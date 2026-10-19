Sconfitta netta e amara per il Cagliari, che a Monza frena e perde 4-0. La formazione di Jurić è praticamente perfetta nell'arco degli oltre 90 minuti: in avvio di gara i lombardi si affidano prima agli interventi di Törnqvist, poi servono il poker con Kouadio sul finale del primo tempo e con la doppietta di Varela e la marcatura di Robinson nella seconda metà del match. Il Monza al 72' prende anche un palo con Colpani.
Nel prossimo turno il Monza se la vedrà con il Torino, il Cagliari ospiterà il Bologna.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!20:23
90'+3'
Finisce qui: Monza 4-0 Cagliari.20:23
90'
Tre minuti di recupero.20:20
88'
Deiola mette al centro per Kevin Carlos che tenta la rete in scivolata, l'estremo difensore di casa risponde ancora "presente".20:18
87'
Sostituzione Monza: fuori Robinson, dentro Forson.20:16
86'
Kevin Carlos sgancia il destro potente, para il Törnqvist.20:16
83'
Fadera tenta il mancino al volo, fuori.20:12
82'
Scintille: giallo a Fadera e Birindelli.20:12
81'
Sostituzioni Monza: esce Akinsanmiro per Folorunsho; Varela per Cutrone; Kouadio per Bakoune.20:12
81'
Cambia anche il Cagliari: escono Romano e Winks per Deiola e Liteta.20:11
79'
GOL! Poker Monza che fa 4-0 sul Cagliari! Varela serve la doppietta ribadendo in porta di piatto sul palo di Robinson dal limite!
Si riparte! Il secondo tempo si apre con il giropalla del Monza!19:34
Per Kouadio si tratta del primo gol in Serie A.19:19
Termina con il vantaggio dei padroni di casa il primo tempo tra Monza e Cagliari. I sardi si rendono pericolosi per ben due volte prima con M'Bala Nzola e poi con Mendy, ma sono i ragazzi di Jurić a sbloccarla al 49' con un'ottima verticalizzazione di Dany Mota per Kouadio che ipnotizza Caprile con un destro potente e preciso. 19:20
45'+1'
Fine primo tempo: Monza 1-0 Cagliari.19:18
45'
Un minuto di recupero.19:17
44'
Il Monza prova a ripartire ancora, il Cagliari si difende e con Maldini conquista un fallo e riconquista il possesso.19:17
42'
Sinistro di prima intenzione di Romano da fuori area, conclusione imprecisa.19:14
41'
Cinque minuti al termine del primo tempo, più il recupero. Monza avanti 1-0 con Kouadio.19:13
39'
GOL! Monza 1-0 Cagliari! Ci pensa Kouadio che capitalizza con il destro secco - tunnel a Caprile - la ripartenza dei padroni di casa su suggerimento in verticale di Dany Mota!
Dany Mota e Varela dialogano bene sullo stretto in area avversaria ma poi non concretizzano. Riparte il Cagliari.19:11
35'
Questa volta i sardi vanno corti, poi Maldini mette dentro ma il Monza allontana.19:07
34'
Corner del Cagliari con Maldini, pallone deviato ancora una volta sul fondo.19:06
30'
Tentativo di cross di Robinson, ci pensa prima Mina poi Caprile.19:03
27'
ANCORA CAGLIARI! Diagonale ravvicinato di Mendy, para ancora il portiere di casa!18:59
24'
Tentativo offensivo timido del Monza sulla corsia di destra, controllano i sardi.18:56
20'
OCCASIONE CAGLIARI! M'Bala Nzola viene servito in verticale in area e arriva a tu per tu con Törnqvist che però è bravissimo e in spaccata para!18:56
17'
RISPONDE IL MONZA! Incursione in area di Dany Mota che lotta contro tutti, riesce a calciare ma Caprile c'è!18:50
16'
CHANCE CAGLIARI! Mancino potente di Romano, palla fuori di poco!18:48
14'
Il Monza prova a pungere a destra con il tandem Birindelli-Ondoa ma la difesa sarda è attenta e sventa il pericolo.18:46
12'
Possesso prolungato dei padroni di casa, attende il Cagliari.18:44
10'
Il Monza riavvia il giropalla.18:42
7'
Dall'altra parte ci prova Obert, pallone deviato sul fondo.18:40
5'
Mancino secco di Birindelli, conclusione interessante ma che non centra lo specchio della porta.18:37
4'
Il Monza fa girare il pallone.18:36
1'
Si parte, il primo tocco è del Cagliari con Maldini! 18:33
Piccolo sguardo ai precedenti: i sardi, allenati da Pisacane, hanno vinto entrambi gli ultimi due confronti in Serie A contro il Monza, allenato da Jurić, dopo che avevano registrato una sconfitta e un pari nelle prime due sfide in assoluto tra le due formazioni nel torneo.18:12
FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile - Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert - Adopo, Winks, Romano - Maldini - Mendy, M'Bala Nzola.18:10
Il fischio d'inizio è previsto alle 18:30 e la gara sarà diretta da Andrea Calzavara. Il Cagliari arriva dall'1-1 con la Juventus, il Monza dalla sconfitta per 3-1 contro la capolista Lazio guidata da Gattuso che proprio ieri sera ha surclassato 3-0 i bianconeri di Spalletti.18:07
Cagliari e Monza vivono due situazioni differenti al momento. La formazione sarda è settima in classifica a quota 13 punti con la possibilità di allungare ulteriormente e sognare anche in grande. I lombardi sono invece nella parti basse della graduatoria con 4 punti in cascina.18:04
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Cagliari, gara che vale la settima giornata del campionato di Serie A e che anticipa l'ultimo match del turno tra Parma e Torino alle 20.45.18:01
La gara tra Monza e Cagliari si giocherà lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Monza - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Cagliari sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Monza - Cagliari?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Cagliari?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Monza - Cagliari?
La gara tra Monza e Cagliari si è conclusa con il risultato di 4-0
Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Cagliari?
I marcatori del Monza sono stati Eddy Kouadio al 39', Gustavo Varela al 47', Jay Robinson al 66' e 79'
PREPARTITA
Monza - Cagliari è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 18:30 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Cagliari sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Cagliari-Arezzo 1-0
22-08-2026
Serie B
Carrarese-Mantova 1-2
02-09-2026
Coppa Italia
Sassuolo-Frosinone 1-1
06-09-2026
Serie B
Juve Stabia-Pisa 0-3
20-09-2026
Serie B
Modena-Empoli 2-1
Attualmente il Monza si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Cagliari si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Monza ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Monza ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, l'Udinese e la Juventus ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 3-1 mentre Il Cagliari ha incontrato la Juventus pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 4 gol.
Monza e Cagliari si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, il Cagliari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Monza-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari ha vinto entrambi gli ultimi due confronti in Serie A contro il Monza, dopo che aveva registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due sfide in assoluto tra le due formazioni nel torneo: tra le squadre che partecipano a questo massimo campionato, contro nessuna vanta una serie aperta più lunga di vittorie di fila nel torneo (due anche contro Atalanta e Torino).
In generale, dopo il 2-1 del 5 gennaio 2025 ed il 3-0 del 30 marzo 2025, il Cagliari potrebbe battere il Monza per tre gara di fila tra Serie A e Serie B solo per la seconda volta nella propria storia - la prima tra gennaio 1960 e gennaio 1963, con tre successi consecutivi nel torneo cadetto.
Il Cagliari (13) affronta un'avversaria su cui ha almeno nove punti di vantaggio (quattro il Monza) in un match di Serie A dopo sole sei gare giocate nel torneo per la prima volta nella propria storia: in precedenza, i sardi avevano avuto questo vantaggio sulla rivale di giornata al più presto all'ottava partita stagionale (+10 sul Cesena il 26 ottobre 2011).
Il Monza ha conquistato quattro punti nei primi sei turni di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e potrebbe ottenerne di più nelle prime sette gare giocate nel torneo per la seconda volta nella propria storia, dopo i nove del 2023/24.
Dopo il 2-1 contro il Sassuolo, il Monza potrebbe vincere due match interni di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022, quando sulla panchina dei brianzoli sedeva Raffaele Palladino (contro Hellas Verona e Salernitana in quel caso).
Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (4V, 1N, 1P) e potrebbe ottenerne di più dopo le prime sette gare stagionali in una singola edizione del torneo per la prima volta dal 1970/71 (14 in quel caso, considerando tre punti a vittoria da sempre).
Il Cagliari è imbattuto da quattro match di fila in Serie A (3V, 1N) e potrebbe evitare la sconfitta per cinque partite consecutive nel torneo per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (2V, 3N, con Walter Mazzarri in panchina).
Considerando anche la fine della passata stagione, il Cagliari ha vinto ciascuna delle ultime quattro trasferte in Serie A e non è mai arrivato a cinque successi esterni di fila nella propria storia nel torneo (quattro anche tra marzo e maggio 1965).
Gustavo Varela ha segnato quattro gol nelle sue prime cinque gare giocate in Serie A e potrebbe diventare sia il giocatore più veloce nella storia del Monza a raggiungere cinque centri con i brianzoli nel torneo, sia il più giovane ad arrivare a questa soglia, all'età di 21 anni e 262 giorni al momento del match. Attualmente, entrambi i record appartengono a Daniel Maldini, ex della sfida, che trovò il suo 5° centro in campionato in biancorosso a 22 anni e 326 giorni, alla 14ª presenza.
Il Monza è la squadra con cui Daniel Maldini ha giocato più partite (31) e segnato più gol in carriera (sette) in Serie A. In questo campionato, solo Donyell Malen (sei) ha segnato più reti del classe 2001: quattro - al pari dell'avversario di giornata Gustavo Varela, di Lautaro Martínez e di Antonio Raimondo, l'unico altro italiano in questa top-5 - e solo nel 2024/25 ha fatto meglio in una singola edizione del torneo (sei, tre con l'Atalanta e tre proprio con i brianzoli).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: