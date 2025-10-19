Il MIlan in rimonta batte 2-1 la Fiorentina e vola al primo posto in classifica. Viola in vantaggio al 55' con Gosens. Leao al 63' segna con un tiro da fuori area e poi dal dischetto (86') firma la rete del sorpasso.
Nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Pisa in casa, la Fiorentina ospiterà il Bologna.
Ammonito NICOLUSSI CAVIGLIA per gioco scorretto su Ricci.21:59
53'
Conclusione potente dalla distanza di Nicolussi Caviglia, pallone lontano dal palo. 21:59
50'
Ammonito ATHEKAME per comportamento non regolamentare. 21:55
49'
Malinteso tra Nicolussi Caviglia e Kean, nulla di fatto per la Fiorentina. 21:54
46'
Inizio secondo tempo di MILAN-FIORENTINA!21:50
Termina a reti inviolate il primo tempo tra Milan e Fiorentina. Match equilibrato, poche le occasioni. Rossoneri pericolosi sugli sviluppi di calcio da fermo con Tomori (5') e Pavlovic (21').21:36
45'+1'
Fine primo tempo: MILAN-FIORENTINA 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:34
45'
Saelemaekers carica il destro da fuori area, pallone largo. 21:33
44'
Traversone di Bartesaghi, De Gea raccoglie la sfera senza problema.21:32
41'
Maignan rischia, ma con un pregevole dribbling elude il pressing di Kean.21:30
40'
Ripartenza del Milan con Leao, Pablo Marì sporca il cross del portoghese.21:28
37'
Ricci dolorante dopo uno scontro fortuito con Gabbia, l'arbitro ferma il gioco. 21:25
35'
Cross radente di Athekame, ma troppo alto per Leao appostato in area. 21:22
34'
Saelemaekers in verticale per Leao, intercetta Pongracic. 21:21
31'
Fraseggio prolungato del Milan, la Fiorentina non concede varchi.21:19
28'
Nicolussi Caviglia arriva al limite dell'area, Modric chiude con un intervento in scivolata.21:18
26'
Richiamo verbale dell'arbitro a Modric dopo un intervento scomposto su Fazzini. 21:14
24'
Dodò mette al centro, Pavlovic svirgola e concede un corner. 21:11
21'
OCCASIONE MILAN! Calcio piazzato battuto da Modric, il pallone arriva a Pavlovic dopo una carambola: il difensore da posizione favorevole non inquadra il bersaglio. 21:09
18'
Scintille tra Fofana e Pongracic, l'arbitro riporta la calma. 21:05
16'
Dodò vince un duello con Saelemaekers e serve Kean, Gabbia fa buona guardia. 21:04
13'
Kean pescato in posizione irregolare, interrotta l'azione dei viola. 21:01
11'
Gosens non trova spazio sulla corsia sinistra, chiude Tomori. 20:59
8'
Lunga serie di passaggi del Milan, la Fiorentina attende nella propria metà campo.20:56
5'
Primo squillo del Milan: Tomori, sugli sviluppi di un calcio da fermo, di destro conclude altissimo. 21:36
4'
Guizzo di Saelemaekers, punizione dalla trequarti per il Milan. 20:51
1'
Inizio primo tempo di MILAN-FIORENTINA! Dirige la sfida l'arbitro Marinelli.20:47
Le scelte di Pioli: in avanti c'è Kean, Fazzini alle sue spalle, Gudmundsson in panchina. Gosens e Dodò gli esterni, Nicolussi Caviglia e Mandragora a metà campo. Pablo Marì guida la difesa a tre.21:06
Le scelte di Allegri: Leao al centro dell'attacco, Saelemaekers a supporto, Gimenez parte dalla panchina. Out Pulisic e Nkunku e Rabiot. Spazio a Ricci in mediana, Athekame e Bartesaghi sulle fasce.19:59
La gara tra Milan e Fiorentina si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Fiorentina sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Milan - Fiorentina?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Fiorentina?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Fiorentina?
La gara tra Milan e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Fiorentina?
I marcatori del Milan sono stati Rafael Leão al 63', 86' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Robin Gosens al 55'
PREPARTITA
Milan - Fiorentina è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Fiorentina sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Milan ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; la Fiorentina ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Milan ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Juventus e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Pisa e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato la Roma perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol.
Milan e Fiorentina si sono affrontate 170 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 78 volte, la Fiorentina ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 45.
Milan-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus (82) la Viola ha perso più volte che contro i rossoneri nel torneo.
Il Milan non ha trovato il successo nelle ultime due partite di campionato contro la Fiorentina (1N, 1P) e potrebbe non vincere per tre match di Serie A consecutivi contro la Viola per la prima volta dal periodo tra ottobre 2014 e agosto 2015 (1N, 2P); l’ultimo successo dei lombardi sui toscani risale al 30 marzo 2024 (2-1 al Franchi), con Stefano Pioli allenatore rossonero.
La prossima sarà la panchina numero 500 per Stefano Pioli in Serie A, che diventerà il 13° allenatore a tagliare questo traguardo; in caso di vittoria sarebbero 218 i suoi successi - 108 dei quali alla guida del Milan, avversario di giornata (incluso l'ultimo l'11 maggio 2024 contro il Cagliari) - e, dopo altrettante panchine, hanno fatto meglio solo Massimiliano Allegri, Giovanni Trapattoni e Luciano Spalletti (218 anche Gian Piero Gasperini).
Il Milan è imbattuto da cinque partite in Serie A (4V, 1N) e non mette in fila almeno sei risultati utili di seguito nel torneo dal periodo tra febbraio e aprile 2024 (5V, 2N), con Stefano Pioli in panchina.
Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle prime sei partite giocate in Serie A per la prima volta dal 2006/07 e potrebbe registrare almeno cinque clean sheet nelle sue prime sette gare stagionali in un singolo massimo campionato per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.
La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sei gare stagionali in un campionato di Serie A (3N, 3P) per la terza volta nella sua storia, dopo il 1935/36 ed il 1977/78 (2N, 4P in entrambi i casi). Inoltre, solo una volta la Viola ha conquistato meno di quattro punti dopo i primi sette match di massima serie giocati in una singola stagione (nel 1977/78 – 3N, 4P).
Solo l’Inter (36) ha effettuato più sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto al Milan in questa Serie A (18 come il Napoli), con i rossoneri che sono anche una delle sole due squadre ad aver già segnato più di una rete in queste situazioni di gioco (due, come il Bologna); la Fiorentina, invece, è ultima in questa speciale classifica a quota due.
La Fiorentina ha già perso otto punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A, solo due in meno rispetto a tutti quelli lasciati per strada dopo essere andata avanti nel punteggio nell’intero campionato scorso (10) e primato negativo in questo torneo. Il Milan, invece, ha sempre vinto dopo essere andato in vantaggio nella stagione in corso (quattro volte in campionato e due in Coppa Italia).
Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A - meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari - incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).
Il Milan è la squadra contro cui Roberto Piccoli conta più presenze (otto) e più minuti giocati (477) in Serie A senza mai segnare un gol: per lui contro il Diavolo nel massimo campionato quattro pareggi e quattro sconfitte; in generale, però, nella sua ultima gara giocata al Meazza nel massimo torneo, l'attaccante è andato a referto: rete contro l'Inter il 12 aprile 2025 con la maglia del Cagliari.
