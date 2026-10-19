Seconda sconfitta consecutiva per Alberto Gilardino con il Parma, prima davanti al pubblico di casa. Ora il club emiliano è penultimo in classifica con 4 punti in 7 partite. Il Torino invece conquista la terza vittoria e si porta a 10 punti come il Napoli e a -1 dalla Juventus.

Il nuovo Parma di Alberto Gilardino si presenta per la prima volta al Tardini: dopo la separazione con Carlos Cuesta e il subentro dell'allenatore italiano, il club emiliano ha incassato una sconfitta per 3 a 0 a San Siro contro l'Inter. L'obiettivo è staccarsi dal treno delle squadre ferme a 4 punti e riuscire a raggiungere proprio il Torino a 7 in tredicesima posizione.18:32

Il Torino invece ha conquistato la sua prima vittoria casalinga nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese. Due vittorie totali e tre sconfitte per Abate che in caso di vittoria può proprio raggiungere il Napoli e portarsi a -1 dalla Juventus.18:33

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Torino? La gara tra Parma e Torino si giocherà lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Parma - Torino? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Torino sarà Federico Dionisi Dove si gioca Parma - Torino? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Torino? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Torino? La gara tra Parma e Torino si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Torino? I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 4', Ché Adams al 24' e 69'

PREPARTITA

Parma - Torino è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Torino sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 33 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Frosinone-Juventus 0-1 05-09-2026 Serie B Ascoli-Benevento 1-0 19-09-2026 Serie B Sampdoria-Catanzaro 2-1

Attualmente il Parma si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Torino si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; il Torino ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Genoa e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-0 mentre Il Torino ha incontrato l'Udinese vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è David Romero con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 3 gol.

Parma e Torino si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 16 volte, il Torino ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Parma-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il prossimo sarà il 39° incontro tra Parma e Torino in Serie A: gli emiliani (16) hanno vinto il doppio delle sfide rispetto ai piemontesi (otto), con 14 pareggi a completare il bilancio.

Il Torino è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette confronti contro il Parma in Serie A, registrando tre vittorie e tre pareggi nel parziale: tanti successi quanti quelli conquistati dai granata nelle precedenti 16 sfide contro i gialloblù nel torneo (4N, 9P).

Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi sei confronti in Serie A in casa del Parma tra gli emiliani e il Torino (due successi per parte e due pareggi), dopo che i gialloblù avevano battuto i granata per cinque match interni di fila nel torneo, tra aprile 2003 e gennaio 2014.

Il Parma ha ottenuto solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e l'ultima volta che non ne ha conquistati almeno cinque nelle prime sette gare stagionali di un singolo massimo campionato risale al 2014/15 (tre in quel caso, stagione poi conclusa all'ultimo posto in classifica).

Dopo il 2-1 interno contro il Genoa alla 5ª giornata, il Parma potrebbe vincere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 (contro Lecce e Udinese in quel caso, con Roberto D'Aversa in panchina).

Il Torino è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (2V, 1N), conquistando sette punti nel parziale: uno in più di quelli che aveva collezionato nel doppio delle precedenti partite giocate nel torneo, considerando anche la fine del campionato scorso (sei punti in otto sfide - 1V, 3N, 4P).

Dopo il successo per 2-1 contro l'Udinese, il Torino potrebbe vincere due match di fila in Serie A solo per la seconda volta da inizio 2026 - la prima ad aprile, contro Pisa ed Hellas Verona, con Roberto D'Aversa in panchina.

Parma (108) e Torino (100) sono due delle tre squadre - insieme al Cagliari (80) - che hanno giocato meno palloni all'interno dell'area di rigore avversaria in questa Serie A, oltre ad essere anche due delle tre formazioni con meno conclusioni nello specchio in queste prime sei giornate (16 i gialloblù, 19 i granata come il Genoa). In particolare, il club emiliano è anche quello che ha segnato meno reti fino ad ora nel torneo (quattro).

Simone Lontani - il più giovane calciatore ad essere già andato a bersaglio in questa Serie A (un gol contro il Monza, classe 2008) - è il giocatore del Parma che vanta più dribbling tentati (11) e riusciti (sei) nel campionato in corso. In generale, assieme a Djibril Ouziad (sette, nato nel 2009) e Ilyas Azizi (sei, classe 2008), il gialloblù è uno dei tre giocatori più giovani con più di cinque dribbling completati nei maggiori cinque tornei europei 2026/27.

La prima partecipazione attiva di Sandro Kulenović in Serie A è arrivata proprio contro il Parma: assist per la rete del definitivo 4-1 per i granata siglato da Duván Zapata, al 90+1' del 13 marzo scorso. Dopo i gol contro Bologna e Udinese, il croato potrebbe andare a bersaglio per tre gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2025, quando giocava ancora in HNL con la Dinamo Zagabria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: