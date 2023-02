Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori11:48

Benvenuti alla diretta della partita della 23^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Lecce.11:48

Manca poco all'inizio di Atalanta-Lecce. Bergamaschi in lotta per la qualificazione in Champions.11:48

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Musso - Toloi, Demiral, Djimsiti - Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle - Boga - Lookman, Hojlund.12:31

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo - Blin, Hjulmand, Maleh - Di Francesco, Ceesay, Banda.11:52

Panchina ATALANTA: Sportiello, Rossi, Endri, Okoli, Palomino, Soppy, Ruggeri, Muriel, Vorlycky.11:53

Panchina LECCE: Bleve, Brancolini, Cassandro, Lemmens, Romagnoli, Ceccaroni, Pezzella, Helgas, Askildsen, Oudin, Colombo, Persson, Strefezza.11:54

Le scelte di Gasperini: in avanti tridente con Hojlund, Lookman e Boga. Zappacosta e Maehle gli esterni, Ederson in mediana. Out Pasalic, Zapata e Hateboer. Squalificati De Roon e Scalvini.11:55

Le scelte di Baroni: Ceesay unica punta, Di Francesco e Banda ai suoi lati. Hjulmand in cabina di regia, Tuia e Baschirotto i centrali in difesa. Strefezza in panchina, out Umtiti, squalificato Gonzalez.11:56

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle 12 partite casalinghe contro il Lecce in Serie A.11:56

1' Inizio primo tempo di ATALANTA-LECCE! Dirige la partita l'arbitro Piccinini.12:30

2' Boga trequartista alle spalle di Hojlund e Lookman.12:31