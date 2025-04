Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lecce-Como 0-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:17

Secondo tempo meno scoppiettante del primo ma altrettanto intenso. Più incisivo il Lecce che ha cercato con il cuore di recuperare lo svantaggio, ma il Como si è difeso bene ed ha messo paura ai salentini con ripartenze pericolose, orchestrate dai sapienti tocchi del talentuoso Nico Paz. Giampaolo cerca il tutto per tutto con i cambi, compreso l’inserimento di Rebic, ma all’84esimo arriva il raddoppio dei lariani: punizione di Da Cunha e colpo di testa vincente di Goldaniga. Nel finale arriva il 3-0 firmato ancora da Diao, servito meravigliosamente da Strefezza. Krstovic nel recupero prova a segnare la rete della bandiera ma non è giornata fortunata per i salentini.17:05

90'+6' Finisce la partita! LECCE-COMO 0-3 (33’ Diao), 84’ Goldaniga, 91’ Diao).17:02

90'+5' ANCORA KRSTOVIC! Stop e tiro al volo, palla altissima!17:01

90'+4' KRSTOVIC! L'attaccante ci prova da calcio piazzato, palla che esce di pochissimo!17:00

90'+3' Cartellino Giallo Yannik Engelhardt21:44

90'+1' GOL! Lecce-COMO 0-3! DIAO!! Strefezza regala una palla meravigliosa a Diao che non deve far altro che piazzarla in porta!



89' GABRIELLONI! L'attaccante prova un tiro dalla lunghissima distanza e per poco non sorprende Falcone!16:56

84' GOL! Lecce-COMO 0-2! GOLDANIGA! Punizione di Da Cunha sul secondo palo, colpo di testa di Goldaniga che non lascia scampo a Falcone!



83' Ammonito Medon Berisha che stende Diao. Diffidato, salterà anche lui l'Atalanta.16:50

82' Tripla sostituzione per Fabregas: fuori Nico Paz, Perrone e Douvikas per Caqueret, Engelhardt e Gabrielloni.16:49

82' Sostituzione Anastasios Douvikas Alessandro Gabrielloni16:48

82' Sostituzione Máximo Perrone Yannik Engelhardt16:48

79' Ultimo cambio per Giampaolo: esce Ramadani ed entra Ante Rebić.16:46

73' Cartellino giallo per Máximo Perrone che atterra Berisha. Diffidato, salterà il Genoa.16:40

71' OCCASIONE LECCE! Azione dirompente di N'Dri che salta due uomini e poi tocca con il sinistro: Butez respinge in corner!16:37

68' Sostituzione Lecce: fuori Antonio Morente e dentro Banda.16:35

68' Sostituzione Como: fuori Ikoné e dentro il grande ex Gabriel Strefezza.16:34

67' Nulla di fatto.16:33

66' Check del Var.16:31

64' Protestano i giocatori del Lecce per un presunto atterramento di Krstovic, che va giù dopo un contatto con Kempf.16:32

64' Spinge con veemenza il Lecce in questa fase, mentre il Como reagisce in ripartenza.16:30

62' Morente si crea lo spazio e prova il tiro a giro da fuori area: Grande respinta di Butez!16:28

60' Cross di Veiga dalla destra, Krstovic va giù "abbracciato" da Goldaniga: timide proteste, Sozza lascia correre.16:27

58' Bel triangolo Morente-Ramadani: guadagnato un calcio d'angolo.16:24

56' Punizione interessante di Morente: Gaspar sfiora solo il pallone!16:22

55' Ammonito Edoardo Goldaniga per un'entrata dura ai danni di Berisha.16:22

54' Doppio cambio per il Lecce: escono Helgason e Pierotti per Pierret e N'Dri.16:21

50' Palla messa in mezzo dalla destra che attreaversa tutta l'area del Como. Libera Goldaniga.16:17

49' Douvikas da fuori area: palla alta.16:16

45' Inizia il secondo tempo! LECCE-COMO 0-1 (33’ Diao).16:11

45' Sostituzione Lecce: esce Lassana Coulibaly ed entra Medon Berisha.16:11

Pronto un cambio per il Lecce.16:12

Nonostante lo svantaggio la squadra di Giampaolo non ha sfigurato nel primo tempo. Vedremo se l'allenatore dei salentini cambierà qualcosa nell'intervallo.16:08

Primi quarantacinque minuti molto belli e intensi al Via del Mare, con due squadre che si stanno affrontando a viso aperto: più tecnica e manovrata la gestione del Como, più impetuosa e fisica quella del Lecce. Numerose occasioni da una parte e dall’altra, ma è la squadra ospite a passare in vantaggio: Nico Paz salta con un sontuoso scavino un uomo a centrocampo e con un perfetto lancio filtrante mette Diao davanti a Falcone: l’attaccante non sbaglia e dopo il check del Var la rete viene assegnata. Prova a reagire la squadra di Giampalolo ma Butez non corre grossi rischi. Nel finale ammoniti Ikonè e Krstovic dopo un accenno di rissa.15:57

45'+6' Finisce la prima frazione di gioco. LECCE-COMO 0-1 (33’ Diao).15:55

45'+4' Ammonito Nikola Krstović. Diffidato, salterà l'Atalanta.15:54

45'+4' Ammonito Jonathan Ikoné.15:54

45'+4' L'arbitro riesce a placare gli animi ma ammonisce i due principali protagonisti del parapiglia, Krstovic e Ikonè.15:53

45'+4' Parapiglia uin campo dopo un fallo subito da Vojvoda.15:52

45'+2' Morente tira verso il primo palo: palla deviata in angolo.15:50

45'+1' Sostituzione Como: esce Álex Valle ed entra Alberto Moreno.15:50

45' Quattro minuti di recupero.15:49

43' Alex Valle rimane a terra dopo lo scontro.15:48

42' Cartellino giallo per Álex Valle, falloso su Coulibaly.15:50

39' Morente da fuori area: il tiro è abbastanza centrale e viene parato da Butez.15:43

33' GOL! Lecce-COMO 0-1! Il Var ribalta la decisione di Sozza, confermato il gol di Diao su assist di Nico Paz!



33' Check del Var.15:39

33' DIAO! RETE ANNULLATA! Grande ripartenza di Nico Paz che inventa un lancio filtrante per Diao, che solo davanti a Falcone non sbaglia. Fischio di Sozza, dubbi sulla posizione di Diao e Douvikas.15:38

32' DOUVIKAS! Filtrante di Ikonè e diagonale dell'attaccante: la palla esce di pochissimo!15:35

31' Krstovic in contropiede: il passaggio per Helgason viene intercettato.15:35

30' Perrone da fuori area: sinistro "tagliato" che termina alto sulla traversa!15:34

28' Azione rocambolesca del Lecce, con la palla che si muove come un flipper all'interno dell'area del Como, ma Butez non corre alcun pericolo.15:33

27' Cerca di far valere la propria maggiore fisicità la squadra salentina.15:31

23' Squadre molto lunghe in questa fase.15:27

22' Azione personale di Diao, che salta due uomini ma viene fermato al momento del tiro.15:26

21' Cartellino giallo per Lassana Coulibaly, in ritardo su Da Cunha.15:24

17' ANCORA BUTEZ! Il portiere smanaccia in angolo un tiro di Helgason!15:21

16' MORENTE! Bella azione manovrata del Lecce, con Krstovic che sugli sviluppi di un cross serve Morente: il tiro al volo viene deviato in corner da Butez!15:20

13' Douvikas cerca lo spazio e ci prova con il sinistro: Falcone non si fa sorprendere.15:18

12' Possesso palla a favore della squadra ospite, con il Lecce che cerca di approffittare delle ripartenze.15:16

7' KRSTOVIC! GOL ANNULLATO! Gallo lancia il compagno che davanti a Butez non sbaglia. Ma l'attaccante montenegrino è in fuorigioco.15:12

4' PAZ! Bellissimo schema da calcio d'angolo tra Nico Paz e Da Cunha: l'argentino tocca per il compagno, che di prima chiude la triangolazione: il sinistro a giro del numero 79 del Como, indirizzato all'incrocio, viene deviato in angolo da un super intervento di Falcone!15:10

2' KRSTOVIC! Al primo recupero palla il Lecce prova a sfondare: l'attaccante montenegrino scaglia un sinistro dal limite che Butez intercetta senza problemi.15:07

Il Como, che ha battuto il calcio d'inizio, comincia subito con un lungo possesso palla.15:05

Allo stadio “Via del Mare” di Lecce è tutto pronto. Comincia la sfida LECCE-COMO!15:04

Arbitra la sfida Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi e dal quarto uomo Galipò. Marini e Fabbri rispettivamente al Var e Avar. 14:29

Il Como deve fare a meno degli infortunati Dossena e Sergi Roberto. Occasione per Alex Valle sulla fascia sinistra, ancora panchina per Cutrone. 14:29

Il Lecce deve rinunciare agli indisponibili Jean e Marchwinski. Tornano titolari Helgason e Ramadani in mezzo al campo.14:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 4-2-3-1: Butez – Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Alex Valle – Perrone, Da Cunha – Ikonè, Paz, Diao – Douvikas. A disposizione: Iovine, Strefezza, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Moreno, Reina, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Brempt, Caqueret, Azon. All. Fabregas.14:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con il 4-3-3: Falcone – Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo – Helgason, Ramadani, Coulibaly – Morente, Krstovic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Rebic, Berisha, Rafia, N'Dri, Guilbert, Banda, Burnete, Samooja, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. All. Giampaolo.14:24

Il Como è invece tredicesimo a 36 punti, a più dodici dalla zona salvezza. La squadra di Fabregas ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare.13:53

Il Lecce occupa il quartultimo posto in classifica con 26 punti, a più due dalla zona salvezza. La squadra di Giampaolo non vince da nove gare (la vittoria a Parma di fine gennaio): tre pari e sei sconfitte.13:50

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce e Como, gara valida per la 33esima giornata del campionato di serie A13:50

