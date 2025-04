Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Hellas Verona 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2024/25.22:44

90'+3' Triplice fischio di Pairetto. La Roma batte il Verona 1-0 grazie alla rete di Shomurodov in apertura di primo tempo.22:37

90'+3' Altro intervento perfetto di Angelino che non si lascia saltare da Tchatchoua e guadagna una rimessa laterale nei pressi della bandierina del corner.22:36

90'+2' Frese mette in mezzo dalla sinistra, Angelino libera per l'ennesima volta l'area giallorossa.22:35

90'+2' Se ne va senza scossoni la prima metà del recupero concesso da Pairetto, Roma vicinissima alla vittoria.22:35

90' Tre minuti di recupero.22:33

90' Dura poco il possesso giallorosso nel campo veronese, la ripartenza degli uomini di Zanetti si spegne però nel nulla col cross di Bradaric troppo alto per tutti.22:33

89' Lavoro prezioso di El Shaarawy che si fa atterrare da Tchatchoua e guadagna un calcio di punizione nel campo avversario.22:32

88' Scontro violento tra Suslov e Rensch a due passi da Ranieri che invoca il giallo per il giocatore del Verona, Pairetto lo tranquillizza ma non prende ulteriori provvedimenti.22:32

88' Verticalizzazione in area giallorossa per Rocha Livramento, anticipato da Svilar che si accartoccia sul pallone.22:31

86' Angelino arriva per primo sul corner arcuato di Bradaric, spedendo la palla in fallo laterale dalla parte opposta.22:29

86' Proiezione offensiva di Ghilardi che fa il massimo guadagnando un corner dalla destra.22:29

84' Fase di non possesso totalmente difensiva per la Roma con anche Dovbyk molto basso sotto la linea della palla.22:27

82' Sostituzione Roma: fuori anche uno stanchissimo Eldor Shomurodov, al suo posto entra Stephan El Shaarawy.22:24

82' Sostituzione Roma: Ranieri toglie Matías Soulé per inserire Devyne Rensch.22:24

80' Sostituzione Verona: esce anche Ondrej Duda, al suo posto dentro Rocha Livramento.22:23

80' Sostituzione Verona: fuori Nicolás Valentini, dentro Martin Frese.22:23

79' Ritmo di gioco molto basso in questo ultimo terzo di gara. Stanno però per arrivare altre mosse da parte dei due allenatori.22:22

76' Sostituzione Verona: esce Daniel Mosquera, entra Cheikh Niasse.22:19

75' Pericolo in area giallorossa, Bradaric mette la palla in area piccola tra portiere e difensori ma nessuno è pronto per la zampata decisiva. Ci pensa poi Angelino a liberare l'area.22:18

73' OCCASIONE PER DOVBYK! Soulé scambia con Koné sulla destra e serve l'ucraino che si gira in area e sfiora il palo alla sinistra di Montipò.22:17

71' Ranieri si gioca le due punte in questo spezzone per cercare il raddoppio che chiuderebbe, forse definitivamente, il match.22:14

70' Sostituzione Roma: esce Alexis Saelemaekers, entra Artem Dovbyk.22:13

68' Shomurodov a terra dopo una caduta rovinosa, il gioco si ferma poi l'uzbeko si rialza senza uscire dal campo. Qualche protesta di Zanetti all'indirizzo di Pairetto per questa situazione.22:12

67' Sembra essersi un po' esaurita la spinta dell'Hellas, ora è la Roma a gestire il possesso con più continuità.22:09

66' Altro corner per la Roma, Soulé la mette sul primo palo dove però c'è Sarr ben appostato ad anticipare tutti.22:09

63' Sostituzione Roma: primo cambio per Ranieri che inserisce Niccolò Pisilli al posto di Tommaso Baldanzi.22:06

63' Nulla di fatto per la Roma su calcio d'angolo, l'azione si spegne con una palla persa da Saelemaekers.22:06

62' Tacco geniale di Shomurodov che lanca il contropiede giallorosso, chiuso dal cross di Angelino che viene deviato in corner dalla difesa ospite.22:05

59' Scintille tra Koné e Duda, Pairetto ferma il gioco per richiamare i due centrocampisti e placare gli animi.22:02

57' Sostituzione Verona: esce anche Antoine Bernede, al suo posto entra Tomas Suslov.22:01

57' Sostituzione Verona: fuori Pawel Dawidowicz, dentro Suat Serdar.22:00

57' Valentini ferma col braccio un'iniziativa di Soulé e viene ammonito da Pairetto.22:00

55' Tutta la Roma è schierata nella propria trequarti, il Verona manovra con continuità ma non riesce a trovare sbocchi in zona offensiva.21:58

54' BALDANZI! Sgroppata di Koné che porta palla fino al limite e la cede a Baldanzi, l'ex Empoli si gira nello stretto ma calcia malissimo da ottima posizione col destro. Palla fuori di molto.21:57

53' Uscita difettosa di Svilar sul calcio d'angolo successivo, Ghilardi non trova però la coordinazione per centrare lo specchio giallorosso.21:56

52' OCCASIONE VERONA! Mosquera vince il duello fisico con Mancini e calcia dal limite col destro. Palla fuori di poco alla sinistra di Svilar, dopo una deviazione della difesa giallorossa.22:19

52' Angelino al cross dalla sinistra, gestito senza problemi dalla difesa ospite.21:55

49' Bernede ci prova dalla distanza ma colpisce male favorendo la presa a terra di Svilar.21:52

49' Spreca tutto Saelemaekers spedendo la palla sul fondo dalla parte opposta.21:51

48' Saelemaekers prende posizione sull'out di destra e subisce il fallo di Valentini, punizione interessante per la Roma che potrà crossare la palla in area.21:51

47' Subito due corner in serie per il Verona che sta continuando a manovrare sulla falsariga di quanto visto nel primo tempo. Ci pensa però Svilar a intercettare il secondo e dare tranquillità ai suoi.21:50

46' Si ricomincia!21:48

Massimo risultato col minimo sforzo per la Roma in questa prima frazione. Il vantaggio giallorosso arriva subito: Soulé scavalca Montipò con un tocco morbido sul quale irrompe Shomurodov a scaraventare la palla in rete. La squadra di Ranieri sembra accontentarsi e lascia la manovra a quella di Zanetti che si rende pericolosa in paio di volte dalle parti di Svilar, senza però impegnarlo a fondo. Nel recupero occasione su corner per Mancini che non trova però la porta da ottima posizione.21:36

45'+1' Fine primo tempo. Roma-Verona per ora è decisa dalla rete di Shomurodov al 4'.21:32

45'+1' OCCASIONE ROMA! Saelemaekers crossa a rientrare dalla sinistra, Koné non ci arriva in terzo tempo, Mancini non trova la porta di testa da pochi passi.21:31

45' Un minuto di recupero.21:30

45' Cristante pesca Baldanzi in area avversaria, chiuso in corner dalla difesa ospite. La Roma torna ad affacciarsi dalle parti di Montipò.21:30

43' Bradaric crossa basso in area dalla sinistra, Ndicka anticipa di un soffio Sarr, poi la palla torna ancora a Bradaric che commette fallo in attacco dopo averla persa.21:28

42' Possesso palla prolungato da parte del Verona che ha preso in mano il pallino del gioco da ormai una decina abbondante di minuti. La Roma sembra rifiatare e voler lasciar sfogare gli avversari.21:27

40' Altra punizione per l'Hellas con Angelino che stende Ghilardi dopo una manovra tutta di prima degli ospiti nel campo giallorosso.21:25

39' Palla tagliata in area da Celik, Coppola anticipa tutti spedendo la palla in fallo laterale.21:23

37' Pairetto è costretto al colloquio con Zanetti per placare gli animi veronesi dopo uno scontro tra Tchatchoua e Koné. L'allenatore ospite chiedeva il giallo per il francese.21:23

36' VALENTINI! L'argentino svetta sul corner di Duda ma non trova lo specchio. Verona molto vivo in questa fase.21:21

35' MOSQUERA! Tchatchoua arriva al cross dalla destra, Mosquera prova la frustata di testa ma colpisce in pieno la nuca di Celik che salva involontariamente i suoi.21:20

33' Errore di impostazione da parte di Coppola, la palla termina direttamente in fallo laterale sotto gli occhi di Zanetti che non si è praticamente mai seduto in panchina dal fischio iniziale in poi.21:18

31' Destro di Mosquera dalla distanza, bloccato da Svilar senza problemi.21:15

30' Mezz'ora di gioco all'Olimpico, tutto sotto controllo per la Roma che dopo il vantaggio non ha rischiato praticamente nulla nonostante un Verona abbastanza pimpante.21:16

27' Mosquera anticipa Mancini sulla linea di centrocampo ma ricade malamente a terra, la Roma rallenta il ritmo per verificare le condizioni dell'avversario che si rialza e riprende il proprio posto senza l'intervento dei sanitari veneti.21:13

26' Entrata in ritardo di Duda su Koné, Pairetto lo richiama verbalmente.21:12

23' Bernede riceve palla tra le linee e pesca Mosquera in area, il colombiano si gira e spara alto col mancino in precario equilibrio.21:08

22' Si è abbassato leggermente il ritmo del match dopo l'inizio più sostenuto.21:07

19' Mosquera prova lo sfondamento in area ma Mancini ci mette il fisico consentendo il recupero palla di Svilar.21:04

18' Corner del Verona, Duda mette la palla sul dischetto a uscire dove però Saelemaekers è ben appostato e anticipa Dawidowicz.21:03

15' SOULE'! L'argentino rientra sul sinistro e calcia forte sul primo palo, Montipò ci mette i pugni e manda la palla in corner.21:00

14' Cross di Angelino sul secondo palo, Cristante ci arriva e la rimette in mezzo di testa trovando però solamente Montipò pronto a bloccare la sfera in area piccola.20:59

12' Ammonito Bernede per un duro fallo su Baldanzi.21:02

9' Ci prova Ghilardi col destro da dentro l'area dopo una bella manovra offensiva dei veneti, palla alta sopra la traversa.21:02

7' Non arriva la reazione del Verona che, anzi, sta subendo ancora l'iniziativa giallorossa.20:53

4' GOL! ROMA-Verona 1-0! Rete di Shomurodov. Lancio preciso di Cristante per Soulé che entra in area e prova lo scavetto per eludere l'intervento di Montipò, Shomurodov arriva come un treno sul pallone e lo spinge in porta anticipando Ghilardi e Coppola che stavano provando a respingerlo.



4' Ancora Verona pericoloso in area, Tchatchoua crossa basso a rimorchio ma Cristante anticipa tutti.20:49

2' OCCASIONE VERONA! Linea difensiva altissima per la Roma, Sarr attacca la profondità e si presenta a tu per tu con Svilar calciando però incredibilmente fuori. Si alza però la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante veronese.20:48

Roma subito tambureggiante in attacco, Baldanzi non riesce però a sfondare in area avversaria ma il possesso rimane giallorosso.20:47

Si comincia!20:46

Buon momento di forma per entrambe: la Roma non perde da 16 gare in campionato mentre il Verona ha subito un solo gol nelle ultime quattro gare di A, chiuse senza sconfitte.20:46

Formazione da decifrare invece per il Verona con Zanetti che schiera quattro centrali di difesa con, probabilmente, Dawidowicz sulla linea di metà campo. Il trio davanti a Montipò sarà formato da Ghilardi, Coppola e Valentini. Tchatchoua e Bradaric agiranno sulle corsie esterne mentre Bernede giocherà più avanzato per innescare le due punte Sarr e Mosquera.20:46

Dovbyk parte dalla panchina, al centro dell'attacco giallorosso c'è infatti Shomurodov che verrà supportato da Soulé e Baldanzi. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Angelino mentre in mezzo al campo agiranno Cristante e Koné. Davanti a Svilar, protagonista assoluto dell'ultimo derby, Celik completa il trio difensivo con Mancini e Ndicka.20:46

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: 3-4-1-2 per i gialloblu. Montipò - Ghilardi, Coppola, Valentini - Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric - Bernede - Sarr, Mosquera. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Niasse, Rocha Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Suslov, Ajayi.20:46

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 per i giallorossi. Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino - Soulé, Baldanzi - Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Hummels, Paredes, Dybala, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.20:45

Dirige il match Pairetto con Mokhtar e Cipressa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala VAR ci sono Mazzoleni e Abisso.20:45

La Roma per continuare a sognare l'Europa, il Verona per allontanarsi, forse definitivamente, dalla zona pericolante della classifica, sono questi gli obiettivi delle squadre di Ranieri e Zanetti per la partita di stasera. La gara di andata, giocata al Bentegodi, finì 3-2 per i veneti. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:45

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Hellas Verona, gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.20:45

