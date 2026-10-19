Vince 3 a 0 il Torino al Tardini. Sblocca il match dopo 4 minuti Simeone con un gol al volo che soprende Corvi, poco dopo raddoppia Che Adams con una deviazione di testa vincente. Nella ripresa è il Parma ad avere in pugno la partita con una serie di occasioni da gol, ma è nel momento migliore degli emiliani che Simeone con un gol dalla distanza segna il terzo gol dei granata. Sul finale il Parma riesce a trovare un gol con Frigan, annullato però per fuorigioco.
Seconda sconfitta consecutiva per Alberto Gilardino con il Parma, prima davanti al pubblico di casa. Ora il club emiliano è penultimo in classifica con 4 punti in 7 partite. Il Torino invece conquista la terza vittoria e si porta a 10 punti come il Napoli e a -1 dalla Juventus.
Il Parma torna in campo sabato alle ore 20.45 all’Olimpico contro la Lazio, per il Torino invece ci sarà la sfida con il Monza nell'anticipo di venerdì sera.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dal Tardini è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Parma-Torino! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:44
90'+5'
Fine partita! Parma-Torino 0-3! Doppietta di Simeone e gol di Che Adams. 22:37
90'+4'
Tentativo debole di Keita, parata facile per Lucas Perri. 22:37
90'+3'
Rimane a terra Gineitis dopo il calcio di Troilo. Interviene lo staff medico. 22:36
90'+2'
Gioco pericoloso di Mariano Troilo che si procura ammonizione.22:34
90'
Segnalati tre minuti di recupero al Tardini. 22:34
89'
Valeri lanciato in profondità riesce a crossare da praticamente la linea di fondo, ci arriva Romero ma è sempre attenta in chiusura la difesa granata. 22:35
83'
Cambio in attacco: fuori l'autore della doppietta Giovanni Simeone per Duván Zapata.22:27
82'
Il Parma era riuscito a trovare il gol del 1 a 3 grazie a Frigan su grande azione personale di Diallo. Gol annullato per posizione di fuorigioco.22:27
80'
Finisce la partita di Adrián Bernabé, dentro Christian Ordóñez.22:27
78'
Si accentra e va al tiro Frigan, il suo tiro sul primo palo viene parato da Perri. 22:20
76'
Continua ad attaccare il Parma, non molla Romero che va nuovamente sotto porta alla conclusione, tiro deviato in corner. 22:19
75'
Trattenuta di Pietro Comuzzo su Mandela Keita. Giallo per il difensore. 22:18
74'
Qualche scintilla tra Troilo e Kulenovic. Interviene l'arbitro per calmare gli animi. 22:17
73'
Esce Rafik Belghali per Zakaria Aboukhlal.22:21
73'
Nel Torino esce Nikola Vlasic per Cesare Casadei.22:16
71'
Si spegne il Tardini. Nel momento migliore del Parma, è arrivato il terzo gol dei granata e ora sembra essersi spento l'entusiasmo della ripresa. 22:15
70'
Finisce la partita di Sascha Britschgi per Djibril Diallo.22:15
70'
Nel Parma esce El Bilal Touré per Matija Frigan.22:14
69'
Dalla rimessa dal fondo di Perri, respingono i difensori del Parma, bravo nel recupero Rafik Belghali che appoggia poi per Simeone.22:14
69'
Parma-TORINO 0-3! Che rete di Simeone! L'argentino dalla distanza calcia potente sotto l'incrocio dei pali dove non può nulla Corvi! Gol bellissimo del 18 del Torino.
Vlasic va al cross morbido sul secondo palo per Simeone, l'argentivo ci prova in rovesciata ma viene sorpreso in fuorigioco. 22:10
65'
Rimane sempre in attacco il Parma, segnalata però la posizione di fuorigioco di Romero. Insistono i giocatori di Gilardino.22:08
64'
Potente ma non preciso il tiro con il mancino di Romero! Non riesce a trovare lo specchio della porta il giocatore argentino! 22:07
63'
Esce anche Rolando Mandragora per Gvidas Gineitis.22:06
63'
Abate prova a cambiare il ritmo della partita: fuori Ché Adams per Sandro Kulenovic.22:06
61'
Si fa vedere ora il Torino che prova a superare la metacampo. 22:06
54'
Britschgi cade in area ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. 21:57
52'
Ci prova anche Bernabé dalla distanza con un tiro potente, Perri con i pugni respinge! 21:55
51'
Che occasione per Lontani! Parma a un passo dal gol! Il 2008 punta Coco e con un po' di fortuna con un rimpallo viene riservito in area dallo stesso difensore del Torino. Il suo tiro a giro non si abbassa di pochissimo! 21:54
50'
Ancora pressing altissimo del Parma che rimane tutto in attacco. 21:53
49'
Insiste il Parma, Keita verticalizza per Delprato, attenti i difensori granata a respingere. 21:52
48'
Che occasione per il Parma! Bernabé bravo a pescare El Bilal Touré in area, l'ex Atalanta gira di testa ma non trova la porta per centimetri! 21:51
46'
Si fa vedere subito Simone Lontani, il più giovane di tutti, che punta la porta e poi conquista un corner. 21:49
46'
Fuori anche Giovanni Fabbian per il 2008 Simone Lontani.21:49
46'
Subito un doppio cambio per Gilardino: fuori Diego Carlos, dentro Dominik Drobnic.21:48
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Parma-Torino!21:48
Non un primo tempo brillante di El Bilal Touré che potrebbe lasciare spazio a un'altra soluzione offensiva. Attenzione anche a due difensori ammoniti per parte, Ismajli e Diego Carlos. 21:36
Parte subito bene il Torino che conquista un calcio d'angolo dopo appena 20 secondi. Dopo 4 minuti Simeone sblocca il match con un tiro al volo che sorprende Corvi, il 2 a 0 lo firma Che Adams su colpo di testa da posizione ravvicinata. Nel corso del primo tempo cresce il Parma che crea tre occasioni da gol nel giro di 5 minuti, attento Perri a mantenere la propria porta inviolata. 21:34
45'+1'
Finisce il primo tempo! Parma-Torino 0-2! Gol di Simeone e Che Adams. 21:32
45'
Sarà un minuto di recupero. 21:31
45'
Calcio di punizione dalla distanza battuto da Bernabé preciso sul secondo palo, arriva con il tempo giusto Delprato ma manca l'impatto e si dispera sotto porta! 21:31
43'
Tiro potente di Diego Carlos, angolo coperto da Lucas Perri. 21:29
37'
Ardian Ismajli ferma irregolarmente Romero diretto verso la porta. Giallo per il difensore granata.21:23
36'
È cresciuto il Parma in quest'ultima parte del primo tempo. Insiste la squadra di casa. 21:22
36'
Spreca tutto El Bilal Touré! Rischio del Torino con Perri che regala praticamente palla agli avversari, l'ex Atalanta non ne approfitta tirando subito in maniera poco precisa. 21:22
35'
Da calcio d'angolo colpisce di testa Diego Carlos, palla troppo debole e centrale, facile per Perri. 21:20
34'
Ancora un'occasione per il Parma, Fabbian sotto porta viene chiuso da Comuzzo, sarà primo corner per i bianconeri. 21:19
33'
Che parata di Perri! Pallonetti di Fabbian a servire Romero in area, bravo l'argentino a stoppare e andare alla conclusione potente, grandi riflessi del portiere del Torino che in tuffo toglie la palla dall'angolino basso! 21:19
30'
Prova a reagire il Parma, Romero va al tiro per i compagni ma è impreciso e non arriva né a Touré né a Valeri. 21:16
28'
Ammonito Diego Carlos per fallo su Simeone. 21:14
25'
Gol convalidato! Non è fuorigioco! Parma-Torino 0-2. 21:11
24'
Check del VAR in corso per verificare la posizione di Che Adams. 21:12
24'
GOL! Parma-TORINO 0-2! Gol di Che Adams! Tiro di Simeone e colpo di testa da posizione ravvicinata dell'attaccante. C'è da verificare la possibile posizione in fuorigioco del giocatore.
Ancora pericoloso Cacciamani, stop e accelerata sulla sinistra, punta e supera Britschgi ma il suo tiro viene poi respinto da Carlos. 21:08
20'
Occasione Torino! Calcio di punizione battuto da Mandragora, Comuzzo ci arriva di testa ma l'ultima deviazione è di Troilo. Altro corner per i granata.21:06
19'
Fallo di El Bilal Touré su Mandragora, calcio di punizione dal limite per il Torino.21:05
14'
A un passo dal raddoppio il Torino! Grande assist di Braganca sul palo lontano, Cacciamani colpisce con l'esterno al volo ma non trova la porta. L'arbitro avrebbe comunque annullato tutto per posizione di fuorigioco del giocatore granata.21:00
12'
Troilo si fa superare da Cacciamani, diretto verso la porta. Il difensore nel provare a fermarlo in scivolata rimane a terra, l'esterno va poi al tiro murato da Delprato.20:59
12'
Arriva un altro cross dalla sinistra di Valeri, ci mette i pugni Perri che allontana. 20:57
11'
Ci prova dalla distanza anche Comuzzo, la palla termina fuori dallo specchio della porta.20:56
9'
Occasione per il Parma! Bernabé pesca Valeri sulla sinistra che poi con il sinistro va al traversone, non ha la prontezza El Bilal Touré sotto la porta che non riesce nella deviazione.20:56
4'
Assist di Rafik Belghali dal lato destro del campo, bravo di prima a pescare subito sul secondo palo Simeone.20:57
4'
GOL! Parma-TORINO 0-1! Rete di Simeone! Grande ripartenza del Torino che con tre passaggi è riuscito a superare la metacampo avversaria, Belghali va al cross di prima dalla destra, Simeone al volo non sbaglia e sblocca il match!
Saul Coco va subito alla conclusione di testa sugli sviluppi del corner, la palla termina fuori. 20:46
1'
Primo calcio d'angolo conquistato dal Torino: Che Adams va al cross deviato dagli avversari. 20:46
1'
Si parte! Comincia Parma-Torino! Primo pallone toccato dai granata.20:45
Nel Torino Abate punta ancora su Braganca, autore di un gol contro l'Udinese. Accanto a lui titolare ancora Mandragora, assente l'infortunato Ilkhan. In difesa torna Ismajli a completare il terzetto con Comuzzo e Coco, fuori Rodriguez. 20:00
Gilardino sceglie la coppia Touré-Romero, fuori Elphege a causa di una appendicite acuta. Arretra Delprato che torna a comporre il terzetto difensivo con Troilo e Diego Carlos davanti a Corvi. A centrocampo si rivede Bernabé titolare. 19:57
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-2): Perri - Coco, Ismajli, Comuzzo - Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani - Adams, Simeone. All. Abate.19:51
FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (3-5-2): Corvi - Troilo, Diego Carlos, Delprato - Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri - Touré, David Romero. All. Gilardino.19:51
Il Torino invece ha conquistato la sua prima vittoria casalinga nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese. Due vittorie totali e tre sconfitte per Abate che in caso di vittoria può proprio raggiungere il Napoli e portarsi a -1 dalla Juventus.18:33
Il nuovo Parma di Alberto Gilardino si presenta per la prima volta al Tardini: dopo la separazione con Carlos Cuesta e il subentro dell'allenatore italiano, il club emiliano ha incassato una sconfitta per 3 a 0 a San Siro contro l'Inter. L'obiettivo è staccarsi dal treno delle squadre ferme a 4 punti e riuscire a raggiungere proprio il Torino a 7 in tredicesima posizione.18:32
Buonasera e benvenuti a Parma-Torino, match che chiuderà questa settima giornata di Serie A!18:31
La gara tra Parma e Torino si giocherà lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Parma - Torino?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Torino sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Parma - Torino?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Torino?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Torino?
La gara tra Parma e Torino si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Torino?
I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 4', Ché Adams al 24' e 69'
PREPARTITA
Parma - Torino è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Torino sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
33
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie A
Frosinone-Juventus 0-1
05-09-2026
Serie B
Ascoli-Benevento 1-0
19-09-2026
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 2-1
Attualmente il Parma si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Torino si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; il Torino ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Genoa e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-0 mentre Il Torino ha incontrato l'Udinese vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è David Romero con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 3 gol.
Parma e Torino si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 16 volte, il Torino ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Parma-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il prossimo sarà il 39° incontro tra Parma e Torino in Serie A: gli emiliani (16) hanno vinto il doppio delle sfide rispetto ai piemontesi (otto), con 14 pareggi a completare il bilancio.
Il Torino è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette confronti contro il Parma in Serie A, registrando tre vittorie e tre pareggi nel parziale: tanti successi quanti quelli conquistati dai granata nelle precedenti 16 sfide contro i gialloblù nel torneo (4N, 9P).
Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi sei confronti in Serie A in casa del Parma tra gli emiliani e il Torino (due successi per parte e due pareggi), dopo che i gialloblù avevano battuto i granata per cinque match interni di fila nel torneo, tra aprile 2003 e gennaio 2014.
Il Parma ha ottenuto solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e l'ultima volta che non ne ha conquistati almeno cinque nelle prime sette gare stagionali di un singolo massimo campionato risale al 2014/15 (tre in quel caso, stagione poi conclusa all'ultimo posto in classifica).
Dopo il 2-1 interno contro il Genoa alla 5ª giornata, il Parma potrebbe vincere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 (contro Lecce e Udinese in quel caso, con Roberto D'Aversa in panchina).
Il Torino è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (2V, 1N), conquistando sette punti nel parziale: uno in più di quelli che aveva collezionato nel doppio delle precedenti partite giocate nel torneo, considerando anche la fine del campionato scorso (sei punti in otto sfide - 1V, 3N, 4P).
Dopo il successo per 2-1 contro l'Udinese, il Torino potrebbe vincere due match di fila in Serie A solo per la seconda volta da inizio 2026 - la prima ad aprile, contro Pisa ed Hellas Verona, con Roberto D'Aversa in panchina.
Parma (108) e Torino (100) sono due delle tre squadre - insieme al Cagliari (80) - che hanno giocato meno palloni all'interno dell'area di rigore avversaria in questa Serie A, oltre ad essere anche due delle tre formazioni con meno conclusioni nello specchio in queste prime sei giornate (16 i gialloblù, 19 i granata come il Genoa). In particolare, il club emiliano è anche quello che ha segnato meno reti fino ad ora nel torneo (quattro).
Simone Lontani - il più giovane calciatore ad essere già andato a bersaglio in questa Serie A (un gol contro il Monza, classe 2008) - è il giocatore del Parma che vanta più dribbling tentati (11) e riusciti (sei) nel campionato in corso. In generale, assieme a Djibril Ouziad (sette, nato nel 2009) e Ilyas Azizi (sei, classe 2008), il gialloblù è uno dei tre giocatori più giovani con più di cinque dribbling completati nei maggiori cinque tornei europei 2026/27.
La prima partecipazione attiva di Sandro Kulenović in Serie A è arrivata proprio contro il Parma: assist per la rete del definitivo 4-1 per i granata siglato da Duván Zapata, al 90+1' del 13 marzo scorso. Dopo i gol contro Bologna e Udinese, il croato potrebbe andare a bersaglio per tre gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2025, quando giocava ancora in HNL con la Dinamo Zagabria.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: