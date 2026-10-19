Sconfitta netta e amara per il Cagliari, che a Monza frena e perde 4-0. La formazione di Jurić è praticamente perfetta nell'arco degli oltre 90 minuti: in avvio di gara i lombardi si affidano prima agli interventi di Törnqvist, poi servono il poker con Kouadio sul finale del primo tempo e con la doppietta di Varela e la marcatura di Robinson nella seconda metà del match. Il Monza al 72' prende anche un palo con Colpani.

Cagliari e Monza vivono due situazioni differenti al momento. La formazione sarda è settima in classifica a quota 13 punti con la possibilità di allungare ulteriormente e sognare anche in grande. I lombardi sono invece nella parti basse della graduatoria con 4 punti in cascina.18:04

Il fischio d'inizio è previsto alle 18:30 e la gara sarà diretta da Andrea Calzavara. Il Cagliari arriva dall'1-1 con la Juventus, il Monza dalla sconfitta per 3-1 contro la capolista Lazio guidata da Gattuso che proprio ieri sera ha surclassato 3-0 i bianconeri di Spalletti.18:07

Piccolo sguardo ai precedenti: i sardi, allenati da Pisacane, hanno vinto entrambi gli ultimi due confronti in Serie A contro il Monza, allenato da Jurić, dopo che avevano registrato una sconfitta e un pari nelle prime due sfide in assoluto tra le due formazioni nel torneo.18:12

OCCASIONE CAGLIARI! M'Bala Nzola viene servito in verticale in area e arriva a tu per tu con Törnqvist che però è bravissimo e in spaccata para!18:56

Termina con il vantaggio dei padroni di casa il primo tempo tra Monza e Cagliari. I sardi si rendono pericolosi per ben due volte prima con M'Bala Nzola e poi con Mendy, ma sono i ragazzi di Jurić a sbloccarla al 49' con un'ottima verticalizzazione di Dany Mota per Kouadio che ipnotizza Caprile con un destro potente e preciso. 19:20

Il Cagliari si allunga e ci prova con Obert, Törnqvist è attento e blocca.19:39

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Monza - Cagliari? La gara tra Monza e Cagliari si giocherà lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Monza - Cagliari? L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Monza - Cagliari sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Monza - Cagliari? La partita si gioca a Monza In che stadio si gioca Monza - Cagliari? Stadio U-Power Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Monza - Cagliari? La gara tra Monza e Cagliari si è conclusa con il risultato di 4-0 Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Cagliari? I marcatori del Monza sono stati Eddy Kouadio al 39', Gustavo Varela al 47', Jay Robinson al 66' e 79'

PREPARTITA

Monza - Cagliari è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 18:30 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Cagliari sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Cagliari-Arezzo 1-0 22-08-2026 Serie B Carrarese-Mantova 1-2 02-09-2026 Coppa Italia Sassuolo-Frosinone 1-1 06-09-2026 Serie B Juve Stabia-Pisa 0-3 20-09-2026 Serie B Modena-Empoli 2-1

Attualmente il Monza si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Cagliari si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Monza ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Monza ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, l'Udinese e la Juventus ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 3-1 mentre Il Cagliari ha incontrato la Juventus pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 4 gol.

Monza e Cagliari si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, il Cagliari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Monza-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto entrambi gli ultimi due confronti in Serie A contro il Monza, dopo che aveva registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due sfide in assoluto tra le due formazioni nel torneo: tra le squadre che partecipano a questo massimo campionato, contro nessuna vanta una serie aperta più lunga di vittorie di fila nel torneo (due anche contro Atalanta e Torino).

In generale, dopo il 2-1 del 5 gennaio 2025 ed il 3-0 del 30 marzo 2025, il Cagliari potrebbe battere il Monza per tre gara di fila tra Serie A e Serie B solo per la seconda volta nella propria storia - la prima tra gennaio 1960 e gennaio 1963, con tre successi consecutivi nel torneo cadetto.

Il Cagliari (13) affronta un'avversaria su cui ha almeno nove punti di vantaggio (quattro il Monza) in un match di Serie A dopo sole sei gare giocate nel torneo per la prima volta nella propria storia: in precedenza, i sardi avevano avuto questo vantaggio sulla rivale di giornata al più presto all'ottava partita stagionale (+10 sul Cesena il 26 ottobre 2011).

Il Monza ha conquistato quattro punti nei primi sei turni di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e potrebbe ottenerne di più nelle prime sette gare giocate nel torneo per la seconda volta nella propria storia, dopo i nove del 2023/24.

Dopo il 2-1 contro il Sassuolo, il Monza potrebbe vincere due match interni di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022, quando sulla panchina dei brianzoli sedeva Raffaele Palladino (contro Hellas Verona e Salernitana in quel caso).

Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (4V, 1N, 1P) e potrebbe ottenerne di più dopo le prime sette gare stagionali in una singola edizione del torneo per la prima volta dal 1970/71 (14 in quel caso, considerando tre punti a vittoria da sempre).

Il Cagliari è imbattuto da quattro match di fila in Serie A (3V, 1N) e potrebbe evitare la sconfitta per cinque partite consecutive nel torneo per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (2V, 3N, con Walter Mazzarri in panchina).

Considerando anche la fine della passata stagione, il Cagliari ha vinto ciascuna delle ultime quattro trasferte in Serie A e non è mai arrivato a cinque successi esterni di fila nella propria storia nel torneo (quattro anche tra marzo e maggio 1965).

Gustavo Varela ha segnato quattro gol nelle sue prime cinque gare giocate in Serie A e potrebbe diventare sia il giocatore più veloce nella storia del Monza a raggiungere cinque centri con i brianzoli nel torneo, sia il più giovane ad arrivare a questa soglia, all'età di 21 anni e 262 giorni al momento del match. Attualmente, entrambi i record appartengono a Daniel Maldini, ex della sfida, che trovò il suo 5° centro in campionato in biancorosso a 22 anni e 326 giorni, alla 14ª presenza.

Il Monza è la squadra con cui Daniel Maldini ha giocato più partite (31) e segnato più gol in carriera (sette) in Serie A. In questo campionato, solo Donyell Malen (sei) ha segnato più reti del classe 2001: quattro - al pari dell'avversario di giornata Gustavo Varela, di Lautaro Martínez e di Antonio Raimondo, l'unico altro italiano in questa top-5 - e solo nel 2024/25 ha fatto meglio in una singola edizione del torneo (sei, tre con l'Atalanta e tre proprio con i brianzoli).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: