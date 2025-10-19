Il Genoa continua a non segnare in casa. Il Parma continua a non segnare in trasferta. I crociati resistono per più di un tempo in inferiorità numerica con le squadre che si dividono la posta in palio.
Non arriva la prima vittoria in campionato per il Grifone che con il punto di oggi sale a 3 e raggiunge momentaneamente Fiorentina e Pisa non abbandonando l'ultimo posto in classifica. Nel prossimo turno di Serie A il Genoa sarà ospitato dal Torino, fresco della vittoria contro i campioni d'Italia in carica.
Punto preziosissimo per il Parma per come si era messa la partita di questo pomeriggio. I ducali salgono a 6 punti e occupano la 15° piazza assieme al Lecce. Nella prossima giornata al Tardini arriva il Como di Nico Paz!
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:06
Il Genoa sbatte ripetutamente su Suzuki, chiaramente il migliore in campo di questa partita. La parata sensazionale sul colpo di testa di Ekhator al minuto 82 e il rigore parato allo scadere inchiodano il risultato sullo 0-0.17:00
90'+8'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS!! Genoa-Parma 0-016:59
90'+8'
Dalla bandierina Cornet mette palla al centro dove Vasquez svetta e di testa non trova la porta.16:58
90'+7'
SUZUKI PARA!!!! Suzuki è l'eroe del pomeriggio del Parma! Calcia malissimo Cornet. Suzuki si getta sulla sua destra e respinge il tiro dagli 11 metri!16:57
90'+5'
Cartellino giallo per Troilo.16:56
90'+5'
CALCIO DI RIGORE GENOA!! Ekhator riceve spalle alla porta e si gira nonostante la marcatura stretta di Troilo che gli si aggrappa alla maglia senza riuscire a contenerlo fino ad affondare il tackle e ad atterrare l'avversario. Rigore netto!16:56
90'+4'
Assedio Genoa. Resiste il Parma.16:55
90'+4'
Altro cross dalla destra per il Genoa poco preciso. Suzuki agguanta la sfera e si accartoccia sul pallone.16:54
90'+2'
Continua il Genoa a sfondare sulle fasce ma il Parma resiste e respinge al mittente ogni traversone.16:53
90'+1'
Serie di finte di Cornet su Delprato. Perde il tempo per il cross l'ivoriano che gli viene ribattuto. 16:52
90'
6 minuti di recupero.16:51
90'
Cornet viene liberato sulla sinistra e va al cross che viene prontamente allontanato da Britschgi. Palla a Carboni che rimette al centro da destra trovando solo i guantoni di Suzuki.16:50
88'
Troilo mette in rimessa laterale un pallone. Ekhator arriva in ritardo e lo travolge concedendo calcio di punizione e perdendo il possesso del pallone.16:48
87'
5° sostituzione Parma. Esce Mateo Pellegrino ed entra Milan Djuric.16:47
87'
4° sostituzione Parma. Esce Nahuel Estévez ed entra Mariano Troilo.16:47
85'
Massimo sforzo ora per la formazione guidata da Vieira che vuole portare a casa i 3 punti.16:45
84'
Si è acceso l'attacco del Genoa. Serpentina ubriacante di Carboni che salta 3 uomini prima di andare alla conclusione, murata dalla difesa.16:45
82'
MIRACOLO DI SUZUKI!!! Cross da sinistra per Ekhator che incorna violentemente di testa. Riflesso meraviglioso di Suzuki che toglie letteralmente il pallone dalla porta!16:45
81'
Altro cross dalla destra di Venturino. Suzuki lascia scorrere la palla in rinvio dal fondo.16:42
81'
5° sostituzione Genoa. Esce Ruslan Malinovskyi ed entra Maxwel Cornet.16:41
79'
3° sostituzione Parma. Esce Patrick Cutrone ed entra Oliver Sørensen.16:39
77'
Ekahtor prova a seminare il panico nell'area avversaria. Provvidenziale la chiusura di Valenti in calcio d'angolo.16:38
76'
Cross respinto dalla difesa del Parma ancora una volta sui piedi di Malinovskyi che calcia di prima intenzione violentemente col sinistro. Palla completamente fuori misura.16:37
74'
Altro calcio di punizione da buona posizione per il Genoa. Va ancora Malinovskyi che prende in pieno la barriera e spara alto sulla ribattuta.16:35
73'
Venturino va al centro da Ekhator, che è entrato bene nella partita. Difende palla l'attaccante dell'Under 21 italiana e guizza verso il fondo per mettere nuovamente palla all'indietro dove non trova nessun compagno di squadra.16:34
71'
Da apprezzare l'uscita di Suzuki su Ekhator nonostante la posizione di fuorigioco di quest'ultimo.16:32
70'
Altro cartellino giallo estratto da Sozza. Ammonito Lorenzo Colombo.16:31
69'
Keita riceve palla sulla linea di fondo e con il piatto gira un pallone rasoterra al centro che attreversa l'area sfiorando i difensori avversari. La palle attraversa senza deviazioni tutta l'area di rigore.16:31
68'
Cross dalla destra di Carboni respinto dalla difesa del Parma. La palla arriva a mezza altezza nella zona di Ellertsson che si coordina per calciare al volo nel cuore dell'area di rigore. Palla alta.16:29
67'
Cambi offensivi per Vieira che toglie dal campo un opaco Ekuban e un centrocampista inserendo 2 punte.16:27
66'
4° sostituzione Genoa. Esce Caleb Ekuban ed entra Jeff Ekhator.16:27
66'
3° sostituzione Genoa. Esce Morten Frendrup ed entra Lorenzo Colombo.16:26
65'
Venturino si libera sulla sinistra e mette palla al centro dove non ci sono compagni di squadra. Suzuki controlla prima con il petto e attende pazientemente l'arrivo di un avversario per raccogliere il pallone con le mani.16:26
64'
MALINOVSKYI DA FUORI! Buon momento del Genoa che sta arrivando con più facilità nei pressi dell'area ducale. Malinovskyi prova col mancino dalla distanza trovando la respinta di Suzuki.16:25
62'
Break della difesa del Genoa che, dopo il recupero di Ostigaard su Pellegrino, avanza e verticalizza per Ekuban. L'attaccante del Grifone torna inspiegabilmente indietro.16:24
60'
Altro ammonito tra le fila del Parma. Cartellino giallo per Estévez.16:22
60'
Palla lunga dalle retrovie emiliane a cercare la figura di Pellegrino che abilmente gira di testa al centro dell'area per servire Cutrone. Attenta la difesa del Genoa allontana.16:21
58'
2° sostituzione Genoa. Esce Vitinha ed entra Lorenzo Venturino.16:18
57'
Ellertsson prova a velocizzare e da sinistra serve di prima intenzione Ekuban che non ha un controllo particolarmente felice. Rientra in possesso la difesa ducale.16:18
55'
Sventagliata di Malinovskyi a cercare nuovamente Ekuban. La palla è leggermente fuori misura. Rimessa dal fondo.16:16
54'
Numero di Ekuban che con un movimento fulmineo supero 3 avversari in area di rigore. Keita si erge da ultimo baluardo e si frappone tra palla e giocatore fermando l'iniziativa dell'attaccante ghanese.16:15
51'
Il Parma, costretto nella propria metà campo, inizia a giocare con il cronometro. Si chiude bene la squadra di Cuesta non lasciando linee di passaggio facili ai giocatori del Genoa.16:13
48'
RISPONDE 2 VOLTE SUZUKI! Malinovkyi va sul palo difeso da Suzuki che respinge con i pugni. Raccoglie al limite Carboni che si accentra e conclude col mancino trovando la presa in 2 tempi del portiere giapponese.16:09
47'
Malinovskyi anticipa Keita e trova un calcio di punizione da posizione pericolosa e prende il pallone per calciare.16:08
46'
2° sostituzione Parma. Esce Pontus Almqvist ed entra Christian Ordóñez.16:05
46'
1° sostituzione Genoa. Esce Stefano Sabelli ed entra Valentín Carboni.16:04
46'
SI RIPARTE! Inizia il 2° tempo e il pallone rotola nella metà campo del Genoa. 1 cambio per parte sulle rispettive panchine nel corso dell'intervallo.16:05
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:51
Unico squillo della partita il colpo di testa di Vitinha neutralizzato da Suzuki al 28° minuto.15:51
Poche le emozioni nei primi 45 minuti di gioco. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Espulso Ndiaye per somma di ammonizioni nel finale.15:50
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Genoa-Parma 0-015:49
45'+1'
Malinovskyi vince un rimpallo al limite dell'area e ha spazio per calciare con il destro. Palla sopra la traversa.15:48
45'
2 minuti di recupero.15:48
45'
Ammonito anche Sascha Britschgi in questo finale concitato di 1° tempo.15:47
43'
Corre ai ripari Cuesta togliendo un centrocampista, Bernabè, e andando a rimpiazzare Ndiaye con Valenti.15:47
43'
1° sostituzione Parma. Esce Adrián Bernabé ed entra Lautaro Valenti.15:45
42'
ESPULSO NDIAYE!! Ingenuità del difensore senegalese che commette fallo su Vitinha che lo aveva dsorientato con una finta di corpo. 2 giallo per lui e Parma in 10.15:45
41'
Continua ad essere bloccata la partita che viene combattuta principalmente nella zona di centrocampo. Frequenti i fischi di Sozza per segnalare interventi irregolari.15:44
37'
Si prende un rischio Ndiaye cercando di dribblare Malinovski, facendosi scippare il pallone ed essendo costretto a spendere un fallo che gli costa il cartellino giallo.15:40
36'
Momento dellla partita in cui il ritmo è calato drasticamente. Il Parma attende il Genoa nella propria metà campo per poi cercare spazi in ripartenza.15:38
32'
Ekuban prova il numero su Circati alzando il pallone e aggirandolo. Attento Circati non si fa sorprendere e fa ripartire l'azione.15:34
30'
Bernabè prova a scendere sulla fascia destra. Vitinha in ripiegamento ferma il centrocampista avversario in maniera pulita ed evitando il calcio d'angolo.15:33
28'
Malinovskyi ferma Almqvist impedendo la ripartenza emiliana. Sozza estrae il cartellino giallo.15:31
28'
OCCASIONE GENOA!! Riprende il gioco e Malinovskyi calcia il piazzato sul secondo palo dove arriva Vitinha che di testa colpisce verso il primo palo approfittando dell'assenza temporanea di Ndiaye. Si rifugia in corner Suzuki.15:30
25'
Keita e Almqvist fermano fallosamente Vitinha sulla trequarti. Al limite dell'area dei ducali resta fermo a terra dolorante Ndiaye con Sozza che tiene il gioco fermo per permettere i soccori al difensore del Parma.15:29
24'
Ottima la chiusura di Ndiaye che ferma Ekuban lanciato sulla fascia sinistra.15:26
22'
Mavovra il Parma. Almqvist viene liberato sulla destra da Bernabè e va al cross trovando la sponda di Pellegrino per Cutrone che viene anticipato sul più bello dalla difesa rossoblu.15:24
18'
Estevez va al rilancio lungo trovando l'opposizione di Ellertsson. Il pallone si impenna e rimbalza pericolosamente al limite costringendo Suzuki all'uscita.15:21
17'
Ekuban raccoglie l'assist di Malinovskyi al limite dell'area di rigore e, essendo marcato da vicino, cerca subito la conclusione con il destro. Tiro potente ma impreciso, palla sul fondo.15:20
14'
Britschgi salta, grazie ad un rimpallo fortunoso, Norton-Cuffy sulla corsia di sinistra e, con un colpo d'esterno alla Modric, prova a servire centralmente Cutrone che per un soffio non riesce a raggiungere il pallone.15:17
11'
Malinovskyi agisce tra le linee chiedendo la palla sui piedi e va al traversone da posizione centrale. Raccoglie la respinta della difesa e prova ad azionare Sabelli. La palla, troppo lunga sulla sinistra, si perde sul fondo.15:14
9'
Cutrone riceve palla al vertice sinistro dell'area di rigore e si destreggia in mezzo a 3 difensori trovando lo spazio per liberare il tiro. Il suo destro finisce a lato.15:11
6'
Vitinha prova a sfondare da sinistra e trova la respinta maldestra della difesa. La palla arriva al limite sul mancino di Ekuban che prova la conclusione mancando di molto lo specchio della porta.15:08
4'
Ekuban, servito in area, prova a girarsi ma viene fermato dalla difesa emiliana.15:07
4'
Nello schieramento del Grifone è Ellertsson ad agire da terzino sinistro con Norton-Cuffy schierato più avanti nello scacchiere rossoblu.15:06
2'
Si rialza l'attaccante del Genoa, leggermente zoppicante, e il gioco riprende.15:04
1'
Ci sono subito problemi per Ekuban che a segutio di un contrasto con Circati cade appoggiando male la caviglia. Gioco fermo.15:03
INIZIA LA PARTITA! Fischia Sozza e il Parma muove il primo pallone del match.15:02
Le sqaudre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per l'inizio di Genoa-Parma!14:58
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA. 4-2-3-1. Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Sabelli; Frendrup, Masini; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban. 14:23
Cuesta, oltre al lungodegente Frigan, non potra schierare fino a Dicembre Ondrejka. Da valutare le condizioni di Valeri e Oristanio.11:03
Messias e Stanciu sono gli unici 2 giocatori fuori dalla disposizione di Patrick Vieira. Ostigard il solo diffidato.11:02
I PRECEDENTI. Quella di oggi sarà la sfida numero 26 fra i due club al Ferraris. Il bilancio dei precedenti racconta di 11 vittorie del Grifone, 10 segni pareggi e 4 successi dei Ducali. Nelle ultime 2 sfide disputate a Marassi è stato sempre Frendrup a sbloccare il risultato.11:01
La direzione di gara è stata assegnata al signor Simone Sozza, della sezione di Seregno. Gli assistenti sono Pietro Dei Giudici e Gamal Mokhtar. IV° ufficiale Luca Pairetto. In sala VAR agiranno Valerio Marini e il suo assistente Alessandro Pontera.10:52
Battuta d'arresto pesante per il Parma che, dopo aver ottenuto la prima vittora in campionato contro il Torino, ha perso contro il Lecce al Tardini grazie al gol di Sottil. I ducali occupano la 16° posizione in classifica con 5 punti all'attivo. Anche gli emiliani si trovano ancora in corso nella coppa nazionale; nel corso degli ottavi di finale sfideranno il Bologna.10:49
Avvio di stagione complicatissimo per il Genoa che è una delle 4 squadre, assieme a Pisa, Fiorentina e Verona, a non aver ancora vinto una partita da inizio campionato. 2 pareggi e 4 sconfitte per il Grifone che si ritrova all'ultimo posto con soli 2 punti. Nonostante questo la formazione guidata da Vieira avrebbe meritato di raccogliere più punti avendo dando filo da torcere a Juventus, Bologna e Napoli. Il Genoa è ancora in corso in Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta agli ottavi di finale.10:43
Benvenuti allo Stadio Luigi Ferraris in Marassi! Il Genoa di Patrick Vieira ospita il Parma di Carlos Cuesta.10:35
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Parma, gara valida per la 7° giornata di Serie A.10:34
PREPARTITA
Genoa - Parma è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Parma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente il Genoa si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; il Parma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Lazio e il Napoli ottenendo 0 punti. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Torino e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 2-1 mentre Il Parma ha incontrato il Lecce perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol.
Genoa e Parma si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 11 volte, il Parma ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Genoa-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro il Parma in Serie A, il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide contro i gialloblù nel torneo con un punteggio complessivo di 4-1; l’ultima volta che il Grifone ha registrato più successi di fila contro una singola avversaria in massima serie, risale al periodo tra febbraio 2020 e aprile 2022 contro il Cagliari (cinque in quel caso).
Il Genoa va a bersaglio da 11 match casalinghi di fila contro il Parma nel massimo campionato e, tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Cagliari (12) vanta una striscia aperta più lunga di partite interne con almeno una rete all’attivo nel torneo; l’ultimo clean sheet dei Ducali al Ferraris in massima serie risale all'11 dicembre 1994 (0-0).
Con due punti nelle prime sei partite della Serie A 2025/26, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza a questo punto del torneo nell’era dei tre punti a vittoria (due come nel 2017/18). In generale, il Grifone non ha raggiunto quota tre punti dopo sette gare stagionali in massima serie solo due volte: nel 1957/58 e proprio nel 2017/18 (considerando sempre tre punti a vittoria).
Dopo le sconfitte contro Bologna, Lazio e Napoli, il Genoa potrebbe perdere quattro match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, con Andriy Shevchenko in panchina.
Il Parma ha segnato appena tre reti in queste prime sei giornate di campionato e non ha mai fatto peggio nella propria storia in Serie A dopo altrettanti match stagionali (tre anche nel 2006/07); i Ducali non hanno mai realizzato meno di quattro gol nelle prime sette gare giocate in un singolo torneo di massima serie.
Il Parma non segna da tre trasferte di fila in Serie A e solo due volte nella sua storia è rimasta a secco di gol per più match esterni di fila nel torneo: la prima tra marzo e maggio 1992 (cinque, con Nevio Scala in panchina) e la seconda tra marzo e aprile 2013 (quattro, con Roberto Donadoni allenatore).
Il Genoa è la squadra che ha effettuato il maggior numero di contrasti in questa Serie A (121) e, più in generale, quella che ha ingaggiato più duelli nel torneo in corso: 674, almeno 23 in più rispetto a qualsiasi altra formazione.
Il Parma è la squadra che ha recuperato più possessi nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2025/26 (33); tuttavia, i Ducali sono ancora a secco di reti segnate a seguito di recuperi offensivi nel torneo in corso.
Jeff Ekhator è uno dei cinque giocatori - con George Ilenikhena, Louis Leroux, Lamine Yamal, Mohamed Meïté - nati dal 2006 in avanti ad aver segnato in ognuna delle ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei. In caso di gol in questa sfida, l’attaccante diventerebbe solo il terzo giocatore a segnare tre gol prima di compiere 19 anni di età con la maglia del Genoa in Serie A, dopo Athos Miniati nel 1940 (che ci riuscì a 17 anni e 348 giorni) e Pietro Pellegri nel 2017 (a 16 anni e 184 giorni).
Dal suo esordio in campionato con il Parma lo scorso 22 febbraio, Mateo Pellegrino è l'attaccante con più duelli aerei vinti in Serie A (72); in generale, anche nel campionato in corso, l'argentino è l'attaccante con più duelli aerei vinti (22) e, sempre tra i pari ruolo, secondo solo a Pinamonti (16 vs 14) per "spizzate".
