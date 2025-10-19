Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Milan-Fiorentina: 2-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
19 Ottobre 2025 ore 20:45
Milan
2
Fiorentina
1
Partita finita
Arbitro: Livio Marinelli
  1. 55' 0-1 Robin Gosens
  2. 63' 1-1 Rafael Leão
  3. 86' 2-1 Rafael Leão (R)
0'
45'
90'
90'
98'

Il MIlan in rimonta batte 2-1 la Fiorentina e vola al primo posto in classifica. Viola in vantaggio al 55' con Gosens. Leao al 63' segna con un tiro da fuori area e poi dal dischetto (86') firma la rete del sorpasso.

Nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Pisa in casa, la Fiorentina ospiterà il Bologna.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Milan-Fiorentina, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

  2. 90'+8'

    Fine partita! MILAN-FIORENTINA 2-1 (55' Gosens, 63' e 86' rig. Leao). 22:43

  3. 90'+5'

    Fofana ha spazio ed entra in area, tiro respinto da Ranieri. 22:40

  4. 90'+3'

    Sostituzione MILAN: entra Balentien esce Leao.22:38

  5. 90'+1'

    L'arbitro Marinelli concede sei minuti di recupero. 22:36

  7. 90'

    Sostituzione MILAN: entra De Winter esce Saelemaekers.22:35

  8. 89'

    Reazione della Fiorentina: ci prova Dodò, tiro murato da Bartesaghi. 22:35

  9. 88'

    Ammonito RANIERI per proteste.22:34

  10. 88'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Dzeko esce Mandragora.22:34

  11. 87'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Sohm esce Nicolussi Caviglia.22:33

  13. 86'

    GOL! MILAN-Fiorentina 2-1! Rete di Leao. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Leao, De Gea spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão22:32

    Rafael Leão
  14. 85'

    Ammonito PARISI per gioco scorretto su Gimenez.22:31

  15. 85'

    RIGORE PER IL MILAN! A seguito di revisione, l'arbitro Marinelli concede rigore per un fallo in area di Parisi su Gimenez. 22:31

  16. 83'

    Controllo Var in corso, gioco fermo, tensione in campo. 22:28

  17. 81'

    Gimenez giù in area dopo un contatto con Parisi, proteste del Milan ma l'arbitro non interviene. 22:27

  19. 80'

    Milan in avanti: Bartesaghi spinge sulla sinistra e mette al centro, spazza Ranieri. 22:26

  20. 77'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Piccoli esce Kean.22:23

  21. 76'

    OCCASIONE MILAN! Cross di Bartesaghi, girata con il mancino di Gimenez, De Gea con un grande intervento in tuffo alza il pallone oltre la traversa.22:23

  22. 75'

    Dodò arriva da dietro e calcia verso la porta di esterno destro, il pallone sorvola la traversa. 22:20

  23. 74'

    Ammonito TOMORI per gioco scorretto su Parisi. 22:19

  25. 73'

    Gosens ha lasciato il campo per un problema alla coscia, al suo posto a sinistra c'è Parisi. 22:18

  26. 72'

    Tentativo di Fofana da fuori area, pallone in curva. 22:17

  27. 70'

    Calcio piazzato battuto da Modric, Gimenz di testa non riesce a indirizzare verso la porta. 22:16

  28. 70'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Gudmundsson esce Fazzini.22:15

  29. 69'

    Sostituzione FIORENTINA: entra Parisi esce Gosens.22:14

  31. 67'

    Corpo a corpo vigoroso tra Kean e Pavlovic, l'arbitro punisce l'attaccante. 22:13

  32. 65'

    La Fiorentina ha subito la rete del pareggio con un uomo in meno, Ranieri era a bordocampo per ricevere delle cure dopo un contrasto con Fofana. 22:10

  33. 63'

    GOL! MILAN-Fiorentina 1-1! Rete di Leao. Leao riceve il pallone da Pavlovic e supera De Gea con una precisa conclusione da fuori area.

    Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão22:09

    Rafael Leão
  34. 60'

    Ammonito FOFANA per proteste.22:05

  35. 59'

    Le mosse di Allegri: Saelemaekers largo sulla fascia destra, Gimenez e Leao in attacco. 22:04

  37. 57'

    Sostituzione MILAN: entra Gimenez esce Athekame.22:03

  38. 55'

    GOL! Milan-FIORENTINA 0-1! Rete di Gosens. Cross di Fagioli, sponda di Ranieri, Maignan respinge sul corpo di Gabbia, Gosens deposita il pallone in rete a porta vuota.

    Guarda la scheda del giocatore Robin Gosens22:03

    Robin Gosens
  39. 54'

    Ammonito NICOLUSSI CAVIGLIA per gioco scorretto su Ricci.21:59

  40. 53'

    Conclusione potente dalla distanza di Nicolussi Caviglia, pallone lontano dal palo. 21:59

  41. 50'

    Ammonito ATHEKAME per comportamento non regolamentare. 21:55

  43. 49'

    Malinteso tra Nicolussi Caviglia e Kean, nulla di fatto per la Fiorentina. 21:54

  44. 46'

    Inizio secondo tempo di MILAN-FIORENTINA!21:50

  45. Termina a reti inviolate il primo tempo tra Milan e Fiorentina. Match equilibrato, poche le occasioni. Rossoneri pericolosi sugli sviluppi di calcio da fermo con Tomori (5') e Pavlovic (21').21:36

  46. 45'+1'

    Fine primo tempo: MILAN-FIORENTINA 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:34

  47. 45'

    Saelemaekers carica il destro da fuori area, pallone largo. 21:33

  49. 44'

    Traversone di Bartesaghi, De Gea raccoglie la sfera senza problema.21:32

  50. 41'

    Maignan rischia, ma con un pregevole dribbling elude il pressing di Kean.21:30

  51. 40'

    Ripartenza del Milan con Leao, Pablo Marì sporca il cross del portoghese.21:28

  52. 37'

    Ricci dolorante dopo uno scontro fortuito con Gabbia, l'arbitro ferma il gioco. 21:25

  53. 35'

    Cross radente di Athekame, ma troppo alto per Leao appostato in area. 21:22

  55. 34'

    Saelemaekers in verticale per Leao, intercetta Pongracic. 21:21

  56. 31'

    Fraseggio prolungato del Milan, la Fiorentina non concede varchi.21:19

  57. 28'

    Nicolussi Caviglia arriva al limite dell'area, Modric chiude con un intervento in scivolata.21:18

  58. 26'

    Richiamo verbale dell'arbitro a Modric dopo un intervento scomposto su Fazzini. 21:14

  59. 24'

    Dodò mette al centro, Pavlovic svirgola e concede un corner. 21:11

  61. 21'

    OCCASIONE MILAN! Calcio piazzato battuto da Modric, il pallone arriva a Pavlovic dopo una carambola: il difensore da posizione favorevole non inquadra il bersaglio. 21:09

  62. 18'

    Scintille tra Fofana e Pongracic, l'arbitro riporta la calma. 21:05

  63. 16'

    Dodò vince un duello con Saelemaekers e serve Kean, Gabbia fa buona guardia. 21:04

  64. 13'

    Kean pescato in posizione irregolare, interrotta l'azione dei viola. 21:01

  65. 11'

    Gosens non trova spazio sulla corsia sinistra, chiude Tomori. 20:59

  67. 8'

    Lunga serie di passaggi del Milan, la Fiorentina attende nella propria metà campo.20:56

  68. 5'

    Primo squillo del Milan: Tomori, sugli sviluppi di un calcio da fermo, di destro conclude altissimo. 21:36

  69. 4'

    Guizzo di Saelemaekers, punizione dalla trequarti per il Milan. 20:51

  70. 1'

    Inizio primo tempo di MILAN-FIORENTINA! Dirige la sfida l'arbitro Marinelli.20:47

  71. Le scelte di Pioli: in avanti c'è Kean, Fazzini alle sue spalle, Gudmundsson in panchina. Gosens e Dodò gli esterni, Nicolussi Caviglia e Mandragora a metà campo. Pablo Marì guida la difesa a tre.21:06

  73. Le scelte di Allegri: Leao al centro dell'attacco, Saelemaekers a supporto, Gimenez parte dalla panchina. Out Pulisic e Nkunku e Rabiot. Spazio a Ricci in mediana, Athekame e Bartesaghi sulle fasce.19:59

  74. Panchina FIORENTINA: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Parisi, Fortini, Kouadio, Gudmundsson, Sohm, Ndour, Sabiri, Dzeko, Piccoli.19:56

  75. Panchina MILAN: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Loftus-Cheek, Balentien.19:56

  76. Formazione FIORENTINA (3-5-1-1) De Gea - Pongracic, Pablo Marì, Ranieri - Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens - Fazzini - Kean.21:06

  77. Formazione MILAN (3-5-1-1): Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Athekame, Fofana, Modric, Ricc, Bartesaghi - Saelemaekers - Leao.19:54

  79. Manca poco all'inizio di Milan-Fiorentina. Rossoneri imbattuti da cinque partite in Serie A, viola ancora senza vittorie in campionato.19:50

  80. Benvenuti alla diretta della partita della 7^ giornata di Serie A, si affrontano Milan e Fiorentina.19:50

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori19:50

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Milan - Fiorentina

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Milan - Fiorentina?
La gara tra Milan e Fiorentina si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Fiorentina sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Milan - Fiorentina?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Fiorentina?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Fiorentina?
La gara tra Milan e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Fiorentina?
I marcatori del Milan sono stati Rafael Leão al 63', 86' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Robin Gosens al 55'
PREPARTITA

Milan - Fiorentina è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Milan - Fiorentina sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).
Il Milan ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4; la Fiorentina ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Milan ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Juventus e la Fiorentina ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Pisa e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato la Roma perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol.

Milan e Fiorentina si sono affrontate 170 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 78 volte, la Fiorentina ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 45.

Milan-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus (82) la Viola ha perso più volte che contro i rossoneri nel torneo.
  • Il Milan non ha trovato il successo nelle ultime due partite di campionato contro la Fiorentina (1N, 1P) e potrebbe non vincere per tre match di Serie A consecutivi contro la Viola per la prima volta dal periodo tra ottobre 2014 e agosto 2015 (1N, 2P); l’ultimo successo dei lombardi sui toscani risale al 30 marzo 2024 (2-1 al Franchi), con Stefano Pioli allenatore rossonero.
  • La prossima sarà la panchina numero 500 per Stefano Pioli in Serie A, che diventerà il 13° allenatore a tagliare questo traguardo; in caso di vittoria sarebbero 218 i suoi successi - 108 dei quali alla guida del Milan, avversario di giornata (incluso l'ultimo l'11 maggio 2024 contro il Cagliari) - e, dopo altrettante panchine, hanno fatto meglio solo Massimiliano Allegri, Giovanni Trapattoni e Luciano Spalletti (218 anche Gian Piero Gasperini).
  • Il Milan è imbattuto da cinque partite in Serie A (4V, 1N) e non mette in fila almeno sei risultati utili di seguito nel torneo dal periodo tra febbraio e aprile 2024 (5V, 2N), con Stefano Pioli in panchina.
  • Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle prime sei partite giocate in Serie A per la prima volta dal 2006/07 e potrebbe registrare almeno cinque clean sheet nelle sue prime sette gare stagionali in un singolo massimo campionato per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.
  • La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sei gare stagionali in un campionato di Serie A (3N, 3P) per la terza volta nella sua storia, dopo il 1935/36 ed il 1977/78 (2N, 4P in entrambi i casi). Inoltre, solo una volta la Viola ha conquistato meno di quattro punti dopo i primi sette match di massima serie giocati in una singola stagione (nel 1977/78 – 3N, 4P).
  • Solo l’Inter (36) ha effettuato più sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto al Milan in questa Serie A (18 come il Napoli), con i rossoneri che sono anche una delle sole due squadre ad aver già segnato più di una rete in queste situazioni di gioco (due, come il Bologna); la Fiorentina, invece, è ultima in questa speciale classifica a quota due.
  • La Fiorentina ha già perso otto punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A, solo due in meno rispetto a tutti quelli lasciati per strada dopo essere andata avanti nel punteggio nell’intero campionato scorso (10) e primato negativo in questo torneo. Il Milan, invece, ha sempre vinto dopo essere andato in vantaggio nella stagione in corso (quattro volte in campionato e due in Coppa Italia).
  • Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A - meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari - incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).
  • Il Milan è la squadra contro cui Roberto Piccoli conta più presenze (otto) e più minuti giocati (477) in Serie A senza mai segnare un gol: per lui contro il Diavolo nel massimo campionato quattro pareggi e quattro sconfitte; in generale, però, nella sua ultima gara giocata al Meazza nel massimo torneo, l'attaccante è andato a referto: rete contro l'Inter il 12 aprile 2025 con la maglia del Cagliari.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MilanFiorentina
Partite giocate66
Numero di partite vinte40
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati94
Gol totali subiti38
Media gol subiti per partita0.51.3
Percentuale possesso palla50.651.2
Numero totale di passaggi28582335
Numero totale di passaggi riusciti25171894
Tiri nello specchio della porta2814
Percentuale di tiri in porta43.828.6
Numero totale di cross8090
Numero medio di cross riusciti2324
Duelli per partita vinti242325
Duelli per partita persi222306
Corner subiti2429
Corner guadagnati2624
Numero di punizioni a favore68106
Numero di punizioni concesse5791
Tackle totali75102
Percentuale di successo nei tackle61.351.0
Fuorigiochi totali1114
Numero totale di cartellini gialli711
Numero totale di cartellini rossi10

Milan - Fiorentina Live

De Clementi Mobility

Classifica SERIE A

  1. Milan16
  2. Inter15
  3. Napoli15
  4. Roma15
  5. Bologna13
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Riccardo Orsolini5
  2. Nico Paz4
  3. Christian Pulisic4
  4. Ange-Yoan Bonny3
  5. Matteo Cancellieri3
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio