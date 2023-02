Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Empoli, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A.14:36

Derby toscano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove si affrontano due squadre divise da soli tre punti in classifica. Vincendo oggi, infatti, i viola raggiungerebbero la squadra di Paolo Zanetti a quota 27, a cinque lunghezze di distanza dal settimo posto, al momento occupato dal Bologna. In campionato, però, la formazione di Vincenzo Italiano è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e non vince dal 7 gennaio, quando battè 2-1 il Sassuolo.14:39