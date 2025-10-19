Il Bologna continua a vincere e si innalza a quota 13 punti in classifica. Decidono un gol per tempo: Holm su assist di Odgaard e Orsolini servito da Dominguez. Il Cagliari non sfrutta l'occasione di Felici per il possibile pareggio e perde la seconda gara consecutiva tra le mura amiche.

Pisacane recupera Mina al centro della difesa e Zappa sulla corsia di destra; in attacco tocca a Esposito, preferito a Borrelli, con Folorunsho a sostegno; ancora out Belotti. Italiano sceglie Bernardeschi al posto di Orsolini nella batteria di trequartisti completata da Odgaard e Cambiaghi alle spalle della punta che sarà Castro; Vitik in difesa, novità Ravaglia tra i pali. 15:05

Cagliari - Bologna è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Bologna sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente il Cagliari si trova 12° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bologna si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8; il Bologna ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Inter e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Lecce e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 1-1 mentre Il Bologna ha incontrato il Pisa vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol.

Cagliari e Bologna si sono affrontate 68 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 22 volte, il Bologna ha vinto 24 volte mentre i pareggi sono stati 22.

Cagliari-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo 66 match in perfetto equilibrio (22 successi per parte e 22 pareggi), il Bologna ha vinto entrambe le ultime due sfide contro il Cagliari in Serie A e potrebbe infilare più vittorie di seguito contro i sardi nel torneo solo per la seconda volta nella sua storia - la prima tra marzo 2013 e settembre 2016 (serie di quattro).

Dopo cinque successi casalinghi di fila contro il Bologna in Serie A, il Cagliari ha perso 0-2 all’Unipol Domus lo scorso 29 ottobre. I felsinei, in casa dei sardi, non hanno mai vinto due volte di fila né ottenuto due clean sheet consecutivi nella competizione.

Il Cagliari ha conquistato otto punti nelle prime sei gare giocate in questo campionato (2V, 2N, 2P) e potrebbe ottenerne almeno 11 dopo sette partite stagionali in Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo esserci riuscito nel 2011/12 (12) e nel 2019/20 (11).

Dopo l’1-1 contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, il Cagliari potrebbe pareggiare due match di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2024 (contro Milan e Genoa in quel caso).

Con 10 punti nei primi sei match di campionato (3V, 1N, 2P), il Bologna sta vivendo la sua miglior partenza in Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso); inoltre, i felsinei potrebbero raggiungere quota 13 punti dopo le primi sette gare stagionali nel torneo solo per la terza volta da inizio anni ’80 (considerando tre punti a vittoria da sempre) – le altre due nel nel 2000/01 e nel 2001/02 (13 in entrambi i casi).

Il Bologna ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare di campionato (2V, 1N – 2.33 a partita), appena uno in meno rispetto alle 10 partite precedenti tra fine dello scorso campionato e l’inizio di quella attuale (2V, 2N, 6P – 0.80 di media). Inoltre, i rossoblù potrebbero ottenere due successi di fila con annesso clean sheet per la seconda volta nel 2025, dopo quelli di marzo contro Lazio (5-0) e Venezia (1-0).

Nonostante sia la squadra che avrebbe dovuto subire più gol in questa Serie A in base alla qualità dei tiri concessi agli avversari (11.1 xG contro), il Cagliari ha subito solo sei reti nelle prime sei giornate: la differenza di 5.1 reti incassate in meno rispetto a quanto previsto dal modello degli Expected Goals, è la più alta nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Dopo essere andato in svantaggio al 13’ nell’ultima trasferta di Serie A contro il Lecce, il Bologna ha comunque conquistato un punto pareggiando il match (2-2); in generale il club emiliano è uno dei tre che hanno ottenuto più punti dopo essere andati sotto nel punteggio nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2025 (21, al pari di Barcellona e Brighton).

Sebastiano Esposito non segna da 22 match di fila in Serie A (ultimo gol contro l’Inter, il 19 gennaio scorso). Dal 25 gennaio scorso - data del primo di questi match - tra gli attaccanti a secco di reti nei maggiori cinque campionati europei solo Bryan Zaragoza (34) ha tentato più conclusioni del classe 2002 (32) e solo Keane Lewis-Potter (1759’) ha giocato più minuti di lui (1655’).

Riccardo Orsolini (capocannoniere del campionato assieme a Christian Pulisic con quattro centri) ha segnato cinque gol contro il Cagliari in Serie A, inclusa la sua ultima marcatura multipla nel torneo il 2 marzo scorso, decisiva per il successo interno per 2-1 dei felsinei. Solo contro il Lecce (sei) il classe 1997 vanta più reti all’attivo nel massimo campionato (cinque anche contro l’Empoli).

