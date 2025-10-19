Il Bologna continua a vincere e si innalza a quota 13 punti in classifica. Decidono un gol per tempo: Holm su assist di Odgaard e Orsolini servito da Dominguez. Il Cagliari non sfrutta l'occasione di Felici per il possibile pareggio e perde la seconda gara consecutiva tra le mura amiche.
Nel prossimo turno, Verona-Cagliari e Fiorentina-Bologna.
Per la diretta di Cagliari-Bologna è tutto, buon proseguimento di giornata.
90'+6'
E' FINITA! CAGLIARI-BOLOGNA 0-2! Reti di Holm e Orsolini. 16:57
90'+4'
Ci prova ancora Gaetano, destro a giro sopra la barriera che esce a lato. 16:54
90'+3'
Gaetano batte direttamente a rete dalla lunga distanza, nessun problema per l'estremo difensore ospite. 16:53
90'+2'
AMMONITO LYKOGIANNIS: trattenuto Luvumbo. 16:52
90'+1'
Lancio profondo per Palestra, uscita di Ravaglia. 16:51
90'
Cinque minuti di recupero. 16:50
88'
QUINTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra De Silvestri, esce Holm. 16:48
86'
REVOCATO IL RIGORE! Il VAR richiama Marchetti al monitor: intervento regolare di Folorunsho, non c'è penalty! 16:49
85'
CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Fallo di Folorunsho ai danni di Holm. 16:46
84'
POBEGA! Erroraccio di Ze Pedro, Caprile evita il tris! 16:45
82'
Incontenibile Orsolini! Dribbling a fondo campo e tiro-cross che esce sul fondo. 16:42
80'
PILLOLA STATISTICA: 5° centro in campionato per il nazionale azzurro. 16:43
80'
GOL! Cagliari-BOLOGNA 0-2! Rete di Orsolini. Raddoppio degli ospiti: Dominguez serve Orsolini che punta l'area e lascia partire un potente sinistro che trafigge Caprile.
QUINTO CAMBIO NEL CAGLIARI. entra Kilicsoy, esce Esposito. 16:38
78'
Colpo di testa di Luperto in proiezione offensiva, blocca Ravaglia. 16:37
77'
QUARTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Pobega, esce Freuler. 16:37
77'
TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Dominguez, esce Cambiaghi. 16:36
76'
AMMONITO ESPOSITO: proteste eccessive. 16:36
74'
L'attaccante angolano gioca la sfera in area ma viene murato, poi Folorunsho crossa direttamente sul fondo. 16:34
73'
Vitik anticipa Luvumbo sull'assist tentato da Esposito. 16:32
71'
Luvumbo lamenta un tocco di mano di Ferguson, tutto regolare per Marchetti. 16:30
68'
QUARTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Gaetano, esce Prati. 16:29
68'
TERZO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Ze Pedro, esce Mina. 16:29
67'
Tackle falloso di Folorunsho ai danni di Holm. 16:26
65'
Gioco momentaneamente fermo, qualche problema a Odgaard. 16:26
63'
Colpo di testa di Folorunsho alto sopra la traversa, ravvisato offside. 16:23
62'
AMMONITO FERGUSON: fallo su Palestra. 16:22
62'
Svantagliata di Prati per Luvumbo che non aggancia la sfera. 16:21
60'
SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Lykogiannis, esce Miranda. 16:19
59'
PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Orsolini, esce Bernardeschi. 16:19
57'
Cross insidioso di Folorunsho, Miranda anticipa provvidenzialmente Adopo sul secondo palo. 16:17
56'
Scatto di Borrelli e conclusione stoppata ma era tutto inutile per posizione di partenza di fuorigioco. 16:16
55'
SECONDO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Luvumbo, esce Felici. 16:15
54'
PRIMO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Borrelli, esce Zappa. 16:14
53'
Fallo di Prati ai danni di Castro sulla trequarti. 16:12
52'
Primi movimenti sulle panchine. 16:12
50'
Cambiaghi si accentra dalla corsia mancina, destro scarico che non impensierisce Caprile. 16:10
48'
Gli ospiti perdono palla nella propria metà campo ma la formazione di casa non ne approfitta a dovere. 16:08
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:05
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-BOLOGNA! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:05
Squadre negli spogliatoi: Pisacane studia le mosse per recuperare il punteggio, Italiano può gestire il vantaggio. 15:51
All'intervallo il Bologna conduce grazie alla rete di Holm su assist di Odgaard sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli ospiti si sono accesi grazie alle giocate di Bernardeschi. Il Cagliari ha fallito l'occasione del pareggio: parata di Ravaglia su Felici. 15:50
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! CAGLIARI-BOLOGNA 0-1! Rete di Holm al 31'. 15:47
45'+1'
Sinistro potente ma centrale di Odgaard, para Caprile. 15:46
45'
Un minuto di recupero. 15:46
43'
Sugli sviluppi, l'estremo difensore respinge con i guantoni. 15:44
42'
CHE OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Buco nella difesa del Bologna, Prati lancia Felici in campo aperto davanti a Ravaglia, destro deviato dal portiere in corner. 15:43
40'
Spalti esauriti all'Unipol Domus, con circa 200 tifosi ospiti. 15:42
39'
Lotta di fisico tra Esposito e Heggem, la spunta il difensore del Bologna. 15:40
38'
Castro scivola al momento della conclusione, poi Mina non spazza e finisce per regalare un calcio d'angolo ai rossoblù ospiti. 15:38
37'
Chiusura di Luperto che deve concedere la rimessa laterale. 15:37
35'
Gioco fermo, il pallone sbatte sul direttore di gara col possesso dei rossoblù di casa. 15:36
33'
Fuorigioco di Palestra. 15:33
31'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il difensore svedese. 15:34
31'
GOL! Cagliari-BOLOGNA 0-1! Rete di Holm. Ospiti in vantaggio: corner di Bernardeschi, sponda aerea di Odgaard e tocco vincente di Holm.
BERNARDESCHI! Tiro di prima intenzione, Caprile devia in calcio d'angolo. 15:32
30'
Botta dal limite di Ferguson, destro bloccato dal portiere sardo. 15:31
29'
Grande spunto di Palestra che apre il filtrante per Folorunsho, Ravaglia esce dall'area di rigore e lo anticipa. 15:30
28'
Cross tagliato di Bernardeschi, Castro anticipa tutti ma colpisce debolmente la sfera, che diventa facile per Caprile. 15:29
26'
GOL ANNULLATO AL CAGLIARI! Felici batte Ravaglia con un tunnel ma c'è posizione di fuorigioco attivo di Adopo che disturba Ferguson. 15:27
24'
Cambiaghi fermato da Prati, quest'ultimo subisce una botta al ginocchio ma è in grado di proseguire. 15:26
23'
Offside di Esposito. 15:23
22'
Ribaltamento di fronte, tiro dalla bandierina per il Cagliari. 15:22
21'
Odgaard scambia con Cambiaghi e poi apre la conclusione: sinistro a lato. 15:22
20'
Mina 'scorta' la sfera e la fa terminare sul fondo, anticipando lo scatto di Castro sul lancio di Holm. 15:21
18'
Disimpegno di Palestra che, con grande sangue freddo, dribbla due avversari nella propria area di rigore. 15:19
16'
Obert anticipa Bernardeschi in calcio d'angolo. 15:16
15'
La retroguardia del Bologna tiene il baricentro alto, il Cagliari prova a sfruttare gli spazi con le sponde di Esposito. 15:17
14'
Esposito calcia la punizione dal vertice dell'area, tiro che si infrange sulla barriera. 15:17
13'
AMMONITO MIRANDA: fallo di mano a terra sull'inserimento di Palestra. 15:14
11'
Scatto di Esposito, sfera oltre la linea del fallo laterale, contatto con Heggem regolare. 15:12
9'
Traversa di Prati a gioco fermo, dopo un fallo di Esposito ai danni di Holm. 15:10
8'
Progressione di Adopo, assist per Palestra dosato in maniera imperfetta, facilitando l'anticipo di Ravaglia. 15:09
7'
Scontro Esposito-Holm, ha la meglio il difensore ospite. 15:08
5'
A livello tattico, in questo avvio di match si osserva come Esposito faccia il riferimento d'attacco con Felici a sinistra e Folorunsho mezzala pronto a inserirsi. 15:07
4'
Zappa anticipa Cambiaghi e conquista una rimessa laterale. 15:04
2'
Sugli sviluppi, svetta Folorunsho, pallone a campanile per la presa alta di Caprile. 15:03
2'
Odgaard in area, chiuso da Luperto in calcio d'angolo. 15:02
1'
INIZIA CAGLIARI-BOLOGNA! Primo pallone giocato da Castro. 15:00
Squadre in campo agli ordini di Marchetti: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo verde. 14:56
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:51
Pisacane recupera Mina al centro della difesa e Zappa sulla corsia di destra; in attacco tocca a Esposito, preferito a Borrelli, con Folorunsho a sostegno; ancora out Belotti. Italiano sceglie Bernardeschi al posto di Orsolini nella batteria di trequartisti completata da Odgaard e Cambiaghi alle spalle della punta che sarà Castro; Vitik in difesa, novità Ravaglia tra i pali. 15:05
FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia - Holm, Vitik, Heggem, Miranda - Freuler, Ferguson - Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi - Castro. A disposizione: Skorupski, Pessina, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Lucumi', Zortea, Pobega, Fabbian, Moro, Sulemana, Rowe, Dominguez, Dallinga, Orsolini. 14:39
Nel turno precedente alla sosta, pari degli isolani a Udine mentre i felsinei hanno strapazzato il Pisa tra le mura amiche. 12:54
Dirige l'incontro il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Belsanti. Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Al VAR Davide Ghersini di Genova, AVAR Daniele Doveri di Roma 1. 12:47
Il match dell'Unipol Domus mette in palio punti preziosi per gli obbiettivi di entrambe le compagini: sardi a metà graduatoria con 8 punti conquistati, emiliani a quota 10 all'attacco della zona Europa. 12:45
Benvenuti alla diretta di Cagliari-Bologna, gara valida per il 7° turno del campionato di Serie A. 12:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori12:39
La gara tra Cagliari e Bologna si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Bologna?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Bologna sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Cagliari - Bologna?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Bologna?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Bologna?
La gara tra Cagliari e Bologna si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Bologna?
I marcatori del Bologna sono stati Emil Holm al 31' e Riccardo Orsolini al 80'
PREPARTITA
Cagliari - Bologna è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Bologna sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente il Cagliari si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bologna si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8; il Bologna ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Inter e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Lecce e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 1-1 mentre Il Bologna ha incontrato il Pisa vincendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol.
Cagliari e Bologna si sono affrontate 68 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 22 volte, il Bologna ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 22.
Cagliari-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo 66 match in perfetto equilibrio (22 successi per parte e 22 pareggi), il Bologna ha vinto entrambe le ultime due sfide contro il Cagliari in Serie A e potrebbe infilare più vittorie di seguito contro i sardi nel torneo solo per la seconda volta nella sua storia - la prima tra marzo 2013 e settembre 2016 (serie di quattro).
Dopo cinque successi casalinghi di fila contro il Bologna in Serie A, il Cagliari ha perso 0-2 all’Unipol Domus lo scorso 29 ottobre. I felsinei, in casa dei sardi, non hanno mai vinto due volte di fila né ottenuto due clean sheet consecutivi nella competizione.
Il Cagliari ha conquistato otto punti nelle prime sei gare giocate in questo campionato (2V, 2N, 2P) e potrebbe ottenerne almeno 11 dopo sette partite stagionali in Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo esserci riuscito nel 2011/12 (12) e nel 2019/20 (11).
Dopo l’1-1 contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, il Cagliari potrebbe pareggiare due match di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2024 (contro Milan e Genoa in quel caso).
Con 10 punti nei primi sei match di campionato (3V, 1N, 2P), il Bologna sta vivendo la sua miglior partenza in Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso); inoltre, i felsinei potrebbero raggiungere quota 13 punti dopo le primi sette gare stagionali nel torneo solo per la terza volta da inizio anni ’80 (considerando tre punti a vittoria da sempre) – le altre due nel nel 2000/01 e nel 2001/02 (13 in entrambi i casi).
Il Bologna ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare di campionato (2V, 1N – 2.33 a partita), appena uno in meno rispetto alle 10 partite precedenti tra fine dello scorso campionato e l’inizio di quella attuale (2V, 2N, 6P – 0.80 di media). Inoltre, i rossoblù potrebbero ottenere due successi di fila con annesso clean sheet per la seconda volta nel 2025, dopo quelli di marzo contro Lazio (5-0) e Venezia (1-0).
Nonostante sia la squadra che avrebbe dovuto subire più gol in questa Serie A in base alla qualità dei tiri concessi agli avversari (11.1 xG contro), il Cagliari ha subito solo sei reti nelle prime sei giornate: la differenza di 5.1 reti incassate in meno rispetto a quanto previsto dal modello degli Expected Goals, è la più alta nei maggiori cinque campionati europei in corso.
Dopo essere andato in svantaggio al 13’ nell’ultima trasferta di Serie A contro il Lecce, il Bologna ha comunque conquistato un punto pareggiando il match (2-2); in generale il club emiliano è uno dei tre che hanno ottenuto più punti dopo essere andati sotto nel punteggio nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2025 (21, al pari di Barcellona e Brighton).
Sebastiano Esposito non segna da 22 match di fila in Serie A (ultimo gol contro l’Inter, il 19 gennaio scorso). Dal 25 gennaio scorso - data del primo di questi match - tra gli attaccanti a secco di reti nei maggiori cinque campionati europei solo Bryan Zaragoza (34) ha tentato più conclusioni del classe 2002 (32) e solo Keane Lewis-Potter (1759’) ha giocato più minuti di lui (1655’).
Riccardo Orsolini (capocannoniere del campionato assieme a Christian Pulisic con quattro centri) ha segnato cinque gol contro il Cagliari in Serie A, inclusa la sua ultima marcatura multipla nel torneo il 2 marzo scorso, decisiva per il successo interno per 2-1 dei felsinei. Solo contro il Lecce (sei) il classe 1997 vanta più reti all’attivo nel massimo campionato (cinque anche contro l’Empoli).
