Ennesimo pareggio senza reti della giornata. Atalanta e Lazio non trovano la via del gol dopo una partita molto intensa che ha visto i biancocelesti cominciare aggressivi, ma i bergamaschi guadagnare campo col passare dei minuti. Nella ripresa è la squadra di casa a sfiorare il gol in più occasioni, colpendo anche un palo con Zappacosta.

Nell'Atalanta gioca Lookman in avanti con Sulemana e De Ketelaere a completare il tridente. Difesa a tre formata da Djimsiti, Hien e Ahanor. Si rivede invece in panchina Scamacca, con lui pronti a subentrare anche Samardzic, Kristovic e De Roon. Nella Lazio sorpresa Zaccagni, che ha recuperato e scende in campo dal primo minuto, a completare il trio offensivo Cancellieri e Dia. In mezzo al campo con Guendouzi, ci sono Cataldi e Basic.17:28

Atalanta - Lazio è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 18:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Lazio sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente l'Atalanta si trova 8° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); invece la Lazio si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; la Lazio ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Atalanta ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Juventus e Como ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Genoa e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 1-1 mentre La Lazio ha incontrato il Torino pareggiando 3-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Atalanta e Lazio si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 38 volte, la Lazio ha vinto 33 volte mentre i pareggi sono stati 43.

Atalanta-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Atalanta ha vinto 38 dei precedenti 114 match contro la Lazio in Serie A (43N, 33P) e solo contro il Bologna (39) vanta più successi nella propria storia nel massimo campionato. Tuttavia, la squadra biancoceleste ha vinto quattro degli ultimi nove incontri con la Dea nel torneo (3N, 2P), tanti quanti nei precedenti 15 contro questa avversaria nella competizione (4N, 7P).

Dopo il successo per 1-0 nell’ultima trasferta contro l’Atalanta in campionato, la Lazio potrebbe conquistare due successi esterni di fila contro la Dea in Serie A per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscita solo tra febbraio e ottobre 2002 (1-0 in entrambi i casi) e tra maggio e agosto 2012 (2-0 e 1-0).

L’Atalanta non ha ancora perso un match in questa Serie A registrando due successi e quattro pareggi; solo una volta nella propria storia la Dea ha terminato in parità cinque delle prime sette gare stagionali nel massimo campionato (1V, 5N, 1P nel 1977/78).

Dall’arrivo di Ivan Juric, l’Atalanta non ha ancora perso alcuna delle sei partite giocate in Serie A (2V, 4N); il tecnico croato è uno dei due soli allenatori rimasti imbattuti in ciascuna delle prime sei gare alla guida della Dea nel massimo campionato, assieme a Giovanni Vavassori, che arrivò fino a otto (5V, 3N).

La Lazio ha conquistato quattro punti (1V, 1N) e segnato sei gol nelle ultime due giornate di Serie A, esattamente lo stesso bottino di punti e di reti registrato nelle precedenti 10 partite giocate nel torneo.

Solo il Sassuolo (14) ha effettuato più attacchi diretti rispetto all’Atalanta in questa Serie A: 13, ben nove in più degli avversari di giornata. Tuttavia, la Dea non ha realizzato alcuna rete a seguito di questo tipo di azione, mentre nessuna formazione ne vanta più di quella biancoceleste (due come il Sassuolo).

La Lazio è sia la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale in questa Serie A (956), sia quella che vanta più reti messe a segno al termine di azioni in contropiede nel torneo in corso: tre - meno solo di Siviglia (cinque), Bayern Monaco e Real Madrid (quattro entrambe) considerando i Big-5 campionati europei 2025/26.

Ivan Provedel (11.1 xGoT; sette reti incassate, autogol esclusi) e Marco Carnesecchi (7.8 xGoT; quattro gol subiti, escluse autoreti) sono i due portieri che hanno evitato di subire il maggior numero di reti rispetto alla qualità dei tiri in porta fronteggiati in questa Serie A: rispettivamente 4.1 e 3.8 - nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Hervé Koffi ha fatto meglio (5.4).

Dal suo arrivo all’Atalanta nel 2018/19, Mario Pasalic è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A: 48, tra cui due proprio in casa contro la Lazio (il 31 gennaio 2021 e il 4 febbraio 2024). Se andasse a bersaglio, potrebbe diventare solo il secondo pari ruolo capace di segnare più di una rete in ciascuna delle ultime otto stagioni di Serie A, dopo Hakan Çalhanoglu (fermo a sette anche Piotr Zielinski).

L'esterno d'attacco della Lazio Matteo Cancellieri ha già segnato tre gol in questo campionato in sole cinque presenze, gli stessi messi a referto con il Parma 24/25 in 27 presenze e a una sola rete di distanza dal suo record in un singolo torneo di Serie A (quattro gol segnati con l'Empoli 23/24 in 36 presenze). Uno dei suoi 11 gol totali nella massima competizione italiana è arrivato proprio contro l'Atalanta, il 23 novembre 2024 al Tardini di Parma.

