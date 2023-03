Da Sampdoria - Hellas Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!14:30

Doppietta di Gabbiadini, due gol annullati a Gaich dal VAR prima della rete di Faraoni che riapre i giochi: la Samp soffre tantissimo ma la chiude proprio nel recupero con il contropiede di Jesé che serve il salissimo Zanoli.14:29

La Sampdoria trova i tre punti e prova a riaprire la corsa salvezza, si complica la vita il Verona che non accorcia sulla quartultima Spezia.14:28

90'+9' FINISCE SAMPDORIA - HELLAS VERONA! 3-1 il risultato finale, doriani che ritrovano la vittoria in casa dopo 10 mesi.14:27

90'+8' GOL! SAMPDORIA - Hellas Verona 3-1! Rete di Alessandro Zanoli. Contropiede Sampdoria, Jesé porta palla, crossa al centro per il compagno che deve solo spingere la sfera in rete.



90'+7' Conclusione di Gaich che si impenna, Turk allontana con i pugni: che sofferenza per la Samp!14:25

90'+6' AMMONITO Ondrej Duda. Giallo anche per il mediano per un fallo precedente all'intervento di Coppola. 14:25

90'+6' AMMONITO Diego Coppola. Fallo su Jesé che si era lanciato palla al piede in contropiede. 14:24

90'+5' Che rischio per Gunter che non spazza immediatamente ma poi é costretto a calciare in tribuna.14:23

90'+4' A terra Dawidowicz dopo uno scontro con Murillo, probabilmente si allungherà il recupero.14:23

90'+3' Ripartenza Samp, Augello trova il cross ma non Jesé, in ritardo sul pallone.14:21

90'+1' Cross di Kallon, Nuytinck rinvia male, non ne approfitta ancora Gaich.14:20

90' Sette i minuti di recupero.14:19

89' Altro check del VAR, questa volta Mariani conferma il gol!14:17

88' GOL! Sampdoria - HELLAS VERONA 2-1! Rete di Marco Faraoni. Angolo di Miguel Veloso, sponda di Dawidowicz che colpisce il suo compagno a due passi dalla porta: non ci arriva Turk.



88' Murillo regala un corner all'Hellas, salgono le torri dalla difesa.14:16

87' Turk ci pensa troppo in uscita, Gaich non ne approfitta.14:14

85' AMMONITO Alessandro Zanoli. Intervento su Duda, si infuria Stankovic. 14:13

84' Sostituzione SAMPDORIA: esce Manolo Gabbiadini, entra Jesé Rodríguez.14:14

84' Sostituzione SAMPDORIA: esce Mehdi Léris, entra Jeison Murillo.14:13

83' AMMONITO Bram Nuytinck. Il centrale entra in ritardo su Gaich: diffidato, salterá la prossima con la Roma. 14:11

81' GAICH! Colpo di testa dell'ariete sulla punizione di Miguel Veloso, palla alta sopra la traversa.14:10

80' Spalla contro spalla tra Murru e Depaoli, nessun fallo ma entrambi i giocatori a terra dopo il contatto.14:08

78' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Jayden Braaf, entra Yayah Kallon.14:07

77' Partita che si sta scaldando, tanto lavoro per Mariani.14:06

76' Murru recupera un pallone e si invola, Mariani ferma il gioco per fallo.14:04

74' Murru sulla fascia, con Zanoli che si sposta da mezzala destra.14:02

73' Che rischio di Nuytinck che sbaglia il primo intervento su Gaich, l'ex Udinese recupera poi sul Tanque.14:01

72' Sostituzione SAMPDORIA: esce Filip Đuričić, entra Nicola Murru.14:00

71' Lasagna alza molto il piede per controllare un pallone, colpendo Amione che rimane a terra.13:59

70' Venti minuti alla fine di questa sfida, Sampdoria che sta difendendo il doppio vantaggio, Verona che si é vista annullare due reti dal VAR per fuorigioco.13:59

69' Verona che non demorde Lasagna sbaglia un facile tocco per Braaf che si era liberato in area.13:57

68' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Darko Lazović, entra Fabio Depaoli.13:57

67' ANNULLATO UN ALTRO GOL AL VERONA! Cross di Lazovic, deviazione di testa di Lasagna che impegna Turk: sul tap in El Tanque non sbaglia, ma Mariani, dopo il consulto con il VAR, annulla ancora.14:04

66' Gol Verona, altro check del VAR per decidere se Gaich é in linea dopo la parata di Turk.13:56

64' Verona che continua a spingere, Sampdoria che si é abbassata molto in questi minuti.13:54

62' Sostituzione SAMPDORIA: esce Michaël Cuisance, entra Emirhan İlkhan.13:53

61' ANNULLATO IL GOL AL VERONA! Verticalizzazione di Duda per Gaich che realizza sottoporta, azione peró annullata da Mariani dopo il check del VAR.14:05

59' Sampdoria che non ha fretta di alzare i ritmi, Verona che spinge.13:48

58' Dawidowicz in ritardo su Augello, Mariani gli perdona il cartellino.14:06

57' Continua a spingere il Verona, altro angolo di Miguel Veloso respinto dalla difesa Oriana.13:46

56' Conclusione sporca di Lasagna dopo la sponda di Gaich, facile la presa di Turk.13:43

55' Miguel Veloso sul primo palo, allontana Gunter.13:42

54' Lasagna scatta alle spalle di Zanoli, lo ferma Nuytinck in angolo.13:41

53' Coppola vuole provare a continuare la partita, con Ceccherini che nel frattempo si sta scaldando a bordo campo.13:40

52' Caduto male il difensore, problemi alla caviglia per lui che non sembra essere in grado di continuare la partita.13:39

51' Problemi per Coppola, altra tegola per l'Hellas Verona.13:39

50' PALO DI BRAAF! Destro secco della punta, palla che colpisce l'esterno del legno della porta di Turk!13:38

49' A terra Braaf, Sampdoria mette la palla in out per permettere allo staff medico avversario l'ingresso in campo.13:37

48' 3-4-3 per il Verona con Tameze spostato in difesa, Lazovic da esterno di centrocampo, Braaf - Gaich - Lasagna in attacco.13:35

47' LASAGNA! Colpo di testa della punta, palla di poco a lato.13:35

47' Gaich entra in area di rigore, Augello si salva in angolo!13:34

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA - HELLAS VERONA!13:34

46' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Giangiacomo Magnani, entra Miguel Veloso.13:33

46' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Josh Doig, entra Kevin Lasagna.13:33

Verona che ha provato a riaprire la partita con Lazovic sugli scudi, ma davanti a lui un Nuytinck abilissimo in chiusura e attento nel respingere sulla linea una conclusione del laterale.13:19

Sampdoria che va negli spogliatoi sul 2-0, doppietta di un ispirato Gabbiadini che prima risolve con il gol una mischia in area, poi scarica un potente sinistro dal limite.13:19

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SAMPDORIA - HELLAS VERONA! 2-0 per i locali, doppietta di Gabbiadini.13:17

45' Un minuto di recupero.13:16

43' LAZOVIC! Punizione a giro del fantasista, palla di poco alta sopra la traversa.13:14

42' AMMONITO Filip Đuričić. Intervento in ritardo su Duda al limite dell'area: giallo per il fantasista e punizione da posizione pericolosa per l'Hellas. 13:13

41' Duda cerca Lazovic in area, incredibile partita di Nuytinck che ferma ancora l'avversario.13:11

39' Non cambia lo schema dell'Hellas, dentro El Tanque Gaich, l'ex Huesca.13:09

38' Sostituzione HELLAS VERONA: esce Milan Đurić, entra Adolfo Gaich.13:08

37' Problemi per Djuric che chiede il cambio: tegola per il Verona.13:08

36' Doppietta per la punta che premia la scelta di Stankovic, che lo ha scelto come unico riferimento offensivo.13:07

35' GOL! SAMPDORIA - Hellas Verona 2-0! Rete di Manolo Gabbiadini. La punta riceve sulla trequarti, si gira e lascia partire un mancino potentissimo che Montipó non trattiene.



34' LAZOVIC! Palla persa sanguinosa di WInks, il fantasista dalla distanza lascia partire un destro che termina di poco a lato.13:05

33' Ripartenza del Verona, Braaf porta palla e scarica su Djuric, attento ancora Nuytinck.13:04

32' Cross di Faraoni, allontana Gunter: la squadra ospite sta alzando il baricentro.13:02

30' Chiusura di Nuytinck su Magnani, rimane a terra il difensore scaligero.13:01

29' NUYTINCK SULLA LINEA! Lazovic trova il diagonale che Turk sporca con la mano, il difensore salva sulla linea!13:00

28' Hellas che non cambia atteggiamento, con gli scaligeri che pressano per poi aspettare la Samp nella propria metá campo.12:59

26' Sampdoria che rompe l'equilibrio della partita, trovando la rete dopo tre nitide occasioni.12:57

24' GOL! SAMPDORIA - Hellas Verona 1-0! Rete di Manolo Gabbiadini. La punta risolve una mischia in area con un sinistro da due passi, assist di Nuytinck che trova il compagno con la punta.



24' WINKS! Sugli sviluppi dell'angolo, tiro cross dell'ex Tottenham che quasi beffa Montipó: il portiere con un riflesso respinge.12:55

23' PALO DI AMIONE! Colpo di testa del difensore che si stampa sul palo, Faraoni toglie la palla dalla linea.12:54

22' Cross basso di Augello per Djuricic che stoppa all'altezza del dischetto ma non trova il momento per il tiro.12:53

20' Check del VAR per un eventuale tocco di mano, Mariani fa capire che non c`é nulla.12:51

19' Zanoli da buona posizione, si salva il Verona in angolo.12:50

18' BRAAF! Conclusione dal limite della punta, attento Turk in presa.12:49

17' Ritmi che ora si sono abbassati, dopo un buon inizio di partita di entrambe le formazioni.12:48

15' Sta funzionando il pressing dell'Hellas, Sampdoria che sta faticando nella costruzione del gioco.12:45

14' Verona che si appoggia molto a Djuric, sfruttando i centimetri del bosniaco.12:45

12' Mariani a colloquio con Stankovic, che protestava per un fallo su Leris: l'arbitro fa capire che alla prossima sará giallo.12:43

11' Partita aperta, entrambe le squadre stanno cercando gioco e occasioni.12:42

10' Discesa palla al piede di Braaf, attento Nuytinck in chiusura.12:40

9' Altro cross di Augello, attento Magnani ad allontanare: spinge la Samp sulla sinistra.12:40

7' Angolo Verona: Lazovic cerca il secondo palo, palla che si perde sul fondo.12:37

6' LAZOVIC! Punizione dalla distanza dello scaligero, Turk alza sopra la traversa!12:37

5' Cross di Augello, sul secondo palo non arriva in tempo Winks.12:35

4' DJURICIC! Il fantasista si libera al limite dell'area e lascia partire un destro potente, Montipó di riflesso in angolo!12:34

3' Lancio per Leris, attento Montipó in uscita.12:32

2' Ritmi subito alti, Doig trova lo spunto ma non lo spazio per il cross.12:32

1' INIZIA SAMPDORIA - HELLAS VERONA! Primo pallone per gli ospiti.12:31

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.12:19

Zaffaroni con uno schema speculare, Djuric da ariete e Lazovic - Braaf alle sue spalle. Doig preferito a Depaoli sulla sinistra.12:19

Stankovic con Gabbiadini da unica punta supportato da Djuricic e Leris, a centrocampo Winks in regia, Cuisance in appoggio. L'ex Gunter in difesa.12:18

La formazione del VERONA: (3-4-2-1), Montipó - Dawidowicz, Magnani, Coppola - Faraoni, Tameze, Duda, Doig - Braaf, Lazovic - Djuric. A disposizione: Perilli, Toniolo, Ceccherini, Terracciano, Depaoli, Cabal, Zeefuik, Veloso, Abildgaard, Kallon, Sulemana, Lasagna, Gaich.12:17

Sono ufficiali le formazioni del match, SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk - Gunter, Nuytinck, Amione - Zanoli, Winks, Cuisance, Augello - Leris, Djuricic - Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Murillo, Murru, Sabiri, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Paoletti, Quagliarella, Jesé.12:15

Il Verona ha vinto il match d’andata contro la Sampdoria, ma non batte due volte di fila i blucerchiati in Serie A dal 1972 e non è mai riuscito a vincere entrambi i match con i doriani nello stesso massimo campionato.12:11

Sfida salvezza a Marassi, la Sampdoria ospita in questo lunch match l'Hellas Verona: doriani ultimi in classifica a quota 12, scaligeri terzultimi a quota 19.12:10