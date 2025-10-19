90'+8' E FINISCE QUI!!! Il Como batte 2-0 la Juventus grazie ai gol di Kempf e Nico Paz. Prima sconfitta in questa stagione per i bianconeri.14:29

90'+6' Nico Paz difende bene palla e si prende il fallo di Kostic. Sta per finire il match.14:28

90'+5' Qualche scintilla tra Van der Brempt e Conceiçao. Deve intervenire il direttore di gara.14:26

90'+3' Ancora VLAHOVIC che ci prova dalla distanza, ma il suo sinistro si perde sul fondo14:24

90'+2' Ultimo cambio per il Como con l'ingresso di Van der Brempt al posto di Morata. Standing ovation per lo spagnolo.14:23

90'+1' CI PROVA VLAHOVIC!!! Sinistro del serbo direttamente da calcio di punizione, para a terra Butez14:21

90'+1' Sono 8 minuti di recupero in questo secondo tempo14:21

90' David messo giù da Vojvoda. Interessante punizione per la Juventus appena fuori dall'area di rigore.14:21

87' Arriva ora il cambio. Smolcic esce dopo questo secondo tempo molto difficile per lui: dentro Posch che si piazza a destra.14:18

86' Ancora Smolcic a terra. Si perde ancora tempo.14:17

85' OCCHIO A DOUVIKAS!!! Nico Paz con lo spiovente per Douvikas, si muove Da Cunha a sinistra e ne approfitta Douvikas per accentrarsi e tirare, ma è centrale. Para Di Gregorio.14:16

84' E dentro anche Joao Mario che prende il posto di Cambiaso. Juventus che passa al 4-2-3-1 con David rifinitore ora.14:15

83' CAMBIA ANCORA TUDOR!!! Sotto 2-0, la Juventus deve fare nuovi cambi. Dentro Kostic che prende il posto di Rugani.14:14

82' Palla dentro per VLAHOVIC che però non riesce a controllare. Spazza via la difesa del Como e Smolcic è di nuovo a terra14:13

80' E sono 4 i gol di Nico Paz in stagione14:10

79' GOL! COMO-Juventus 2-0. Rete di Nico Paz. Raddoppio bellissimo dei lariani con Nico Paz che viene lanciato da Perrone. L'argentino raccoglie, inscena un duello con Cambiaso, lo salta e col sinistro batte Di Gregorio sul palo più lontano.



Guarda la scheda del giocatore Nico Paz14:10

78' DENTRO VLAHOVIC!!! Anche Tudor si gioca la mossa del duo d'attacco. Resta dentro infatti David, con Vlahovic che prende invece il posto di Locatelli.14:08

77' CAMBIA TUDOR!!! Cambia anche la Juventus che vuole più dinamismo con l'ingresso di McKennie al posto di Koopmeiners. Primo tempo molto timido dell'olandese che però nella ripresa è cresciuto.14:07

75' Morata cerca e trova Douvikas che però non controlla bene in area. Occasione sfumata per il Como perché Rugani non era proprio vicinissimo all'attaccante greco che avrebbe potuto girarsi e calciare.14:06

73' Si può riprendere dopo una lunga pausa. Ci aspettiamo tanto recupero in questo secondo tempo.14:04

70' Altro colpo subito da Kempf che è costretto a fermarsi nuovamente. Colpo alla testa e alla caviglia. Fabregas potrebbe essere costretto ad un altro cambio. A bordo campo, intanto, si intensifica il riscaldamento di Vlahovic.14:02

69' Butez la alza in angolo dopo un colpo di testa all'indietro di Vojvoda che rischia qualcosa sul cross di Thuram14:00

69' Tutto ok per Smolcic che è rientrato in campo14:00

69' DENTRO DOUVIKAS!!! E il Como se la gioca con un attaccante in più. Dentro Douvikas ad affiancare Morata davanti. Fuori Caqueret.13:59

68' CAMBI PER FABREGAS!!! Con la Juventus di nuovo minacciosa, il Como cambia qualcosa. Dentro Valle per Alberto Moreno. Terzino per terzino.13:59

66' Di nuovo Smolcic ko. Questa volta è decisivo ad intercettare la palla di Yildiz per Thuram, ma mette male il piede e resta a terra dolorante.13:57

65' Ancora Juventus velocissima in transizione, ma David sbaglia il controllo e tocca con la mano sul servizio di Conceiçao13:55

63' ANCORA KOOPMEINERS!!! Cambiaso cerca e trova Koopmeiners in area, colpo di testa dell'olandese che però non è potente e ci arriva Butez.13:54

62' Di nuovo gioco fermo dopo un contatto subito da Smolcic dopo un contatto aereo con Yildiz13:53

61' CI PROVA KOOPMEINERS!!! Sinistro dell'olandese direttamente da calcio di punizione, palla che scende ma non abbastanza per battere Butez.13:52

60' David recupera una gran palla sulla trequarti, lo mette giù Da Cunha. Punizione molto interessante per il Como.13:51

56' IL COMO SI MANGIA IL 2-0!!! Tiro di Vojvoda con Di Gregorio che risponde, ma non blocca, poi Caqueret manca il tap-in per il raddoppio. Occasionissima.13:46

54' Rugani presso altissimo su Nico Paz, ma commette fallo. Può ripartire il Como13:45

51' Occasione Como con l'incursione di Caqueret che però non riesce a trovare Morata e Nico Paz al momento del passaggio. L'ex Lione scivola proprio sul più bello.13:43

50' Si può finalmente ripartire. Kempf ci prova, ma non ci vede benissimo. Si muove la panchina del Como.13:41

47' Subito gioco fermo per un colpo subito da Kempf col suo compagno di squadra Ramon. L'autore del gol dell'1-013:39

47' C'è subito un cambio per il Como con Fabregas che rispolvera Jacobo Ramon che si era fermato proprio nel riscaldamento. Con un tempo di ritardo, quindi, fa il suo ingresso il difensore spagnolo che prende il posto di Diego Carlos13:36

46' SI RIPARTE!!!13:36

La Juventus deve essere più cinica sotto porta. Quando prendono palla i suoi esterni, c'è la sensazione che possano far male alla retroguardia del Como. Serve, però, qualcuno che la butti dentro e, a questo punto, Vlahovic potrebbe essere una carta da usare nella ripresa. David non ha avuto tutti questi spazi a propria disposizione. Il Como si muove bene, ma dietro balla sulle corsie laterali. Potrebbero arrivare dei cambi considerando i giocatori già ammoniti.13:25

Il Como non è riuscito a fare il suo classico gioco, con trame offensive prolungate. Merito della Juventus che ha tenuto più palla ma, anche e soprattutto, per l'evoluzione della partita con i lariani che si sono ritrovati subito in vantaggio. Juve che ha provato a reagire ma, per adesso, non sono arrivate parate decisive di Butez nonostante le fiammate di Conceiçao e Yildiz che hanno fatto venire il mal di testa agli esterni del Como. Si va alla pausa sull'1-0, col gol di Kempf che - per ora - decide il match.13:22

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 Como dopo i primi 45' con gol di Kempf. I padroni di casa hanno avuto le occasioni per il raddoppio, ma anche la Juventus ha reagito creando le chance per tornare in partita. Sfida che resta apertissima.13:20

45'+1' OCCASIONE COMO!!! Morata ruba palla, Alberto Moreno serve Vojvoda che però centra in pieno Rugani al momento del tiro. Che brivido per la Juventus proprio in questa ultima azione.13:19

45' Un minuto di recupero...13:18

45' Si può ripartire. Tutto ok per Diego Carlos che si rialza. Ultimo giro di orologio13:17

44' Chiusura importantissima di Diego Carlos su Yildiz. Il difensore del Como resta anche a terra per lo sforzo fatto13:16

43' Si prende qualche rischio Kelly nell'impostare nella propria area di rigore, ci mette una pezza Di Gregorio13:16

39' CI PROVA CONCEICAO!!! Con la punta ci prova l'attaccante portoghese che non trova di pochissimo la porta di Butez dopo una serie di finte su Kempf. La Juve continua a spingere.13:12

37' ANCORA JUVENTUS!!! Thuram pericolosissimo con una conclusione da dentro l'area che non trova di pochissimo la porta di Butez.13:11

36' GOL, ANZI NO!!! David pareggia a due passi dalla porta sul servizio di Koopmeiners, ma viene tutto annullato. C'era la posizione di fuorigioco di partenza del centrocampista della Juventus.13:10

35' Altro giallo per il Como. Questa volta per Diego Carlos per il fallo su Thuram13:07

34' ALTRA CHANCE COMO!!! Altra transizione per i padroni di casa, ma Di Gregorio dice di no sul sinistro (deviato) di Alberto Moreno. Non c'è nessuno per andare al tap-in, ma Como vicino al raddoppio.13:07

31' Numero di David sulla sinistra, palla per Conceiçao che scivola sul più bello. Occasione sfumata per la Juventus.13:05

31' ANCORA COMO!!! Si distende bene la squadra lariana con Caqueret, ci prova Morata da dentro l'area ma riesce a deviare in angolo con Kelly. Quando parte in velocità il Como fa male.13:04

30' A dispetto delle caratteristiche delle squadre, è la Juventus ad aver maggior possesso palla in questa prima mezz'ora col 53%.13:03

30' Altro schema del Como sul corner, arriva Kempf che va di testa senza trovare però la porta di Di Gregorio. La difesa della Juventus e l'era perso.13:02

29' MORATA PERICOLOSO!!! Transizione del Como condotta da Nico Paz, palla per Morata che ci prova col mancino dal limite ma la alza in corner Di Gregorio.13:01

27' CI PROVA KOOPMEINERS!!! Grande giocata di Yildiz che passa in mezzo a due, palla in mezzo per Koopmeiners che si inserissce e calcia col mancino ma si immola col corpo Diego Carlos.13:00

24' Bella la combinazione tra Conceiçao e Yildiz in area, ma il turco non riesce a calciare verso la porta. Anche grazie alla chiusura di Smolcic che lo disturba proprio al momento del tiro.12:57

22' Giallo anche per Smolcic che ferma la possibile ripartenza di Yildiz. Secondo cartellino in questo avvio per il Como.12:55

21' CI PROVA YILDIZ!!! Al Como non riesce lo schema su corner, parte il contropiede della Juventus che si conclude col destro di YILDIZ - appena fuori dall'area di rigore - ma il suo destro non prende il giro giusto e finisce a lato.12:53

20' Si rivede davanti il Como con Caqueret che si muove minaccioso sulla sinistra, scarico per Morata che viene però anticipato da Kelly che manda in angolo. Il Como quando trova gli spazi, rischia sempre di fare male.12:52

18' Solito movimento di Conceiçao ad accentrarsi sul sinistro, conclusione del portoghese che si perde sul fondo. Juventus più aggressiva però in questi minuti.12:50

16' Thuram si porta in avanti, attaccando la profondità, capisce tutto Butez che spazza via in uscita12:49

15' Bravo Yildiz a tenere le distanze con Nico Paz, appoggio per LOCATELLI che tira però malissimo e manda alto sopra la traversa. Prima conclusione però dei bianconeri che provano a reagire dopo lo svantaggio.12:47

12' Anche Conceiçao scivola nel tentare di velocizzare l'azione. Non è il primo della Juve12:47

11' Altro cartellino. Questa volta è Alberto Moreno a finire sulla lista dei cattivi per fallo su Conceiçao12:44

10' Primo giallo del match con Kelly che si prende l'ammonizione per fallo su Nico Paz che faceva ripartire il Como12:42

8' Prima vera sortita offensiva della Juventus che cerca di velocizzare il gioco: Locatelli, però, scivola al momento del passaggio e scivola anche Yildiz che avrebbe dovuto ricevere. Niente di fatto, può ripartire il Como.12:40

6' Che rischio Di Gregorio con i piedi, ma il portiere della Juventus riesce a tenere il pallone in campo ed evitare il corner12:39

5' Secondo gol di questo campionato per Kempf e quarto assist per Nico Paz in questo inizio di stagione12:38

4' GOL! COMO-Juventus 1-0. Rete di Marc-Oliver Kempf. Il difensore tedesco si inserisce alla perfezione sul secondo palo, sullo spiovente di Nico Paz, sugli sviluppi di un corner. Kempf che parte in posizione regolare sgusciando alle spalle di Kalulu.12:37

2' Vojvoda cerca Alberto Marino sulla fascia sinistra con un cambio di poco però troppo impegnativo. Bella l'idea, comunque, di combinazione tra i due esterni del Como.12:34

1' SI PARTE!!! Primo possesso per la Juventus...12:33

Infortunio dell'ultimo minuto. Il Como è costretto a sostituire Jacobo Ramon che si è bloccato nel riscaldamento. Al posto del centrale spagnolo ci sarà Diego Carlos.12:17

Il direttore di gara sarà il sig. Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '91 sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Cavallina e dal quarto ufficiale, il sig. Luca Zufferli. Nella sala VAR di Lissone ci sono Fabio Maresca (VAR) e Federico La Penna (AVAR).03:54

Sono 29 i precedenti tra Como e Juventus in Serie A, con un bilancio a favore dei bianconeri che guidano con 15 successi oltre a 10 pareggi e 3 vittorie del Como. Non solo, la Juventus non perde da 23 sfide consecutive contro i lariani (14 vittorie e 9 pareggi in questo parziale). L'ultimo hurrà del Como risale al 20 gennaio 1952 con la vittoria dei padroni di casa per 2-0.03:51

Tudor passa al 4-3-3 considerando le assenze in difesa di Bremer e Cabal che hanno avuto entrambi una ricaduta nelle ultime settimane. Nella Juventus devono ancora rientrare Miretti e Zhegrova e, nelle ultime ore, si è anche registrato l'infortunio del terzo portiere Pinsoglio, sostituito da Scaglia. Davanti spazio a David, con Vlahovic e Openda che partono dalla panchina.12:03

Cambia qualcosa Fabregas per l'occasione, passando ad un 3-5-1-1 con Nico Paz alle spalle dell'unica punta Morata. C'è il rientro di Diao in panchina dopo l'infortunio al termine della stagione scorsa, ma non è ancora pronto per debuttare dal 1'. Il Como giocherà senza esterni d'attacco, lasciando quindi spazio di manovra a Vojvoda e Alberto Moreno che dovranno però guardarsi più all'indietro per coprire su Conceiçao e Yidliz.12:17

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Di Gregorio - Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso - Koopmeiners, Locatelli, K.Thuram - Conceição, David, Yildiz. All. Igor Tudor. A disposizione: Perin, Scaglia - Gatti, João Mário - Adzic, Kostic, McKennie - Vlahovic, Openda.12:00

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Butez - Smolcic, Jacobo Ramón, Kempf - Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Alberto Moreno - Nico Paz - Morata. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Cavlina - Valle, Posch, Diego Carlos, Van der Brempt - Kühn, Baturina - Bonsignori, Douvikas, Diao, Cerri.12:14

La Juventus, invece, arriva a questa trasferta dopo tre pareggi consecutivi. Dopo le prime tre vittorie, infatti, la squadra di Tudor si è inceppata e sono arrivati i segni X contro Verona, Atalanta e Milan. Ci aggiungiamo anche i pareggi in Champions, due su due, la Juventus non vince dal 13 settembre scorso, nel pirotecnico 4-3 all'Inter.03:48

Como che arriva a questo match dopo i due pareggi consecutivi contro Cremonese e Atalanta. La squadra di Fabregas ha battuto Lazio e Fiorentina, ma ha raccolto solo due successi in questa prima parte di stagione. I lariani riusciranno a spiccare il volo contro la Juventus?03:47

Benvenuti alla diretta scritta di Como-Juventus, gara valida per la Giornata 7 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.03:47

