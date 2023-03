Pausa per le Nazionali, si torna in campo ad aprile per la ventottesima giornata: i ragazzi di Sarri faranno visita al Monza mentre la squadra di Mourinho ospiterà la Sampdoria.20:09

I biancocelesti si aggiudicano il derby, decide Zaccagni, e consolidano la posizione Champions portandosi momentaneamente al secondo posto. I giallorossi in inferiorità numerica per più di un'ora (espulso Ibanez per doppia ammonizione) faticano a creare pericoli e si vedono annullare l'immediato pareggio (autorete di Casale) per fuorigioco di Smalling. Tanto nervosismo, espulsi Cristante e Marusic a gara conclusa.20:04