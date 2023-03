Grazie per aver seguito la diretta di Fiorentina-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:05

Basta un autogol di Gallo per far sì che la Fiorentina ottenga i tre punti. La Viola parte bene e crea due occasioni con Saponara e Barak. Al 27' la squadra di Italiano trova la rete che decide la partita con il cross di Saponara intercettato dal terzino giallorosso il quale, nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez, mette nella propria porta in scivolata. Nella ripresa la formazione di Baroni crea subito l'unica vera occasione della sua partita con Di Francesco che si gira e calcia su assist di Strefezza, ma trova la risposta di Terracciano. Le dieci sostituzioni non cambiano il corso della sfida, con la Fiorentina che si difende senza rischiare e nel finale va anche vicina al raddoppio, prima con Bonaventura e poi con Amrabat.17:04

Quarto successo di fila per la Fiorentina in Serie A, che sale al nono posto in classifica a quota 37 punti, uno in meno rispetto a Juventus e Udinese, rispettivamente settima e ottava. Quarto ko consecutivo senza segnare, invece, per il Lecce, che resta in quindicesima posizione con nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione.16:58

90'+6' FISCHIO FINALE: FIORENTINA-LECCE 1-0. Settima vittoria consecutiva tra campionato e Conference League per la Viola.16:54

90'+3' OCCASIONE PER AMRABAT! Il marocchino parte dalla sua metà campo e serve il taglio di Bonaventura, che involontariamente gli restituisce il pallone. Amrabat allora prova la conclusione di prima dall'interno dell'area, ma ne esce un tiro sporco che termina fuori.16:52

90'+2' CI PROVA BONAVENTURA! Ikoné serve il numero 5 al limite dell'area. Bonaventura controlla e calcia: conclusione forte ma centrale, Falcone respinge con i pugni.16:50

90' Segnalati cinque minuti di recupero.16:48

89' AMMONITO Samuel Umtiti per una trattenuta ai danni di Cabral. Era diffidato, salterà Empoli-Lecce.16:47

87' CHE OCCASIONE PER IL LECCE! Calcio di punizione battuto nella zona del secondo palo da Oudin. Ceesay arriva all'impatto con il pallone, ma lo vede all'ultimo e non riesce a girarlo in porta da due passi.16:45

85' Quinta sostituzione per la Fiorentina. Esce Nicolás González, entra Jonathan Ikoné.16:44

85' Quarta sostituzione per la Fiorentina. Fuori Antonín Barák, dentro Giacomo Bonaventura.16:43

85' Terza sostituzione per la Fiorentina. Rolando Mandragora lascia spazio ad Alfred Duncan.16:43

83' Quinta sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Lorenzo Colombo, al suo posto Assan Ceesay.16:41

81' Squadre molto stanche in questo finale. Il Lecce prova ad attaccare, ma non riesce a mettere paura a Terracciano.16:39

78' Quarta sostituzione per il Lecce. Non ne ha più Valentin Gendrey, esordio in Serie A per Tommaso Cassandro.16:41

78' Terza sostituzione per il Lecce. Problema fisico per Joan Gonzàlez, va dentro Jóhann Helgason.16:41

75' È rientrato Gendrey, che al momento sembra in grado di continuare a giocare.16:32

73' Crampi per Gendrey, rimasto a terra dolorante.16:31

72' AMMONITO Youssef Maleh per un fallo su Nico Gonzalez. Era diffidato, salterà la sfida in casa dell'Empoli.16:30

70' Seconda sostituzione per il Lecce. Gabriel Strefezza lascia spazio a Rémi Oudin.16:29

70' Prima sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Alexis Blin, al suo posto Youssef Maleh.16:29

70' Seconda sostituzione per la Fiorentina. Esce Christian Kouamé, entra Arthur Cabral.16:28

70' Prima sostituzione per la Fiorentina. Fuori Riccardo Saponara, dentro Riccardo Sottil.16:28

69' Quattro cambi in arrivo, due da una parte e due dall'altra.16:27

66' Gioco più spezzettato in questa fase del match. Il Lecce fatica a prendere ritmo per impensierire la Fiorentina.16:24

63' AMMONITO Igor per un fallo su Colombo.16:21

60' Gallo fa partire un traversone per Strefezza, che riesce a colpire tra Igor e Biraghi, ma non a dare forza al suo colpo di testa, che finisce tra le braccia di Terracciano.16:18

57' Dodo crossa sul primo palo per Kouamé che riesce soltanto a pizzicare il pallone. Falcone controlla che la sfera finisca sul fondo senza intervenire.16:15

54' Nico Gonzalez protesta con Abisso per un contatto con Hjulmand nell'area del Lecce. Per Abisso non c'è nulla.16:12

51' Saponara tenta la grande giocata palleggiando e calciando al volo dal limite dell'area, ma colpisce male e alza una parabola lenta che finisce tra le braccia di Falcone.16:09

48' TERRACCIANO SALVA SU DI FRANCESCO! Invenzione di Strefezza, che serve il taglio del compagno alle spalle della difesa della Fiorentina. Di Francesco controlla e calcia girandosi, ma trova un attento Terracciano, che respinge.16:06

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Fiorentina-Lecce. Nessun cambio durante l'intervallo.16:03

Italiano può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi e, se la Viola dovesse mantenere il vantaggio, nell'ultima parte di partita potrebbe inserire giocatori come Ikoné e Brekalo per sfruttare le ripartenze. Deve fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo, invece, il Lecce, che ha faticato a trovare il suo uomo di maggior qualità, Strefezza, e a mettere in movimento Di Francesco sulla fascia sinistra. Poco servito, infine, Colombo, spesso abbandonato alla lotta con due centrali possenti come Milenkovic e Igor.15:55

Fiorentina in vantaggio di un gol all'intervallo del match del Franchi contro il Lecce. Dopo una prima fase di studio, la squadra di Italiano comincia a creare occasioni, prima con il destro da fuori di Saponara, poi con il colpo di testa di Barak. Al 27' è di nuovo protagonista il numero 8 viola, che rientra sul destro e crossa sul secondo palo. Gallo, nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez, mette nella sua porta in scivolata realizzando l'autorete che vale l'1-0. Dopo il vantaggio la Fiorentina si scioglie e continua ad attaccare muovendo il pallone, mentre il Lecce non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Terracciano.15:53

45' FINE PRIMO TEMPO: FIORENTINA-LECCE 1-0. Viola avanti grazie all'autogol di Gallo.15:47

44' Giropalla della Viola, che rifiata facendo correre a vuoto il Lecce.15:46

41' Il Lecce recupera il pallone con J. Gonzalez, che allarga per Di Francesco, il quale cerca il pallone immediato in mezzo, ma colpisce Milenkovic.15:43

38' Mandragora crossa di prima per l'inserimento di Saponara, che anticipa Umtiti ma non trova la porta di testa.15:39

35' Cross teso di Blin per il colpo di testa di Colombo, che riesce a girare senza però dare forza al suo colpo di testa. Facile per Terracciano, che blocca.15:36

33' Azione splendida della Viola, con Biraghi liberato al cross sulla sinistra. Baschirotto è ben piazzato e allontana.15:34

30' Il gol segnato ha dato consapevolezza alla Fiorentina, che ora gioca in modo più sciolto.15:32

27' GOL! FIORENTINA-Lecce 1-0! Autorete di Antonino Gallo! Saponara rientra sul destro e crossa sul secondo palo dove il terzino giallorosso, nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez, mette il pallone nella sua porta in scivolata.



Guarda la scheda del giocatore Antonino Gallo15:30

26' BARAK VICINO AL GOL! Calcio di punizione di Biraghi e colpo di testa del numero 72, che spizza il pallone sul secondo palo, non trovando la porta per centimetri.15:28

25' AMMONITO Alexis Blin, in ritardo su Nico Gonzalez.15:26

23' PILLOLA STATISTICA: Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A al Franchi contro la Fiorentina (1N); l’ultima vittoria casalinga dei viola contro i salentini risale all’1-0 del 5 febbraio 2006 (rete di Luca Toni) – la Fiorentina, tra l’altro, è in generale la formazione contro cui il Lecce vanta più successi esterni nel massimo campionato (quattro). 15:26

20' Colombo ruba palla a Igor sulla trequarti e serve l'inserimento di Strefezza, che prova a sorprendere Terracciano di prima, ma non trova la porta.15:22

18' SAPONARA! Prima occasione per la Viola, con il numero 8 che parte in contropiede, arriva al limite dell'area e calcia forte sotto la traversa. Falcone devia, ma Abisso non ravvisa il tocco del portiere del Lecce e assegna il rinvio dal fondo.15:20

16' Bella combinazione sulla fascia sinistra tra Biraghi e Barak, con il capitano della Fiorentina che controlla male e perde una buona occasione, portandosi il pallone sul fondo.15:17

13' Bel duello fisico tra Di Francesco e Dodo. Ha la meglio il brasiliano, che guadagna un calcio di punizione.15:15

10' Ora è il Lecce a muovere il pallone. La Viola si difende nella sua metà campo.15:12

7' Molto aggressivi gli ospiti in questo avvio. La Fiorentina fatica a trovare i suoi giocatori offensivi.15:09

4' Buon inizio del Lecce, che ha guadagnato due corner in pochi minuti.15:06

CALCIO D'INIZIO! Comincia Fiorentina-Lecce. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Tra pochi minuti l'arbitro Rosario Abisso darà il via al match.14:56

Due defezioni anche per Baroni, che deve fare a meno dei lungodegenti Dermaku e Pongracic. Gallo vince il ballottaggio con Pezzella sulla fascia sinistra. Ancora panchina per l'ex Maleh a centrocampo, a cui vengono preferiti J. Gonzalez e Blin. Colombo torna titolare al centro dell'attacco, con Di Francesco e Strefezza sugli esterni. Panchina per Ceesay e Banda.14:55

Nella Fiorentina Jovic non va nemmeno in panchina a causa di una sindrome influenzale. Out per infortunio anche Terzic. Italiano sceglie Igor al fianco di Milenkovic in difesa, confermando la cerniera di centrocampo formata da Amrabat e Mandragora. C'è Barak e non Bonaventura in posizione di trequartista, con Saponara preferito a Ikoné sulla fascia. La grande sorpresa è in attacco, con Cabral che finisce in panchina, lasciando il posto a Kouamé.14:53

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con un 4-3-3: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; J. Gonzalez, Hjulmand, Blin; Di Francesco, Colombo, Strefezza. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Ceccaroni, Tuia, Lemmens, Cassandro, Pezzella, Helgason, Maleh, Askildsen, Banda, Oudin, Ceesay, Voelkerling Persson.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con un 4-2-3-1: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Saponara; Kouamé. A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Martinez Quarta, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Castrovilli, Bonaventura, Ikoné, Brekalo, Sottil, Cabral.14:48

Situazione inversa in casa salentina, con la squadra di Marco Baroni che arriva da tre sconfitte consecutive senza segnare nemmeno un gol. Relativamente tranquilla, comunque, la situazione in classifica, visto che i salentini hanno otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Ben quattro dei sei successi ottenuti in campionato, inoltre, sono arrivati lontano dal Via del Mare.14:45

Ottimo momento di forma per la squadra di Vincenzo Italiano, reduce da sei vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Se dovesse ottenere il successo anche oggi, la Viola si rilancerebbe in chiave settimo posto, portandosi a un punto dalla Juventus, in campo stasera a San Siro con l'Inter. Bilancio al Franchi in Serie A leggermente positivo per Nico Gonzalez e compagni, con cinque vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte.14:42

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Lecce, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A.14:37