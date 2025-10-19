Non arriva la prima vittoria in campionato per il Grifone che con il punto di oggi sale a 3 e raggiunge momentaneamente Fiorentina e Pisa non abbandonando l'ultimo posto in classifica. Nel prossimo turno di Serie A il Genoa sarà ospitato dal Torino, fresco della vittoria contro i campioni d'Italia in carica.

Avvio di stagione complicatissimo per il Genoa che è una delle 4 squadre, assieme a Pisa, Fiorentina e Verona, a non aver ancora vinto una partita da inizio campionato. 2 pareggi e 4 sconfitte per il Grifone che si ritrova all'ultimo posto con soli 2 punti. Nonostante questo la formazione guidata da Vieira avrebbe meritato di raccogliere più punti avendo dando filo da torcere a Juventus, Bologna e Napoli. Il Genoa è ancora in corso in Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta agli ottavi di finale.10:43

La direzione di gara è stata assegnata al signor Simone Sozza, della sezione di Seregno. Gli assistenti sono Pietro Dei Giudici e Gamal Mokhtar. IV° ufficiale Luca Pairetto. In sala VAR agiranno Valerio Marini e il suo assistente Alessandro Pontera.10:52

I PRECEDENTI. Quella di oggi sarà la sfida numero 26 fra i due club al Ferraris. Il bilancio dei precedenti racconta di 11 vittorie del Grifone, 10 segni pareggi e 4 successi dei Ducali. Nelle ultime 2 sfide disputate a Marassi è stato sempre Frendrup a sbloccare il risultato.11:01

Venturino si libera sulla sinistra e mette palla al centro dove non ci sono compagni di squadra. Suzuki controlla prima con il petto e attende pazientemente l'arrivo di un avversario per raccogliere il pallone con le mani.16:26

PREPARTITA

Genoa - Parma è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Parma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente il Genoa si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; il Parma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Lazio e il Napoli ottenendo 0 punti.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Torino e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 2-1 mentre Il Parma ha incontrato il Lecce perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol.

Genoa e Parma si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 11 volte, il Parma ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Genoa-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro il Parma in Serie A, il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide contro i gialloblù nel torneo con un punteggio complessivo di 4-1; l’ultima volta che il Grifone ha registrato più successi di fila contro una singola avversaria in massima serie, risale al periodo tra febbraio 2020 e aprile 2022 contro il Cagliari (cinque in quel caso).

Il Genoa va a bersaglio da 11 match casalinghi di fila contro il Parma nel massimo campionato e, tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Cagliari (12) vanta una striscia aperta più lunga di partite interne con almeno una rete all’attivo nel torneo; l’ultimo clean sheet dei Ducali al Ferraris in massima serie risale all'11 dicembre 1994 (0-0).

Con due punti nelle prime sei partite della Serie A 2025/26, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza a questo punto del torneo nell’era dei tre punti a vittoria (due come nel 2017/18). In generale, il Grifone non ha raggiunto quota tre punti dopo sette gare stagionali in massima serie solo due volte: nel 1957/58 e proprio nel 2017/18 (considerando sempre tre punti a vittoria).

Dopo le sconfitte contro Bologna, Lazio e Napoli, il Genoa potrebbe perdere quattro match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, con Andriy Shevchenko in panchina.

Il Parma ha segnato appena tre reti in queste prime sei giornate di campionato e non ha mai fatto peggio nella propria storia in Serie A dopo altrettanti match stagionali (tre anche nel 2006/07); i Ducali non hanno mai realizzato meno di quattro gol nelle prime sette gare giocate in un singolo torneo di massima serie.

Il Parma non segna da tre trasferte di fila in Serie A e solo due volte nella sua storia è rimasta a secco di gol per più match esterni di fila nel torneo: la prima tra marzo e maggio 1992 (cinque, con Nevio Scala in panchina) e la seconda tra marzo e aprile 2013 (quattro, con Roberto Donadoni allenatore).

Il Genoa è la squadra che ha effettuato il maggior numero di contrasti in questa Serie A (121) e, più in generale, quella che ha ingaggiato più duelli nel torneo in corso: 674, almeno 23 in più rispetto a qualsiasi altra formazione.

Il Parma è la squadra che ha recuperato più possessi nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2025/26 (33); tuttavia, i Ducali sono ancora a secco di reti segnate a seguito di recuperi offensivi nel torneo in corso.

Jeff Ekhator è uno dei cinque giocatori - con George Ilenikhena, Louis Leroux, Lamine Yamal, Mohamed Meïté - nati dal 2006 in avanti ad aver segnato in ognuna delle ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei. In caso di gol in questa sfida, l’attaccante diventerebbe solo il terzo giocatore a segnare tre gol prima di compiere 19 anni di età con la maglia del Genoa in Serie A, dopo Athos Miniati nel 1940 (che ci riuscì a 17 anni e 348 giorni) e Pietro Pellegri nel 2017 (a 16 anni e 184 giorni).

Dal suo esordio in campionato con il Parma lo scorso 22 febbraio, Mateo Pellegrino è l'attaccante con più duelli aerei vinti in Serie A (72); in generale, anche nel campionato in corso, l'argentino è l'attaccante con più duelli aerei vinti (22) e, sempre tra i pari ruolo, secondo solo a Pinamonti (16 vs 14) per "spizzate".

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: