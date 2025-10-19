Le scelte di Allegri: Leao al centro dell'attacco, Saelemaekers a supporto, Gimenez parte dalla panchina. Out Pulisic e Nkunku e Rabiot. Spazio a Ricci in mediana, Athekame e Bartesaghi sulle fasce.19:59

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Fiorentina? La gara tra Milan e Fiorentina si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Milan - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Livio Marinelli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Fiorentina sarà Rosario Abisso Dove si gioca Milan - Fiorentina? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Fiorentina? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Fiorentina? La gara tra Milan e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Fiorentina? I marcatori del Milan sono stati Rafael Leão al 63', 86' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Robin Gosens al 55'

PREPARTITA

Milan - Fiorentina è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Fiorentina sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; la Fiorentina ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Milan ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Juventus e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Pisa e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato la Roma perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol.

Milan e Fiorentina si sono affrontate 170 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 78 volte, la Fiorentina ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 45.

Milan-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus (82) la Viola ha perso più volte che contro i rossoneri nel torneo.

Il Milan non ha trovato il successo nelle ultime due partite di campionato contro la Fiorentina (1N, 1P) e potrebbe non vincere per tre match di Serie A consecutivi contro la Viola per la prima volta dal periodo tra ottobre 2014 e agosto 2015 (1N, 2P); l’ultimo successo dei lombardi sui toscani risale al 30 marzo 2024 (2-1 al Franchi), con Stefano Pioli allenatore rossonero.

La prossima sarà la panchina numero 500 per Stefano Pioli in Serie A, che diventerà il 13° allenatore a tagliare questo traguardo; in caso di vittoria sarebbero 218 i suoi successi - 108 dei quali alla guida del Milan, avversario di giornata (incluso l'ultimo l'11 maggio 2024 contro il Cagliari) - e, dopo altrettante panchine, hanno fatto meglio solo Massimiliano Allegri, Giovanni Trapattoni e Luciano Spalletti (218 anche Gian Piero Gasperini).

Il Milan è imbattuto da cinque partite in Serie A (4V, 1N) e non mette in fila almeno sei risultati utili di seguito nel torneo dal periodo tra febbraio e aprile 2024 (5V, 2N), con Stefano Pioli in panchina.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle prime sei partite giocate in Serie A per la prima volta dal 2006/07 e potrebbe registrare almeno cinque clean sheet nelle sue prime sette gare stagionali in un singolo massimo campionato per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.

La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sei gare stagionali in un campionato di Serie A (3N, 3P) per la terza volta nella sua storia, dopo il 1935/36 ed il 1977/78 (2N, 4P in entrambi i casi). Inoltre, solo una volta la Viola ha conquistato meno di quattro punti dopo i primi sette match di massima serie giocati in una singola stagione (nel 1977/78 – 3N, 4P).

Solo l’Inter (36) ha effettuato più sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto al Milan in questa Serie A (18 come il Napoli), con i rossoneri che sono anche una delle sole due squadre ad aver già segnato più di una rete in queste situazioni di gioco (due, come il Bologna); la Fiorentina, invece, è ultima in questa speciale classifica a quota due.

La Fiorentina ha già perso otto punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A, solo due in meno rispetto a tutti quelli lasciati per strada dopo essere andata avanti nel punteggio nell’intero campionato scorso (10) e primato negativo in questo torneo. Il Milan, invece, ha sempre vinto dopo essere andato in vantaggio nella stagione in corso (quattro volte in campionato e due in Coppa Italia).

Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A - meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari - incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).

Il Milan è la squadra contro cui Roberto Piccoli conta più presenze (otto) e più minuti giocati (477) in Serie A senza mai segnare un gol: per lui contro il Diavolo nel massimo campionato quattro pareggi e quattro sconfitte; in generale, però, nella sua ultima gara giocata al Meazza nel massimo torneo, l'attaccante è andato a referto: rete contro l'Inter il 12 aprile 2025 con la maglia del Cagliari.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: