Una partita congelata per quasi tutti i novanta minuti viene sbloccata da un episodio nel finale, una deviazione sfortunata di Gila nella propria porta. La Lazio, in dieci per 70 minuti per un fallo da ultimo uomo di Romagnoli, prova a resistere e riesce nell'impresa in maniera ordinata, ma viene beffata sul rettilineo finale.

La Juventus aggancia il Napoli, impegnato domani ad Empoli, al primo posto a 16 lunghezze. La Lazio rimane a 13 punti.