stazionare nella metà campo avversaria.22:06
58'
Percussione di Dany Mota che raggiunge il fondo sulla destra, si gira e serve per Foe Onda che calcia a rimorchio mandando sopra la traversa.22:04
57'
Berardi vede l'inserimento di Doig e prova a pescarlo sul palo lontano con un pallone morbido. Intercetta Bakoune che allontana col mancino.22:03
56'
3° sostituzione Monza. Esce Ebenezer Akinsanmiro ed entra Manga Foe Ondoa.22:02
56'
2° sostituzione Monza. Esce Mangas ed entra Adam Bakoune.22:01
56'
1° sostituzione Monza. Esce Patrick Cutrone ed entra Dany Mota Carvalho.22:01
55'
In fiducia il Monza. Mangas pescato sulla sinistra controlla ma perde il controllo sull'intervento di Caleta-Car che spedisce in calcio d'angolo.22:01
54'
Cinquegrano parte sulla destra e supera Mangas che è costretto al fallo. Calcio di punizione dalla trequarti interessante per il Sassuolo.22:00
52'
Varela manda in avanti il Monza col suo quinto centro stagionale, il terzo in Serie A.21:59
51'
GOOL!! MONZA-Sassuolo 1-0!! Rete di Gustavo Varela! Cinquegrano si perde Varela che stacca completamente solo a centro area sul tiro dalla bandierina da parte di Birindelli. Muric, non perfetto, manca l'intervento in presa e la palla finisce in rete.21:58
51'
OCCASIONE MONZA! Cutrone riceve un buon pallone da Robinson, si gira e calcia sul primo palo. Muric non si fida e devia in corner.21:56
50'
Bello scambio tra Esposito e Laurienté con il primo che entra in area ma trova la chiusura della difesa brianzola. Sfortunato il rimpallo per Esposito con la palla che termina in rinvio dal fondo.21:56
49'
Fase combattuta al centro del campo. Molti i contrasti con il direttore di gara che lascia spesso correre senza interrompere il gioco.21:55
47'
Robinson riceve sulla sinistra e salta secco Matic. Stringe la difesa emiliana e chiude l'iniziativa del ragazzo in prestito dal Southampton.21:53
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo con il pallone che rotola nella metà campo del Sassuolo. Nessun cambio nel corso dell'intervallo.21:50
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:37
Termina a reti inviolate il primo tempo di Monza-Sassuolo. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa, in cui hanno confezionato due occasioni da gol in due minuti, è salita la prestazione del Sassuolo che ha iniziato a spingere e a creare molto a suon di ripartenze. 21:36
45'+3'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Monza-Sassuolo 0-021:35
45'+2'
Il Sassuolo gestisce il possesso in modo cestistico controllando il cronometro e per affondare con l'ultimo pallone a disposizione. Thorstvedt viene liberato sulla destra ed il suo cross viene messo fuori da Caleta-Car.21:35
45'
Due minuti di recupero.21:32
45'
Folorunsho recupera palla e serve Cutrone sulla corsia di sinistra. Grande recupero di Bakola che, senza fronzoli, mette palla in rimessa laterale.21:32
42'
Ancora un tiro in porta per il Sassuolo con Esposito che, servito in area, sposta palla sul sinistro e calcia non trovando un buon angolo di tiro. Blocca centralmente Tornqvist.21:29
40'
Azione bellissima e pericolosa del Monza. Robinson riceve fuori area e va di prima a servire Cutrone al termine di un'azione ben manovrata. Cutrone non stoppa perfettamente a pochi metri dalla porta e permette a Cinquegrano di spedire in corner.21:27
38'
Percussione di Thorstvedt che arrivato nei pressi dell'area avversaria allarga per Cinquegrano che si fa pescare in posizione di fuorigioco.21:25
35'
Tacco illuminante di Esposito a smarcare Thorstvedt a centro area. Tornqvist esce in maniera coraggiosa e argina il centrocampista norvegese.21:22
33'
OCCASIONE MONZA! Torna a calciare in porta il Monza con Birindelli che riceve palla in area, defilato a sinistra, e va con il mancino calciando centrale. Blocca Muric.21:20
32'
Akinsanmiro ruba palla a Thorstvedt, che protesta per la spinta ricevuta, e va da Folorunsho che prova la botta dalla distanza. Respinge la difesa.21:19
30'
Kouadio perde palla, rimedia stendendo Thorstvedt e va a prendersi il primo cartellino giallo della partita.21:17
28'
OCCASIONE SASSUOLO! Altra ripartenza dei neroverdi con Bakola che controlla in area, defilato a destra, e va alla conclusione col destro verso il palo lontano. Respinge Tornqvist.21:16
27'
Si fa rivedere in attacco il Monza. Mangas serve al limite per Robinson che va alla conclusione col destro senza centrare il bersaglio.21:14
25'
Azione veloce bellissima del Sassuolo ma l'ultimo tocco di Laurienté, a servire Bakola, non è preciso e permette ai brianzoli di entrare in possesso del pallone.21:12
24'
Ci prova ora Matic da fuori area ma colpisce sporco il pallone che termina oltre la linea di fondo campo.21:11
24'
Schema da angolo per il Sassuolo con Berardi che serve Thorstvedt al limite. Il norvegese controlla e conclude trovando la deviazione che da un altro corner ai neroverdi.21:10
22'
Laurienté, isolato nell'uno contro uno, sfida Kouadio e lo supera in velocità per poi mettere palla al centro. Allontana ancora la difesa biancorossa.21:09
22'
Ancora un pallone impreciso di Berardi non da seguito al contropiede neroverde.21:08
19'
Ripartenza sprecata dal Sassuolo con Berardi che sceglie la via più complicata provando a premiare la sovrapposizione di Cinquegrano. Palla intercettata.21:06
18'
Possesso palla prolungato del Sassuolo che pian piano continua ad alzare il baricentro. Non lascia spazi la difesa brianzola.21:05
15'
OCCASIONE SASSUOLO! Ripartenza fulminea dei neroverdi con Laurienté, che fa un gran contro-movimento, lanciato alle spalle di Kouadio. Il francese va al centro dove Berardi calcia addosso a Tornqvist. La palla torna sui piedi dell'attaccante che prova a girare spalle alla porta e manda di poco a lato.21:03
14'
Angolo per il Sassuolo da destra. Berardi batte verso il secondo palo dove trova la respinta di Kouadio.21:01
13'
Varela trova una gran palla per Mangas sulla sinistra. L'inglese avanza e mette palla rasoterra al centro dove è ben appostato Leysen.20:59
12'
Cross da sinistra, troppo lungo, a cercare Esposito a centro area. Berardi non fa il movimento sul secondo palo e la difesa del Monza allontana senza affanni.20:58
10'
Berardi cerca il pallone filtrante per Thorstvedt ma Kouadio copre impedendo l'inserimento del norvegese.20:58
9'
Si affaccia in avanti anche la formazione ospite ma la difesa biancorossa si difende in maniera ordinata.20:55
7'
Sviluppo interessante del Monza con Varela che cambia campo trovando Mangas largo a sinistra. L'inglese si accentra e tenta la conclusione dalla distanza che termina ben al di sopra della traversa.20:54
6'
Caleta-Car allontana di testa un cross pericoloso di Folorunsho.20:52
5'
Dopo due minuti infuocati il Monza continua a spingere sulle fasce. La difesa emiliana sembra aver trovato ordine.20:52
2'
OCCASIONE MONZA! Ancora in avanti i brianzoli con Kouadio che riceve la sponda di Lucchesi e colpisce di testa verso la porta difesa da Muric. Conclusione debole e facilmente parata dall'estremo difensore neroverde.20:49
1'
Pericoloso il Monza con Cutrone che riceve sulla destra e va a mettere palla al centro. Cinquegrano chiude in calcio d'angolo anticipando Robinson.20:48
1'
Subito in appprensione la difesa emiliana.Si salvano Leysen e Caleta-Car.20:47
INIZIA LA PARTITA! Fischia Perenzoni e il Monza muove il primo pallone del match.20:47
Squadre nel tunnel e pronte a scendere in campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Monza-Sassuolo!20:42
A disposizione Sassuolo. Satalino, Turati, Adzic, Bowie, Dominguez, Ghion, Lipani, Obrador, Odenthal, Pierini, Sulemana, Van der Brempt, Skjellerup.20:05
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO. 4-3-3. Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Sebastiano Esposito, Laurienté.19:52
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA. 3-4-2-1. Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela.19:51
Il direttore di gara designato per la sfida delle 20.45 è il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.18:01
I PRECEDENTI IN SERIE A. Quattro le sfide intercorse tra Monza e Sassuolo nella massima divisione italiana con i neroverdi mai capaci di battere i brianzoli. La prima gara, risalente alla stagione 2022/23, è finita in pareggio. I biancorossi hanno poi strappato il successo nelle restanti tre occasioni, concedendo una sola rete agli avversari.18:00
Avvio completamente diverso per il Sassuolo targato Alberto Aquilani. I neroverdi hanno incassato 7 punti fin'ora e si trovano al 7° posto in classifica appaitati ad un sorprendente Frosinone e alla Juventus. Proprio contro la vecchia signora è arrivata, nell'ultima giornata di campionato, una vittoria pesantissima e di prestigio grazie alla rete in contropiede, allo scadere, dell'ex Adzic.17:57
Un solo punto raccolto dal Monza, neo-promossa, in queste prime quattro giornate di campionato grazie al pareggio ottenuto al Tardini contro il Parma. Nell'ultima giornata di campionato i brianzoli sono uscitti sconfitti dal Via del Mare, inutili le reti di Mangas e Zeballos con la partita terminata 3-2 per il Lecce.17:55
Siamo allo U-Power Stadium di Monza! Il Monza di Ivan Juric ospita il Sassuolo di Alberto Aquilani.17:50
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Sassuolo, gara d'apertura della 5° giornata di Serie A Enilive!17:49
La gara tra Monza e Sassuolo si giocherà venerdì 18 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Monza - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Sassuolo sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Monza - Sassuolo?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Sassuolo?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 2 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Monza - Sassuolo?
La gara tra Monza e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Sassuolo?
I marcatori del Monza sono stati Gustavo Varela al 51', 63' mentre il marcatore del Sassuolo è stato Vasilije Adzic al 88'
PREPARTITA
Monza - Sassuolo è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 20:45 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Sassuolo sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
26
Fuorigioco
1
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
2
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
13.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2026
Coppa Italia
Cremonese-Sampdoria 2-0
22-08-2026
Serie A
Parma-Cagliari 0-1
29-08-2026
Serie B
Virtus Entella-Cesena 1-2
01-09-2026
Coppa Italia
Torino-Monza 0-1
Attualmente il Monza si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Monza ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; il Sassuolo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Monza ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Parma e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Bologna e la Juventus ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 3-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Juventus vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.
Monza e Sassuolo si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 3 volte, il Sassuolo non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Monza-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Sassuolo è la squadra che il Monza ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in quattro confronti, tre successi brianzoli e un pareggio (tra cui l'1-0 nel confronto più recente del 28 gennaio 2024, con gol di Andrea Colpani).
Il Sassuolo ha vinto le ultime due partite di Serie A contro formazioni neopromosse (contro Cremonese e Pisa, entrambe a gennaio); l'ultima volta che i neroverdi hanno ottenuto più successi di fila nel massimo campionato contro squadre neopromosse risale al periodo tra febbraio e ottobre 2021 (quattro in quel caso).
Il Monza ha vinto solo una delle ultime 22 partite di Serie A (3N, 18P): 2-1 contro l'Udinese in trasferta l'11 maggio 2025 - subendo 52 reti nel periodo (2.4 di media a incontro).
Il Monza ha perso le ultime cinque gare casalinghe di Serie A e nel massimo campionato non ha mai registrato sei sconfitte di fila all'U-Power Stadium (cinque anche tra novembre 2024 e gennaio 2025).
Il Sassuolo ha guadagnato sette punti in questo campionato e solo due volte ha ottenuto più punti dopo le prime quattro gare stagionali di Serie A: 10 nel 2020/21 (pareggiando poi la quinta) e 8 nel 2015/16 (vincendo la quinta); 7 anche nel 2018/19 (vincendo poi la quinta).
Il Sassuolo non vince in trasferta in Serie A dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l'Udinese) - da allora in otto match fuori casa in campionato ha registrato tre pareggi e cinque sconfitte.
Il Monza è la squadra che ha subito il maggior numero di reti su sviluppo di calcio piazzato in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei: sei (di cui ben tre nel match più recente contro il Lecce).
Il Sassuolo è una delle due squadre ad aver registrato più contropiedi in questo avvio di campionato (otto, come la Fiorentina); due di questi hanno portato al gol, record al pari della stessa viola, Milan e Venezia.
Gustavo Varela ha realizzato due gol in questo campionato con il Monza, l’unico giocatore dei brianzoli ad aver segnato tre reti entro le prime cinque giornate di un campionato di Serie A è stato il compagno di squadra Andrea Colpani (tre nel 2023/24).
Domenico Berardi ha preso parte a 19 gol nelle sue ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (14G+5A), inclusa una rete nel suo confronto più recente contro queste formazioni (contro il Pisa lo scorso 31 gennaio, nel successo del Sassuolo per 3-1).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: