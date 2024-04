Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:53

90'+7' TRIPLICE FISCHIO! Rimonta Juve nella ripresa, finisce 2-2 all'Unipol Domus!22:47

90'+5' Brivido finale in area del Cagliari! Sulla rimessa lunga di McKennie è Yildiz e provare la zampata ma Scuffet blocca dopo una deviazione!22:45

90' Saranno cinque i minuti di recupero22:40

90' Cross basso di Vlahovic, nessun bianconero però attacca la porta e la sfera è facile preda di Scuffet22:39

87' Sostituzione nel Cagliari: esce Hatzidiakos, dentro Wieteska22:37

87' GOL! Cagliari-JUVENTUS 2-2! Autorete di Dossena! Cross dalla sinistra di Yildiz e sfortunata deviazione del difensore rossoblù che nel tentativo di anticipare Milik infila la sfera nella propria porta!



86' Ultimo cambio per Allegri, esce Cambiaso, dentro Iling-Junior22:35

83' PROVA LA MAGIA VLAHOVIC! Cross di Rabiot dalla sinistra, l'ex Fiorentina tenta la gran giocata in rovesciata colpendo di collo pieno ma mandando la sfera alta rispetto allo specchio della porta di Scuffet22:32

80' Ci prova Cambiaso dal limite, il suo sinistro viene sporcato in corner da Zappa22:30

79' Finisce anche la partita di Nandez, fa il suo ingresso in campo Zappa22:28

79' Esce proprio Shomurodov, al suo posto Viola22:27

77' Crampi per Shomurodov, sono pronti altri due cambi in casa Cagliari22:27

74' Le prova tutte Allegri, dentro anche Milik al posto di Locatelli22:24

74' Insiste la Juve ma i bianconeri non riescono a produrre pericoli dalle parti di Scuffet22:23

69' Anche il Cagliari procede con la seconda sostituzione: Deiola rileva Gaetano22:18

68' Arriva il secondo cambio nella Juve: McKennie entra al posto di Weah22:17

63' È di Makoumbou l'errore in barriera, il centrocampista si è abbassato ingannando di fatto Scuffet 22:17

61' GOL! Cagliari-JUVENTUS 2-1! Gol di Vlahovic! Punizione perfetta del serbo che, nonostante la posizione fosse per un destro, aggira la barriera con il sinistro e batte Scuffet! Tornano in partita i bianconeri!



60' Intervento in ritardo di Nandez su Chiesa, giallo per il capitano del Cagliari e punizione invitante per la Juve nella zona del vertice dell'area22:10

56' Cross di Cambiaso, stacco di Rabiot con Prati che anticipa anche Scuffet e libera l'area22:05

51' PRATI! Conclusione improvvisa da lontano, vola Szczesny ad evitare il 3-0!22:01

48' Ammonito Bremer, fallo ai danni di Shomurodov21:57

46' INIZIA LA RIPRESA!21:55

46' SOSTITUZIONE ANCHE NEL CAGLIARI: Prati subentra a Sulemana21:55

46' CAMBIO NELLA JUVE ALL'INTERVALLO: Yildiz entra al posto di Alcaraz21:54

Anche la Juventus ha recriminato in avvio per un possibile rigore, ma Piccinini ha lasciato correre sul colpo alla testa ricevuto da Alcaraz 21:47

Primo tempo sontuoso del Cagliari all'Unipol Domus! I rossoblù approcciano in modo perfetto la sfida e sfiorano la rete in più occasioni, trovandola alla mezz'ora grazie al rigore (concesso dopo on field review per mano di Bremer) realizzato da Gaetano. Sei minuti più tardi Piccinini accorda un altro penalty, stavolta per fallo di Szczesny su Luvumbo, e dal dischetto è Mina a prendersi la responsabilità e a firmare il raddoppio. La Juve si vede annullare il gol che avrebbe riaperto la sfida messo a segno da Vlahovic, bianconeri totalmente tramortiti dalla grande prestazione dei rossoblù21:45

45'+6' FINE PRIMO TEMPO! Doppio vantaggio Cagliari all'intervallo!21:38

45'+3' A terra Luvumbo, staff medico rossoblù in campo. Il recupero verrà prolungato21:36

45'+2' Intervento imprudente di Weah, scatta il giallo anche per lui21:35

45'+2' Ammonito Luvumbo per aver impedito la veloce ripresa del gioco da parte di Alcaraz21:34

45' Tre minuti di recupero21:32

43' AVEVA SEGNATO VLAHOVIC! Cambiaso lancia Chiesa che mette il pallone in mezzo per il facile appoggio del serbo, ma a fine azione Piccinini ravvisa la posizione irregolare del 7 bianconero21:31

38' Ci prova Alcaraz dalla distanza, tiro impreciso che termina altissimo sulla traversa21:26

36' GOL! CAGLIARI-Juventus 2-0! Gol di Mina! Stavolta dal dischetto si presenta il difensore ex Fiorentina che incrocia la conclusione e spiazza Szczesny!



35' Arriva anche il giallo per Szczęsny21:23

35' ALTRO RIGORE PER IL CAGLIARI! Luvumbu steso da Szczesny in area, Piccinini indica ancora il dischetto!21:22

33' CAGLIARI A UN PASSO DAL 2-0! Si divora il raddoppio Luvumbo, che viene servito dal cross di Shomurodov e di prima con il mancino manda fuori da ottima posizione!21:20

30' GOL! CAGLIARI-Juventus 1-0! Gol di Gaetano! Dal dischetto il giocatore di proprietà del Napoli spiazza Szczesny e porta avanti i rossoblù!



29' RIGORE PER IL CAGLIARI! Tocco di braccio di Bremer sul precedente colpo di testa di Dossena, Piccinini richiamato al Var concede il penalty!21:16

27' CAGLIARI A UN PASSO DAL GOL! Juve ancora sofferente sui corner, Dossena stacca a centro area, la palla arriva a Luvumbo che prova a girare con Szczesny che già in caduta respinge con il piede!21:15

20' REAZIONE JUVE! Chiesa appoggia in mezzo per Vlahovic che di prima colpisce a botta sicura, decisiva l'opposizione di un difensore del Cagliari! L'azione prosegue con Weah che riceve spalle alla porta, si gira e conclude trovando la respinta di Scuffet!21:08

18' Shomurodov prova a rimettere in mezzo un pallone complicato, attento in presa Szczesny21:06

15' Ancora Shomurodov! Lasciato colpevolmente solo su un calcio d'angolo, il suo colpo di testa viene bloccato da Szczesny21:02

13' La Juve soffre in questi primi minuti la feroce pressione del Cagliari, faticano i bianconeri a giocare fluidamente la sfera21:01

8' ANCORA CAGLIARI PERICOLOSO! Sugli sviluppi di un corner il pallone viene controllato sul secondo palo da Shomurodov, l'uzbeco prova il tiro a giro mandando alto20:56

6' Contrasto in area tra Mina e Alcaraz, resta a terra il centrocampista bianconero ma per Piccinini non c'è nulla di irregolare20:53

4' Continua la pressione cagliaritana, altro recupero con Gaetano che appoggia per la conclusione di Sulemana il quale però colpisce malissimo, pallone addirittura in fallo laterale20:52

2' PRIMO SQUILLO DEL CAGLIARI! Recupero palla dei sardi e lancio per Luvumbo che converge da destra e lascia partire un tiro insidioso che sorvola di poco la traversa!20:49

SI PARTE! È iniziata Cagliari-Juventus, il primo possesso è rossoblù!20:47

Sono entrate in campo le due squadre. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani, giovane calciatore dell'Eccellenza toscana deceduto domenica scorsa a seguito di un malore sul terreno di gioco20:46

Le scelte di Allegri: poche sorprese nelle scelte del tecnico livornese che sceglie ancora il trio Danilo, Bremer, Gatti davanti a Szczesny. Weah sarà il padrone della fascia destra con Cambiaso dirottato a sinistra, mentre a centrocampo la novità è la presenza di Alcaraz dal 1' al posto di McKennie insieme a Rabiot e Locatelli. Davanti riproposta la coppia Chiesa - Vlahovic19:58

Le scelte di Ranieri: opta per una difesa a tre l'allenatore rossoblù, con la sorpresa Hatzidiakos nel terzetto completato da Mina e Dossena. Rientra dalla squalifica Nandez, che si riprende la corsia di destra, Augello invece a sinistra con Sulemana e Makoumbou a comporre la mediana. Sulla trequarti si rivede Gaetano, che agirà alle spalle del tandem formato da Shomurodov e Luvumbo19:56

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con un 3-5-2: Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso - Chiesa, Vlahovic19:56

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i padroni di casa si schierano con un 3-4-1-2: Scuffet - Hatzidiakos, Mina, Dossena - Nandez, Sulemana Makoumbou, Augello - Gaetano, Luvumbo - Shomurodov19:52

La direzione di gara è affidata a Marco Piccinini della sezione di Forlì, che sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Imperiale e dal quarto ufficiale Massimi. In sala Var opereranno invece Chiffi e Valeri17:24

Contro la Juve sarà solo un'altra delle sette finali che il Cagliari dovrà affrontare da qui al 26 maggio per sperare nella salvezza. Nelle ultime tre settimane sono arrivati punti dal peso specifico non indifferente per la squadra di Ranieri, capace di uscire indenne da San Siro e di vincere in casa contro l'Atalanta. I rossoblù sono imbattuti in casa dal 10 febbraio scorso, quando vennero sconfitti dalla Lazio17:21

Trasferta sarda per i bianconeri, a caccia dei punti mancanti per l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo semplificato dall'ufficialità delle cinque squadre italiane che da questa stagione potranno accedere alla massima competizione europea. La squadra di Allegri, reduce dal pareggio nel derby con il Torino, ha collezionato solo sei punti nelle ultime sei partite, e in trasferta la vittoria manca addirittura dallo scorso 21 gennaio sul campo del Lecce17:18

Benvenuti alla diretta di Cagliari-Juventus, gara valida per la 33' giornata del campionato di Serie A!17:14