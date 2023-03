Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Napoli 0-4 valida per la 27° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:00

Dopo la sosta nazionali, il Napoli ospiterà il Milan allo stadio Maradona. Il Torino, invece, se la vedrà con il Sassuolo in trasferta a Reggio-Emilia.17:00

Due gol per tempo da parte del Napoli a sentenziare questa partita. Il match si sblocca al nono minuto con un corner battuto dalla destra da Zielinski per lo stacco di Osimhen che di testa batte Milinkovic-Savic. Al 35esimo Kvaratskhelia si conquista un calcio di rigore e lo realizza centralmente. Nella ripresa arriva il tris di Osimhen che al 51esimo raccoglie sul secondo palo un cross di Olivera e lo trasforma in rete di testa. Al 68esimo c'è spazio anche per la rete di Ndombélé, che deve solamente realizzare un calcio di rigore in movimento su assist di Kvaratskhelia.16:57

Prova di forza totale da parte del Napoli che travolge il Torino per 4-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino.16:53

90'+2' Finisce qui! Napoli batte Torino per 4-0.16:52

90' Ci saranno 2 minuti di recupero.16:50

87' In questo momento il Napoli ha la miglior differenza reti nei top 5 campionati europei, con un +48. Superati Bayern Monaco e PSG.16:48

85' Entra Demba Seck, esce Nikola Vlašić. Quinta e ultima sostituzione per il Torino.16:46

85' Entra Gianluca Gaetano, esce Stanislav Lobotka. Quinta e ultima sostituzione per il Napoli.16:46

80' Lancio lungo per Sanabria, Kim copra l'uscita di Meret, ma il numero 9 granata prova comunque l'intervento, facendo scontrare Meret e Kim. Il portiere partenopeo resta a terra qualche minuto ma si rialza e fa cenno di stare bene a Spalletti.16:45

76' Subito cross dalla destra di Ola Aina, con Sanabria che anticipa di ginocchio Vlasic mandando sul fondo.16:35

75' Entra Ola Aina, esce Wilfried Singo. Quarta sostituzione per il Torino.16:35

74' Cross dalla destra di Singo verso il secondo palo dove è posizionato Ricci, ma Di Lorenzo spizza di testa mandando in calcio d'angolo.16:34

72' Entra Giovanni Simeone, esce Victor Osimhen. Quarta sostituzione per il Napoli.16:32

72' Entra Leo Østigård, esce Amir Rrahmani. Terza sostituzione per il Napoli.16:32

69' Cartellino giallo per Ndombélé per aver travolto Sanabria. Primo ammonito per il Napoli.16:30

68' GOL! Torino-NAPOLI 0-4! Rete di Ndombélé! Osimhen vince un duello di fisico con Schuurs sulla trequarti, imbuca per Kvaratskhelia che a sua volta serve centralmente per Ndombélé che deve solo realizzare un rigore in movimento, infilando rasoterra Milinjovic-Savic.



65' Entra Tanguy Ndombélé, esce Piotr Zieliński. Seconda sostituzione per il Napoli.16:26

65' Entra Eljif Elmas, esce Hirving Lozano. Prima sostituzione per il Napoli.16:25

64' Sugli sviluppi di un'azione all'interno dell'area del Torino la palla arriva tra i piedi di Rrhamani che conclude al volo con il destro, mandando però alto sulla traversa.16:24

61' Sanabria imbuca per Vlasic che in area prova la giocata più difficile, ovvero servire Radonjic con il tacco: Kim aveva capito tutto e spazza.16:20

60' Ricci serve verticalmente Sanabria che si avvicina all'area e conclude ad incrociare, mandando però di molto a lato.16:19

56' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di prova subito Buongiorno che stacca più alto di tutti ma di testa spara alto.16:16

54' Entra Alessandro Buongiorno, esce Mërgim Vojvoda. Terza sostituzione per il Torino.16:15

54' Entra Ivan Ilić, esce Karol Linetty. Seconda sostituzione per il Torino.16:15

54' Entra Koffi Djidji, esce Andreaw Gravillon. Prima sostituzione per il Torino.16:15

51' GOL! Torino-NAPOLI 0-3! Rete di Osimhen! Azione magistrale di contropiede del Napoli: Kvaratskhelia sulla sinistra di accentra e serve Olivera di tacco, il quale crossa verso il secondo palo dove stacca, tanto per cambiare, Viktor Osimhen che di testa batte Milinkovic-Savic sul palo di destra.



50' Azione confusionaria all'interno dell'area del Napoli, conclusa con un tiro cross di Singo che viene deviato sopra la traversa da Schuurs, il quale era però in off-side.16:10

45' Via al secondo tempo. Possesso per il Torino.16:05

La squadra di Juric in enorme difficoltà in questo primo tempo di fronte ad un Napoli devastante. I granata, però, sono andati vicini al gol del pareggio con il palo colpito da Sanabria, dopo una respinta corta di Meret. Dopo quell'episodio i partenopei hanno ripreso il match in mano e lo hanno virtualmente chiuso con il raddoppio di Kvaratskhelia.15:55

Partita quasi perfetta fin qui quella degli uomini di Spalletti che si trovano avanti 2 a 0 grazie alle reti dei soliti Osimhen e Kvaratskhelia: la partita si sblocca al 9' minuto con l'angolo battuto da Zielinski verso il centro dell'area dove Osimhen stacca sopra Schuurs e la infila di testa verso il palo di sinistra, senza dare scampo a Milinkovic-Savic. Al 35esimo arriva il raddoppio: Kvaratskhelia entra in area e viene travolto da Linetty. Il numero 77 georgiano si presenta sul dischetto e segna concludendo centralmente, con il portiere serbo che si tuffa verso il palo di sinistra. Nel finale Milinkovic-Savic si oppone ad una conclusione potentissima di Osimhen, salvando la propria squadra dallo 0-3.15:52

45'+1' Finisce il primo tempo senza recupero. Torino-Napoli 0-2.15:48

45' Olivera sguscia via sulla sinistra e, una volta entrato in area, scarica al limite per Zielinski che se la sistema sul sinistro e calcia: palla alta sul fondo.15:47

42' Corner battuto dalla destra da Rodriguez verso il secondo palo dove Schuurs anticipa Olivera ma colpisce di spalla mandando sul fondo.15:44

40' Sugli sviluppi del corner colpisce in qualche modo Anguissa consegnando però la palla a Milinkovic-Savic.15:42

39' Milinkovic-Savic dice no a Osimhen! Altra ripartenza partenopea con la palla filtrante per Kvaratskhelia, il quale di testa accomoda al limite dell'area per Osimhen che calcia fortissimo e trova la respinta in angolo del portiere granata.15:42

35' GOL! Torino-NAPOLI 0-2! Rete di Kvaratskhelia! Rigore battuto centralmente dal numero 77, con Milinkovic-Savic che si era tuffato alla sua destra.



34' Calcio di rigore per il Napoli! Kvaratskhelia stoppa in area e viene travolto da Linetty. Marchetti non ha dubbi e assegna calcio di rigore.15:37

32' Corner battuto dalla destra da Zielinski, la spizza Di Lorenzo sul primo palo ma al centro non arrivano maglie azzurre; la palla termina tra le mani di Milinkovic-Savic.15:34

30' Si salva il Torino! Ennesima palla persa dai granata nella propria trequarti, con la palla allargata per Osimhen che serve al centro Lozano che viene anticipato dall'intervento decisivo di Rodriguez. L'azione poi continua nell'area del Torino ma la difesa riesce a spazzare.15:33

27' Rrhamani anticipa un passaggio verticale per Sanabria e spazza, la palla arriva al limite dell'area con Osimhen che prova a sorprendere la difesa granata concludendo al volo, ma spedendo in curva.15:30

26' Ci prova Sanabria di testa! Angolo fotocopia del gol del Napoli, con Sanabria che stacca in anticipo su Kim, ma non riesce a schiacciare la sfera e manda di poco alto sopra la traversa.15:29

26' Altra buona azione del Torino sulla sinistra, con Vlasic che scarica per Ricci che calcia contro Lobotka che di schiena manda in angolo.15:28

25' Vojovoda con il sinistro! L'esterno granata viene liberato in area e prova la conclusione mancina, ma la palla colpita d'interno si allontana dal palo distante e termina sul fondo.15:27

22' Doppia clamorosa occasione per il Torino! Azione offensiva sulla sinistra dei granata con Vojvoda che serve Vlasic al centro dell'area, il quale appoggia per Ricci che dai 30 metri calcia fortissimo: Meret rischia la frittata respingendo corto dove arriva Sanabria in spaccata che colpisce il palo.15:26

20' Cartellino giallo per Gravillon in seguito ad un duro intervento su Kvaratskhelia. Primo ammonito del match.15:23

19' Cross di Ricci dalla sinistra verso il secondo palo dove non arriva Singo e la palla termina sul fondo.15:21

17' Radonjic e Vlasic duettano sulla sinistra con il primo che arriva sul fondo e crossa, senza trovare compagni posizionati in area.15:20

15' Vlasic riceve palla al limite dell'area, se la sistema sul sinistro e calcia forte ma centralmente, respinge con i pugni Meret.15:17

13' Occasione per Kvaratskhelia! Altra palla persa dal Torino al limite dell'area con Anguissa che imbuca per Osimhen, il quale si ferma e lascia al georgiano che prende la mira e prova la conclusione a giro, impattando però male e mandando sul fondo.15:16

9' GOL! Torino-NAPOLI 0-1! Rete di Osimhen! Corner battuto dalla destra da Zielinski verso il centro dove stacca alla perfezione Osimhen che di testa la indirizza verso il palo lontano e la infila senza dare scampo a Milinkovic-Savic.



9' Anguissa recupera una palla importantissima sulla trequarti e una volta entrato in area scarica alla sua destra per Lozano che tenta la conclusione con il destro, murato in angolo da Rodriguez.15:11

8' Primo lampo di Osimhen che si accende sulla sinistra, punta nell'uno contro uno Schuurs ma ques'ultimo ha la meglio e riesce a chiudere in angolo.15:10

6' Lancio lungo di Olivera a metà strada tra Osimhen e Kvaratskhelia con Schuurs che non si fida e di testa mette in rimessa laterale.15:08

4' Palla filtrante di Vojvoda sull'inserimento di Radonjic ma Rrhamani protegge la sfera con il fisico, favorendo l'uscita di Meret.15:06

2' Primo intervento in ritardo di Gravillon su Kvaratskhelia. L'arbitro Marchetti arresta il gioco e richiama il difensore granata.15:04

Si parte! Primo possesso per il Napoli.15:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Bremes di Novara e Lo Cicero di Brescia. Il quarto uomo Fabbri di Ravenna. Al Var, invece, ci sarà Irrati di Pistoia mentre l’AVar sarà Di Martino di Teramo.14:19

Spalletti conferma i suoi uomini più in forma: Meret in porta, Rrhamani e Kim centrali, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti Lozano dal primo minuto, a completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.14:19

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrhamani,Kim, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.14:17

La squadra di Juric si dispone con Milinkovic-Savic in porta, con Gravillon, Schuurs e Rodriguez a formare il trio difensivo. A centrocampo ci saranno Ricci e Linetty nella zona centrale, mentre Singo e Vojvoda si occuperanno delle corsie esterne. Vlasic e Radonjic agiranno alle spalle di Sanabria.14:17

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic – Gravillon, Schuurs, Rodriguez – Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda – Vlasic, Radonjic – Sanabria.14:17

Torino e Napoli si affrontano per la 158esima volta nella loro storia, con 137 sfide di queste avvenute in Serie A. I granata hanno ottenuto la vittoria per 44 volte, contro le 53 partenopee. I pareggi sono stati ben 60.14:17

Il Napoli continua la marcia verso il terzo Scudetto della sua storia e lo fa dopo i sorteggi di Champions League avvenuti pochi giorni fa: la squadra di Spalletti se la vedrà con il Milan ai quarti di finale e, nel caso del passaggio del turno, con la vincente tra Benfica e Inter. La squadra campana, dunque, da qui al termine della stagione, dovrà gestire le energie fisiche e mentali nel miglior modo possibile per conquistare il tanto atteso titolo in campionato e per avanzare il turno in Europa.14:17

Il Torino, dopo la sconfitta subita nel derby con la Juventus, ha conquistato 6 punti nelle ultime due giornate, grazie alle vittorie ottenute su Bologna (1-0) e Lecce (0-2). Juric sembra aver ritrovato fiducia in Radonjic, che nelle ultime due uscite ha dimostrato un notevole impegno, aiutando la squadra ad ottenere le due vittorie. Al contrario, però, il tecnico granata dovrà fare a meno di Miranchuk e Karamoh, fuori dai convocati per infortunio.14:16

Nel match odierno si affrontano il Torino di Juric, in cerca di punti per provare a rimanere aggrappato alla qualificazione europea, e il Napoli di Spalletti, ormai in fuga per lo Scudetto e con l’obiettivo di chiudere il campionato quanto prima possibile.14:16

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino-Napoli, gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie A.14:16